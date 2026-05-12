Η αποστολή του Παναθηναϊκού για το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό
Ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε την αποστολή για το εκτός έδρας ντέρμπι με τον Ολυμπιακό, στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής των playoffs της Super League.
- Καμπανάκι επιστημόνων: Φόβοι για μια «ιδιαίτερα δύσκολη» χρονιά όσον αφορά τις πυρκαγιές
- Στα μέσα Ιουνίου ανοίγει το ΟΣΔΕ – Πότε θα πληρωθούν οι αγρότες
- Ο Γεωργιάδης ανήρτησε τη φωτογραφία που ισχυρίζεται ότι παραποίησαν και υποστήριξαν ότι πρόκειται για τον ίδιο
- Συνεχίζεται η δίκη για τον θάνατο του 3χρονου Άγγελου - Στα δικαστήρια η μητέρα και ο πρώην σύντροφός της
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησηςΠροσθήκη του in.gr στην Google
Ο Παναθηναϊκός φιλοξενείται από τον Ολυμπιακό (13/5, 19:30) για την 5η αγωνιστική των playoffs της Super League, με τους «πράσινους» να ανακοινώνουν τους παίκτες που θα έχει στη διάθεσή του ο Ράφα Μπενίτεθ.
Ατομικό πρόγραμμα έκαναν οι Κάτρης, Σάντσες και θεραπεία οι Μπακασέτας, Ίνγκασον, Πελίστρι, Γεντβάι, Ντέσερς, Σισοκό, που δεν υπολογίζονται από τον Μπενίτεθ ενόψει του ντέρμπι, ενώ αντίθετα στη διάθεσή του είναι ο Πέδρο Τσιριβέγια.
Η αποστολή του Παναθηναϊκού:
Λαφόν, Κότσαρης, Τσάβες, Καλάμπρια, Τσιριβέγια, Τουμπά, Σιώπης, Τετέι, Ζαρουρί, Αντίνο, Πάλμερ-Μπράουν, Τσέριν, Κοντούρης, Σφιντέρσκι, Ταμπόρδα, Παντελίδης, Κώτσιρας, Ερνάντεθ, Τζούριτσιτς, Βιλένα, Πάντοβιτς, Κυριακόπουλος, Γιάγκουσιτς
- Μαρτίνεθ: «Ο Παναθηναϊκός είναι το φαβορί»
- Αγοράζει τη Σεβίλλη ο Σέρχιο Ράμος: «Απομένουν μόνο οι ανακοινώσεις» (pics)
- Η αποστολή του Παναθηναϊκού για το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό
- Παναθηναϊκός: Ο Σερ Ντέιβιντ Ατένμπορο μπορεί να «κρατήσει» τον Μπενίτεθ
- «Ανατολή και ομάδα που θα διεκδικήσει τον τίτλο»: Τι γράφουν στις ΗΠΑ για το μέλλον του Γιάννη Αντετοκούνμπο στο NBA
- Η… Μεγάλη Δευτέρα του Μουρίνιο: Ανακοινώνει το μέλλον του και όλα «μυρίζουν» Ρεάλ
- Η αποστολή του Ολυμπιακού για το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό
- Ανακοινώθηκαν οι διαιτητές του Βαλένθια – Παναθηναϊκός
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις