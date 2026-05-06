«Σύμφωνο Επενδύσεων και Θέσεων Εργασίας» πρότεινε στις Βρυξέλλες ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλαδας
«Θέλουμε η Δυτική Ελλάδα να είναι ο τόπος όπου οι άνθρωποι πετυχαίνουν χωρίς να χρειάζεται να τον αποχαιρετήσουν» τόνισε ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας στις Βρυξέλλες.
«Στις Βρυξέλλες, καταθέσαμε μια πρόταση που αφορά το πιο πολύτιμο κεφάλαιο της Δυτικής Ελλάδας: τους ανθρώπους της. Είναι το μεγάλο μας στοίχημα ώστε κάθε νέος και νέα να μπορεί να ονειρεύεται, να εργάζεται και να δημιουργεί εδώ, στον τόπο του» ανέφερε σε ανάρτηση του ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας Νεκτάριος Φαρμάκης και εν συνεχεία περιέγραψε τις προτάσεις του.
Προτείνουμε ένα «Σύμφωνο Επενδύσεων και Θέσεων Εργασίας» με 6 ξεκάθαρους στόχους:
- Νέες Δουλειές: Προσέλκυση επενδύσεων που φέρνουν άμεση απασχόληση.
- Στήριξη στην Πράξη: Δίπλα στους μικρομεσαίους, τους αγρότες και τους νέους επιχειρηματίες.
- Τουρισμός & Αγροδιατροφή: Αναβαθμίζουμε τα “δυνατά” μας χαρτιά με σύγχρονα μέσα.
- Δεξιότητες: Το ταλέντο των νέων μας να βρίσκει διέξοδο στην τοπική αγορά.
- Υποδομές: Ψηφιακή σύνδεση παντού, από την πόλη μέχρι το πιο ορεινό χωριό.
Κλείνοντας την ανάρτηση του ο Νεκτάριος Φαρμάκης ανέφερε: «Θέλουμε η Δυτική Ελλάδα να είναι ο τόπος όπου οι άνθρωποι πετυχαίνουν, χωρίς να χρειάζεται να τον αποχαιρετήσουν. Χτίζουμε τις βάσεις για να γίνει η Περιφέρειά μας ένας κορυφαίος προορισμός δημιουργίας. Για να γίνει όμως πράξη χρειάζονται στοχευμένες ευρωπαϊκές πολιτικές».
