Οδοντωτός: Αναστέλλεται η λειτουργία του – Τι ισχύει για όσους έχουν εκδώσει εισιτήρια
Η αναστολή των δρομολογίων του Οδοντωτού θα έχει διάρκεια μέχρι την επαναξιολόγηση των συνθηκών και «τη διενέργεια των απαιτούμενων γεωλογικών μελετών στον περιβάλλοντα χώρο του όρους Χελμού»
Αναστέλλει ο ΟΣΕ τη λειτουργία του Οδοντωτού στα Καλάβρυτα μετά τις κατολισθήσεις που παρατηρούνται το τελευταίο διάστημα.
Η αναστολή των δρομολογίων θα έχει διάρκεια μέχρι την επαναξιολόγηση των συνθηκών και «τη διενέργεια των απαιτούμενων γεωλογικών μελετών στον περιβάλλοντα χώρο του όρους Χελμού, σε συνεργασία με τις αρμόδιες τοπικές αρχές».
Όπως αναφέρει η ανακοίνωση του ΟΣΕ «κατά το τελευταίο χρονικό διάστημα, σύμφωνα με τον ΟΣΕ, σε τμήματα της τουριστικής διαδρομής στον Οδοντωτό Καλαβρύτων, έχουν παρατηρηθεί έντονα φυσικά φαινόμενα που οδηγούν σε κατολισθήσεις μεγάλων και επικίνδυνων βράχων προς τις σιδηροτροχιές από τη γύρω δασική έκταση του όρους Χελμού.
Ταυτόχρονα, ήδη από το προηγούμενο έτος, κατόπιν ενεργειών και αναφορών τοπικών φορέων της περιοχής, έχει κινηθεί προανακριτική διαδικασία για την πιθανή επικινδυνότητα του εν λόγω δικτύου, τα πορίσματα της οποίας αναμένονται μέχρι και σήμερα.
Ο ΟΣΕ, αναφέρει σε ανακοίνωσή το, ότι έχει ήδη λάβει αυξημένα μέτρα για τη συνεχή παρακολούθηση των φυσικών φαινομένων στο δίκτυο του Οδοντωτού, καθώς και για τη διαρκή διατήρηση της υποδομής σε κατάλληλη και ασφαλή κατάσταση, εντός του πλαισίου των αρμοδιοτήτων του:
– Επιθεώρηση και καθαρισμός της υποδομής από βοηθητική μηχανή έργου πριν την εκτέλεση κάθε δρομολογίου κατά τις ημέρες έντονης βροχόπτωσης στην περιοχή, προκειμένου να απομακρύνονται φερτά υλικά.
– Παρουσία τεχνικού/τεχνίτη σε κάθε εκτελούμενο δρομολόγιο, προκειμένου να παρέχεται άμεσα συνδρομή σε περίπτωση που ανακύπτει τεχνικό πρόβλημα που αφορά στην υποδομή κατά την εκτέλεση του δρομολογίου.
– Εγκατάσταση σεισμογραφικών και μετεωρολογικών σταθμών για τη διαρκή παρακολούθηση των φυσικών φαινομένων στην περιοχή.
Ωστόσο, η παρατηρούμενη ένταση των ακραίων φυσικών φαινομένων και η αύξηση των κατολισθήσεων μεγάλων σε όγκο βράχων που επηρεάζουν τμήματα της τουριστικής διαδρομής Διακοπτό – Καλάβρυτα, επιτάσσουν την εκ νέου αξιολόγηση των συνθηκών λειτουργίας του Οδοντωτού.
Ως εκ τούτου, ο ΟΣΕ ανακοίνωσε την αναστολή λειτουργίας του Οδοντωτού Καλαβρύτων (τουριστική διαδρομή Διακοπτό – Καλάβρυτα), μέχρι την επαναξιολόγηση των επικρατουσών συνθηκών και τη διενέργεια των απαιτούμενων γεωλογικών μελετών στον περιβάλλοντα χώρο του όρους Χελμού, σε συνεργασία με τις αρμόδιες τοπικές αρχές.
Hellenic Train: Τι ισχύει για όσους έχουν εκδώσει εισιτήρια
Σε συνέχεια της παραπάνω απόφασης για αναστολή της λειτουργίας του Οδοντωτού Καλαβρύτων, η Hellenic Train ενημερώνει τους επιβάτες που έχουν ήδη εκδώσει εισιτήριο για τα παραπάνω δρομολόγια, πως προβλέπεται επιστροφή του αντιτίμου ανάλογα με τον τρόπο αγοράς του εισιτηρίου τους (μετρητά ή επιστροφή στην τραπεζική κάρτα), σύμφωνα με την προβλεπόμενη διαδικασία επιστροφών της εταιρείας.
