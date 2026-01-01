newspaper
Η Κίνα καταπολεμά την υπογεννητικότητα με βρεφονηπιακή φροντίδα και φόρο στα προφυλακτικά
Κόσμος 01 Ιανουαρίου 2026 | 21:40

Η Κίνα καταπολεμά την υπογεννητικότητα με βρεφονηπιακή φροντίδα και φόρο στα προφυλακτικά

Η Κίνα θέλει να αυξήσει τα ποσοστά γεννήσεων. Για να το πετύχει αυξάνει 13% τον φόρο στην αντισύλληψη. Αλλά ενισχύει τις υπηρεσίες για τη φροντίδα των παιδιών.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Από την 1η Ιανουαρίου 2026, όλες οι υπηρεσίες και τα μέσα αντισύλληψης στην Κίνα θα κοστίζουν 13% περισσότερο. Η μεγαλύτερη οικονομία στον κόσμο προσπαθεί να αντιμετωπίσει την υπογεννητικότητα. Στόχος, να αυξηθούν τα ποσοστά γεννήσεων στα επίπεδα που ίσχυαν πριν από περίπου μία δεκαετία. Όταν καταργήθηκε ο κανόνας του ενός παιδιού.

Η Κίνα, που κάποτε προσπαθούσε να ελέγξει τον υπερπληθυσμό, βρίσκεται πλέον αντιμέτωπη με τη γήρανση των κατοίκων της και τη μείωση των ρυθμών ανάπτυξης. Και προσπαθεί να πείσει του νέους να παντρεύονται και να κάνουν παιδιά.

Μείωση γεννήσεων στο μισό μέσα σε μια δεκαετία

Στην αναθεώρηση του φορολογικού συστήματος, που τίθεται σε εφαρμογή, καταργούνται πολλές εξαιρέσεις από τους φόρους που ίσχυαν από το 1994. Όταν δηλαδή ακόμα η Κίνα εξακολουθούσε να εφαρμόζει τον κανόνα του ενός παιδιού που ίσχυε επί δεκαετίες.

Ταυτόχρονα, για να δώσει κίνητρο για να γεννηθούν περισσότερα παιδιά, εξαιρεί από τον ΦΠΑ τις υπηρεσίες που σχετίζονται με τον γάμο και τη φροντίδα ηλικιωμένων. Επίσης, προβλέπει παράταση της γονικής άδειας και μια σειρά από επιδόματα.

Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία, το 2024 γεννήθηκαν μόλις 9,54 εκατομμύρια μωρά. Αριθμός που αντιστοιχεί περίπου στο μισό του αριθμού των γεννήσεων που καταγράφηκαν πριν από μια δεκαετία. Δηλαδή όταν η Κίνα άρχισε να χαλαρώνει τους κανόνες της σχετικά με το πόσα παιδιά μπορούν να έχουν οι άνθρωποι.

Για γέλια ή για κλάματα;

Οι αντιδράσεις μεταξύ των πολιτών στα φορολογικού –και καταναγκαστικού- χαρακτήρα μέτρα για την αύξηση των γεννήσεων κυμαίνονται από την ανησυχία έως τον χλευασμό.

Ο φόρος στα αντισυλληπτικά μέτρα, συμπεριλαμβανομένων των προφυλακτικών, των αντισυλληπτικών χαπιών και των συσκευών, εκτιμάται ότι μπορεί να αυξήσει τις ανεπιθύμητες εγκυμοσύνες και τα ποσοστά HIV. Επίσης, πολλοί άνθρωποι επισημαίνουν ότι δεν αρκεί η αύξηση στην τιμή των προφυλακτικών για να πειστούν να κάνουν παιδιά.

Άλλοι πάλι, το έριξαν στον αστείο. Λίγες ημέρες πριν εφαρμοστεί ο νέος φορολογικός κανονισμός, καταστήματα προέτρεπε τους Κινέζους να εφοδιαστούν. Και ένας χρήστης μέσων κοινωνικής δικτύωσης έγραψε αστειευόμενος: «Θα αγοράσω τα προφυλακτικά μιας ζωής τώρα».

Ένας άλλος έγραψε ότι κάνουν λάθος «αν νομίζουν ότι δεν μπορούμε να καταλάβουμε τη διαφορά στην τιμή του προφυλακτικού από το κόστος ανατροφής ενός παιδιού».

Κοινωνικοί παράγοντες

Στην Κίνα, όπως και αλλού, οι παράγοντες που αποτρέπουν τα ζευγάρια να αποκτήσουν παιδιά είναι παρόμοια. Είναι οικονομικοί και κοινωνικοί.

Η Κίνα είναι μια από τις πιο ακριβές χώρες για την ανατροφή ενός παιδιού, σύμφωνα με έκθεση του 2024 του Ινστιτούτου Έρευνας Πληθυσμού YuWa στο Πεκίνο. Επίσης, το κόστος αυξάνεται από τα δίδακτρα σε ένα εξαιρετικά ανταγωνιστικό ακαδημαϊκό περιβάλλον. Ταυτόχρονα, οι γυναίκες ζουν με τη διαρκή πρόκληση να συνδυάζουν την εργασία και την ανατροφή των παιδιών.

Επίσης, η πρόσφατη κρίση ακινήτων έπληξε τις αποταμιεύσεις και πολλές οικογένειες, ειδικά νέων, νιώθουν μεγάλη ανασφάλεια για το μέλλον τους.

Μιλώντας στο BBC, ο 36χρονος Ντάνιελ Λούο από την επαρχία Χενάν, δήλωσε: «Έχω ένα παιδί –δεν θέλω άλλο. Είναι σαν να αυξάνονται τα εισιτήρια του μετρό. Όταν αυξάνονται κατά ένα ή δύο γιουάν, όσοι παίρνουν το μετρό δεν αλλάζουν τις συνήθειές τους. Πρέπει ακόμα να πάρεις το μετρό, σωστά;»

Εκείνος, δεν ανησυχεί για την αύξηση των τιμών. «Ένα κουτί προφυλακτικά μπορεί να κοστίσει πέντε επιπλέον γιουάν, ίσως 10, το πολύ 20. Σε ένα χρόνο, αυτό είναι μόνο μερικές εκατοντάδες γιουάν, εντελώς προσιτό».

Αλλά δεν έχουν όλοι την ίδια άνεση.

Η Ρόζι Ζάο, που ζει στην πόλη Σιάν στην κεντρική Κίνα, εξηγεί ότι η αύξηση του κόστους αντισύλληψης θα μπορούσε να σημαίνει ότι οι φοιτητές ή όσοι δυσκολεύονται οικονομικά «θα αναλάβουν ρίσκο».

Αυτό θα ήταν το «πιο επικίνδυνο πιθανό αποτέλεσμα» της πολιτικής, είπε.

Φοροεπιδρομή;

Υπάρχει και η άλλη άποψη. Ότι στόχος της φορολογικής αναθεώρησης δεν είναι παρά η αύξηση των κρατικών εσόδων. Σύμφωνα με τον δημογράφο Γι Φουξιάν, του Πανεπιστημίου Ουισκόνσιν-Μάντισον, είναι υπερβολή να πιστέψει κανείς ότι η αύξηση φόρου στα προφυλακτικά θα επηρεάσει τα ποσοστά γεννήσεων. Ο ίδιος πιστεύει πως το Πεκίνο επιθυμεί να εισπράττει φόρους «από όπου μπορεί», ώστε να αντιμετωπίσει την ύφεση της αγοράς κατοικίας και το αυξανόμενο χρέος.

Στα 1 τρισ. δολάρια φορολογικά έσοδα το 2024, το 40% προήλθε από τον ΦΠΑ.

