28.11.2025 | 07:49
Πτώση αυτοκινήτου στο λιμάνι του Πειραιά - Κατάφερε να βγει σώος ο οδηγός
Στα κοινοβουλευτικά κόμματα η ΚΕΔΕ για τα οικονομικά των Δήμων
Αυτοδιοίκηση 28 Νοεμβρίου 2025 | 11:01

Στα κοινοβουλευτικά κόμματα η ΚΕΔΕ για τα οικονομικά των Δήμων

Η ΚΕΔΕ έθεσε τα ζητήματα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στις πολιτικές ηγεσίες των κομμάτων: ΚΚΕ, Ελληνική Λύση, ΝΙΚΗ και Νέα Αριστερά, σε συνέχεια των αντίστοιχων συναντήσεων της με ΝΔ,ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ.

Η Εκτελεστική Επιτροπή της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ), σε συνέχεια των προηγούμενων συναντήσεων της με τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Νικήτα Κακλαμάνη, τη Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής, το ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, συναντήθηκε χθες 27 Νοεμβρίου, σε εκτέλεση των αποφάσεων του τελευταίου τακτικού συνεδρίου της και στο πλαίσιο των πρωτοβουλιών θεσμικού διαλόγου ενόψει της συζήτησης και ψήφισης του Κρατικού Προϋπολογισμού 2026, με τα κόμματα ΚΚΕ, Ελληνική Λύση, ΝΙΚΗ και Νέα Αριστερά.

Η συνάντηση έγινε με τον Γενικό Γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ κ. Δημήτρη Κουτσούμπα, τον Πρόεδρο Ελληνικής Λύσης κ. Κυριάκο Βελόπουλο, τον Πρόεδρο του κόμματος «ΝΙΚΗ» κ. Δημήτρη Νατσιό και τον Πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Ομάδας «Νέα Αριστερά» κ. Αλέξη Χαρίτση. Αντικείμενο των συναντήσεων αποτέλεσαν οι διεκδικήσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, μεταξύ των οποίων η αύξηση των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (ΚΑΠ) στα 4,5 δισ. ευρώ και η ενίσχυση της λειτουργίας των Δήμων.

Επιβεβαίωση των κοινών προτεραιοτήτων

Τα κόμματα και οι Κοινοβουλευτικές Ομάδες ευχαρίστησαν την Εκτελεστική Επιτροπή για την πρωτοβουλία των συναντήσεων, άκουσαν με ιδιαίτερη προσοχή τις θέσεις της ΚΕΔΕ και εξέφρασαν κατανόηση για τα κρίσιμα ζητήματα που αντιμετωπίζουν οι Δήμοι.

Η Εκτελεστική Επιτροπή υπογράμμισε ότι οι Δήμοι βρίσκονται σε οριακό σημείο λειτουργίας, με το κόστος ενέργειας, τη μισθολογική επιβάρυνση και τις μεταφερόμενες αρμοδιότητες να αυξάνουν δυσανάλογα τις ανάγκες τους. Όπως τονίστηκε χαρακτηριστικά από την Εκτελεστική Επιτροπή της ΚΕΔΕ, με τα σημερινά δεδομένα και το ασφυκτικό πλαίσιο λειτουργίας των Δήμων, ελλοχεύει σοβαρός κίνδυνος πολλοί Δήμοι να μην μπορέσουν να συντάξουν προϋπολογισμούς για το 2026.

Η πραγματική εικόνα των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (ΚΑΠ) σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΚΕΔΕ υπολείπεται σημαντικά των αναγκών.

Όπως παρουσιάστηκε αναλυτικά και στις προηγούμενες συναντήσεις με τις κομματικές αντιπροσωπείες, η χρηματοδότηση των Δήμων μέσω των ΚΑΠ εξακολουθεί να υπολείπεται σημαντικά των αναγκών τους. Σύμφωνα με όσα αναφέρει επίσημα η ΚΕΔΕ:

  • Οι ΚΑΠ παραμένουν μειωμένοι κατά 1,33 δισ. ευρώ σε σχέση με το 2009.
  • Οι λειτουργικές δαπάνες των Δήμων έχουν αυξηθεί δραματικά λόγω μισθοδοσίας, ενεργειακού κόστους και μεταφοράς νέων αρμοδιοτήτων χωρίς αντίστοιχη χρηματοδότηση.

Η ΚΕΔΕ παρουσίασε στα κόμματα τα επικαιροποιημένα στοιχεία για την εξέλιξη των πόρων και τις πραγματικές ανάγκες των Δήμων, με στόχο τη διαμόρφωση κοινής αντίληψης και υπεύθυνου δημόσιου διαλόγου.

Ο πίνακας που τέθηκε υπόψιν των κομμάτων:

Κύριες διεκδικήσεις της ΚΕΔΕ

Η Εκτελεστική Επιτροπή επανέλαβε τις πάγιες και ομόφωνα αποφασισμένες θέσεις της για:

  • Επαρκή χρηματοδότηση και ανασχεδιασμό των ΚΑΠ
  • Θεσμικό εκσυγχρονισμό των Δήμων
  • Ενίσχυση με ανθρώπινο δυναμικό
  • Νέο Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Τοπικών Υποδομών
  • Ειδική στήριξη μικρών, ορεινών και νησιωτικών Δήμων
  • Ισότιμη πρόσβαση σε ευρωπαϊκούς και εθνικούς πόρους
  • Αναβάθμιση σχολικών μονάδων και κρίσιμων δημοτικών υποδομών
  • Πράσινη διαχείριση απορριμμάτων και υδάτων
  • Αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης και του δημογραφικού
  • Αναγνώριση του ρόλου της Αυτοδιοίκησης στην πολεοδομική πολιτική
  • Αναβάθμιση της καταστατικής θέσης των αιρετών
  • Εθνική στρατηγική για ενέργεια, μεταναστευτικό, αθλητισμό, πολιτισμό και τουρισμό
  • Ψηφιακή μετάβαση και καινοτομία στους Δήμους

Δήλωση του Προέδρου της ΚΕΔΕ, Λάζαρου Κυρίζογλου

Ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ τόνισε:

«Η Πρωτοβάθμια Αυτοδιοίκηση δεν πρέπει να είναι επαίτης. Είναι ένας ζων και δρων οργανισμός, καθημερινά δίπλα στον πολίτη. Δεν ζητά χάρες, αλλά τα αυτονόητα προκειμένου να μπορεί να ανταποκριθεί στην συνταγματικά κατοχυρωμένη αποστολή της. Η Κυβέρνηση και τα Κόμματα οφείλουν να αναγνωρίσουν τον ρόλο της Αυτοδιοίκησης ως πυλώνα Δημοκρατίας, συνοχής και ανάπτυξης. Συνεχίζουμε τον διάλογο με τεκμηριωμένες απόψεις, ενότητα και αποφασιστικότητα».

Η ΚΕΔΕ, όπως προσθέτει η επίσημη ανακοίνωση, θα προχωρήσει σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας των Αιρετών που θα πραγματοποιηθεί στη Βουλή των Ελλήνων στις 16 Δεκεμβρίου στις 12:00 το μεσημέρι κατά τη συζήτηση και ψήφιση του Κρατικού Προϋπολογισμού 2026, εκπροσωπώντας ενιαία και δυναμικά τα συμφέροντα των Δήμων και των τοπικών κοινωνιών. Την ίδια ημέρα οι Δήμοι θα κλείσουν συμβολικά τα Δημαρχεία.

Στις συναντήσεις της 27ης Νοεμβρίου 2025 μετείχαν, εκ μέρους της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΚΕΔΕ, οι: Λάζαρος Κυρίζογλου – Πρόεδρος, Γρηγόρης Κωνσταντέλλος – Α΄ Αντιπρόεδρος, Λευτέρης Ραβιόλος, Σίμος Δανιηλίδης, Κώστας Ζαχαριάδης, Χρήστος Τεντόμας.

*πηγή φωτογραφιών: ΚΕΔΕ

Νέο κλειστό γυμναστήριο στη Λυκόβρυση
Εκγύμναση 28.11.25

Νέο κλειστό γυμναστήριο στη Λυκόβρυση

Σημαντική εξέλιξη αναφορικά με τις αθλητικές υποδομές στο Δήμο Λυκόβρυσης-Πεύκης και συγκεκριμένα για το νέο γυμναστήριο στη Λυκόβρυση.

Σύνταξη
Δούκας για πολεοδομίες: Όλο και πιο συγκεντρωτικά, όλο και πιο επιθετικά η κυβέρνηση απέναντι στους δήμους
Αυτοδιοίκηση 27.11.25

Δούκας για πολεοδομίες: Όλο και πιο συγκεντρωτικά, όλο και πιο επιθετικά η κυβέρνηση απέναντι στους δήμους

Βολές κατά της κυβέρνησης εξαπολύει ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, επικρίνοντας την απόφαση μεταφοράς της αρμοδιότητας των οικοδομικών αδειών και των κατασκευών, στο Κτηματολόγιο

Σύνταξη
Πολιτικές παρεμβάσεις της ΚΕΔΕ ενόψει του κρατικού προϋπολογισμού 2026-Συγκέντρωση Αυτοδιοικητικών στη Βουλή
Πρωτοβάθμια αυτοδιοίκηση 26.11.25

Πολιτικές παρεμβάσεις της ΚΕΔΕ ενόψει του κρατικού προϋπολογισμού 2026-Συγκέντρωση Αυτοδιοικητικών στη Βουλή

Οι συναντήσεις της εκτελεστικής επιτροπής της ΚΕΔΕ με τα πολιτικά κόμματα και το χρονοδιάγραμμα των επόμενων δράσεων συζητήθηκαν στο ΔΣ της ΚΕΔΕ.

Σύνταξη
Τα οικονομικά της Αυτοδιοίκησης στο επίκεντρο των συζητήσεων μεταξύ ΚΕΔΕ-ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ
Επί τάπητος 26.11.25

Τα οικονομικά της Αυτοδιοίκησης στο επίκεντρο των συζητήσεων μεταξύ ΚΕΔΕ-ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ

Συνέχισε τις θεσμικές συναντήσεις και την ενημέρωση των κομμάτων η εκτελεστική επιτροπή της ΚΕΔΕ σύμφωνα με την απόφαση του ετήσιου τακτικού της συνεδρίου.

Σύνταξη
Το τέλος της εκλεπτυσμένης συγκράτησης της Μισέλ Ομπάμα – Οι ενέσεις αδυνατίσματος, το αιχμηρό ντύσιμο
The Look 28.11.25

Το τέλος της εκλεπτυσμένης συγκράτησης της Μισέλ Ομπάμα – Οι ενέσεις αδυνατίσματος, το αιχμηρό ντύσιμο

Η Μισέλ Ομπάμα έσπασε τους κανόνες της γκαρνταρόμπας των πολιτικών συζύγων φορώντας H&M στο Λευκό Οίκο, επιλέγοντας αμάνικα ρούχα για να αναδείξει τους γυμνασμένους βραχίονές της και προτιμώντας κομψές ζακέτες αντί για σακάκια.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Σαλαμίνα: Κενά μνήμης επικαλείται η 46χρονη για τη δολοφονία της πεθεράς της – Δεν αποδέχεται το έγκλημα
Ολοκληρώθηκε η ανάκριση 28.11.25

Κενά μνήμης επικαλείται η 46χρονη για τη δολοφονία της πεθεράς της στη Σαλαμίνα - Δεν αποδέχεται το έγκλημα

