Γερμανία: Στο χαμηλότερο μεταπολεμικά επίπεδο οι γεννήσεις
Κόσμος 28 Απριλίου 2026, 15:55

Ο μέσος αριθμός παιδιών ανά μητέρα μειώνεται συνεχώς από το 2022 στη Γερμανία δείχνοντας όλο και λιγότερες γεννήσεις.

Βαγγέλης Γεωργίου
Το μεγαλύτερο έλλειμμα γεννήσεων από τον Β´Παγκόσμιο Πόλεμο καταγράφηκε το προηγούμενο έτος στη Γερμανία, με τις γεννήσεις να πέφτουν στο χαμηλότερο επίπεδο από το 1946, καταγράφοντας μείωση για τέταρτη συνεχή χρονιά.

Σύμφωνα με προκαταρκτικά στοιχεία της Ομοσπονδιακής Στατιστικής Υπηρεσίας, το 2025 γεννήθηκαν στη Γερμανία 654.300 παιδιά και πέθαναν 1,01 εκατομμύριο άνθρωποι.

Σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος, ο αριθμός γεννήσεων μειώθηκε κατά 3,4%, ενώ η τελευταία φορά που υπήρχαν τόσο λίγες γεννήσεις ήταν το μεταπολεμικό έτος 1946.

Σύμφωνα με στατιστικολόγους, η μείωση των γεννήσεων στη Γερμανία τα τελευταία χρόνια οφείλεται κυρίως στο γεγονός ότι υπάρχουν λιγότερες γυναίκες στην ηλικιακή ομάδα που έχει τα περισσότερα παιδιά, ενώ ταυτόχρονα ο μέσος αριθμός παιδιών ανά μητέρα μειώνεται συνεχώς από το 2022.

Όπως και τα προηγούμενα χρόνια, η Ομοσπονδιακή Στατιστική Υπηρεσία ανέφερε ότι το ποσοστό γεννήσεων μειώθηκε πιο απότομα στα ανατολικά γερμανικά κρατίδια και μόνο το Αμβούργο κατέγραψε μικρή αύξηση στις γεννήσεις, της τάξης του 0,5%.

Το Μεκλεμβούργο-Δυτική Πομερανία παρουσίασε τη μεγαλύτερη πτώση, κατά 8,4%.

Ελληνική οικονομία: Κρίσιμο δίμηνο με πληθωρισμό, ενέργεια και «τεστ αντοχής» της αγοράς

Ιράν: Οι ΗΠΑ δεν μπορούν πλέον να επιβάλλουν την πολιτική τους σε άλλες χώρες

Δεν ξανάγινε: Ρεκόρ 30ετίας στην αντικυβερνητική βία στις ΗΠΑ
Το μοτίβο 28.04.26

Το περιστατικό στο Δείπνο των Ανταποκριτών του Λευκού Οίκου, που φέρεται να διαπράχθηκε από έναν 31χρονο απόφοιτο του Caltech, έχει επαναφέρει την προσοχή στην αυξανόμενη αντικυβερνητική βία.

Αυστραλία: Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή έχει «δυσανάλογο αντίκτυπο» για την περιοχή Ασίας-Ειρηνικού, λέει η ΥΠΕΞ
Τη δήλωση αυτή έκανε η Γουόνγκ κατά τη διάρκεια επίσκεψης στο Τόκιο λίγες μέρες πριν από το ταξίδι της πρωθυπουργού της Ιαπωνίας Σανάε Τακαΐτσι στην Αυστραλία και το Βιετνάμ από την 1η έως τις 5 Μαΐου.

Το El Niño επιστρέφει ισχυρό και θεαματικό εν μέσω κλιματικής κρίσης – Επηρεάζεται η Ελλάδα;
To in προδημοσιεύει την ανάλυση του ΜΕΤΕΟ για το πιο σημαντικό παγκόσμιο καιρικό φαινόμενο - Θα ξεπεράσει το επεισόδιο του 2015;- 6 ερωταπαντήσεις για την εξέλιξη του φαινομένου El Niño το 2026 – Μιλά στο in ο διευθυντής ερευνών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, Κώστας Λαγουβάρδος

Ιράν: Οι ΗΠΑ δεν μπορούν πλέον να επιβάλλουν την πολιτική τους σε άλλες χώρες – Ισραηλινό σφυροκόπημα στον Λίβανο
Ο Τραμπ εμφανίζεται δυσαρεστημένος με την ιρανική πρόταση, επειδή δεν αφορούσε το πυρηνικό πρόγραμμα, ωστόσο την εξετάζει - Ο Αραγτσί συναντήθηκε με τον Πούτιν και δήλωσε ότι η Τεχεράνη εξετάζει το αίτημα των ΗΠΑ για επανέναρξη των συνομιλιών - Όλες οι εξελίξεις στο in

Το «πείραμα» του Σεν Ντενί – Ένα πολιτικό «εργαστήριο» για την Αριστερά στη Γαλλία
Η ανάδειξη αριστερού δημάρχου με μεταναστευτικό υπόβαθρο στο μεγαλύτερο προάστιο του Παρισιού επαναφέρει ζητήματα όπως η αστυνόμευση, η στεγαστική κρίση και ο ρατσισμός στη δημόσια ατζέντα στη Γαλλία

Τραμπ και Λευκός Οίκος ξανάρχισαν τις σφοδρές επιθέσεις εναντίον πολιτικών αντιπάλων τους
Ο Τραμπ και ο Λευκός Οίκος άρχισαν ξανά τις επιθέσεις εναντίον των πολιτικών αντιπάλων, αφού η ανακωχή τους έπειτα από την ένοπλη επίθεση στη δεξίωση του Σαββάτου δεν κράτησε πάνω από 24 ώρες.