Από την πλευρά της, η Ενριέτα Λέβιν από το Κέντρο Στρατηγικών και Διεθνών Σπουδών, πρόκειται για «συμβολικό μέτρο». Και αντανακλά τις προσπάθειες του Πεκίνου να ενθαρρύνει τους ανθρώπους να αυξήσουν τους «εντυπωσιακά χαμηλούς» αριθμούς γονιμότητας της Κίνας.

Αλλά τα μέτρα που προβλέπει δεν μπορούν να εφαρμοστούν παντού, ιδίως από χρεωμένες επαρχιακές κυβερνήσεις, που δεν είναι σαφές εάν μπορούν να διαθέσουν επαρκείς πόρους.

Παρέμβαση σε προσωπικές επιλογές

Ταυτόχρονα, η προσέγγιση αυτή για να κάνουν οι άνθρωποι περισσότερα παιδιά, μπορεί να γυρίσει μπούμερανγκ. Πολλοί άνθρωποι αισθάνονται ότι η κυβέρνηση είναι «υπερβολικά παρεμβατική» σε αυτό που είναι βαθιά προσωπική επιλογή, λέει η Λέβιν.

Πρόσφατα, υπήρξαν καταγγελίες σε ΜΜΕ ότι γυναίκες σε ορισμένες επαρχίες έλαβαν κλήσεις από τοπικούς αξιωματούχους που ρωτούσαν για τον κύκλο της εμμήνου ρύσεως και τα σχέδιά τους να αποκτήσουν παιδιά. Το τοπικό γραφείο υγείας στην επαρχία Γιουνάν δήλωσε ότι τέτοια δεδομένα ήταν απαραίτητα για τον εντοπισμό γυναικών που θα μπορούσαν να γίνουν μητέρες στο μέλλον.

Παρατηρητές και οι ίδιες οι γυναίκες λένε ότι η ανδροκρατούμενη ηγεσία της χώρας δεν κατανοεί τις κοινωνικές αλλαγές που αποτελούν τη βάση αυτών των ευρύτερων μεταβολών, οι οποίες δεν αφορούν μόνο την Κίνα. Η υπογεννητικότητα είναι πρόβλημα που αφορά χώρες της Δύσης, αλλά και τη Νότια Κορέα και την Ιαπωνία.

Αλλά οι έρευνες δείχνουν ότι οι γυναίκες επιβαρύνονται δυσανάλογα από τη φροντίδα των παιδιών. Επίσης, ότι οι γάμοι μειώνονται, όπως και οι προσπάθειες των ανθρώπων να βγουν ραντεβού.

Σύμφωνα με τον Ντάνιελ Λουό, τα κυβερνητικά μέτρα αγνοούν το πραγματικό πρόβλημα: τον τρόπο με τον οποίο οι νέοι αλληλεπιδρούν. Και ότι αποφεύγουν ολοένα και περισσότερο τις γνήσιες ανθρώπινες επαφές.

Το να είσαι online είναι ευκολότερο και πιο παρήγορο, λέει, καθώς «η πίεση είναι πραγματική». «Οι νέοι σήμερα αντιμετωπίζουν πολύ περισσότερο άγχος από την κοινωνία από ό,τι πριν από 20 χρόνια. Σίγουρα, υλικά είναι σε καλύτερη κατάσταση, αλλά οι προσδοκίες που τους έχουν τεθεί είναι πολύ υψηλότερες. Όλοι είναι απλώς εξαντλημένοι».

Κραν Μοντανά: Σε γαλλικά νοσοκομεία τραυματίες της πυρκαγιάς – Γάλλοι οι ιδιοκτήτες του μπαρ
Αναπάντητα ερωτήματα 01.01.26

Κραν Μοντανά: Σε γαλλικά νοσοκομεία τραυματίες της πυρκαγιάς – Γάλλοι οι ιδιοκτήτες του μπαρ

Εκτός από τη Γαλλία, και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει προσφερθεί να παράσχει ιατρική βοήθεια στην Ελβετία, ώστε να αντιμετωπίσει τη σοβαρή αυτή κρίση.

Σύνταξη
Τραμπ: Δεν κοιμάμαι σε συνεδριάσεις – Έχω μελανιές επειδή παίρνω μεγαλύτερη ημερήσια δόση ασπιρίνης
«Κοιμισμένος Ντόναλντ»; 01.01.26

Τραμπ: Δεν κοιμάμαι σε συνεδριάσεις – Έχω μελανιές επειδή παίρνω μεγαλύτερη ημερήσια δόση ασπιρίνης

«Απλώς κλείνω τα μάτια μου, με χαλαρώνει πολύ» είπε ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος για πολλούς μήνες αποκαλούσε τον Τζο Μπάιντεν ως «Κοιμισμένο Τζο», επειδή κοιμόνταν σε συνεδριάσεις

Σύνταξη
Από τον Πάπα Φραγκίσκο μέχρι τον Τσάρλι Κερκ και τον Ρόμπερτ Ρέντφορντ – Θάνατοι με αντίκτυπο το 2025
12 μήνες 01.01.26

Από τον Πάπα Φραγκίσκο μέχρι τον Τσάρλι Κερκ και τον Ρόμπερτ Ρέντφορντ – Θάνατοι με αντίκτυπο το 2025

Ένας απολογισμός προσωπικοτήτων που έφυγαν από τη ζωή το 2025. Πολιτικοί, θρησκευτικοί ηγέτες, αλλά και καλλιτέχνες, ο θάνατος των οποίων προκάλεσε αντιδράσεις και αλλαγές. Ή ξύπνησε νοσταλγία.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Επιχείρηση Santa Tracker – Πώς ο αμερικανικός στρατός παρακολουθεί τον Άη-Βασίλη
70 χρόνια τώρα 01.01.26

Επιχείρηση Santa Tracker – Πώς ο αμερικανικός στρατός παρακολουθεί τον Άη-Βασίλη

Πιλότοι αμερικανικών πολεμικών αεροσκαφών έχουν «αναχαιτίσει» το έλκηθρο του Άη-Βασίλη πολλές φορές. Τα Χριστούγεννα, παραμονή, ο αμερικανικός στρατός έχει αποστολή να παρακολουθεί την πορεία του προς τις καμινάδες.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Θρίλερ: Τάνκερ που έπλεε από το Ιράν στην Βενεζουέλα και κυνηγούν οι ΗΠΑ γράφτηκε σε ρωσικό νηολόγιο
Εμπλοκή 01.01.26

Θρίλερ: Τάνκερ που έπλεε από το Ιράν στην Βενεζουέλα και κυνηγούν οι ΗΠΑ γράφτηκε σε ρωσικό νηολόγιο

Η Ρωσία ζήτησε σύμφωνα με τους New York Times από τις ΗΠΑ να σταματήσουν να κυνηγούν τάνκερ από το Ιράν και κινούνταν προς τη Βενεζουέλα, το οποίο γράφτηκε σε νηολόγιο της Μόσχας

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
H Ουκρανία σκηνοθέτησε τον θάνατο Ρώσου για τα χρήματα της επικήρυξης
Νεοναζί χούλιγκαν 01.01.26

H Ουκρανία σκηνοθέτησε τον θάνατο Ρώσου για τα χρήματα της επικήρυξης

Η Ουκρανία κατάφερε να αποσπάσει 500.000 δολάρια από τις ρωσικές μυστικές υπηρεσίες σκηνοθετώντας τον θάνατο ενός Ρώσου πολιτοφύλακα και νεοναζί χούλιγκαν ο οποίος πολεμά στο πλευρό της Ουκρανίας

Σύνταξη
Η Μόσχα επιμένει για τη επίθεση στην κατοικία του Πούτιν – Λέει ότι θα δώσει αποδείξεις στις ΗΠΑ
Γαϊτανάκι 01.01.26

Η Μόσχα επιμένει για τη επίθεση στην κατοικία του Πούτιν – Λέει ότι θα δώσει αποδείξεις στις ΗΠΑ

Η Ρωσία υποστηρίζει ότι έχει αποδεικτικά στοιχεία για την καταγγελλόμενη ουκρανική επίθεση με drones στην κατοικία του Βλαντιμίρ Πούτιν. Μιλά για «αρχείο» που ανέκτησε σε σκάφος που κατέρριψε.

