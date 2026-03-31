Περιφερειάρχης Ν. Φαρμάκης: «Ο Οδοντωτός πρέπει να σφυρίξει ξανά με ασφάλεια»
Συνάντηση της ηγεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών για την ασφαλή επαναλειτουργία των δρομολογίων του Οδοντωτού.
Η συντομότερη και ασφαλής επαναλειτουργία του ιστορικού Οδοντωτού τέθηκε στο τραπέζι του διαλόγου μεταξύ της Πολιτείας και της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, όπως έκανε γνωστό μέσω ανάρτησης του ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας Νεκτάριος Φαρμάκης που αναφέρει:
«Σήμερα στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, συμφωνήσαμε να περάσουμε σε πράξεις και χειροπιαστές λύσεις.
Για την άμεση επαναλειτουργία του ιστορικού μας τρένου, η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας αναλαμβάνει δράση.
- Ενώνουμε δυνάμεις: Προχωράμε άμεσα στη σύσταση επιτροπής με τους συναρμόδιους φορείς για την οργάνωση και εκπόνηση μελέτης, με μοναδικό στόχο τη συντομότερη δυνατή επαναλειτουργία του ιστορικού μας Οδοντωτού.
- Προτείναμε λύσεις: Καταθέσαμε στο τραπέζι ολοκληρωμένες προτάσεις για την άμεση εκπόνηση της απαραίτητης γεωλογικής μελέτης.
- Βάζουμε τους πόρους: Ανταποκριθήκαμε αμέσως στο αίτημα του Υπουργείου, αναλαμβάνοντας πλήρως τη χρηματοδότηση της μελέτης» αναφέρει η ανάρτηση του Νεκτάριου Φαρμάκη και προσθέτει ότι προτεραιότητα είναι η ασφάλεια:
«Δεν κάνουμε εκπτώσεις στην ασφάλεια, αλλά δεν δεχόμαστε και την αδράνεια. Ο τόπος μας χρειάζεται τον Οδοντωτό ενεργό. Κοστίζει στην τοπική οικονομία των Καλαβρύτων και της Αιγιάλειας κάθε μέρα που το τρένο μένει ακινητοποιημένο».
