Εκλογή Δημάρχων και Περιφερειαρχών: Την τελευταία Κυριακή του Νοεμβρίου, κάθε πέντε χρόνια

Σύμφωνα με πληροφορίες του in ο νέος κώδικας της Αυτοδιοίκησης, καθορίζει με σαφήνεια τη διαδικασία και το χρονοδιάγραμμα των αυτοδιοικητικών εκλογών. Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες στο τελικό κείμενο του Νέου Κώδικα Αυτοδιοίκησης που αναμένεται σύντομα να τεθεί σε διαβούλευση , οι εκλογές για Δήμους και Περιφέρειες θα διεξάγονται κάθε πέντε χρόνια, με την τελευταία Κυριακή του Νοεμβρίου να καθορίζεται ως οριστική ημέρα ψηφοφορίας. Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο η ψηφοφορία δεν πραγματοποιηθεί σε κάποιον δήμο, περιφέρεια ή εκλογικό τμήμα, η αναπλήρωσή της θα γίνεται την επόμενη Κυριακή.

Οι νέες αυτοδιοικητικές αρχές θα αναλαμβάνουν επίσημα τα καθήκοντά τους την 1η Ιανουαρίου του επόμενου έτους, με τη θητεία τους να ολοκληρώνεται στις 31 Δεκεμβρίου του πέμπτου έτους. Σύμφωνα με πληροφορίες στο νέο κώδικα, επιτυχών θεωρείται ο συνδυασμός που θα συγκεντρώσει περισσότερο από 42% των εγκύρων ψήφων. Επιλαχόντες συνδυασμοί θεωρούνται εκείνοι που κατακτούν τουλάχιστον μία έδρα στο δημοτικό ή περιφερειακό συμβούλιο.

Η κωδικοποίηση αυτή έρχεται να εξασφαλίσει σαφήνεια στις διαδικασίες και να αποφύγει καθυστερήσεις, διασφαλίζοντας την ομαλή διαδοχή των δημοτικών και περιφερειακών αρχών και δίνοντας ξεκάθαρη ημερομηνία αναφοράς για τους πολίτες και τα κόμματα που προετοιμάζονται για τις επόμενες αναμετρήσεις. Κατά συνέπεια οι επόμενες αυτοδιοικητικές εκλογές πρόκειται-εκτός απροόπτου- την τελευταία Κυριακή του Νοεμβρίου το 2028.

Τα τελικά κείμενα του νέου Κώδικα της Αυτοδιοίκησης αναμένονται με εξαιρετικό ενδιαφέρον αφού ελπίζεται πως θα λύσουν αρκετά προβλήματα της Πρωτοβάθμιας(Δήμοι) και Δευτεροβάθμιας(Περιφέρειες) Αυτοδιοίκησης.