Ινδονησία: Τουλάχιστον 5 νεκροί σε σύγκρουση τρένων – Μεγάλη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης
Τουλάχιστον πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν σε σύγκρουση συρμού μεγάλων αποστάσεων με ακινητοποιημένο συρμό του προαστιακού σιδηροδρόμου κοντά στην Τζακάρτα της Ινδονησίας.

Ιράν: Η σταθερότητα στον Κόλπο προϋποθέτει «αξιόπιστες εγγυήσεις» για την ασφάλειά μας
«Η σταθερότητα και η ασφάλεια με διάρκεια στον Κόλπο» μπορούν να επιτευχθούν «μόνο αν υπάρξει διαρκής και μόνιμος τερματισμός κάθε επίθεσης εναντίον του Ιράν», δηλώνει ο ιρανός πρεσβευτής στον ΟΗΕ.

Η Ουκρανία κατηγορεί το Ισραήλ για παράνομη διακίνηση «κλεμμένων ουκρανικών σιτηρών»
Νότα διαμαρτυρίας θα επιδοθεί στον πρεσβευτή του Ισραήλ στο Κίεβο, για διακίνηση «κλεμμένων ουκρανικών σιτηρών» από τη Ρωσία μέσω του λιμανιού της Χάιφας.

Αρχεία Έπσταϊν: Κόπερφιλντ και Μπλέιν στα έγγραφα – Αγωγή κατά Μπλανς
Ο Μπλανς μηνύεται για μη δημοσιοποίηση όλων των αρχείων Έπσταϊν, με καταγγελίες για καθυστερήσεις, περικοπές και έλλειψη διαφάνειας. Την ίδια ώρα, αποκαλύψεις από τα δημοσιοποιημένα αρχεία σοκάρουν

Επίσκεψη της νέας Πρέσβειρας της Ιρλανδίας στο Ιστορικό Δημαρχείο Κέρκυρας
Συζητήθηκαν προτάσεις για την ανάπτυξη κοινών πολιτιστικών δράσεων, μεταξύ των οποίων και η προοπτική καθιέρωσης ετήσιας εκδήλωσης αφιερωμένης στις σχέσεις Κέρκυρας και Ιρλανδίας.

Λίζα Κούντροου: Τι λέει για τους σεναριογράφους στα Φιλαράκια
Η Λίζα Κούντροου, που όλοι γνωρίσαμε ως Φοίβη στα Φιλαράκια, δεν είχε πολλά καλά λόγια να πει για τους σεναριογράφους της σειράς

Εφετείο: «Υπήρχαν αίματα, αναστάτωση, πανικός» – Μαρτυρία στο in για τις πρώτες στιγμές μετά τους πυροβολισμούς
O 89χρονος εισέβαλε στο Εφετείο και άρχισε να πυροβολεί, τραυματίζοντας τέσσερα άτομα - Αυτόπτης μάρτυρας περιγράφει στο in σκηνές πανικού και τρόμου

Κόκκινο κραγιόν, τραβηγμένα μαλλιά, κρίκοι – Το 80s στυλ της Sade δεν ξεπεράστηκε ποτέ
Το συγκρότημα της δεκαετίας του 1980 θα ενταχθεί φέτος στο Rock and Roll Hall of Fame -υπάρχει λόγος που η λιτή εμφάνιση της τραγουδίστριας Sade Adu εξακολουθεί να έχει απήχηση το 2026;

Αντιρρήσεις για το Δημόσιο, μήνυση στον Κυρανάκη και ραντεβού σε έναν… μήνα στη δίκη για τα Τέμπη
Ολοκληρώθηκε η πέμπτη δικάσιμος της δίκης για τα Τέμπη - Ο Θέμης Σοφός γνωστοποίησε ότι ο κατηγορούμενος που εκπροσωπεί θα καταθέσει μήνυση κατά του Κωνσταντίνου Κυρανάκη

Νέα Αριστερά: Game over για τον «Zhukov» – Το «τρολ» της ΝΔ απέκτησε όνομα, επώνυμο και κυρίως καταδίκη
Σύμφωνα με τη Νέα Αριστερά, «η υπόθεση με το «γαλάζιο τρολ» «Zhukov» αποτελεί την απόδειξη ότι η διαστρέβλωση και η δολοφονία χαρακτήρων δεν είναι «υπερβολές του διαδικτύου», αλλά εργαλεία μιας οργανωμένης πολιτικής πρακτικής που χρησιμοποιούνται από την κυβέρνηση»

Υποκλοπές: Τις επόμενες ημέρες η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για εξεταστική επιτροπή
Ο Νίκος Ανδρουλάκης έχει δώσει εντολή στους νομικούς του ΠΑΣΟΚ να επεξεργαστούν την πρόταση για σύσταση εξεταστικής επιτροπής, με τη Χαριλάου Τρικούπη να προαναγγέλλει παράλληλα θεσμικές και κοινωνικές πρωτοβουλίες για την υπεράσπιση του Κράτους Δικαίου.

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

