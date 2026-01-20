science
Τρίτη 20 Ιανουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
science

# ΙΡΑΝ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Διπλασιάστηκαν οι αρκούδες στην Ελλάδα μέσα σε έξι χρόνια – Τι δείχνει έρευνα του Αρκτούρου
Περιβάλλον 20 Ιανουαρίου 2026 | 10:49

Διπλασιάστηκαν οι αρκούδες στην Ελλάδα μέσα σε έξι χρόνια – Τι δείχνει έρευνα του Αρκτούρου

Παρότι ο πληθυσμός της καφέ αρκούδας στην Ελλάδα ανακάμπτει και επεκτείνεται γεωγραφικά, οι συνολικές ζημιές δεν ακολούθησαν αντίστοιχη αυξητική πορεία

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Πρωινή ρουτίνα για καλύτερη μεταβολική υγεία και απώλεια λίπους

Πρωινή ρουτίνα για καλύτερη μεταβολική υγεία και απώλεια λίπους

Spotlight

Μπορεί να αυξήθηκαν οι αρκούδες στην Ελλάδα, αλλά αυτό δεν συνεπάγεται περισσότερες ζημιές στην κτηνοτροφία, τη μελισσοκομία και τη γεωργική παραγωγή. Το συμπέρασμα προκύπτει από έρευνα του Αρκτούρου, βασισμένη σε επίσημα στοιχεία αιτήσεων αποζημιώσεων 22 ετών (1999-2020) από τον ΕΛΓΑ.

Ο δε πληθυσμός του άγριου ζώου στην Ελλάδα σύμφωνα με την πιο πρόσφατη εκτίμηση που έκανε η οργάνωση για τις εθνικές αρχές το 2025, υπολογίζεται σε περίπου 900 αρκούδες, ενώ στην προηγούμενη εκτίμηση (2019) ο αριθμός αυτός υπολογιζόταν σε 450-500.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση της αστικής, μη κυβερνητικής και μη κερδοσκοπικής, περιβαλλοντικής οργάνωσης «Αρκτούρος», η μελέτη ανέλυσε 7.067 αιτήσεις αποζημίωσης που κατατέθηκαν στον ΕΛΓΑ για ζημιές από καφέ αρκούδα σε ολόκληρη τη χώρα, συνολικού ύψους περίπου 4,1 εκατ. ευρώ. Η πλειονότητα των ζημιών αφορούσε την κτηνοτροφία (59,4%), ενώ ακολουθούσαν η μελισσοκομία (23%) και η γεωργική παραγωγή (17,6%).

Παρότι ο πληθυσμός της καφέ αρκούδας στην Ελλάδα ανακάμπτει και επεκτείνεται γεωγραφικά, οι συνολικές ζημιές δεν ακολούθησαν αντίστοιχη αυξητική πορεία. Αντίθετα, μετά από μια αρχική άνοδο έως το 2009, οι αιτήσεις αποζημίωσης μειώθηκαν και από το 2012 και μετά παραμένουν σταθερές, σε επίπεδα αντίστοιχα με εκείνα που καταγράφονταν ήδη από το 1999.

Συνοπτικά, τα βασικά ευρήματα της έρευνας δείχνουν ότι:

– οι συνολικές ζημιές από καφέ αρκούδα δεν αυξήθηκαν με την ανάκαμψη του πληθυσμού, μετά το 2012,

– τα επίπεδα ζημιών παραμένουν σταθερά σε βάθος χρόνου,

– η δημόσια αντίληψη περί γενικευμένης αύξησης συγκρούσεων δεν επιβεβαιώνεται από τα επιστημονικά δεδομένα.

Σύμφωνα με την έρευνα, οι ζημιές δεν κατανέμονται ομοιόμορφα στον χώρο, αλλά παρουσιάζουν σαφή χωρική διαφοροποίηση.