Σύνταξη
Ιράν: Πέμπτη ημέρα διαμαρτυριών και 3 νεκροί – Αλλαγή διοικητή της κεντρικής τράπεζας ως μέσο κατευνασμού
Κρίση 01.01.26

Ιράν: Πέμπτη ημέρα διαμαρτυριών και 3 νεκροί – Αλλαγή διοικητή της κεντρικής τράπεζας ως μέσο κατευνασμού

Οι κινητοποιήσεις στο Ιράν έχουν πάρει χαρακτήρα αντίδρασης στον θεοκρατικό καθεστώς, εξελισσόμενες στη σοβαρότερη διαμαρτυρία έπειτα από χρόνια. Ακόμη δύο νεκροί στις διαδηλώσεις

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Η Μάρτζορι Γκριν απολογείται για την αφέλειά της: Πώς από μαζορέτα του Τραμπ, μεταμορφώθηκε σε εχθρό του
Ακεραιότητα 01.01.26

Η Μάρτζορι Γκριν απολογείται για την αφέλειά της: Πώς από μαζορέτα του Τραμπ, μεταμορφώθηκε σε εχθρό του

Το πείσμα και το σθένος της Μάρτζορι Γκριν να τα βάλει με το άλλοτε πολιτικό της είδωλο, δεν άφησε ασυγκίνητους ούτε τους μεγαλύτερους πολιτικούς αντιπάλους της στις ΗΠΑ. Το ιστορικό της σύγκρουσης είναι αποκαλυπτικό.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Ελβετία: Η χώρα βιώνει μία από τις μεγαλύτερες τραγωδίες της – Μαρτυρίες επιζώντων για το πώς ξεκίνησε η φωτιά
«Λαμπάδιασε σε δευτερόλεπτα» 01.01.26

Η Ελβετία βιώνει μία από τις μεγαλύτερες τραγωδίες της - Μαρτυρίες επιζώντων για το πώς ξεκίνησε η φωτιά

Η τραγωδία της Πρωτοχρονιάς στο Κραν Μοντανά έχει σοκάρει την Ελβετία - Η ταυτοποίηση των νεκρών μπορεί να διαρκέσει για εβδομάδες

Σύνταξη
Συγκρούσεις μεταξύ διαδηλωτών και δυνάμεων ασφαλείας στο Ιράν – Ένας νεκρός κατά τη διάρκεια των κινητοποιήσεων
Για την ακρίβεια 01.01.26

Συγκρούσεις μεταξύ διαδηλωτών και δυνάμεων ασφαλείας στο Ιράν – Ένας νεκρός κατά τη διάρκεια των κινητοποιήσεων

Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε στο Ιράν χθες το βράδυ, μετέδωσε η κρατική τηλεόραση, ο πρώτος θάνατος που καταγράφεται, έπειτα από ημέρες διαδηλώσεων

Σύνταξη
Λονδίνο: Η γεωγραφία της εξουσίας μέσα από την έκθεση «Secret Maps»
Έκθεση «Secret Maps» 01.01.26

Η γεωγραφία της εξουσίας

Η Βρετανική Βιβλιοθήκη φωτίζει μέσα από το «Secret Maps» οκτώ αιώνες χαρτογραφικής χειραγώγησης - Πώς η αποτύπωση του κόσμου υπηρέτησε πολιτικές σκοπιμότητες, αποικιακά σχέδια και κρατικά μυστικά

Γιάννης Ανδριτσόπουλος
Ελβετία: Η ταυτοποίηση των νεκρών θα πάρει χρόνο – Οι περισσότεροι από τους 100 τραυματίες είναι σε σοβαρή κατάσταση
Έκρηξη στο Κραν Μοντανά 01.01.26

«Η ταυτοποίηση των νεκρών θα πάρει χρόνο - Οι περισσότεροι τραυματίες είναι σε σοβαρή κατάσταση», λένε οι αρχές στην Ελβετία

Σε τραγωδία έχει εξελιχθεί η Πρωτοχρονιά στην Ελβετία καθώς δεκάδες είναι οι νεκροί από την έκρηξη σε μπαρ στο Κραν Μοντανά

Σύνταξη
Η Τζένιφερ Λόπεζ μοιράζεται την καλύτερη συμβουλή που έλαβε μετά το τρίτο διαζύγιό της
Χορός 01.01.26

Η Τζένιφερ Λόπεζ μοιράζεται την καλύτερη συμβουλή που έλαβε μετά το τρίτο διαζύγιό της

«Μετά το τρίτο μου διαζύγιο, ήμουν έτοιμη να τα παρατήσω όλα», είπε σε πρόσφατη ομιλία της η Τζένιφερ Λόπεζ, ωστόσο, αυτό άλλαξε όταν μια «πολύ σοφή γυναίκα» της έδωσε μια συμβουλή.

Σύνταξη
Κραν Μοντανά: Σε γαλλικά νοσοκομεία τραυματίες της πυρκαγιάς – Γάλλοι οι ιδιοκτήτες του μπαρ
Αναπάντητα ερωτήματα 01.01.26

Κραν Μοντανά: Σε γαλλικά νοσοκομεία τραυματίες της πυρκαγιάς – Γάλλοι οι ιδιοκτήτες του μπαρ

Εκτός από τη Γαλλία, και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει προσφερθεί να παράσχει ιατρική βοήθεια στην Ελβετία, ώστε να αντιμετωπίσει τη σοβαρή αυτή κρίση.

Σύνταξη
Χαμός στο Χ από οργισμένους οπαδούς της Λίβερπουλ – «Διώξτε τον Σλοτ τώρα»
On Field 01.01.26

Χαμός στο Χ από οργισμένους οπαδούς της Λίβερπουλ – «Διώξτε τον Σλοτ τώρα»

Η νέα γκέλα των «κόκκινων» προκάλεσε θύελλα διαμαρτυριών, με πολλούς οπαδούς των πρωταθλητών Αγγλίας να ζητούν την απομάκρυνση του Ολλανδού από τον πάγκο της ομάδας

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Juliane Koepcke: Έπεσε από τα 10.000 πόδια μετά από πτώση αεροπλάνου και επέζησε μόνη στη ζούγκλα
Ως εκ θαύματος 01.01.26

Το κορίτσι που «έπεσε» από τον ουρανό - Πώς η Juliane Koepcke επέζησε στη ζούγκλα μετά από πτώση αεροπλάνου

Οι πιθανότητες επιβίωσης μετά από ένα αεροπορικό δυστύχημα είναι μικρές. Όμως, για τη 17χρονη τότε Juliane Koepcke, η πτώση από ύψος 10.000 ποδιών ήταν μόνο η αρχή μιας απίστευτης ιστορίας επιβίωσης.

Ίλντα Τόσκα
Ίλντα Τόσκα
LIVE: Μπρέντφορντ – Τότεναμ
Ποδόσφαιρο 01.01.26

LIVE: Μπρέντφορντ – Τότεναμ

LIVE: Μπρέντφορντ – Τότεναμ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την αναμέτρηση Μπρέντφορντ – Τότεναμ για τη 19η αγωνιστική της Premier League.

Σύνταξη
Τραμπ: Δεν κοιμάμαι σε συνεδριάσεις – Έχω μελανιές επειδή παίρνω μεγαλύτερη ημερήσια δόση ασπιρίνης
«Κοιμισμένος Ντόναλντ»; 01.01.26

Τραμπ: Δεν κοιμάμαι σε συνεδριάσεις – Έχω μελανιές επειδή παίρνω μεγαλύτερη ημερήσια δόση ασπιρίνης

«Απλώς κλείνω τα μάτια μου, με χαλαρώνει πολύ» είπε ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος για πολλούς μήνες αποκαλούσε τον Τζο Μπάιντεν ως «Κοιμισμένο Τζο», επειδή κοιμόνταν σε συνεδριάσεις

Σύνταξη
LIVE: Σάντερλαντ – Μάντσεστερ Σίτι
Ποδόσφαιρο 01.01.26

LIVE: Σάντερλαντ – Μάντσεστερ Σίτι

LIVE: Σάντερλαντ – Μάντσεστερ Σίτι. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την αναμέτρηση Κρίσταλ Πάλας – Φούλαμ για τη 19η αγωνιστική της Premier League.

Σύνταξη
Από τον Πάπα Φραγκίσκο μέχρι τον Τσάρλι Κερκ και τον Ρόμπερτ Ρέντφορντ – Θάνατοι με αντίκτυπο το 2025
12 μήνες 01.01.26

Από τον Πάπα Φραγκίσκο μέχρι τον Τσάρλι Κερκ και τον Ρόμπερτ Ρέντφορντ – Θάνατοι με αντίκτυπο το 2025

Ένας απολογισμός προσωπικοτήτων που έφυγαν από τη ζωή το 2025. Πολιτικοί, θρησκευτικοί ηγέτες, αλλά και καλλιτέχνες, ο θάνατος των οποίων προκάλεσε αντιδράσεις και αλλαγές. Ή ξύπνησε νοσταλγία.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Επιχείρηση Santa Tracker – Πώς ο αμερικανικός στρατός παρακολουθεί τον Άη-Βασίλη
70 χρόνια τώρα 01.01.26

Επιχείρηση Santa Tracker – Πώς ο αμερικανικός στρατός παρακολουθεί τον Άη-Βασίλη

Πιλότοι αμερικανικών πολεμικών αεροσκαφών έχουν «αναχαιτίσει» το έλκηθρο του Άη-Βασίλη πολλές φορές. Τα Χριστούγεννα, παραμονή, ο αμερικανικός στρατός έχει αποστολή να παρακολουθεί την πορεία του προς τις καμινάδες.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Λίβερπουλ – Λιντς 0-0: Το 2026 μπήκε… στραβά για τους «κόκκινους»
Ποδόσφαιρο 01.01.26

Λίβερπουλ – Λιντς 0-0: Το 2026 μπήκε… στραβά για τους «κόκκινους»

Το νέο έτος ξεκίνησε άσχημα για τη Λίβερπουλ, η οποία δεν κατάφερε να βρει δίχτυα απέναντι στη Λιντς, χάνοντας έτσι δύο πολύτιμους βαθμούς στο «Άνφιλντ», καθώς το αποτέλεσμα διαμορφώθηκε σε 0-0.

Σύνταξη
Unboxing όπως εθισμός: Η οικονομία της ντοπαμίνης στην υπηρεσία του κέρδους
Απεξάρτηση 01.01.26

Unboxing όπως εθισμός: Η οικονομία της ντοπαμίνης στην υπηρεσία του κέρδους

Ψυχίατροι προειδοποιούν για το νέο εθισμό σε συσκευασία δώρου όσο η οικονομία της ντοπαμίνης φέρνει δισεκατομμύρια κέρδη σε κολοσσούς που εργαλειοποιούν τον νευροδιαβιβαστή της καλής διάθεσης

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Θρίλερ: Τάνκερ που έπλεε από το Ιράν στην Βενεζουέλα και κυνηγούν οι ΗΠΑ γράφτηκε σε ρωσικό νηολόγιο
Εμπλοκή 01.01.26

