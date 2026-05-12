Εκλογή Δημάρχων και Περιφερειαρχών: Την τελευταία Κυριακή του Νοεμβρίου, κάθε πέντε χρόνια
Με 42% και άνω θα εκλέγονται οι νέες δημοτικές και περιφερειακές αρχές της χώρας, σύμφωνα με πληροφορίες.
- Καμπανάκι επιστημόνων: Φόβοι για μια «ιδιαίτερα δύσκολη» χρονιά όσον αφορά τις πυρκαγιές
- Στα μέσα Ιουνίου ανοίγει το ΟΣΔΕ – Πότε θα πληρωθούν οι αγρότες
- Ο Γεωργιάδης ανήρτησε τη φωτογραφία που ισχυρίζεται ότι παραποίησαν και υποστήριξαν ότι πρόκειται για τον ίδιο
- Συνεχίζεται η δίκη για τον θάνατο του 3χρονου Άγγελου - Στα δικαστήρια η μητέρα και ο πρώην σύντροφός της
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησηςΠροσθήκη του in.gr στην Google
Σύμφωνα με πληροφορίες του in ο νέος κώδικας της Αυτοδιοίκησης, καθορίζει με σαφήνεια τη διαδικασία και το χρονοδιάγραμμα των αυτοδιοικητικών εκλογών. Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες στο τελικό κείμενο του Νέου Κώδικα Αυτοδιοίκησης που αναμένεται σύντομα να τεθεί σε διαβούλευση , οι εκλογές για Δήμους και Περιφέρειες θα διεξάγονται κάθε πέντε χρόνια, με την τελευταία Κυριακή του Νοεμβρίου να καθορίζεται ως οριστική ημέρα ψηφοφορίας. Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο η ψηφοφορία δεν πραγματοποιηθεί σε κάποιον δήμο, περιφέρεια ή εκλογικό τμήμα, η αναπλήρωσή της θα γίνεται την επόμενη Κυριακή.
Οι νέες αυτοδιοικητικές αρχές θα αναλαμβάνουν επίσημα τα καθήκοντά τους την 1η Ιανουαρίου του επόμενου έτους, με τη θητεία τους να ολοκληρώνεται στις 31 Δεκεμβρίου του πέμπτου έτους. Σύμφωνα με πληροφορίες στο νέο κώδικα, επιτυχών θεωρείται ο συνδυασμός που θα συγκεντρώσει περισσότερο από 42% των εγκύρων ψήφων. Επιλαχόντες συνδυασμοί θεωρούνται εκείνοι που κατακτούν τουλάχιστον μία έδρα στο δημοτικό ή περιφερειακό συμβούλιο.
Η κωδικοποίηση αυτή έρχεται να εξασφαλίσει σαφήνεια στις διαδικασίες και να αποφύγει καθυστερήσεις, διασφαλίζοντας την ομαλή διαδοχή των δημοτικών και περιφερειακών αρχών και δίνοντας ξεκάθαρη ημερομηνία αναφοράς για τους πολίτες και τα κόμματα που προετοιμάζονται για τις επόμενες αναμετρήσεις. Κατά συνέπεια οι επόμενες αυτοδιοικητικές εκλογές πρόκειται-εκτός απροόπτου- την τελευταία Κυριακή του Νοεμβρίου το 2028.
Τα τελικά κείμενα του νέου Κώδικα της Αυτοδιοίκησης αναμένονται με εξαιρετικό ενδιαφέρον αφού ελπίζεται πως θα λύσουν αρκετά προβλήματα της Πρωτοβάθμιας(Δήμοι) και Δευτεροβάθμιας(Περιφέρειες) Αυτοδιοίκησης.
- Μαρτίνεθ: «Ο Παναθηναϊκός είναι το φαβορί»
- Δυτική Όχθη: Ένα παιδί σκοτώνεται κατά μέσο όρο κάθε εβδομάδα από τον Ιανουάριο του 2025, σύμφωνα με τη Unicef
- Γεραπετρίτης: Η Ελλάδα ενθαρρύνει την ένταξη των Δυτικών Βαλκανίων στην ΕΕ
- Υπόθεση Έπσταϊν: Θύματα ή συνεργοί οι γυναίκες του κύκλου του;
- Ο Δένδιας ζήτησε εξηγήσεις για το ουκρανικό drone – Επιφυλάχθηκε να απαντήσει ο Ουκρανός Υπουργός Άμυνας
- Ηλιούπολη: «Συγγνώμη, σας αγαπώ πολύ» – Το σημείωμα που άφησε η μία 17χρονη πριν πέσει στο κενό με τη φίλη της
- Ο Νεύτωνας δικαιώνεται – Ο νόμος της παγκόσμιας έλξης επιβεβαιώνεται σε κοσμική κλίμακα
- Η Γη της Ελιάς: To αντικλείδι, η προδοσία, ο Κωνσταντίνος και η Φρύνη
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις