Περιφέρεια Δ. Ελλάδας: «Ο ΟΣΕ ενέκρινε την παραχώρηση του δρόμου παράλληλα της γραμμής στο Μονοδένδρι»
«Θετική εξέλιξη για την Πολιτική Προστασία και την τοπική κοινωνία» δήλωσε για την παραχώρηση του δρόμου παράλληλα της γραμμής Μονοδένδρι, ο Αντιπεριφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας Φωκίων Ζαΐμης.
«Μια εξαιρετικά θετική εξέλιξη για την περιοχή επιφύλαξε η τελευταία συνεδρίαση του Δ.Σ. των «Σιδηροδρόμων Ελλάδος Μ.Α.Ε.», όπως γνωστοποίησε με ανακοίνωση της η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδα, καθώς, όπως επισημαίνει. «ο ΟΣΕ ανταποκρίθηκε στο αίτημα του Αντιπεριφερειάρχη Αχαΐας, Φωκίωνα Ζαϊμη για την παραχώρηση του χώρου παράλληλα της σιδηροδρομικής γραμμής στην περιοχή του Μονοδενδρίου του Δήμου Πατρέων, ως διέξοδος διαφυγής, σε περιπτώσεις φυσικών καταστροφών.
Στην συνεδρίαση του Δ.Σ. στις 30 Απριλίου 2026 αποφασίστηκε ομόφωνα την έγκριση παραχώρησης του εν λόγω χώρου, ο οποίος ανήκει στη ζώνη απαλλοτρίωσης των Σιδηροδρόμων Ελλάδος, στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και έτσι ανοίγει ο δρόμος για να σχεδιαστούν και να υλοποιηθούν δράσεις Πολιτικής Προστασίας στην περιοχή.
Το σημείο εντάσσεται στον σχεδιασμό Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας
«Είναι κάτι το οποίο καταρχήν ικανοποιεί το πάγιο αίτημα του προέδρου, Γιάννη Κοζιώρη και των κατοίκων της περιοχής του Μονοδενδρίου και θα εξυπηρετήσει τις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας, ενώ παράλληλα θα μας επιτρέψει να εντάξουμε το σημείο στον σχεδιασμό μας για την Πολιτική Προστασία» δήλωσε μεταξύ άλλων, σύμφωνα με την σχετική ανακοίνωση, ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Αχαΐας Φωκίων Ζαΐμης.τ
