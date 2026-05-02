Δημογραφικό: Ραγδαία ανατροπή της κρίσιμης αναλογίας εργαζομένων προς συνταξιούχους
Διεθνής Οικονομία 02 Μαΐου 2026, 07:00

Δημογραφικό: Ραγδαία ανατροπή της κρίσιμης αναλογίας εργαζομένων προς συνταξιούχους

Η ραγδαία μείωση του παραγωγικού πληθυσμού καθιστά τη μετανάστευση και την τεχνητή νοημοσύνη τις μόνες σανίδες σωτηρίας για μια Ευρώπη που γερνάει και αδειάζει επικίνδυνα

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Οι δημογραφικές τάσεις διαμορφώνουν πλέον τον απόλυτο καθοριστικό παράγοντα για το μέλλον των παγκόσμιων οικονομιών. Η ανάλυση των δεδομένων αποκαλύπτει μια κατακερματισμένη εικόνα, όπου ο πλανήτης κινείται ξεκάθαρα σε δύο διαφορετικές ταχύτητες: από τη μία πλευρά καταγράφεται ιστορική πληθυσμιακή αύξηση σε συγκεκριμένες γεωγραφικές ζώνες, και από την άλλη, η Ευρώπη αντιμετωπίζει τη μεγαλύτερη πληθυσμιακή απομείωση στη σύγχρονη ιστορία της.

Ασύμμετρη ανάπτυξη

Σε παγκόσμιο επίπεδο, τα στατιστικά στοιχεία πιστοποιούν μια αλματώδη αύξηση. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 25 ετών, ο παγκόσμιος πληθυσμός αυξήθηκε κατά 46,6%, ξεπερνώντας πλέον το ορόσημο των 8,2 δισεκατομμυρίων κατοίκων. Ωστόσο, η μεγέθυνση αυτή δεν κατανέμεται ισομερώς. Οι μετρήσεις δείχνουν ότι ο κύριος όγκος αυτής της πληθυσμιακής έκρηξης συγκεντρώνεται στις χώρες της υποσαχάριας Αφρικής και στα κράτη του Κόλπου, όπου οι ρυθμοί γεννήσεων παραμένουν σε εξαιρετικά υψηλά επίπεδα. Η ραγδαία αυτή αύξηση στον αναπτυσσόμενο κόσμο δημιουργεί μια πλήρη αναστροφή των ισορροπιών σε σχέση με το βόρειο ημισφαίριο, το οποίο καταγράφει ιστορικά χαμηλά ποσοστά αναπλήρωσης.

Δημογραφική υποχώρηση

Τα δεδομένα για την ευρωπαϊκή ήπειρο αποτυπώνουν μια μη αναστρέψιμη πορεία συρρίκνωσης. Σύμφωνα με τις πλέον πρόσφατες προβολές της Eurostat, ο συνολικός πληθυσμός των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναμένεται να μειωθεί κατά 11,7% έως το έτος 2100. Σε απόλυτους αριθμούς, αυτή η ποσοστιαία μείωση μεταφράζεται σε δραματική πτώση από τα 452 εκατομμύρια, που είναι σήμερα, στα 399 εκατομμύρια. Η Ευρώπη θα χάσει δηλαδή περίπου 53 εκατομμύρια κατοίκους μέσα στις επόμενες δεκαετίες.

Η αποκωδικοποίηση των στοιχείων ανά χώρα αποκαλύπτει σημαντικές εσωτερικές ανισότητες. Δεκαοκτώ ευρωπαϊκές χώρες βρίσκονται ήδη σε τροχιά πληθυσμιακής απομείωσης, με τα μεγαλύτερα πλήγματα να εντοπίζονται γεωγραφικά στην Ανατολική και τη Νότια Ευρώπη. Συγκεκριμένα, κράτη της Βαλτικής, όπως η Λετονία και η Λιθουανία, μαζί με τη Βουλγαρία, τη Ρουμανία και την Ελλάδα, αναμένεται να απωλέσουν σχεδόν το ένα τρίτο του συνολικού τους πληθυσμού.

