Περιφερειάρχης Ν. Φαρμάκης: «Ο Οδοντωτός πρέπει να σφυρίξει ξανά με ασφάλεια»

Η συντομότερη και ασφαλής επαναλειτουργία του ιστορικού Οδοντωτού τέθηκε στο τραπέζι του διαλόγου μεταξύ της Πολιτείας και της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, όπως έκανε γνωστό μέσω ανάρτησης του ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας Νεκτάριος Φαρμάκης που αναφέρει:

«Σήμερα στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, συμφωνήσαμε να περάσουμε σε πράξεις και χειροπιαστές λύσεις.

Για την άμεση επαναλειτουργία του ιστορικού μας τρένου, η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας αναλαμβάνει δράση.

Ενώνουμε δυνάμεις: Προχωράμε άμεσα στη σύσταση επιτροπής με τους συναρμόδιους φορείς για την οργάνωση και εκπόνηση μελέτης, με μοναδικό στόχο τη συντομότερη δυνατή επαναλειτουργία του ιστορικού μας Οδοντωτού.

Προτείναμε λύσεις: Καταθέσαμε στο τραπέζι ολοκληρωμένες προτάσεις για την άμεση εκπόνηση της απαραίτητης γεωλογικής μελέτης.

Βάζουμε τους πόρους: Ανταποκριθήκαμε αμέσως στο αίτημα του Υπουργείου, αναλαμβάνοντας πλήρως τη χρηματοδότηση της μελέτης» αναφέρει η ανάρτηση του Νεκτάριου Φαρμάκη και προσθέτει ότι προτεραιότητα είναι η ασφάλεια:

«Δεν κάνουμε εκπτώσεις στην ασφάλεια, αλλά δεν δεχόμαστε και την αδράνεια. Ο τόπος μας χρειάζεται τον Οδοντωτό ενεργό. Κοστίζει στην τοπική οικονομία των Καλαβρύτων και της Αιγιάλειας κάθε μέρα που το τρένο μένει ακινητοποιημένο».