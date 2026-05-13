Ισότιμη πρόσβαση στη θάλασσα σε παραλίες του Δήμου Λοκρών

Ο Δήμος Λοκρών κάνει ένα ουσιαστικό βήμα προς την κατεύθυνση της ισότιμης πρόσβασης, προχωρώντας στην εγκατάσταση ημι-μόνιμων υποδομών για άτομα με αναπηρία σε τέσσερις παραλίες της περιοχής. Πρόκειται για μια πρωτοβουλία που δεν αφορά μόνο τον τουρισμό ή τη θερινή περίοδο, αλλά αγγίζει τον πυρήνα του δικαιώματος όλων των πολιτών στην ελεύθερη και αξιοπρεπή συμμετοχή στη δημόσια ζωή.

Οι παραλίες Κυανή Ακτή και Σχοινιάς Λιβανατών, Σουβάλα Αρκίτσας και Σκάλα Αταλάντης, όπως αναφέρει μεταξύ άλλων και σχετική ανάρτηση του Δημάρχου Λοκρών Θανάση Ζεκεντέ, αποκτούν πλέον ειδικές εγκαταστάσεις που περιλαμβάνουν μηχανισμό πρόσβασης στη θάλασσα, αποδυτήρια, τουαλέτες, ντουζιέρες και χώρους σκίασης για ΑμεΑ.

Το έργο χρηματοδοτήθηκε μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, έπειτα από σχετική πρόταση του Δήμου Λοκρών.

Η εικόνα μιας προσβάσιμης παραλίας δεν είναι μια «παροχή» προς λίγους. Είναι δείκτης πολιτισμού, κοινωνικής ωριμότητας και σεβασμού προς τους συμπολίτες μας που αντιμετωπίζουν κινητικές ή άλλες δυσκολίες. Για χρόνια, η πρόσβαση στη θάλασσα για πολλούς ανθρώπους ήταν μια δύσκολη ή και αδύνατη υπόθεση.

Η πρωτοβουλία του Δήμου Λοκρών μπορεί να λειτουργήσει ως υπενθύμιση ότι οι υποδομές για ΑμεΑ δεν είναι έργα «ειδικής μεταχείρισης». Είναι αυτονόητες υποχρεώσεις μιας κοινωνίας που θέλει να χαρακτηρίζεται συμπεριληπτική και δίκαιη. Και ευτυχώς πολλοί Δήμοι της χώρας πράττουν ανάλογα σε παραλίες ευθύνης τους.

Ιδιαίτερη σημασία έχει και η έκκληση του Δήμου προς κατοίκους και επισκέπτες να προστατεύσουν τις νέες εγκαταστάσεις από βανδαλισμούς. Όπως σωστά επισημαίνεται, κάθε φθορά σε αυτόν τον εξοπλισμό δεν στρέφεται απέναντι στη δημοτική αρχή, αλλά απέναντι στους ίδιους τους ανθρώπους που έχουν ανάγκη αυτές τις υποδομές για να απολαμβάνουν ισότιμα ένα αυτονόητο κοινωνικό αγαθό: τη θάλασσα και τον δημόσιο χώρο.

Η αληθινά προσβάσιμη κοινωνία δεν χτίζεται μόνο με έργα. Χτίζεται με νοοτροπία, συνέπεια και καθημερινό σεβασμό.

*πηγή αρχικής φωτογραφίας:https://www.facebook.com/zekentes