Συγκεκριμένα, στις περιοχές όπου η αρκούδα ζει εδώ και δεκαετίες και εφαρμόζονται προληπτικά μέτρα, τα επίπεδα ζημιών είναι σταθερά ή μειούμενα. Αυξητικές τάσεις παρατηρούνται κυρίως σε περιοχές, όπου οι αρκούδες έχουν επιστρέψει σχετικά πρόσφατα και οι τοπικές κοινωνίες έχουν περιορισμένη εμπειρία στη διαχείριση της συνύπαρξης και απουσιάζει η συστηματική εφαρμογή μέτρων πρόληψης.

Τα επίκεντρα των ζημιών διαφέρουν ανά δραστηριότητα: στη γεωργία και τη μελισσοκομία εντοπίζονται κυρίως στα όρια της βασικής εξάπλωσης του είδους, ενώ στην κτηνοτροφία εμφανίζονται κυρίως εντός των καθιερωμένων περιοχών παρουσίας της αρκούδας.

Παράλληλα, η μελέτη καταγράφει σαφή εποχικά μοτίβα, τα οποία καθιστούν τις συγκρούσεις προβλέψιμες. Οι ζημιές στην κτηνοτροφία και τη γεωργία αυξάνονται κυρίως προς το τέλος του καλοκαιριού και το φθινόπωρο, με κορύφωση τον Σεπτέμβριο, ενώ οι ζημιές στη μελισσοκομία εμφανίζουν τη μεγαλύτερη συχνότητα την άνοιξη και στις αρχές του καλοκαιριού, με κορύφωση τον Ιούνιο. Η προβλεψιμότητα αυτή δείχνει ότι οι συγκρούσεις μπορούν να περιοριστούν, εφόσον ληφθούν έγκαιρα και στοχευμένα μέτρα πρόληψης.

«Συνολικά, τα ευρήματα της έρευνας στέλνουν ένα ξεκάθαρο μήνυμα: η συνύπαρξη ανθρώπου και καφέ αρκούδας είναι εφικτή και ήδη συμβαίνει στην Ελλάδα», τονίζεται στην ανακοίνωση, που επικαλείται το ΑΠΕ – ΜΠΕ.

Στην έρευνα τεκμηριώνεται ότι η προστασία της καφέ αρκούδας δεν συνεπάγεται περισσότερες ζημιές, η πρόληψη είναι πιο αποτελεσματική από την αποζημίωση και η έγκαιρη ενημέρωση και στήριξη των τοπικών κοινωνιών, ιδιαίτερα σε περιοχές όπου η αρκούδα επανεμφανίζεται, είναι καθοριστικής σημασίας.

Η έρευνα «Revisiting the Link Between Population Recovery and Human-Wildlife Conflicts: Insights From Brown Bear Compensation Claims in Greece» δημοσιεύθηκε στο διεθνές επιστημονικό περιοδικό Animal Conservation. Συγγραφείς του άρθρου είναι ο γενικός διευθυντής του Αρκτούρου Δρ. Αλέξανδρος Καραμανλίδης, η βιολόγος Ζωή Σκάλκου και οι επιστημονικοί συνεργάτες Miguel de Gabriel Hernando και Carlos Bautista.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Economy
Χατζηδάκης: Προεκλογικές υποσχέσεις με φόντο τη ΔΕΘ

Χατζηδάκης: Προεκλογικές υποσχέσεις με φόντο τη ΔΕΘ

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Πρωινή ρουτίνα για καλύτερη μεταβολική υγεία και απώλεια λίπους

Πρωινή ρουτίνα για καλύτερη μεταβολική υγεία και απώλεια λίπους

World
Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν: Η απάντηση της Ευρώπης θα είναι «ακλόνητη, ενωμένη και αναλογική»

Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν: Η απάντηση της Ευρώπης θα είναι «ακλόνητη, ενωμένη και αναλογική»

inWellness
inTown
«Δύο Επέτειοι, Μία Σκηνή» στο Ολύμπια Μουσικό Θέατρο
inTickets 20.01.26

«Δύο Επέτειοι, Μία Σκηνή» στο Ολύμπια Μουσικό Θέατρο

Στις 30 και 31 Ιανουαρίου, στο Ολύμπια θα πραγματοποιηθεί η συναυλία «Δύο Επέτειοι, Μία Σκηνή» - αφορμή τη συμπλήρωση 30 δημιουργικών χρόνων του συνθέτη Κώστα Λειβαδά και για τα 40 χρόνια της Ορχήστρας Νυκτών Εγχόρδων «Θανάσης Τσιπινάκης» του Δήμου Πατρέων.