Θρίλερ: Τάνκερ που έπλεε από το Ιράν στην Βενεζουέλα και κυνηγούν οι ΗΠΑ γράφτηκε σε ρωσικό νηολόγιο

Η Ρωσία ζήτησε σύμφωνα με τους New York Times από τις ΗΠΑ να σταματήσουν να κυνηγούν τάνκερ από το Ιράν και κινούνταν προς τη Βενεζουέλα, το οποίο γράφτηκε σε νηολόγιο της Μόσχας

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Η νέα «γκρίζα ζώνη» του αμερικανικού μπάσκετ
Μπάσκετ 01.01.26

Η νέα «γκρίζα ζώνη» του αμερικανικού μπάσκετ

Η υπόθεση του Τζέιμς Ννάτζι ανοίγει τον ασκό του Αιόλου στο NCAA, επιταχύνοντας την επαγγελματοποίηση του κολεγιακού μπάσκετ και θέτοντας υπό αμφισβήτηση κανόνες δεκαετιών.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
H Ουκρανία σκηνοθέτησε τον θάνατο Ρώσου για τα χρήματα της επικήρυξης
Νεοναζί χούλιγκαν 01.01.26

H Ουκρανία σκηνοθέτησε τον θάνατο Ρώσου για τα χρήματα της επικήρυξης

Η Ουκρανία κατάφερε να αποσπάσει 500.000 δολάρια από τις ρωσικές μυστικές υπηρεσίες σκηνοθετώντας τον θάνατο ενός Ρώσου πολιτοφύλακα και νεοναζί χούλιγκαν ο οποίος πολεμά στο πλευρό της Ουκρανίας

Σύνταξη
Σύγκρουση μετεώρων στον νυχτερινό ουρανό – Η πρώτη βροχή μετεωριτών συμπίπτει με την πρώτη υπερπανσέληνο
Ανταγωνισμός φωτός 01.01.26

Σύγκρουση μετεώρων στον νυχτερινό ουρανό – Η πρώτη βροχή μετεωριτών συμπίπτει με την πρώτη υπερπανσέληνο

Δύο φαινόμενα συμπίπτουν στον ουρανό τη νύχτα 2 προς 3 Ιανουαρίου, απειλώντας το ένα να κλέψει τη λάμψη του άλλου. Η πρώτη υπερπανσέληνος του 2026 και πρώτη βροχή μετεωριτών θα συγχρονιστούν.

Σύνταξη
Αγρότες: Πρωτοχρονιά στην άσφαλτο και «ηρεμία πριν την καταιγίδα» εν όψει πανελλαδικής σύσκεψης
Έπονται αποφάσεις 01.01.26

Αγρότες: Πρωτοχρονιά στην άσφαλτο και «ηρεμία πριν την καταιγίδα» εν όψει πανελλαδικής σύσκεψης

Με τα τρακτέρ ζεστά και την υπομονή εξαντλημένη, το μήνυμα που εκπέμπεται από τους αγρότες είναι πως ο αγώνας αυτός δεν είναι εθιμοτυπικός, αλλά υπαρξιακός

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Η Μόσχα επιμένει για τη επίθεση στην κατοικία του Πούτιν – Λέει ότι θα δώσει αποδείξεις στις ΗΠΑ
Γαϊτανάκι 01.01.26

Η Μόσχα επιμένει για τη επίθεση στην κατοικία του Πούτιν – Λέει ότι θα δώσει αποδείξεις στις ΗΠΑ

Η Ρωσία υποστηρίζει ότι έχει αποδεικτικά στοιχεία για την καταγγελλόμενη ουκρανική επίθεση με drones στην κατοικία του Βλαντιμίρ Πούτιν. Μιλά για «αρχείο» που ανέκτησε σε σκάφος που κατέρριψε.

Σύνταξη
