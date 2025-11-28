Στα κοινοβουλευτικά κόμματα η ΚΕΔΕ για τα οικονομικά των Δήμων

Η Εκτελεστική Επιτροπή της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ), σε συνέχεια των προηγούμενων συναντήσεων της με τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Νικήτα Κακλαμάνη, τη Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής, το ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, συναντήθηκε χθες 27 Νοεμβρίου, σε εκτέλεση των αποφάσεων του τελευταίου τακτικού συνεδρίου της και στο πλαίσιο των πρωτοβουλιών θεσμικού διαλόγου ενόψει της συζήτησης και ψήφισης του Κρατικού Προϋπολογισμού 2026, με τα κόμματα ΚΚΕ, Ελληνική Λύση, ΝΙΚΗ και Νέα Αριστερά.

Η συνάντηση έγινε με τον Γενικό Γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ κ. Δημήτρη Κουτσούμπα, τον Πρόεδρο Ελληνικής Λύσης κ. Κυριάκο Βελόπουλο, τον Πρόεδρο του κόμματος «ΝΙΚΗ» κ. Δημήτρη Νατσιό και τον Πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Ομάδας «Νέα Αριστερά» κ. Αλέξη Χαρίτση. Αντικείμενο των συναντήσεων αποτέλεσαν οι διεκδικήσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, μεταξύ των οποίων η αύξηση των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (ΚΑΠ) στα 4,5 δισ. ευρώ και η ενίσχυση της λειτουργίας των Δήμων.

Επιβεβαίωση των κοινών προτεραιοτήτων

Τα κόμματα και οι Κοινοβουλευτικές Ομάδες ευχαρίστησαν την Εκτελεστική Επιτροπή για την πρωτοβουλία των συναντήσεων, άκουσαν με ιδιαίτερη προσοχή τις θέσεις της ΚΕΔΕ και εξέφρασαν κατανόηση για τα κρίσιμα ζητήματα που αντιμετωπίζουν οι Δήμοι.

Η Εκτελεστική Επιτροπή υπογράμμισε ότι οι Δήμοι βρίσκονται σε οριακό σημείο λειτουργίας, με το κόστος ενέργειας, τη μισθολογική επιβάρυνση και τις μεταφερόμενες αρμοδιότητες να αυξάνουν δυσανάλογα τις ανάγκες τους. Όπως τονίστηκε χαρακτηριστικά από την Εκτελεστική Επιτροπή της ΚΕΔΕ, με τα σημερινά δεδομένα και το ασφυκτικό πλαίσιο λειτουργίας των Δήμων, ελλοχεύει σοβαρός κίνδυνος πολλοί Δήμοι να μην μπορέσουν να συντάξουν προϋπολογισμούς για το 2026.

Η πραγματική εικόνα των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (ΚΑΠ) σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΚΕΔΕ υπολείπεται σημαντικά των αναγκών.

Όπως παρουσιάστηκε αναλυτικά και στις προηγούμενες συναντήσεις με τις κομματικές αντιπροσωπείες, η χρηματοδότηση των Δήμων μέσω των ΚΑΠ εξακολουθεί να υπολείπεται σημαντικά των αναγκών τους. Σύμφωνα με όσα αναφέρει επίσημα η ΚΕΔΕ:

Οι ΚΑΠ παραμένουν μειωμένοι κατά 1,33 δισ. ευρώ σε σχέση με το 2009.

Οι λειτουργικές δαπάνες των Δήμων έχουν αυξηθεί δραματικά λόγω μισθοδοσίας, ενεργειακού κόστους και μεταφοράς νέων αρμοδιοτήτων χωρίς αντίστοιχη χρηματοδότηση.

Η ΚΕΔΕ παρουσίασε στα κόμματα τα επικαιροποιημένα στοιχεία για την εξέλιξη των πόρων και τις πραγματικές ανάγκες των Δήμων, με στόχο τη διαμόρφωση κοινής αντίληψης και υπεύθυνου δημόσιου διαλόγου.

Ο πίνακας που τέθηκε υπόψιν των κομμάτων:

Κύριες διεκδικήσεις της ΚΕΔΕ

Η Εκτελεστική Επιτροπή επανέλαβε τις πάγιες και ομόφωνα αποφασισμένες θέσεις της για:

Επαρκή χρηματοδότηση και ανασχεδιασμό των ΚΑΠ

Θεσμικό εκσυγχρονισμό των Δήμων

Ενίσχυση με ανθρώπινο δυναμικό

Νέο Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Τοπικών Υποδομών

Ειδική στήριξη μικρών, ορεινών και νησιωτικών Δήμων

Ισότιμη πρόσβαση σε ευρωπαϊκούς και εθνικούς πόρους

Αναβάθμιση σχολικών μονάδων και κρίσιμων δημοτικών υποδομών

Πράσινη διαχείριση απορριμμάτων και υδάτων

Αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης και του δημογραφικού

Αναγνώριση του ρόλου της Αυτοδιοίκησης στην πολεοδομική πολιτική

Αναβάθμιση της καταστατικής θέσης των αιρετών

Εθνική στρατηγική για ενέργεια, μεταναστευτικό, αθλητισμό, πολιτισμό και τουρισμό

Ψηφιακή μετάβαση και καινοτομία στους Δήμους

Δήλωση του Προέδρου της ΚΕΔΕ, Λάζαρου Κυρίζογλου

Ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ τόνισε:

«Η Πρωτοβάθμια Αυτοδιοίκηση δεν πρέπει να είναι επαίτης. Είναι ένας ζων και δρων οργανισμός, καθημερινά δίπλα στον πολίτη. Δεν ζητά χάρες, αλλά τα αυτονόητα προκειμένου να μπορεί να ανταποκριθεί στην συνταγματικά κατοχυρωμένη αποστολή της. Η Κυβέρνηση και τα Κόμματα οφείλουν να αναγνωρίσουν τον ρόλο της Αυτοδιοίκησης ως πυλώνα Δημοκρατίας, συνοχής και ανάπτυξης. Συνεχίζουμε τον διάλογο με τεκμηριωμένες απόψεις, ενότητα και αποφασιστικότητα».

Η ΚΕΔΕ, όπως προσθέτει η επίσημη ανακοίνωση, θα προχωρήσει σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας των Αιρετών που θα πραγματοποιηθεί στη Βουλή των Ελλήνων στις 16 Δεκεμβρίου στις 12:00 το μεσημέρι κατά τη συζήτηση και ψήφιση του Κρατικού Προϋπολογισμού 2026, εκπροσωπώντας ενιαία και δυναμικά τα συμφέροντα των Δήμων και των τοπικών κοινωνιών. Την ίδια ημέρα οι Δήμοι θα κλείσουν συμβολικά τα Δημαρχεία.

Στις συναντήσεις της 27ης Νοεμβρίου 2025 μετείχαν, εκ μέρους της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΚΕΔΕ, οι: Λάζαρος Κυρίζογλου – Πρόεδρος, Γρηγόρης Κωνσταντέλλος – Α΄ Αντιπρόεδρος, Λευτέρης Ραβιόλος, Σίμος Δανιηλίδης, Κώστας Ζαχαριάδης, Χρήστος Τεντόμας.

*πηγή φωτογραφιών: ΚΕΔΕ