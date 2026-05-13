Ισότιμη πρόσβαση στη θάλασσα σε παραλίες του Δήμου Λοκρών
Αυτοδιοίκηση 13 Μαΐου 2026, 08:36

Ισότιμη πρόσβαση στη θάλασσα σε παραλίες του Δήμου Λοκρών

Νέες προσβάσιμες υποδομές σε τέσσερις παραλίες με γαλάζια σημαία στο Δήμο Λοκρών, σε μια παρέμβαση που αναδεικνύει πως η προσβασιμότητα πρέπει να αποτελεί αυτονόητο δικαίωμα σε κάθε δημόσιο χώρο.

Χρήστος Ράπτης
Χρήστος Ράπτης
Ο Δήμος Λοκρών κάνει ένα ουσιαστικό βήμα προς την κατεύθυνση της ισότιμης πρόσβασης, προχωρώντας στην εγκατάσταση ημι-μόνιμων υποδομών για άτομα με αναπηρία σε τέσσερις παραλίες της περιοχής. Πρόκειται για μια πρωτοβουλία που δεν αφορά μόνο τον τουρισμό ή τη θερινή περίοδο, αλλά αγγίζει τον πυρήνα του δικαιώματος όλων των πολιτών στην ελεύθερη και αξιοπρεπή συμμετοχή στη δημόσια ζωή.

Οι παραλίες Κυανή Ακτή και Σχοινιάς Λιβανατών, Σουβάλα Αρκίτσας και Σκάλα Αταλάντης, όπως αναφέρει μεταξύ άλλων και σχετική ανάρτηση του Δημάρχου Λοκρών Θανάση Ζεκεντέ, αποκτούν πλέον ειδικές εγκαταστάσεις που περιλαμβάνουν μηχανισμό πρόσβασης στη θάλασσα, αποδυτήρια, τουαλέτες, ντουζιέρες και χώρους σκίασης για ΑμεΑ.

Το έργο χρηματοδοτήθηκε μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, έπειτα από σχετική πρόταση του Δήμου Λοκρών.

Η εικόνα μιας προσβάσιμης παραλίας δεν είναι μια «παροχή» προς λίγους. Είναι δείκτης πολιτισμού, κοινωνικής ωριμότητας και σεβασμού προς τους συμπολίτες μας που αντιμετωπίζουν κινητικές ή άλλες δυσκολίες. Για χρόνια, η πρόσβαση στη θάλασσα για πολλούς ανθρώπους ήταν μια δύσκολη ή και αδύνατη υπόθεση.

Η πρωτοβουλία του Δήμου Λοκρών μπορεί να λειτουργήσει ως υπενθύμιση ότι οι υποδομές για ΑμεΑ δεν είναι έργα «ειδικής μεταχείρισης». Είναι αυτονόητες υποχρεώσεις μιας κοινωνίας που θέλει να χαρακτηρίζεται συμπεριληπτική και δίκαιη. Και ευτυχώς πολλοί Δήμοι της χώρας πράττουν ανάλογα σε παραλίες ευθύνης τους.

Ιδιαίτερη σημασία έχει και η έκκληση του Δήμου προς κατοίκους και επισκέπτες να προστατεύσουν τις νέες εγκαταστάσεις από βανδαλισμούς. Όπως σωστά επισημαίνεται, κάθε φθορά σε αυτόν τον εξοπλισμό δεν στρέφεται απέναντι στη δημοτική αρχή, αλλά απέναντι στους ίδιους τους ανθρώπους που έχουν ανάγκη αυτές τις υποδομές για να απολαμβάνουν ισότιμα ένα αυτονόητο κοινωνικό αγαθό: τη θάλασσα και τον δημόσιο χώρο.

Η αληθινά προσβάσιμη κοινωνία δεν χτίζεται μόνο με έργα. Χτίζεται με νοοτροπία, συνέπεια και καθημερινό σεβασμό.

*πηγή αρχικής φωτογραφίας:https://www.facebook.com/zekentes

Καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου: Στην πρίζα μέσω Βρυξελλών και ΕΤΕπ – Ο παράγοντας Τουρκία

Χανταϊός & άγχος: «Μαθήματα επιβίωσης» από την COVID

Καθ’ οδόν για Πεκίνο ο Τραμπ – Κλιμακώνεται η ένταση με Ιράν

Ανοίγει ο δρόμος για την κατασκευή του νέου Σχολικού Συγκροτήματος Γουβιών – Κοντοκαλίου
Εκπαιδευτικές υποδομές 12.05.26

Δήμαρχος Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων: «Η υπογραφή του Προεδρικού Διατάγματος για το σχολικό συγκρότημα Γουβιών – Κοντοκαλίου, γεννά σε όλους αισθήματα χαράς και ικανοποίησης».

