Ελένη Καρακάση: «Είμαστε σε διαδικασία αναδοχής και υιοθεσίας»

Η Ελένη Καρακάση έδωσε συνέντευξη στην εκπομπή «Καλύτερα Αργά» του Action 24 την Τρίτη 16 Δεκεμβρίου και δεν δίστασε να μιλήσει για τα σχέδια της.
Ελένη Καρακάση: «Είμαστε με τον άντρα μου σε διαδικασία σε αναδοχής και υιοθεσίας»
Οι άνθρωποι στο καινούριο σύστημα ενημερώνουν τον κόσμο που ενδιαφέρεται, αφού έχει μπει στη διαδικασία σεμιναρίων για να σε κατατοπίσουν τι σε περιμένει».
Σε άλλο σημείο, η Ελένη Καρακάση ανέφερε ότι θεωρούσε πως δεν ήθελε μέχρι σήμερα να γίνει μητέρα, μία πεποίθηση που στην πορεία ανατράπηκε, όταν η ηθοποιός συνειδητοποίησε ότι είχε καταπιέσει την ανάγκη της να αποκτήσει ένα παιδί: «Δεν είχα φανταστεί πολλά πράγματα, δεν με αποθάρρυνε κάτι, δεν το βάζω εύκολα κάτω, δεν είναι θέμα εγωισμού αν και υπάρχει ένας εγωισμός».
«Ακούς πολλές φορές “θα κάνεις ένα καλό”. Δεν κάνεις ένα καλό στο παιδί, κάνεις ένα καλό στον εαυτό σου και αυτό κρύβει έναν εγωισμό από κάτω.
Συνειδητοποίησα κάτι που δεν είχα ασχοληθεί, δεν το είχα μπροστά στο μυαλό μου, ότι είχα καταπιέσει πάρα πολύ την ανάγκη μου να νιώσω τη μητρότητα. Έλεγα ότι αφού δεν το έχω κάνει τόσο καιρό, δεν το ήθελα».
Η γνωστή ηθοποιός που παίρνει μέρος στη δραματική σειρά εποχής «Grand Hotel» είχε αποκαλύψει παλαιότερα, ότι έχει κάνει ολική υστερεκτομή.