Το «παράδοξο της ευημερίας» επαναχαράσσει βίαια τον χάρτη, απειλώντας την επιβίωση της Δύσης

Στον αντίποδα, υπάρχουν εννέα κράτη-μέλη που εκτιμάται ότι θα δουν τον πληθυσμό τους να αυξάνεται. Ενδεικτικά, το Λουξεμβούργο αναμένεται να καταγράψει εντυπωσιακή άνοδο της τάξης του 36% και άνω, ενώ θετικά πρόσημα προβλέπονται επίσης για την Ισλανδία και τη Μάλτα. Αναφορικά με τις μεγαλύτερες οικονομικές δυνάμεις της ηπείρου, τα στοιχεία δείχνουν ότι η Γερμανία και η Ιταλία θα υποστούν σημαντική πληθυσμιακή συρρίκνωση. Εξαίρεση αποτελεί η Ισπανία, η οποία αναμένεται να σημειώσει ελαφρά αύξηση, αναβαθμίζοντας τη θέση της ώστε να καταστεί η τρίτη πολυπληθέστερη χώρα της Ένωσης. Με τους δείκτες γονιμότητας σε όλη την Ευρώπη να κινούνται πολύ κάτω από το όριο αναπλήρωσης των γενεών, οι στατιστικές υποδεικνύουν ότι ο ευρωπαϊκός πληθυσμός είναι αδύνατον να διατηρηθεί στα σημερινά επίπεδα χωρίς την καθοριστική συμβολή των μεταναστευτικών ροών.

Πληθυσμιακή κατάρρευση

Στην Ελλάδα, τα δημογραφικά στοιχεία διαμορφώνουν μια εικόνα εντόνως πτωτική, κατατάσσοντας τη χώρα μεταξύ αυτών που θα αντιμετωπίσουν τις οξύτερες πιέσεις. Ο εγχώριος δείκτης γονιμότητας έχει μείνει στάσιμος κοντά στο 1,25 παιδιά ανά γυναίκα, ποσοστό που διατηρεί την Ελλάδα σταθερά στις τελευταίες θέσεις της σχετικής ευρωπαϊκής λίστας.

Βάσει των προβολών που δημοσιεύουν τόσο τα Ηνωμένα Έθνη όσο και η Eurostat, οι μεσοπρόθεσμες εκτιμήσεις προβλέπουν καθαρή μείωση του ελληνικού πληθυσμού κατά 14% μέχρι το 2050. Επεκτείνοντας το μοντέλο έως το 2100, η πληθυσμιακή συρρίκνωση θα οδηγήσει τον αριθμό των μόνιμων κατοίκων στα 7,3 εκατομμύρια.

Ενώ ο παγκόσμιος πληθυσμός ξεπέρασε τα 8,2 δισεκατομμύρια, η Ευρώπη συρρικνώνεται δραματικά, με την Ελλάδα να οδεύει στα 7,3 εκατομμύρια το 2100

Πέρα από τους απόλυτους αριθμούς, το κρισιμότερο στατιστικό αφορά τη ριζική αλλοίωση της ηλικιακής πυραμίδας. Οι προβολές δείχνουν ότι το τμήμα του παραγωγικού πληθυσμού, δηλαδή οι πολίτες ηλικίας από 15 έως 64 ετών, θα μειωθεί κατά περίπου 2 εκατομμύρια άτομα έως το 2050. Η ταχύτητα επιδείνωσης των δεικτών εξάρτησης είναι χαρακτηριστική: το 2004, η αναλογία στην Ελλάδα ήταν τέσσερις πολίτες σε παραγωγική ηλικία (15-64) για κάθε έναν πολίτη ηλικίας άνω των 65 ετών. Μέσα σε μια δεκαετία, το 2014, η αναλογία αυτή μειώθηκε στους τρεις προς έναν, και τα σημερινά δεδομένα δείχνουν ότι η πτωτική αυτή τάση συνεχίζεται χωρίς σημάδια ανάσχεσης.

Οικονομικές επιπτώσεις

Σε μακροοικονομικό επίπεδο, το δημογραφικό δεν αποτελεί απλώς μια κοινωνική μεταβλητή, αλλά τον κύριο «πολλαπλασιαστή κινδύνων» για την οικονομία της επόμενης ημέρας. Τα στατιστικά του φαινομένου αναδεικνύουν άμεση συσχέτιση με το «παράδοξο της ευημερίας». Τα διαθέσιμα στοιχεία επιβεβαιώνουν ότι η άνοδος του βιοτικού επιπέδου και η διεύρυνση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης συνοδεύονται στατιστικά από μείωση του μεγέθους της οικογένειας, καθώς οι χρόνοι σπουδών επιμηκύνονται και οι επαγγελματικές προτεραιότητες μετατοπίζονται.

Αυτή η τάση επιφέρει άμεσο και μετρήσιμο αντίκτυπο στην αγορά εργασίας και στα δημόσια οικονομικά. Σύμφωνα με τα ιστορικά και προβολικά στοιχεία στελεχών του ΟΟΣΑ, καταγράφεται μια ραγδαία μεταβολή στην αναλογία ηλικιωμένων προς τον ενεργό πληθυσμό. Ενώ τη δεκαετία του 1960 η αναλογία βρισκόταν στο ασφαλές επίπεδο του 1 προς 10 (ένας ηλικιωμένος για κάθε δέκα εργαζόμενους), σήμερα η αναλογία έχει συμπιεστεί στο 1 προς 3. Οι προβολές για τα επόμενα χρόνια είναι ακόμη πιο δυσοίωνες, καθώς αναμένεται η αναλογία να διαμορφωθεί στο 1 προς 2.

Αυτή η μαθηματική εξέλιξη μεταφράζεται σε γεωμετρική αύξηση της πίεσης που ασκείται στα ασφαλιστικά συστήματα και στις δομές υγειονομικής περίθαλψης. Οι οικονομικοί αναλυτές επισημαίνουν μέσα από τα δεδομένα ότι το παραδοσιακό μοντέλο του κοινωνικού κράτους δεν διαθέτει τους πόρους για να ανταποκριθεί σε αυτές τις αναλογίες. Η κάλυψη αυτού του κενού, σύμφωνα με τις αναλύσεις, απαιτεί την ένταξη στον ενεργό πληθυσμό δεξαμενών εργατικού δυναμικού που σήμερα παραμένουν ανενεργές, προκειμένου να αντισταθμιστεί, έστω και μερικά, η απώλεια εκατομμυρίων εργατικών χεριών από την αγορά εργασίας.

Έλλειμμα τρεχουσών συναλλαγών: Η ανοιχτή πληγή που ανησυχεί το οικονομικό επιτελείο 

Έλλειμμα τρεχουσών συναλλαγών: Η ανοιχτή πληγή που ανησυχεί το οικονομικό επιτελείο 

Societe Generale: Ο πληθωρισμός θα συνεχίσει να αυξάνεται

Societe Generale: Ο πληθωρισμός θα συνεχίσει να αυξάνεται

Το «Τάμα» για λίγες παραστάσεις στο Σύγχρονο Θέατρο
Το «Τάμα» για λίγες παραστάσεις στο Σύγχρονο Θέατρο

Οι νέοι δασμοί Τραμπ σε ευρωπαϊκά οχήματα δείχνουν την αναξιοπιστία των ΗΠΑ, δηλώνει αξιωματούχος της ΕΕ
Οι νέοι δασμοί Τραμπ σε βάρος της ΕΕ «δείχνουν την αναξιοπιστία των ΗΠΑ»

Η απειλή Τραμπ για επιβολή δασμών 25% σε ευρωπαϊκά οχήματα είναι μια κίνηση που «καταδεικνύει πόσο αναξιόπιστη είναι η αμερικανική πλευρά», τονίζει αξιωματούχος της ΕΕ.

Καλοκαίρι στον αέρα: Ακυρώσεις, ελλείψεις καυσίμων και ο εφιάλτης των πανάκριβων διακοπών
Καλοκαίρι στον αέρα: Ακυρώσεις, ελλείψεις καυσίμων και ο εφιάλτης των πανάκριβων διακοπών

Με τις ελλείψεις καυσίμων να μειώνουν τις πτήσεις, το φετινό καλοκαίρι προμηνύεται εξαιρετικά ακριβό και δύσκολο για εκατομμύρια ανυπόμονους ταξιδιώτες

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Η υγεία των εργαζομένων δεν είναι η μόνη που κινδυνεύει από την εργασιακή πίεση – Κινδυνεύει και η οικονομία
Η υγεία των εργαζομένων δεν είναι η μόνη που κινδυνεύει από την εργασιακή πίεση – Κινδυνεύει και η οικονομία

Καθώς η Ευρώπη γιορτάζει την Πρωτομαγιά, η εργασιακή πίεση έχει θανατηφόρες συνέπειες για τους εργαζόμενους σε όλο τον κόσμο

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
ΟΠΕΚ: Η διάβρωση και ο κατακερματισμός του άλλοτε ισχυρού πετρελαϊκού καρτέλ
ΟΠΕΚ: Η διάβρωση και ο κατακερματισμός του άλλοτε ισχυρού πετρελαϊκού καρτέλ

Υπό μία γενικότερη άποψη, η ισχύς του ΟΠΕΚ έχει περάσει φάσεις διάβρωσης τα τελευταία χρόνια, αφότου το αμερικανικό σχιστολιθικό πετρέλαιο κατέκλυσε την αγορά