Η 46χρονη που κατηγορείται ότι σκότωσε την 75χρονη πεθερά της στη Σαλαμίνα, λέει τώρα ότι δεν θυμάται τίποτα - Για «ελλιπή στοιχεία» μιλούν οι συνήγοροί της, «πλήρης η δικογραφία» απαντά η άλλη πλευρά

Σύνταξη
Πέντε κλιμάκια της ΕΑΓΜΕ σε Ηπειρο και Κέρκυρα- Διυπουργική σύσκεψη το απόγευμα για το θέμα των καταστροφών
Ελλάδα 28.11.25

Πέντε κλιμάκια της ΕΑΓΜΕ σε Ηπειρο και Κέρκυρα- Διυπουργική σύσκεψη το απόγευμα για το θέμα των καταστροφών

Για μια εξαιρετικά δύσκολη κατάσταση που έχει διαμορφωθεί μετά από μία εβδομάδα κακοκαιρίας κάνει λόγο ο Περιφερειάρχης Ηπείρου και δήμαρχοι της περιοχής, μιλώντας στο in

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
Εύα Κορ: Η ιστορία της γυναίκας που γλίτωσε από τον Μένγκελε στο Άουσβιτς και επέζησε για να τον συγχωρέσει
Κόσμος 28.11.25

Η ιστορία της Εύας που υπέστη τα πειράματα του Μένγκελε στο Άουσβιτς και επέζησε για να τον συγχωρέσει

Η Εύα Κορ υπέστη βασανιστήρια μαζί με τη δίδυμη αδερφή της στο Άουσβιτς. «Αν δεν μπορούσα να συγχωρήσω, θα παρέμενα φυλακισμένη για το υπόλοιπο της ζωής μου», έλεγε

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Κακοκαιρία Adel: Καταστροφές στη Δυτική Ελλάδα – Με 40mm βροχής πλημμύρησε η Αθήνα – Πότε υποχωρούν τα φαινόμενα
Εικόνες και βίντεο 28.11.25

Καταστροφές από το πέρασμα της Adel στη Δ. Ελλάδα - Με 40mm βροχής πλημμύρησε η Αθήνα - Πότε υποχωρούν τα φαινόμενα

Η κακοκαιρία Adel προκάλεσε σειρά προβλημάτων κυρίως στη Δυτική Ελλάδα - Προβλήματα και στην Αθήνα με 40mm βροχής - Πώς θα εξελιχθεί το φαινόμενο

Σύνταξη
Κολωνία: Απομακρύνθηκαν εσπευσμένα 6.000 κάτοικοι – Επιχείρηση για την εξουδετέρωση βομβών του Β΄ ΠΠ
Πού εντοπίστηκαν 28.11.25

Απομακρύνθηκαν εσπευσμένα 6.000 κάτοικοι στην Κολωνία - Επιχείρηση για την εξουδετέρωση βομβών του Β΄ ΠΠ

Οι βόμβες, βρετανικής κατασκευής, με μηχανισμούς πυροδότησης κατά την πρόσκρουση, εντοπίστηκαν στην Κολωνία πλάι σε κτίρια όπου βρίσκονται κατοικίες

Σύνταξη
Talking Heads: Τα «χαμένα» demos των Artistics γίνονται συλλεκτικό βινύλιο 50 χρόνια μετά
Έπος 28.11.25

Talking Heads: Τα «χαμένα» demos των Artistics γίνονται συλλεκτικό βινύλιο 50 χρόνια μετά

Οι Talking Heads κυκλοφορούν σπάνια πρώιμα demos από την εποχή των Artistics, μαζί με ζωντανές ηχογραφήσεις του αρχικού τρίο, σε ένα συλλεκτικό βινύλιο που φτάνει στα δισκοπωλεία σήμερα Παρασκευή

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Δικαστής πιέζει για προστασία των θυμάτων του Έπσταϊν μετά την αποκάλυψη δεκάδων ονομάτων σε έγγραφα
Κόσμος 28.11.25

Δικαστής πιέζει για προστασία των θυμάτων του Έπσταϊν μετά την αποκάλυψη δεκάδων ονομάτων σε έγγραφα

Ομοσπονδιακός δικαστής προσπαθεί να ασκήσει πίεση στο υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ για να προστατεύσει την ταυτότητα των θυμάτων του Τζέφρι Έπσταϊν

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
Νέο κλειστό γυμναστήριο στη Λυκόβρυση
Εκγύμναση 28.11.25

Νέο κλειστό γυμναστήριο στη Λυκόβρυση

Σημαντική εξέλιξη αναφορικά με τις αθλητικές υποδομές στο Δήμο Λυκόβρυσης-Πεύκης και συγκεκριμένα για το νέο γυμναστήριο στη Λυκόβρυση.

Σύνταξη
Φαραντούρης: «Είχε δίκιο ο Νίκος Ανδρουλάκης» για τις σχέσεις Μητσοτάκη και «Φραπέ»
Νέα δήλωση 28.11.25

Φαραντούρης: «Είχε δίκιο ο Νίκος Ανδρουλάκης» για τις σχέσεις Μητσοτάκη και «Φραπέ»

Ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Νίκος Φαραντούρης σημείωσε ότι τάσσεται στο πλευρό του Νίκου Ανδρουλάκη σε σχέση με τα όσα είπε για τις σχέσεις της οικογένειας Μητσοτάκη και του Γιώργου Ξυλούρη ή «Φραπέ»

Σύνταξη
Είναι ο Τιμοτέ Σαλαμέ ο μυστηριώδης ράπερ EsDeeKid; – Η νέα θεωρία συνωμοσίας που έχει τρελάνει το διαδίκτυο
Άλλο κι αυτό 28.11.25

Είναι ο Τιμοτέ Σαλαμέ ο μυστηριώδης ράπερ EsDeeKid; – Η νέα θεωρία συνωμοσίας που έχει τρελάνει το διαδίκτυο

Στα 29 του χρόνια, ο Τιμοτέ Σαλαμέ είναι ένα από τα πιο δυνατά χαρτιά του Χόλιγουντ. Ωστόσο για κάποιους είναι και ένας επιτυχημένος ράπερ, που κρύβεται πίσω από το ψευδώνυμο EsDeeKid.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Τέμπη: Σε εξέλιξη η δίκη για τα «χαμένα» βίντεο της εμπορικής αμαξοστοιχίας – Περιορισμός ακροατηρίου
Πλημμελειοδικείο Λάρισας 28.11.25

Σε εξέλιξη η δίκη για τα «χαμένα» βίντεο της εμπορικής αμαξοστοιχίας στα Τέμπη – Περιορισμός ακροατηρίου

Στο εδώλιο για την υπόθεση του βιντεοληπτικού υλικού στα Τέμπη δύο πρώην διευθύνοντες σύμβουλοι του ΟΣΕ και ένα στέλεχος της Interstar - Τι δήλωσε προσερχόμενη στο δικαστικό μέγαρο η Μαρία Καρυστιανού

Σύνταξη
Ζελένσκι: Έφοδος της εισαγγελίας διαφθοράς στα γραφεία του προσωπάρχη του και βασικού διαπραγματευτή του Κιέβου
Αντρίι Γέρμακ 28.11.25

Έφοδος της εισαγγελίας διαφθοράς στα γραφεία του προσωπάρχη του Ζελένσκι και βασικού διαπραγματευτή του Κιέβου

Ο κλοιός στενεύει γύρω από τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι που είναι αντιμέτωπος με σκάνδαλο διαφθοράς εν μέσω της πιο δύσκολης περιόδου για την Ουκρανία από την αρχή του πολέμου

Σύνταξη
Παρασκευή 28 Νοεμβρίου 2025