Σύνταξη
Stream science
Συνεδρίασε η Επιτροπή εκτίμησης κινδύνου για την κακοκαιρία – Εισήγηση για κλειστά σχολεία στην Αττική την Τετάρτη
Σε «Red Code» 5 περιφέρειες 20.01.26

Συνεδρίασε η Επιτροπή εκτίμησης κινδύνου για την κακοκαιρία – Εισήγηση για κλειστά σχολεία στην Αττική την Τετάρτη

Σε κόκκινο συναγερμό η Αττική και άλλες 4 περιφέρειες ενόψει της κακοκαιρίας - Συνεδρίασε η Επιτροπή εκτίμησης κινδύνου

Σύνταξη
Σε κλίμα συγκίνησης το τελευταίο αντίο στον πατριάρχη της Viohalco, Νίκο Στασινόπουλο
Στο Α' Νεκροταφείο 20.01.26

Σε κλίμα συγκίνησης το τελευταίο αντίο στον πατριάρχη της Viohalco, Νίκο Στασινόπουλο

Η εξόδιος ακολουθία τελέστηκε στο Α' Νεκροταφείο Αθηνών, όπου συγκεντρώθηκε πλήθος διακεκριμένων επιχειρηματιών και προσωπικοτήτων για να τιμήσει τη μνήμη του Νίκου Στασινόπουλου

Σύνταξη
ΕΛ.ΑΣ: Μεγάλη επιχείρηση σε βενζινάδικα για απάτες με τα καύσιμα – 10 συλλήψεις
Απάτη 20.01.26

Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση σε βενζινάδικα για πειραγμένες αντλίες - 10 συλλήψεις

Τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, με ειδικό παράνομο λογισμικό που είχαν εγκαταστήσει σε βενζινάδικα εξαπατούσαν τους πολίτες παραδίδοντας λιγότερα καύσιμα από τα αναγραφόμενα

Σύνταξη
«Εκθεση ιδεών» και κατηγορίες για «διαστρέβλωση» από την Καρυστιανού μετά τις επικίνδυνες δηλώσεις της για τις αμβλώσεις
Ελλάδα 20.01.26

«Εκθεση ιδεών» και κατηγορίες για «διαστρέβλωση» από την Καρυστιανού μετά τις επικίνδυνες δηλώσεις της για τις αμβλώσεις

Να μαζέψει προσπαθεί -ανεπιτυχώς- τις αδιανόητες δηλώσεις για τις αμβλώσεις η Μαρία Καρυστιανού, μιλώντας για διαστρέβλωση και σχέδιο αποδόμησής της. Εκθεση ιδεών αλιεύοντας νέα επιχειρήματα ακροδεξιάς προέλευσης.

Σύνταξη
Σάμος: Εξαγοράσιμη ποινή φυλάκισης επιβλήθηκε στον 47χρονο εκπαιδευτικό για διακεκριμένη προσβολή ανηλίκων
Στο Εφετείο 20.01.26

Εξαγοράσιμη ποινή φυλάκισης επιβλήθηκε στον 47χρονο εκπαιδευτικό για διακεκριμένη προσβολή ανηλίκων στη Σάμο

Το θέμα είχαν φέρει στη δημοσιότητα δύο μητέρες 13χρονων μαθητών σχολείου της Σάμου οι οποίες προχώρησαν σε επώνυμες καταγγελίες στην τοπική διεύθυνση αστυνομίας

Σύνταξη
Μαρούσι: Τηλεφώνημα για βόμβα σε δημοσιογραφικό όμιλο
Συναγερμός 20.01.26

Τηλεφώνημα για βόμβα σε δημοσιογραφικό όμιλο

Συναγερμός μετά το τηλεφώνημα για βόμβα σε δημοσιογραφικό όμιλο στο Μαρούσι - Κλιμάκιο της ΕΛ.ΑΣ έχει σπεύσει στο σημείο για να προχωρήσει στους απαραίτητους ελέγχους

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Μεγάλη Βρετανία: Ποιος και γιατί ζητά την αποχώρηση των αμερικανικών δυνάμεων από τις βρετανικές βάσεις
Κόσμος 20.01.26

Ποιος και γιατί ζητά την αποχώρηση των αμερικανικών δυνάμεων από τις βρετανικές βάσεις

Το αίτημα έρχεται καθώς ο πρωθυπουργός, Κιρ Στάρμερ, προσπαθεί να κατευνάσει τον πρόεδρο των ΗΠΑ και να τον αποτρέψει από τις απειλές του να εισβάλει στη Γροιλανδία

Σύνταξη
«Χόρεψε ανάρμοστα μπροστά μου, ακύρωσε το νυφικό της συζύγου μου, την τελευταία στιγμή» – Μπρούκλιν Μπέκαμ Vs Βικτόρια Μπέκαμ
Σφαγή 20.01.26

«Χόρεψε ανάρμοστα μπροστά μου, ακύρωσε το νυφικό της συζύγου μου, την τελευταία στιγμή» - Μπρούκλιν Μπέκαμ Vs Βικτόρια Μπέκαμ

«Οι γονείς μου προσπαθούσαν ασταμάτητα να καταστρέψουν τη σχέση μου από πριν τον γάμο μου, και αυτό δεν έχει σταματήσει», έγραψε ο Μπρούκλιν Μπέκαμ σε μια σειρά από Instagram Stories στις 19 Ιανουαρίου.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Συνεδρίασε η Επιτροπή εκτίμησης κινδύνου για την κακοκαιρία – Εισήγηση για κλειστά σχολεία στην Αττική την Τετάρτη
Σε «Red Code» 5 περιφέρειες 20.01.26

Συνεδρίασε η Επιτροπή εκτίμησης κινδύνου για την κακοκαιρία – Εισήγηση για κλειστά σχολεία στην Αττική την Τετάρτη

Σε κόκκινο συναγερμό η Αττική και άλλες 4 περιφέρειες ενόψει της κακοκαιρίας - Συνεδρίασε η Επιτροπή εκτίμησης κινδύνου

Σύνταξη
Ο Κωστούλας έστειλε μήνυμα στους οπαδούς της Μπράιτον: «Χαρούμενος για το πρώτο γκολ στο γήπεδό μας» (vid)
Ποδόσφαιρο 20.01.26

Ο Κωστούλας έστειλε μήνυμα στους οπαδούς της Μπράιτον: «Χαρούμενος για το πρώτο γκολ στο γήπεδό μας» (vid)

Ο Μπάμπης Κωστούλας γνωρίζει καθολική αποθέωση για το ανάποδο ψαλίδι και έστειλε το δικό του μήνυμα στους οπαδούς των «γλάρων» μετά το απίθανο γκολ του.

Σύνταξη
Γροιλανδία: Η Δανία στέλνει επιπλέον στρατό στο νησί – «Αν εισβάλει ο Τραμπ θα γίνει πόλεμος»
20.01.26

«Αν ο Τραμπ εισβάλει στη Γροιλανδία, θα γίνει πόλεμος» - Η Δανία στέλνει επιπλέον στρατό και στην Ευρώπη μιλούν για αφύπνιση

Ο Τραμπ λέει ότι «δεν υπάρχει επιστροφή» στο θέμα της Γροιλανδίας και επικαλείται την «βλακεία» του Ηνωμένου Βασιλείου για τα νησιά Τσάγκος

