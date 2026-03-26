Στήριξη στον θεσμό της αναδοχής από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας
«Η αναδοχή αποτελεί την ύψιστη πράξη ευθύνης, αγάπης και κοινωνικής προσφοράς» δήλωσε η Αντιπεριφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας με αφορμή το εκπαιδευτικό πρόγραμμα υποψήφιων αναδόχων γονέων.
Την ολοκλήρωση του εκπαιδευτικού προγράμματος υποψήφιων αναδόχων γονέων, το οποίο υλοποιήθηκε από τη Διεύθυνση Κοινωνικής Μέριμνας, ανακοινώνει η Αντιπεριφερειάρχης Κοινωνικής Πολιτικής και Οικογένειας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, Γεωργία Ντάτσικα.
Το πρόγραμμα, συνολικής διάρκειας 30 ωρών, πραγματοποιήθηκε διά ζώσης μέσα από πέντε συναντήσεις, το διάστημα από τις 16 Φεβρουαρίου έως τις 23 Μαρτίου 2026, στο κτίριο της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (Παπαδιαμάντη 14 & Αρέθα, Πάτρα).
Βασικός στόχος της πρωτοβουλίας, όπως προσθέτει η ανακοίνωση της Περιφέρειας, ήταν η ουσιαστική εκπαίδευση και η κατάλληλη προετοιμασία των υποψήφιων αναδόχων, προκειμένου να ανταποκριθούν με επάρκεια, ενσυναίσθηση και υπευθυνότητα στον γονεϊκό τους ρόλο, δημιουργώντας ένα ασφαλές περιβάλλον για τα παιδιά που θα φιλοξενήσουν.
Ειδικότερα, κατά τη διάρκεια των συναντήσεων, οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να εμβαθύνουν σε κρίσιμα ζητήματα, όπως τα θεμελιώδη δικαιώματα των παιδιών, οι προσδοκίες, οι προκλήσεις και η ενίσχυση του ρόλου των αναδόχων γονέων, η διαχείριση θεμάτων παραμέλησης, εγκατάλειψης και αποχωρισμού, τα αναπτυξιακά στάδια του παιδιού και οι ψυχοσυναισθηματικές του ανάγκες κ.α.
Την επιστημονική καθοδήγηση και υποστήριξη των συμμετεχόντων καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος ανέλαβε εξειδικευμένη ομάδα της Περιφέρειας, αποτελούμενη από έμπειρους Κοινωνικούς Λειτουργούς και Ψυχολόγους.
«Η αναδοχή αποτελεί την ύψιστη πράξη ευθύνης, αγάπης και κοινωνικής προσφοράς»
Με αφορμή την ολοκλήρωση του προγράμματος, η κ. Ντάτσικα, δήλωσε: «Η αναδοχή αποτελεί την ύψιστη πράξη ευθύνης, αγάπης και κοινωνικής προσφοράς. Μέσα από το συγκεκριμένο πρόγραμμα, η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας στηρίζει έμπρακτα τους υποψήφιους αναδόχους γονείς, παρέχοντάς τους όχι μόνο την απαραίτητη γνώση, αλλά και την ψυχολογική υποστήριξη για να ανταποκριθούν σε αυτόν τον σπουδαίο ρόλο. Είμαστε δίπλα τους σε κάθε βήμα».