Έργο προστασίας και ανάδειξης του Mon Repos
Τοπόσημο 12.05.26

Στο Πρόγραμμα «Ιόνια Νησιά 2021-2027» εντάχθηκε η προστασία και ανάδειξη του Mon Repos, έργο συνολικού προϋπολογισμού 1,93 εκατ. Ευρώ, όπως ανακοίνωσε η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων.

Ισχυρότερη πολυεπίπεδη διακυβέρνηση ζητάει ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου από τις Βρυξέλλες
Αυτοδιοίκηση 11.05.26

Γ. Χατζημάρκος από τη Σύνοδο Ολομέλειας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών: «Πολιτική Συνοχής χωρίς τοπικές κοινωνίες, είναι πολιτική χωρίς μέλλον. Περισσότερη Ευρώπη χρειαζόμαστε, όχι λιγότερη».

Περιφέρεια Δ. Ελλάδας: «Ο ΟΣΕ ενέκρινε την παραχώρηση του δρόμου παράλληλα της γραμμής στο Μονοδένδρι»
Έξοδος διαφυγής 11.05.26

«Θετική εξέλιξη για την Πολιτική Προστασία και την τοπική κοινωνία» δήλωσε για την παραχώρηση του δρόμου παράλληλα της γραμμής Μονοδένδρι, ο Αντιπεριφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας Φωκίων Ζαΐμης.

Έρευνα: Ποιες είναι οι πιο περιζήτητες ειδικότητες και τα πιο καλοπληρωμένα επαγγέλματα στην Ελλάδα
Randstad 13.05.26

Έρευνα της Randstad για το ανθρώπινο δυναμικό και τους μισθούς στην Ελλάδα το 2026, αποκαλύπτει σημαντικές «ψαλίδες» στις απολαβές ανά ειδικότητα και τομέα. Ποια είναι τα πιο περιζήτητα επαγγέλματα.

Χανταϊός: Τρίτο περιστατικό καραντίνας στην Ιταλία – Είχε έρθει σε επαφή σε πτήση με επιβάτιδα που πέθανε
Κρουαζιερόπλοιο 13.05.26

Ο Βρετανός έκανε τουρισμό στην Ιταλία και είχε βρεθεί μαζί με κρούσμα στην ίδια πτήση προς Γιοχάνεσμπουργκ - Η ηλικιωμένη ήταν μία από τους τρεις επιβάτες του κρουαζιερόπλοιου που πέθαναν από χανταϊό

«ASTORIA»: Μια ιστορία για τον έρωτα, τη δύναμη και την επιβίωση στο θέατρο Παλλάς
inTickets 13.05.26

Η μουσική παράσταση «ASTORIA» μάς μεταφέρει στη Νέα Υόρκη του Μεσοπολέμου, εκεί όπου μια μικρή Ελλάδα γεννιέται μέσα σε ένα καφενείο στην καρδιά της Αστόριας και το τραγούδι γίνεται φωνή, παρηγοριά και αντίσταση.

Φοιτητικές εκλογές: Άνοιξαν οι κάλπες στα πανεπιστήμια όλης της χώρας
Έντονη αντιπαράθεση 13.05.26

Οι φοιτητικές εκλογές θα ολοκληρωθούν στις 19:00 το απόγευμα οπότε θα κλείσουν οι κάλπες - Προκειμένου να ψηφίσουν, οι φοιτητές θα πρέπει να έχουν μαζί τους κάποιο επίσημο έγγραφο ταυτοποίησης

Το κόμμα Τσίπρα φέρνει αναβρασμό στον ΣΥΡΙΖΑ: Το μέτωπο Πολάκη και Παππά πιέζει Φάμελλο για το μεγάλο «ξεκαθάρισμα»
Πολιτική 13.05.26

Τηλεφώνημα Πολάκη και επιστολή Παππά στον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ για συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας, ήρεμα νερά ή χωριστοί δρόμοι από Τσίπρα.

ΑΔΕΔΥ: Πανελλαδική απεργία σήμερα και συγκέντρωση στην Κλαυθμώνος στις 10:30 – Τι ισχύει για τα σχολεία
Μαζικές κινητοποιήσεις 13.05.26

Οι δημόσιοι υπάλληλοι διεκδικούν πραγματικές αυξήσεις, μόνιμη και σταθερή δουλειά για όλους, επαναφορά 13ου και 14ου μισθού και να μην αρθεί η μονιμότητα - Τι αναφέρει στην ανακοίνωσή της η ΑΔΕΔΥ

Ηλιούπολη: Οι Aρχές αναζητούν απαντήσεις για το τραγικό περιστατικό – Το χρονικό
Ελλάδα 13.05.26 Upd: 07:47

Σε κρίσιμη κατάσταση στο ΚΑΤ νοσηλεύεται το ένα από τα δύο κορίτσια που έπεσαν χθες στο κενό από τον έκτο όροφο πολυκατοικίας στην Ηλιούπολη. Οι σημειώσεις και το ημερολόγιο που βρέθηκαν