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Eurostat: Στην κορυφή του κινδύνου φτώχειας η Ελλάδα – Ο πληθωρισμός γονατίζει τα νοικοκυριά στην ΕΕ
Στην κορυφή του κινδύνου φτώχειας η Ελλάδα - Ο πληθωρισμός γονατίζει τα νοικοκυριά στην ΕΕ

Πάνω από ένας στους τέσσερις διατρέχει κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού στην Ελλάδα, η οποία - σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat για το 2025 - είναι δεύτερη στην ΕΕ πίσω από τη Βουλγαρία

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Μέση Ανατολή: Ποιες χώρες θα υποφέρουν περισσότερο από το πετρελαϊκό σοκ που προκαλεί ο πόλεμος
Ποιες χώρες θα υποφέρουν περισσότερο από το πετρελαϊκό σοκ που προκαλεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή

Οι τιμές της ενέργειας προβλέπεται να αυξηθούν κατά 24% φέτος, στο υψηλότερο επίπεδό τους από την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία το 2022, καθώς ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή προκαλεί σοβαρό σοκ στις παγκόσμιες αγορές βασικών προϊόντων

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
ΕΚΤ: Η καθησυχαστική Λαγκάρντ και οι φωνές για τις επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή
Η καθησυχαστική Λαγκάρντ και οι φωνές για τις επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή

Η Κριστίν Λαγκάρντ απέρριψε τους φόβους ότι ο πόλεμος στο Ιράν θα προκαλέσει μια παρατεταμένη περίοδο υψηλού πληθωρισμού και χαμηλής ανάπτυξη ενώ πληθαίνουν οι φωνές ότι οι επιπτώσεις θα μπορούσαν να είναι χειρότερες από την πετρελαϊκή κρίση της δεκαετίας του 1970.

AI: Ποιες ευρωπαϊκές χώρες προσελκύουν τα κορυφαία ταλέντα στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης;
Ποιες ευρωπαϊκές χώρες προσελκύουν τα κορυφαία ταλέντα στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης;

Η Ευρώπη αναδεικνύεται σε τρίτη αγορά ταλέντων στον τομέα της AI, καθώς οι περιορισμοί στις βίζες δυσχεραίνουν τη διαμονή και την εργασία των εργαζομένων στον τομέα της τεχνολογίας στις ΗΠΑ

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Η μάχη των μεταγωγικών: C-130 και C-390 ανταγωνίζονται για την κατάκτηση των ελληνικών αιθέρων
Η μάχη των μεταγωγικών: C-130 και C-390 ανταγωνίζονται για την κατάκτηση των ελληνικών αιθέρων

Η Ελλάδα προσανατολίζεται στην ανανέωση του στόλου των μεταγωγικών της με τις επικρατέστερες επιλογές να εμφανίζονται να είναι αυτή των C-130 της Lockheed Martin και των C-390 της Embraer.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Από το Παλλάς στο Ηράκλειο: Ο Αλέξης Τσίπρας, η Ιθάκη του και η νέα περιπέτεια που τώρα αρχίζει
Από το Παλλάς στο Ηράκλειο: Ο Αλέξης Τσίπρας, η Ιθάκη του και η νέα περιπέτεια που τώρα αρχίζει

Ο Αλέξης Τσίπρας ολοκλήρωσε τη σειρά των παρουσιάσεων της «Ιθάκης» του σε επιλεγμένα μέρη στην επικράτεια μέσα σε πέντε μήνες. Το πραγματικό ταξίδι όμως, τώρα αρχίζει....

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Εφορία: Δύο δισ. ευρώ φόροι έμειναν απλήρωτοι το πρώτο δίμηνο του έτους
Δύο δισ. ευρώ φόροι έμειναν απλήρωτοι το πρώτο δίμηνο του έτους

Συνολικά τα ληξιπρόθεσμα χρέη προς την Εφορία έχουν εκτοξευτεί στα 114,537 δισ. ευρώ - Από τους 3.681.752 οφειλέτες, οι 2.332.133 είναι ανοιχτοί σε κατασχέσεις καταθέσεων και περιουσιακών στοιχείων

Μαρία Βουργάνα
Μαρία Βουργάνα
Οι νέοι δασμοί Τραμπ σε ευρωπαϊκά οχήματα δείχνουν την αναξιοπιστία των ΗΠΑ, δηλώνει αξιωματούχος της ΕΕ
Οι νέοι δασμοί Τραμπ σε βάρος της ΕΕ «δείχνουν την αναξιοπιστία των ΗΠΑ»

Η απειλή Τραμπ για επιβολή δασμών 25% σε ευρωπαϊκά οχήματα είναι μια κίνηση που «καταδεικνύει πόσο αναξιόπιστη είναι η αμερικανική πλευρά», τονίζει αξιωματούχος της ΕΕ.

