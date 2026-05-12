Χιλιάδες αρκούδες θανατώθηκαν στην Ιαπωνία έπειτα από επιθέσεις σε ανθρώπους

Πάνω από 14.000 αρκούδες θανατώθηκαν στην Ιαπωνία κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους που ολοκληρώθηκε στα τέλη Μαρτίου, αριθμός που αποτελεί ιστορικό ρεκόρ, δείχνουν προκαταρκτικά δεδομένα που δημοσιοποιήθηκαν από την ιαπωνική κυβέρνηση.

Επιθέσεις αρκούδων στοίχισαν πέρυσι τη ζωή 13 ανθρώπων, αριθμός υπερδιπλάσιος σε σχέση από το προηγούμενο ρεκόρ. Από τις αρχές του 2026 έχει ήδη επιβεβαιωθεί μια θανατηφόρα επίθεση ενώ άλλοι δύο θάνατοι πιθανολογείται ότι προκλήθηκαν από αρκούδες.

Στη χώρα ζουν δύο είδη, η ιαπωνική μαύρη αρκούδα (Ursus thibetanus japonicus), η οποία ζει κυρίως στο κεντρικό νησί του Χονσού και έχει βάρος έως 130 κιλά. Το δεύτερο είδος είναι η καφέ αρκούδα του Χοκάιντο (Ursus arctos yesoensis) η οποία απαντά στο ομώνυμο νησί και είναι πολύ πιο μεγαλόσωμη με βάρος έως 400 κιλά.

Και τα δύο είδη έχουν κατηγορηθεί για επιθέσεις και εισβολές σε ανθρώπινους χώρους.

Αύξηση πληθησμού

Ο αριθμός των αρκούδων που αιχμαλωτίστηκαν και θανατώθηκαν σχεδόν τριπλασιάστηκε σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά, φτάνοντας κατά μέσον όρο τις 40 αρκούδες την ημέρα.

Στη διάρκεια του οικονομικού έτους που ολοκληρώθηκε στις 31 Μαρτίου, οι αρχές επιβεβαίωσαν πάνω από 50.000 αναφορές αρκούδες, υπερδιπλάσιες από το προηγούμενο ρεκόρ που είχε καταγραφεί δύο χρόνια νωρίτερα.

Ορισμένες περιοχές του βορρά γνωστοποίησαν επίσης τον Απρίλιο περισσότερες από τις τετραπλάσιες αναφορές για αρκούδες σε σχέση με την ίδια περυσινή περίοδο, καθώς τα ζώα βγαίνουν από τη χειμερία νάρκη.

Πέρυσι, αρκούδες εθεάθησαν να μπαίνουν σε κατοικίες, να περιπλανώνται κοντά σε σχολεία και να λεηλατούν σουπερμάρκετ και ιαματικά λουτρά σε σχεδόν καθημερινή βάση.

Ο πληθυσμός των αρκούδων αυξάνεται τα τελευταία χρόνια, ενώ οι κάτοικοι μειώνονται στις αγροτικές περιοχές.

Ο αριθμός των ιαπωνικών μαύρων αυξήθηκε στα 42.000 άτομα, σύμφωνα με κυβερνητική έκθεση του 2025, ενώ ο πληθυσμός της καφέ αρκούδας διπλασιάστηκε σε τρεις δεκαετίες και σήμερα αριθμεί περίπου 12.000 άτομα.

Η αύξηση του πληθυσμού, λένε επιστήμονες, ανάγκασε τις αρκούδες να απομακρυνθούν από τα βουνά, τα οποία καλύπτουν περίπου το 80% της Ιαπωνίας, και να κατευθυνθούν προς κατοικημένες ζώνες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ / AFP