Καθ’ οδόν για το Πεκίνο ο Τραμπ, ενώ κλιμακώνεται η ένταση με το Ιράν – Το Ισραήλ σφυροκοπά τον Λίβανο
Κόσμος 13.05.26

Ο Τραμπ ταξιδεύει στην Κίνα, έχοντας υιοθετήσει σκληρή ρητορική εναντίον του Ιράν το οποίο διαμηνύει ότι δεν πρόκειται να υποχωρήσει - Το Ισραήλ συνεχίζει τις φονικές επιδρομές στον Λίβανο - Όλες οι εξελίξεις στο in

Ε.Ε.: Νόμιμη η επιβολή τελών στις πλατφόρμες για τη χρήση ειδησεογραφικού περιεχομένου
Τέλος στην εκμετάλλευση 13.05.26

Ιστορική απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου δικαιώνει τους εκδότες – Google και Meta υποχρεούνται να καταβάλλουν «εύλογη αμοιβή» για τα άρθρα που αναπαράγουν.

Οι τέσσερις αιτίες που επαναφέρουν στο προσκήνιο τις εθνικοποιήσεις
Διεθνής Οικονομία 13.05.26

Ακρίβεια, εισοδηματικές ανισότητες, ελλείμματα των προϋπολογισμών και υπερκέρδη των επιχειρήσεων αμφισβητούν την κρατούσα οικονομική λογική – Οι περιπτώσεις British Steel και TotalEnergies

Αλάσκα: Οι μεγάλες πετρελαϊκές σπεύδουν να δεσμεύσουν «οικόπεδα» μετά το «drill, baby, drill» του Τραμπ
Exxon, Shell κ.λπ. 13.05.26

Η Αλάσκα έχει γίνει το επόμενο hot-spot ενδιαφέροντος για τις μεγάλες πετρελαϊκές. Η αρκτική πολιτεία των ΗΠΑ έχει μεγάλα αποθέματα υδρογονανθράκων και βλέπουν μια ευκαιρία διαφοροποιήσουν τις πηγές τους.

«Φτάνει στο τέλος»; – Ο πόλεμος στην Ουκρανία, ο Τραμπ και η «μπανανόφλουδα» του Πούτιν στην Ευρώπη
Τοπίο στην ομίχλη 13.05.26

Οι δηλώσεις Πούτιν περί προοπτικής τερματισμού του πολέμου στην Ουκρανία, στο φόντο των αργόσυρτων διαπραγματεύσεων υπό τις ΗΠΑ και των διλημμάτων της ευρωπαϊκής διπλωματίας

Δημοσκοπήσεις: Οι 25 μέρες που «γκρέμισαν» τα ποσοστά της ΝΔ – Στο «κόκκινο» το «ταμπλό» ένα χρόνο πριν τις εκλογές
Μακριά η αυτοδυναμία 13.05.26

Όχι μία, όχι δύο, όχι τρεις αλλά δέκα νέες δημοσκοπήσεις είδαν το φως της δημοσιότητας τις τελευταίες 25 ημέρες με τη Νέα Δημοκρατία να μετρά κυρίως απώλειες στην πρόθεση ψήφου και ένα ιστορικό χαμηλό κάτω από το 23%.

Τα μυστικά των ιδιόγραφων διαθηκών μέσα από 8+1 ερωταπαντήσεις
Ελλάδα 13.05.26

Tι πρέπει να προσέχει ένας διαθέτης που αποφασίζει να μοιράσει την περιουσία του με μία ιδιόγραφη διαθήκη αλλά και ποιες είναι οι πρώτες κινήσεις και τα αναγκαία δικαιολογητικά που πρέπει να έχουν στα χέρια τους οι κληρονόμοι για να ξεκινήσουν τη διαδικασία σε εκτέλεση της τελευταίας βούλησης του κληρονομουμένου

Ο Τραμπ έχει ανάγκη μια σημαντική νίκη μετά το αδιέξοδο στο Ιράν – Ελπίζει το ταξίδι στην Κίνα να του τη δώσει
Δύσκολη εξίσωση 13.05.26

Ο Τραμπ φτάνει στην Κίνα ελπίζοντας ότι θα μπορέσει να πετύχει μια καλή συμφωνία, κυρίως οικονομική, που θα του επιτρέψει να γυρίσει νικητής στις ΗΠΑ. Ωστόσο, η σκιά του Ιράν πέφτει βαριά στο ταξίδι.

Βολιβία: Πολλαπλασιάζονται οι διαδηλώσεις και οι αποκλεισμοί δρόμων με φόντο τη σοβαρή οικονομική κρίση
Οικονομική κρίση 13.05.26

Τις τελευταίες εβδομάδες εργάτες, αγρότες, εκπαιδευτικοί, αυτόχθονες, εργαζόμενοι στις μεταφορές και άλλοι στη Βολιβία αυξάνουν την πίεση στην κυβέρνηση υπό τον κεντροδεξιό πρόεδρο Ροδρίγο Πας.

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

