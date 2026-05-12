Ανοίγει ο δρόμος για την κατασκευή του νέου Σχολικού Συγκροτήματος Γουβιών – Κοντοκαλίου

Υπογράφηκε την Παρασκευή 8 Μαίου 2026 το Προεδρικό Διάταγμα με το οποίο εγκρίνεται το Τοπικό Ρυμοτομικό Σχέδιο για την ανέγερση του νέου Σχολικού Συγκροτήματος Γουβιών – Κοντοκαλίου στη θέση «Παναγιά», όπως αναφέρει σε ανακοίνωση του ο Δήμος Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων. Όπως επισημαίνει η ανακοίνωση, «πρόκειται για ένα έργο πνοής, που επί δεκαετίες αποτελούσε πάγιο αίτημα της τοπικής κοινωνίας, της εκπαιδευτικής κοινότητας και των γονέων. Έργο που θ’ αποτελέσει μια ουσιαστική επένδυση στην εκπαίδευση, στην ποιότητα ζωής των οικογενειών και στο μέλλον των παιδιών της περιοχής.

Το νέο σχολικό συγκρότημα έχει σχεδιαστεί για να καλύψει ένα σημαντικό κενό στις σχολικές υποδομές, προσφέροντας στους μαθητές ασφαλείς, λειτουργικές και σύγχρονες συνθήκες μάθησης».

Σύμφωνα με τον Δήμο, ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 5.350.000 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) και χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης», στο οποίο εντάχθηκε το 2022, βάσει μελέτης που εκπόνησε η προηγούμενη δημοτική αρχή.

Σύμφωνα με την τεχνική μελέτη, το έργο περιλαμβάνει:

2.614 τ.μ. κτιριακών εγκαταστάσεων, που θα στεγάσουν ένα σύγχρονο 12θέσιο Δημοτικό Σχολείο και ένα Νηπιαγωγείο 3 τμημάτων.

Αθλητικούς χώρους με γήπεδα καλαθοσφαίρισης και πετοσφαίρισης.

Υπαίθριο θέατρο για πολιτιστικές και σχολικές δραστηριότητες.

22 θέσεις στάθμευσης.

Εκτεταμένους ελεύθερους χώρους πρασίνου και φύτευσης.

Την ικανοποίησή του για την ολοκλήρωση των απαιτητικών διαδικασιών έγκρισης του Τοπικού Ρυμοτομικού που ανοίγει το δρόμο για την υλοποίηση του πλέον πολυσυζητημένου θέματος σχολικής στέγης στο νησί, εξέφρασε μεταξύ άλλων ο Δήμαρχος Στέφανος Πουλημένος, σε δήλωσή του στην οποία αναφέρει:

«Η υπογραφή του Προεδρικού Διατάγματος για το σχολικό συγκρότημα Γουβιών – Κοντοκαλίου, μετά από επίμονες και συντονισμένες προσπάθειες 28 μηνών, γεννά σε όλους αισθήματα χαράς και ικανοποίησης.

Στέλνει ένα μήνυμα αισιοδοξίας στην τοπική κοινωνία που επιβεβαιώνει ότι ο Δήμος έχει συνέχεια, ιδιαίτερα στην υπηρέτηση των κεντρικών του επιλογών. Και διδάσκει ακόμη ότι όταν πορευόμαστε με συνέπεια, ενότητα και αποφασιστικότητα, και ο πιο φιλόδοξος στόχος μπορεί να γίνει πραγματικότητα».

*πηγή εικόνας προ επεξεργασίας: Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων