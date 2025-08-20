science
Τετάρτη 20 Αυγούστου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
science

Σημαντική είδηση:
20.08.2025 | 12:41
Νεκρός μοτοσικλετιστής σε τροχαίο στην Πέτρου Ράλλη - Σοβαρά ο δεύτερος αναβάτης
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΦΩΤΙΕΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΚΑΥΣΩΝΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΣΕΙΣΜΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
# VITA
Ο πλανήτης γεννά λιγότερα μωρά – Είναι η υπογεννητικότητα η μεγάλη υπαρξιακή απειλή;
Επιστήμες 20 Αυγούστου 2025 | 14:04

Ο πλανήτης γεννά λιγότερα μωρά – Είναι η υπογεννητικότητα η μεγάλη υπαρξιακή απειλή;

Η υπογεννητικότητα φέρνει δραστικές αλλαγές για τις επόμενες γενιές. Η τάση δύσκολα θα αντιστραφεί και οι ειδικοί συνιστούν προσαρμογή στη νέα πραγματικότητα.

Βαγγέλης Πρατικάκης
ΕπιμέλειαΒαγγέλης Πρατικάκης
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
«Mokita» ή αλλιώς τα ψέματα με τα οποία ζούμε καθημερινά

«Mokita» ή αλλιώς τα ψέματα με τα οποία ζούμε καθημερινά

Spotlight

Για να διατηρηθεί ένας πληθυσμός σε σταθερό μέγεθος, η μέση γυναίκα πρέπει να αποκτά στη ζωή της 2,1 παιδιά. Η Ελλάδα βρίσκεται πολύ κάτω από αυτό το νούμερο με 1,33 γεννήσεις ανά γυναίκα το 2023, μια δραματική πτώση σε σχέση το ιστορικό υψηλό των 5,47 παιδιών το 1900. Η υπογεννητικότητα συρρικνώνει τον πληθυσμό με κάθε γενιά που περνά.

Η Ελλάδα δεν είναι η μόνη χώρα που αντιμετωπίζει κρίση γεννητικότητας. Το Ινστιτούτο Δεικτών Υγείας και Αξιολόγησης (IHME) του Πανεπιστημίου της Ουάσιγκτον στο Σιάτλ να εκτιμά ότι, μέχρι το 2050, τα τρία τέταρτα των χωρών του κόσμου θα βρίσκονται κάτω από τον ρυθμό αναπλήρωσης των 2,1 παιδιών ανά γυναίκα.

Οι επιπτώσεις της θα είναι σημαντικές και οι κυβερνήσεις θα πρέπει άμεσα να λάβουν μέτρα, λέει στο Nature ο Όστιν Σούμαχερ, ερευνητής του IHME.

Oι δημογράφοι γενικά εκτιμούν ότι ο παγκόσμιος πληθυσμός θα κορυφωθεί τα επόμενα 30 με 60 χρόνια και μετά θα μειωθεί

Στις οικονομίες που βασίστηκαν στην προοπτική της συνεχούς πληθυσμιακής αύξησης, οι μεγάλοι κίνδυνοι που φέρνει η υπογονιμότητα είναι η έλλειψη ανθρώπων που θα φροντίζουν τους ηλικιωμένους και η πτώση της παραγωγικότητας και της καινοτομίας. Ειδικοί προειδοποιούν για αλυσιδωτές συνέπειες, όπως η μείωση της στρατιωτικής και πολιτικής ισχύος.

Πολλές χώρες λαμβάνουν μέτρα για να ενθαρρύνουν τις γεννήσεις, τα οποία σε κάποιες περιπτώσεις δείχνουν να λειτουργούν. Παρόλα αυτά, πολλοί ερευνητές δεν πιστεύουν ότι η τάση μπορεί να αντιστραφεί. Ζητούμενο είναι πλέον η επιβράδυνση της συρρίκνωσης, κάτι που θα δώσει χρόνο στις κυβερνήσεις να προσαρμοστούν.

Υπάρχουν εξάλλου και αυτοί που πιστεύουν ότι δεν θα έβλαπτε αν η ανθρωπότητα σταθεροποιούταν σε έναν μικρότερο πληθυσμό, ο οποίος θα είχε και μικρότερο αποτύπωμα στο περιβάλλον.