Σύνταξη
Βραβεία Οσκαρ: Δεν θα είναι επιλέξιμα «ηθοποιοί» και σενάρια που έχουν δημιουργηθεί με Τεχνητή Νοημοσύνη
Τα Οσκαρ κλείνουν την πόρτα των βραβείων στην ΤΝ

«Ηθοποιοί» και σενάρια που έχουν δημιουργηθεί με Τεχνητή Νοημοσύνη δεν θα είναι επιλέξιμα για βραβεία Οσκαρ, ανακοινώνει η Αμερικανική Ακαδημία Κινηματογράφου.

Βολιβία: Η εργατική συνομοσπονδία κήρυξε απεργία διαρκείας
Απεργία διαρκείας κηρύχτηκε στη Βολιβία

Η εργατική συνομοσπονδία στη Βολιβία κήρυξε απεργία διαρκείας, ζητώντας αύξηση του κατώτατου μισθού και των συντάξεων, και κατάργηση μιας φορολογικής μεταρρύθμισης που πλήττει τις μικρές επιχειρήσεις.

Μέση Ανατολή: Πώληση στρατιωτικού εξοπλισμού αξίας άνω των 8,6 δισ. δολαρίων από τις ΗΠΑ σε συμμάχους τους
Οι ΗΠΑ πωλούν τώρα όπλα άνω των 8,6 δισ. δολαρίων σε συμμάχους τους

Οι ΗΠΑ ανακοινώνουν την πώληση σε συμμάχους τους στη Μέση Ανατολή όπλων αξίας άνω των 8,6 δισ. δολαρίων, εννέα εβδομάδες μετά την έναρξη των αμερικανοϊσραηλινών επιθέσεων εναντίον του Ιράν.

Λίβανος: 12 νεκροί, ανάμεσά τους ένα παιδί, σε ισραηλινούς βομβαρδισμούς παρά την εκεχειρία
Συνεχίζει να σκοτώνει, και παιδιά, το Ισραήλ παρά την εκεχειρία

Δώδεκα άνθρωποι, συμπεριλαμβανομένου ενός παιδιού, σκοτώθηκαν χθες Παρασκευή εξαιτίας ισραηλινών πληγμάτων στον νότιο Λίβανο, όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Υγείας της χώρας. Σύμφωνα με την ενημέρωση του υπουργείου, οκτώ άνθρωποι – ανάμεσά τους ένα παιδί και δύο γυναίκες – σκοτώθηκαν κι άλλοι 21 τραυματίστηκαν εξαιτίας πληγμάτων στο χωριό Χαμπούς, του οποίου την εκκένωση είχε διατάξει ο […]

Μεξικό: Τουλάχιστον 11 νεκροί και 30 τραυματίες σε ανατροπή λεωφορείου
Πολύνεκρη ανατροπή λεωφορείου με εκδρομείς

Λεωφορείο, στο οποίο επέβαιναν εκδρομείς, βγήκε από τον δρόμο και ανατράπηκε, με αποτέλεσμα να βρουν τον θάνατο τουλάχιστον 11 άνθρωποι και άλλοι 30 να τραυματιστούν.

Λιντς Γιουνάιτεντ- Μπέρνλι 3-1: «Άλμα» παραμονής για τα «παγώνια»
Λιντς Γιουνάιτεντ- Μπέρνλι 3-1: «Άλμα» παραμονής για τα «παγώνια»

«Αγκαλιά» με την παραμονή της στην Premier League είναι η Λιντς μετά το 3-1 επί της ήδη υποβιβασμένης Μπέρνλι, χάρη στην οποία έφτασε στο +9 από την 18η Τότεναμ που παραμένει στην επικίνδυνη ζώνη.

Ρεάλ Μαδρίτης – Χάποελ Τελ Αβίβ 102-75: Μια νίκη μακριά από το Final-4 η «βασίλισσα»
Ρεάλ Μαδρίτης – Χάποελ Τελ Αβίβ 102-75: Μια νίκη μακριά από το Final-4 η «βασίλισσα»

Αν και χωρίς τον τραυματία Ταβάρες στη διάθεσή της, η Ρεάλ επικράτησε και στο 2ο παιχνίδι στην Ισπανία της Χάποελ Τελ Αβίβ (102-75) κι έκανε το 2-0 στη σειρά των πλέι οφ. Σούπερ Γκαρούμπα και Καμπάτσο

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

