Τραμπ στο Axios: 50-50 οι πιθανότητες να βομβαρδίσουμε ή να συμφωνήσουμε με το Ιράν

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του in.gr στην Google

Ο Πρόεδρος Τραμπ δήλωσε στο Axios το Σάββατο ότι θα συναντηθεί αργότερα μέσα στην ημέρα με τους διαπραγματευτές του για να συζητήσουν τη νέα πρόταση του Ιράν και ότι πιθανότατα θα αποφασίσει μέχρι την Κυριακή αν θα προχωρήσει στην επανέναρξη του πολέμου.

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι πιθανότητες είναι «50/50» ως προς το αν θα μπορέσει να επιτευχθεί μια «καλή» συμφωνία ή αν θα υπάρξει κλιμάκωση με σκληρά πλήγματα.

Ο πρόεδρος αναμένεται επίσης να έχει τηλεδιάσκεψη με ηγέτες κρατών του Κόλπου αργότερα μέσα στην ημέρα για να συζητηθεί η κατάσταση με το Ιράν, σύμφωνα με δύο πηγές που γνωρίζουν τον σχεδιασμό. Μεταξύ των συμμετεχόντων αναμένεται να είναι οι ηγέτες της Αιγύπτου, της Ιορδανίας και της Τουρκίας.

Ο Τραμπ δήλωσε επίσης ότι θα συναντηθεί το Σάββατο με τον Στιβ Γουίτκοφ και τον Τζάρεντ Κούσνερ για να εξετάσουν την τελευταία απάντηση του Ιράν, ενώ αναμένεται να συμμετάσχει και ο Αντιπρόεδρος Βανς.

Ο Τραμπ δήλωσε ότι «ή θα τους πλήξω πιο σκληρά από ποτέ ή θα υπογράψουμε μια καλή συμφωνία»

Ο Πακιστανός στρατάρχης Ασίμ Μουνίρ, ο οποίος μεσολαβεί ανάμεσα στις πλευρές, αποχώρησε από την Τεχεράνη το Σάββατο αφού είχε συναντήσεις με ανώτερους αξιωματούχους, προσπαθώντας να προωθήσει μια συμφωνία. Δεν υπήρξε οριστική κατάληξη, όμως το Πακιστάν ανέφερε ότι υπάρχει «ενθαρρυντική πρόοδος προς μια τελική κατανόηση». Το νέο προσχέδιο που πρόκειται να εξετάσει ο Τραμπ προέκυψε από τις συνομιλίες Ιράν–Πακιστάν.

Τι θα περιλαμβάνει η συμφωνία

Από την πλευρά του Ιράν, εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών δήλωσε ότι το Ιράν και οι ΗΠΑ βρίσκονται στο τελικό στάδιο διαπραγματεύσεων για ένα μνημόνιο κατανόησης με στόχο τον τερματισμό του πολέμου. Το μνημόνιο, όπως είπε, θα περιλαμβάνει και σταδιακό άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ, άρση του αμερικανικού αποκλεισμού και απελευθέρωση παγωμένων ιρανικών κεφαλαίων. Πρόσθεσε ότι θα ακολουθήσει περίοδος 30 έως 60 ημερών διαπραγματεύσεων για μια πιο λεπτομερή συμφωνία.

Ο Τραμπ, ωστόσο, ξεκαθάρισε ότι θα δεχόταν μόνο μια συμφωνία που θα καλύπτει ζητήματα όπως ο εμπλουτισμός ουρανίου και η τύχη του υπάρχοντος ιρανικού αποθέματος. Αυτά τα θέματα, όμως, θεωρείται απίθανο να επιλυθούν σε λεπτομέρεια στο πλαίσιο του μνημονίου που συζητείται, το οποίο αφορά κυρίως τον τερματισμό του πολέμου και την έναρξη πιο εκτεταμένων διαπραγματεύσεων.

Περιφερειακοί μεσολαβητές, μεταξύ των οποίων το Κατάρ, η Αίγυπτος, η Τουρκία, η Σαουδική Αραβία και το Πακιστάν, έχουν εντείνει τις προσπάθειές τους τις τελευταίες 24 ώρες για να γεφυρώσουν τις διαφορές ανάμεσα στις δύο πλευρές, πραγματοποιώντας πολλαπλές τηλεφωνικές επικοινωνίες με τον Ιρανό υπουργό Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί και τον Αμερικανό απεσταλμένο Στιβ Γουίτκοφ.

Ο Τραμπ δήλωσε ότι «ή θα τους πλήξω πιο σκληρά από ποτέ ή θα υπογράψουμε μια καλή συμφωνία», αναγνωρίζοντας ότι «κάποιοι προτιμούν τη συμφωνία και άλλοι την επανέναρξη του πολέμου». Απέρριψε πάντως την ιδέα ότι ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου είναι «ανήσυχος» για μια πιθανή συμφωνία, λέγοντας ότι είναι «διχασμένος», ενώ ισραηλινές πηγές αναφέρουν ότι ο πρωθυπουργός ανησυχεί έντονα και πιέζει για νέα στρατιωτικά πλήγματα.

Τέλος, ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε ότι έχει σημειωθεί «κάποια πρόοδος» και ότι ενδέχεται να υπάρξουν εξελίξεις μέσα στην ημέρα. Τόνισε ότι το Ιράν δεν πρέπει ποτέ να αποκτήσει πυρηνικά όπλα και ότι πρέπει να εγκαταλείψει το εμπλουτισμένο ουράνιο, ενώ τα Στενά του Ορμούζ πρέπει να επαναλειτουργήσουν πλήρως χωρίς περιορισμούς. Μέχρι στιγμής, οι θέσεις ΗΠΑ και Ιράν παραμένουν σε μεγάλο βαθμό ασυμβίβαστες, ακόμη και αν υπογραφεί ένα αρχικό μνημόνιο ειρήνης.