Ο δείκτης γονιμότητας στην Ελλάδα (μπλε) και τον κόσμο (κόκκινο) σύμφωνα με στοιχεία του ΟΗΕ και του Human Fertility Database. Πηγή: Our World in Data

Από τον υπερπληθυσμό στην υπογεννητικότητα

Στα μέσα του 20ού αιώνα, ο συνολικός δείκτης γονιμότητας, οποίος ορίζεται συνήθως ως ο αριθμός των παιδιών που αποκτά μια γυναίκα στην αναπαραγωγική της περίοδο, έφτανε το 5 (το Nature αναγνωρίζει ότι οι διεμφυλικοί άνδρες και τα μη δυαδικά άτομα μπορούν να κυοφορήσουν, χρησιμοποιεί όμως την ορολογία των δημογράφων).

Ο εκρηκτικός ρυθμός αύξησης του παγκόσμιου πληθυσμού στα μέσα του 20ού αιώνα, χάρη και στην οικονομική ανάπτυξη και τις προόδους στην ιατρική, οδήγησε σε ανησυχίες για υπερπληθυσμό και έλλειψη τροφίμων. Η ιδέα έγινε γνωστή από το βιβλίο The Population Bomb («Η Πληθυσμιακή Βόμβα») που εξέδωσαν το 1968 ο οικολόγος Πολ Έλριχ και η βιολόγος σύζυγός του Αν Έρλιχ.

Σε παγκόσμιο επίπεδο, η υποσαχάρια Αφρική είναι η αξιοσημείωτη εξαίρεση

Από τότε μέχρι σήμερα,, οι τεχνολογικές εξελίξεις στη γεωργία και την ιατρική επέτρεψαν τον υπερδιπλασιασμό του παγκόσμιου πληθυσμού στα οκτώ δισεκατομμύρια. Όμως ο ρυθμός της αύξησης βαίνει μειούμενος εδώ και μισό αιώνα και ο μέσος συνολικός δείκτης γονιμότητα έχει μειωθεί στα 2,2 παιδιά ανά γυναίκα. Στις μισές περίπου χώρες, έχει πέσει κάτω από τον ρυθμό αναπλήρωσης.

Οι μαθητές λιγοστεύουν και οι σχολικές τάξεις μικραίνουν σε πολλές χώρες του κόσμου

Οι μαθητές λιγοστεύουν και οι σχολικές τάξεις μικραίνουν σε πολλές χώρες του κόσμου

Αν και οι εκτιμήσεις ποικίλουν, οι δημογράφοι γενικά εκτιμούν ότι ο παγκόσμιος πληθυσμός θα κορυφωθεί τα επόμενα 30 με 60 χρόνια και μετά θα μειωθεί –αν αυτό όντως συμβεί, θα είναι η πρώτη συρρίκνωση μετά την επιδημία πανώλης τον 14ο αιώνα.

«Καταγράφεται μια απολύτως απίστευτη πτώση της γεννητικότητας — πολύ ταχύτερη από ό,τι είχε προβλέψει κανείς» σχολίασε ο Χεσούς Φερνάντεζ-Βιλαβέρντε, οικονομολόγος του Πανεπιστημίου της Πενσιλβάνια στη Φιλαδέλφεια. «Και συμβαίνει σε χώρες που κανείς δεν θα περίμενε».

Σύμφωνα με τον ΟΗΕ, η Κίνα είναι πιθανό να πέρασε το σημείο κορύφωσης το 2022 με 1,4 δισ. κατοίκουτς, ενώ στην Ινδία ο πληθυσμός συνεχίζει να αυξάνεται αλλά με μειούμενο ρυθμό και θα μπορούσε να κορυφωθεί το 2010 στα 1,7 δισ. Στις ΗΠΑ, το Γραφείο Απογραφής προβλέπει κορύφωση το 2080 στα περίπου 370 εκατ. κατοίκους.

Σε παγκόσμιο επίπεδο, η υποσαχάρια Αφρική είναι η αξιοσημείωτη εξαίρεση -αυτή είναι η περιοχή όπου εκτιμάται ότι θα γεννιούνται περισσότερα από τα μισά μωρά του κόσμου έως το 2100, παρά τα εξαιρετικά χαμηλά εισοδήματα, τα αδύναμα συστήματα υγείας και τις ελλείψεις σε νερό και τρόφιμα. Στη Νιγηρία, η γεννητικότητα υπερβαίνει τα 4 παιδιά ανά γυναίκα και ο πληθυσμός αναμένεται να αυξηθεί κατά ακόμα 76%, οπότε η χώρα θα είναι η τρίτη μεγαλύτερη του κόσμου.

Πολυπαραγοντικό φαινόμενο

Η παγκόσμια κρίση γεννητικότητας αποδίδεται σε μια ποικιλία παραγόντων, όπως η παιδεία και η πρόσβαση σε μέσα αντισύλληψης ή η αλλαγή νοοτροπίας σχετικά με τις σχέσεις και την ανατροφή παιδιών.

Χάρη στην αντισύλληψη, η αναπαραγωγή διαχωρίστηκε από το σεξ. Στο Ιράν, πρόγραμμα οικογενειακού προγραμματισμού που ξεκίνησε τη δεκαετία του 1980 οδήγησε στη μεγαλύτερη πτώση γεννητικότητας που έχει καταγραφεί στον κόσμο,. Από τα σχεδόν επτά παιδιά σε λιγότερα από δύο μέσα σε δύο δεκαετίες. Η χώρα άλλαξε τακτική το 2016 και προσπαθεί τώρα να αυξήσει τις γεννήσεις.

Στις πλούσιες χώρες υπάρχουν επίσης ενδείξεις ότι οι νέοι έχουν λιγότερες σχέσεις και κάνουν λιγότερο σεξ, με ορισμένους ειδικούς να προειδοποιούν ότι η ψηφιακή ψυχαγωγία επισκιάζει τις σχέσεις και την κοινωνικότητα. Ταυτόχρονα, πολλές γυναίκες με παιδεία και καριέρα φαίνεται πως γίνονται πιο επιλεκτικές και προτιμούν την ανεξαρτησία τους αντί για άνδρες που θέλουν «μια υπηρέτρια στο σπίτι» όπως το θέτει ο Φερνάντεζ-Βιλαβέρντε  του Πανεπιστημίου της Πενσιλβάνια.

H Νότια Κορέα γερνά ταχύτερα από οποιαδήποτε άλλη χώρα (Wikimedia Commons)

H Νότια Κορέα γερνά ταχύτερα από οποιαδήποτε άλλη χώρα (Wikimedia Commons)

Αυτό είναι ορατό στο κίνημα των «Τεσσάρων Όχι» στη Νότια Κορέα, του οποίου τα μέλη είναι νεαρές γυναίκες που απορρίπτουν τις ερωτικές σχέσεις, τον γάμο και την τεκνοποίηση.

Στη Νότια Κορέα και άλλες χώρες, πολλοί αναβάλλουν την απόκτηση παιδιών για αργότερα, όταν η σύλληψη γίνεται πιο δύσκολη υπόθεση, ενώ όσοι έχουν ήδη παιδιά εστιάζονται στην προετοιμασία τους για το πανεπιστήμιο και μια απαιτητική καριέρα, αντί να κάνουν περισσότερα παιδιά.

Το κόστος ζωής είναι επίσης σημαντικός παράγοντας. Έρευνα του ΟΗΕ μεταξύ 14.ανθρώπων σε 14 χώρες διαπίστωσε ότι το 39% επικαλέστηκε τους οικονομικούς περιορισμούς ως λόγο για να μην αποκτήσει κανείς παιδιά.  Στις ΗΠΑ, οι γεννήσεις μειώνονται ταχύτερα στις πόλεις όπου το κόστος στέγασης ανεβαίνει πιο απότομα.

Στις χώρες όπου συγκλίνουν αυτοί οι κοινωνικοί και οικονομικοί παράγοντες, η πτώση της γεννητικότητας είναι μεγαλύτερη: στη Νότια Κορέα, τα σπίτια είναι ακριβά, τα παιδιά μεγαλώνουν σε ανταγωνιστικό περιβάλλον και η εργασιακή κουλτούρα επιβραβεύει τις υπερωρίες, επισημαίνει ο Ματίας Ντέπκε, οικονομολόγος του London School of Economics.

Κόσμος χωρίς παιδιά

Σε παγκόσμιο επίπεδο, η γήρανση του πληθυσμού είναι η μεγαλύτερη ανησυχία. Στις χώρες με μειούμενη γεννητικότητα, το ποσοστό των ανθρώπων άνω των 65 ετών αναμένεται να διπλασιαστεί στο 31% τα επόμενα 25 χρόνια.

Και καθώς η γεννητικότητα πέφτει ενώ το προσδόκιμο ζωής συνεχίζει να αυξάνεται, η ανησυχία είναι ότι δεν θα υπάρχουν αρκετοί νέοι να φροντίζουν τους ηλικιωμένους.

Για την αντιμετώπιση αυτής της τάσης, αρκετές χώρες προσφέρουν πλέον οικονομικά κίνητρα, όπως η Αυστραλία που αύξησε τις γεννήσεις κατά 7% από το 2004 επιδοτώντας κάθε γέννηση με ένα ποσό που σήμερα διαμορφώνεται στα 5.000 δολάρια ΗΠΑ. Οι ειδικοί ωστόσο πιστεύουν ότι οι πολιτικές αυτές είναι απίθανο να αντιστρέψουν την τάση και θα μπορούσαν ενδεχομένως να θέσουν σε κίνδυνο κοινωνικά κεκτημένα όπως η ισότητα των φίλων και το δικαίωμα στην επιλογή.

Το ποσοστό των ηλικιωμένων αυξάνεται, οι άνθρωποι που μπορούν να τους φροντίσουν λιγοστεύουν

Το ποσοστό των ηλικιωμένων αυξάνεται, οι άνθρωποι που μπορούν να τους φροντίσουν λιγοστεύουν

Πιο αποτελεσματικές θα ήταν οι γενναιόδωρες άδειες μητρότητας και πατρότητας και η επιδοτήσεις για την ανατροφή των παιδιών και τη στέγαση. Οι σκανδιναβικές χώρες που επένδυσαν σε τέτοιες πολιτικές είδαν τη γεννητικότητα να μειώνεται πιο αργά από ό,τι στην υπόλοιπη Ευρώπη.

Μαγική λύση όμως δεν υπάρχει και η τάση είναι δύσκολο να αναστραφεί. Όμως ακόμα και μια μικρή επιβράδυνση της συρρίκνωσης θα μπορούσε να δώσει στις κυβερνήσεις χρόνο να προσαρμοστούν, λέει ο Φερνάντεζ-Βιλαβέρντε.

Προσαρμογή στη νέα πραγματικότητα

Μια ιδέα θα ήταν να αναγνωριστεί μεγαλύτερη αξία στον χρόνο που δαπανούν οι γονείς για την ανατροφή των παιδιών τους. Η ενίσχυση των υπηρεσιών φροντίδας ηλικιωμένων και η ενίσχυση των ταμείων συνταξιοδότησης και παροχών υγείας θα μπορούσαν να βοηθήσουν.

Πολλές χώρες αυξάνουν επίσης τα όρια συνταξιοδότησης, ωστόσο η πολιτική αυτή συναντά αντιδράσεις, όπως συνέβη με τις διαδηλώσεις στη Ρωσία το 2018 και τη Γαλλία το 2023.

Υπάρχουν όμως και αυτοί που θεωρούν ότι ένας μικρότερος πληθυσμός θα έφερνε οφέλη

Σημαντικό ρόλο παίζει επίσης η μετανάστευση από χώρες με υψηλή γεννητικότητα. Οι μετανάστες αυξάνουν τα φορολογικά έσοδα και την καινοτομία ακόμα και όταν δεν απολαμβάνουν τις παροχές και τη στήριξη που προσφέρονται στους υπόλοιπους πολίτες. Ακόμα και παραδοσιακά κλειστές χώρες όπως η Ιαπωνία και η Νότια Κορέα χαλαρώνουν πλέον τις μεταναστευτικές πολιτικές τους αναγνωρίζοντας ότι η εισροή εργατικού δυναμικού είναι απαραίτητη καθώς ο πληθυσμός γερνά.

Και αυτή η τακτική συναντά ωστόσο αντιδράσεις, καθώς πολλοί σπεύδουν να ενοχοποιήσουν τη μετανάστευση για τα δεινά που φέρνει η συρρίκνωση του πληθυσμού. Επιπλέον, οι χώρες από τις οποίες έρχονται οι μετανάστες κινδυνεύουν με brain drain.

Υπάρχουν όμως και αυτοί που θεωρούν ότι ένας μικρότερος πληθυσμός θα έφερνε οφέλη. Για παράδειγμα, λιγότεροι άνθρωποι σημαίνει μικρότερες πιέσεις στο περιβάλλον.

«Αν επενδύσεις στην υγεία και την παιδεία, κάτι που μπορεί να ενισχύσει την παραγωγικότητα, ακόμα και ένας ελαφρώς μικρότερος πληθυσμός μπορεί να αυξήσει το ΑΕΠ» δηλώνει ο Στούαρτ Γκρίτελ-Μπάστεν, κοινωνιολόγος του Πανεπιστημίου Επιστήμης και Τεχνολογίας του Χονγκ Κονγκ.

Όπως λέει, το σημερινό μέγεθος του παγκόσμιου πληθυσμού ίσως δεν είναι το βέλτιστο δυνατό. «Η πτώση της γεννητικότητας είναι καταστροφή μόνο αν δεν προσαρμοστείς» καταλήγει.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Κοινωνία
Eurostat: Αρνητική πρωτιά του ΕΣΥ στην Ευρώπη – Έρευνα κόλαφος

Eurostat: Αρνητική πρωτιά του ΕΣΥ στην Ευρώπη – Έρευνα κόλαφος

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
«Mokita» ή αλλιώς τα ψέματα με τα οποία ζούμε καθημερινά

«Mokita» ή αλλιώς τα ψέματα με τα οποία ζούμε καθημερινά

World
Λαγκάρντ: Πώς θα επηρεάσουν οι δασμοί την οικονομία

Λαγκάρντ: Πώς θα επηρεάσουν οι δασμοί την οικονομία

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream science
Ένα κλίμα ασύγκριτα εχθρικό – Βαδίζουμε προς την έκτη Μεγάλη Εξαφάνιση;
Αρμαγεδδών 20.08.25

Ένα κλίμα ασύγκριτα εχθρικό – Βαδίζουμε προς την έκτη Μεγάλη Εξαφάνιση;

Η εκπομπή τεράστιων ποσοτήτων διοξειδίου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα με τον ρυθμό που συνεχίζουμε θα μπορούσε να οδηγήσει τον πλανήτη σε μια άλλη Μεγάλη Εξαφάνιση, λένε οι ειδικοί

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Οι ΗΠΑ ανησυχούν για εισβολή «ανθρωποφάγου μύγας» – Μονάδα βιολογικού ελέγχου ανοίγει στο Τέξας
Επιστήμες 18.08.25

Οι ΗΠΑ ανησυχούν για εισβολή «ανθρωποφάγου μύγας» – Μονάδα βιολογικού ελέγχου ανοίγει στο Τέξας

Το παράσιτο που τρέφεται με ζωντανή σάρκα έχει επεκταθεί μέχρι το Μεξικό και απειλεί να περάσει τα σύνορα. Οι ΗΠΑ ανησυχούν για επιπτώσεις στην κτηνοτροφία.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Τεχνητή νοημοσύνη και πανεπιστημιακή εκπαίδευση – Ακόμη δεν έχουν βρει κοινό τόπο
Κενό ευκαιριών 16.08.25

Τεχνητή νοημοσύνη και πανεπιστημιακή εκπαίδευση – Ακόμη δεν έχουν βρει κοινό τόπο

Η τεχνητή νοημοσύνη έχει τεράστιες δυνατότητες. Ωστόσο, σε πανεπιστημιακό επίπεδο διαπιστώνεται ότι δεν έχει ενσωματωθεί επαρκώς, είτε λόγω έλλειψης εκπαίδευσης των διδασκόντων είτε λόγω αδιαφορίας.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Stalking: Πώς η εμμονική παρακολούθηση αυξάνει τον κίνδυνο για έμφραγμα ή εγκεφαλικό στις γυναίκες
Ψυχολογική δυσφορία 12.08.25

Stalking: Πώς η εμμονική παρακολούθηση αυξάνει τον κίνδυνο για έμφραγμα ή εγκεφαλικό στις γυναίκες

Τουλάχιστον μία στις τρεις γυναίκες έχει βιώσει stalking. Το χρόνιο στρες που προκαλεί αυτή η συμπεριφορά μπορεί να προκαλέσει σοβαρούς κινδύνους για την υγεία τους.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Πώς θα γίνουμε πιο ευτυχισμένοι; Ίσως αν συνειδητοποιήσουμε ότι η ηλικία δεν είναι μόνο αριθμός
Γόνιμο σοκ 11.08.25

Πώς θα γίνουμε πιο ευτυχισμένοι; Ίσως αν συνειδητοποιήσουμε ότι η ηλικία δεν είναι μόνο αριθμός

Το μάθημα από μια λέξη που δεν υπάρχει και το ταξίδι στις φάσεις της ζωής. Μια ψυχολόγος εξηγεί πώς η ίδια πήρε ένα μάθημα του τι σημαίνει να μεγαλώνεις σε ηλικία, για το σήμερα και το αύριο.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Πολλά αναψυκτικά υπόσχονται ευεξία και ενέργεια, είναι όμως αυτή η πραγματικότητα;
Ναι και όχι 10.08.25

Πολλά αναψυκτικά υπόσχονται ευεξία και ενέργεια, είναι όμως αυτή η πραγματικότητα;

Τα αναψυκτικά, ιδιαίτερα κατά τους θερινούς μήνες έχουν την τιμητική τους, αλλά μπορούν να είναι τελικά όσο ευεργετικά υποστηρίζουν οι εταιρείες ότι είναι;

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
inStream - Ροή Ειδήσεων
Μιανμάρ: Πήγε ταξίδι με τη γυναίκα της ζωής του και κατέληξε σκλάβος σε στρατόπεδα «απάτης»
Στη Μιανμάρ 20.08.25

Πήγε ταξίδι με τη γυναίκα της ζωής του και κατέληξε σκλάβος σε στρατόπεδα «απάτης»

Η περίπτωση του νεαρού Χουάγνκ φέρνει ξανά στο προσκήνιο τα δίκτυα εγκληματικών συμμοριών στη Μιανμάρ, όπου χιλιάδες Κινέζοι εξαναγκάζονται να συμμετέχουν σε παράνομες δραστηριότητες

Σύνταξη
Τσουκαλάς: Το ΠΑΣΟΚ έχει διαφορετική αντίληψη από τη νεοφιλελεύθερη λογική της ΝΔ, που αυξάνει φόρους για να κερδίζουν τα καρτέλ
Πολιτική Γραμματεία 20.08.25

Τσουκαλάς: Το ΠΑΣΟΚ έχει διαφορετική αντίληψη από τη νεοφιλελεύθερη λογική της ΝΔ, που αυξάνει φόρους για να κερδίζουν τα καρτέλ

Ο Κώστας Τσουκαλάς δήλωσε ότι στη ΔΕΘ ο Νίκος Ανδρουλάκης θα παρουσιάσει τους δύο κεντρικούς άξονες της πρότασης διακυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ: Κράτος με διαφάνεια και κοινωνικό κράτος για τους πολλούς

Σύνταξη
«Χαστούκι» για Γεωργιάδη και κυβερνητικό αφήγημα τα στοιχεία της Eurostat: Αρνητική πρωτιά του ΕΣΥ στην Ευρώπη
Ράπισμα 20.08.25

«Χαστούκι» για Γεωργιάδη και κυβερνητικό αφήγημα τα στοιχεία της Eurostat: Αρνητική πρωτιά του ΕΣΥ στην Ευρώπη

Η Ελλάδα καταγράφει αρνητική πανευρωπαϊκή πρωτιά στις «ανεκπλήρωτες ανάγκες για ιατρική περίθαλψη το 2024» - Τα δεδομένα της Eurostat είναι αμείλικτα και φανερώνουν την κατάσταση που βρίσκεται το Εθνικό Σύστημα Υγείας

Σύνταξη
«Μη βιαστούμε ότι η Ουκρανία θα ηττηθεί» – Από τις διαπραγματεύσεις στην πολεμική πραγματικότητα
Foreign Policy 20.08.25

«Μη βιαστούμε ότι η Ουκρανία θα ηττηθεί» – Από τις διαπραγματεύσεις στην πολεμική πραγματικότητα

Πρόσφατα, πρώην Αμερικανός πρέσβης υποστήριξε ότι τα πράγματα δεν πάνε και τόσο ευνοϊκά για το Κρεμλίνο στο πεδίο της μάχης στην Ουκρανία. Τι ισχύει;

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
«Ίσως εγώ να είμαι τρελός»: Ο Γιώργος Μαζωνάκης στην πρώτη του ανάρτηση μετά την περιπέτειά του
Βίντεο - καρφί 20.08.25

«Ίσως εγώ να είμαι τρελός»: Ο Γιώργος Μαζωνάκης στην πρώτη του ανάρτηση μετά την περιπέτειά του

Δύο ημέρες μετά το εξιτήριο που πήρε από τη δημόσια ψυχιατρική κλινική, ο Γιώργος Μαζωνάκης έκανε μια ανάρτηση - καρφί στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram.

Σύνταξη
Κυκλοφορούν τα εισιτήρια για το Βόλος – Ολυμπιακός, πάνω από 15.000 εξασφάλισαν οι «ερυθρόλευκοι»
Ποδόσφαιρο 20.08.25

Κυκλοφορούν τα εισιτήρια για το Βόλος – Ολυμπιακός, πάνω από 15.000 εξασφάλισαν οι «ερυθρόλευκοι»

Από το απόγευμα της Τετάρτης τίθενται σε κυκλοφορία τα εισιτήρια για το δεύτερο ματς του Ολυμπιακού στο φετινό πρωτάθλημα, στον Βόλο, με τους «ερυθρόλευκους» να εξασφαλίζουν πάνω από 15.000 κομμάτια.

Σύνταξη
Κουτσούμπας από Πάτρα σε πυρόπληκτους: Κυβέρνηση και υπουργεία έχουν τεράστιες, εγκληματικές ευθύνες
ΚΚΕ 20.08.25

Κουτσούμπας από Πάτρα σε πυρόπληκτους: Κυβέρνηση και υπουργεία έχουν τεράστιες, εγκληματικές ευθύνες

«Το 112 είναι χρήσιμο σε ένα βαθμό, αλλά και εδώ για να λειτουργήσει χρειάζεται να το σχεδιάσεις», ανέφερε ο γενικός γραμματέας της ΚΕ του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας από την Πάτρα

Σύνταξη
Λαγουβάρδος: «Απουσιάζει ο δημόσιος διάλογος μετά τις φωτιές, η αποτίμηση συνθηκών και πιθανών αστοχιών»
Αμείλικτη πραγματικότητα 20.08.25

«Λείπει ο δημόσιος διάλογος μετά τη φωτιά» - Την ανάγκη αποτίμησης συνθηκών και αστοχιών τονίζει ο Λαγουβάρδος

«Πρέπει να γίνεται μια δημόσια αποτίμηση του τι συνέβη, ποιες ήταν οι συνθήκες, πώς κινήθηκε η πυρκαγιά, αν έγιναν κάποια λάθη» τονίζει ο επικεφαλής του METEO, Κώστας Λαγουβάρδος

Σύνταξη
Λουτσέσκου : «Πάντα υπάρχει πίεση στον ΠΑΟΚ»
Europa League 20.08.25

Λουτσέσκου : «Πάντα υπάρχει πίεση στον ΠΑΟΚ»

Ο Ραζβάν Λουτσέσκου μίλησε στη συνέντευξη Τύπου ενόψει του Ριέκα - ΠΑΟΚ, αναφερόμενος στην πίεση που επικρατεί πάντα στον Δικέφαλο, τα παιχνίδια με τους Κροάτες, αλλά και για τον Γιώργο Γιακουμάκη. Τι είπε από την πλευρά του ο Μεϊτέ.

Σύνταξη
Δραματική ιστορία πυρόπληκτου από την Πάτρα: Κάηκε το σπίτι και η ιτιά που φύτεψε στη μνήμη της κόρης του
Για τη Νεφέλη 20.08.25

Δραματική ιστορία πυρόπληκτου από την Πάτρα: Κάηκε το σπίτι και η ιτιά που φύτεψε στη μνήμη της κόρης του

Συγκινητική ανάρτηση από τον πληγέντα Γιάννη Κοψίνη - Η επίσκεψη του Στέφανου Κασσελάκη, που τόνισε πως «όταν ξαναφυτευτεί η ιτιά μέσα από τις στάχτες της, δεν θα γίνει γιατί οι πληγές σβήνουν εύκολα. Θα γίνει γιατί οι ρίζες της δεν κάηκαν»

Σύνταξη
Φάμελλος από Ανατολική Αττική: Παρά τα μεγάλα λόγια της κυβέρνησης, η χώρα αποδείχθηκε απροετοίμαστη
ΣΥΡΙΖΑ 20.08.25

Φάμελλος από Ανατολική Αττική: Παρά τα μεγάλα λόγια της κυβέρνησης, η χώρα αποδείχθηκε απροετοίμαστη

Άμεσα μέτρα στήριξης των τοπικών κοινωνιών μετά τις πυρκαγιές αλλά και αποκατάστασης του περιβάλλοντος, ζήτησε από τις πυρόπληκτες περιοχές στην Ανατολική Αττική ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ Σωκράτης Φάμελλος

Σύνταξη
Ουκρανία: Οι εχθροπραξίες καλά κρατούν όσο το παζάρι συνεχίζεται – Διαφορετικές στρατηγικές και μπλόφες
Μακρύς δρόμος 20.08.25

Η αιματοχυσία συνεχίζεται με φόντο το παζάρι για την Ουκρανία - Οι διαφορετικές στρατηγικές και οι μπλόφες για «τα μάτια» του Τραμπ

Μπαράζ συναντήσεων και συσκέψεων για την Ουκρανία - Παραμένει δύσκολος στόχος η τριμερής συνάντηση - Η αιματοχυσία στο πεδίο συνεχίζεται και κλιμακώνεται

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Χαλκιδική: «Ξηλώνουν» ομπρέλες και εξοπλισμό από γνωστό κάμπινγκ – Προηγήθηκε καταγγελία
Φωτογραφίες 20.08.25

«Ξηλώνουν» ομπρέλες και εξοπλισμό από γνωστό κάμπινγκ στη Χαλκιδική - Προηγήθηκε καταγγελία

Την καταγγελία έκανε τουρίστρια που διέμενε σε κάμπινγκ στον Δήμο Σιθωνίας, με βίντεο που ανέβασε στα social - Μόνιμες κατασκευές απομακρύνονται και από παραλία του Δήμου Πολυγύρου στη Χαλκιδική

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ: Μαζέψτε τον Πλεύρη – Δεν είναι ούτε αφεντικό ούτε εργοδότης στο υπουργείο
Υπουργείο Μετανάστευσης 20.08.25

ΣΥΡΙΖΑ: Μαζέψτε τον Πλεύρη – Δεν είναι ούτε αφεντικό ούτε εργοδότης στο υπουργείο

«Αν κάποιος δεν μπορεί να διοικήσει και να βασιστεί σε μια δομή της Ελληνικής Δημοκρατίας με εμπειρία, γνώση και θεσμική μνήμη, τότε αυτός πρέπει να φύγει», λέει για τον υπουργό Θάνο Πλεύρη ο ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ

Σύνταξη
Η κρουαζιέρα, η εξαφάνιση και οι ύποπτοι: Γιατί δεν έχει βρεθεί κανένα ίχνος της Έιμι Μπράντλεϊ μετά από 27 χρόνια;
«Ίσως σήμερα» 20.08.25

Η κρουαζιέρα, η εξαφάνιση και οι ύποπτοι: Γιατί δεν έχει βρεθεί κανένα ίχνος της Έιμι Μπράντλεϊ μετά από 27 χρόνια;

Έχουν περάσει 27 χρόνια από τη μέρα που η 23χρονη Έιμι Μπράντλεϊ εξαφανίστηκε κατά την διάρκειας μιας κρουαζιέρας στην Καραϊβική και κανείς ακόμα δεν έχει την παραμικρή ιδέα τι της συνέβη.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Must Read
Το σήμα της Πειραιώς, το παζάρι στην Λ. Αθηνών, η βροχή από deals, το νέο σκάνδαλο (;) αλά ΟΠΕΚΕΠΕ, τα σινιάλα σε Θεοδωρικάκο και Τσάφο, το χρυσάφι στους δρόμους

Το σήμα της Πειραιώς, το παζάρι στην Λ. Αθηνών, η βροχή από deals, το νέο σκάνδαλο (;) αλά ΟΠΕΚΕΠΕ, τα σινιάλα σε Θεοδωρικάκο και Τσάφο, το χρυσάφι στους δρόμους

Λειψυδρία: Παρεμβάσεις στα νησιά, νέος ρόλος για ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ – Στο Μαξίμου το «εθνικό σχέδιο»

Λειψυδρία: Παρεμβάσεις στα νησιά, νέος ρόλος για ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ – Στο Μαξίμου το «εθνικό σχέδιο»

Το Golden Dome Μήλον της Έριδος στο διαζύγιο Τραμπ- Μασκ

Το Golden Dome Μήλον της Έριδος στο διαζύγιο Τραμπ- Μασκ

«Σπίτι μου 2»: Κόβει ταχύτητα το πρόγραμμα – Μειώθηκαν τα στεγαστικά δάνεια

«Σπίτι μου 2»: Κόβει ταχύτητα το πρόγραμμα – Μειώθηκαν τα στεγαστικά δάνεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ο πρίγκιπας George έγινε 12- Τα γενέθλια στην Ελλάδα και όσα αλλάζουν από εδώ και πέρα στη ζωή του

Ο πρίγκιπας George έγινε 12- Τα γενέθλια στην Ελλάδα και όσα αλλάζουν από εδώ και πέρα στη ζωή του

Διαφωνούμε σε όλα – Μπορούμε να είμαστε ευτυχισμένοι;

Διαφωνούμε σε όλα – Μπορούμε να είμαστε ευτυχισμένοι;

Πόσο κοντά είσαι στη μαμά που ονειρεύτηκες να γίνεις;

Πόσο κοντά είσαι στη μαμά που ονειρεύτηκες να γίνεις;

Τα «κρυφά» εισοδήματα στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ

Τα «κρυφά» εισοδήματα στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τετάρτη 20 Αυγούστου 2025
Απόρρητο