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Μίκι Ρουρκ: «Απάτη» η καμπάνια GoFundMe στο όνομά μου – Kινεί νομικές διαδικασίες
Fizz 20.01.26

Μίκι Ρουρκ: «Απάτη» η καμπάνια GoFundMe στο όνομά μου – Kινεί νομικές διαδικασίες

Με νέα οργισμένη τοποθέτηση, ο Μίκι Ρουρκ καταγγέλλει ως απάτη το GoFundMe που στήθηκε χωρίς τη συναίνεσή του, δηλώνει ότι δεν δέχεται «φιλανθρωπία» και αποκαλύπτει πως μέχρι στιγμής έχει επιστραφεί μόνο το 10% των χρημάτων στους δωρητές

Σύνταξη
Ο Έντιν Τζέκο έτοιμος για την Σάλκε
Ποδόσφαιρο 20.01.26

Ο Έντιν Τζέκο έτοιμος για την Σάλκε

Ρουρ, παρασκήνιο και ανθρώπινες κουβέντες πίσω από μια μεταγραφή -του Έντιν Τζέκο- που μπορεί να αλλάξει τα δεδομένα

Γεώργιος Μαζιάς
Σε κλίμα συγκίνησης το τελευταίο αντίο στον πατριάρχη της Viohalco, Νίκο Στασινόπουλο
Στο Α' Νεκροταφείο 20.01.26

Σε κλίμα συγκίνησης το τελευταίο αντίο στον πατριάρχη της Viohalco, Νίκο Στασινόπουλο

Η εξόδιος ακολουθία τελέστηκε στο Α' Νεκροταφείο Αθηνών, όπου συγκεντρώθηκε πλήθος διακεκριμένων επιχειρηματιών και προσωπικοτήτων για να τιμήσει τη μνήμη του Νίκου Στασινόπουλου

Σύνταξη
Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ: Κόβει μάρτυρες και επιταχύνει διαδικασίες- Οργή και καταγγελίες για συγκάλυψη από την αντιπολίτευση
Πολιτική Γραμματεία 20.01.26

Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ: Κόβει μάρτυρες και επιταχύνει διαδικασίες- Οργή και καταγγελίες για συγκάλυψη από την αντιπολίτευση

“ Αν δεν συμβεί ο εμπλουτισμός του καταλόγου, τότε δεν θα είναι άλλη μία κακή στιγμή για την εξεταστική, θα είναι η απόλυτη τεκμηρίωση της οργανωμένης απόπειρας συγκάλυψης από την κυβερνητική πλειοψηφία”, δήλωσε η Μιλένα Αποστολάκη από το ΠΑΣΟΚ

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
ΕΛ.ΑΣ: Μεγάλη επιχείρηση σε βενζινάδικα για απάτες με τα καύσιμα – 10 συλλήψεις
Απάτη 20.01.26

Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση σε βενζινάδικα για πειραγμένες αντλίες - 10 συλλήψεις

Τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, με ειδικό παράνομο λογισμικό που είχαν εγκαταστήσει σε βενζινάδικα εξαπατούσαν τους πολίτες παραδίδοντας λιγότερα καύσιμα από τα αναγραφόμενα

Σύνταξη
Άνοιξαν τις πόρτες τους σε Δήμο της Κρήτης, οι πρώτες δημοτικές κοινωνικές κατοικίες
Κοινωνική πολιτική 20.01.26

Άνοιξαν τις πόρτες τους σε Δήμο της Κρήτης, οι πρώτες δημοτικές κοινωνικές κατοικίες

«Ήδη δύο δημοτικές κατοικίες έχουν παραδοθεί σε εκπαιδευτικούς που υπηρετούν στον Δήμο μας, ενισχύοντας άμεσα τη λειτουργία των σχολικών μας μονάδων», ανέφερε ο Δήμαρχος Αγίου Βασιλείου.

Σύνταξη
Ισχυρή ηλιακή καταιγίδα βομβαρδίζει τη Γη με σωματίδια – Πώς επηρεάζεται το σέλας και οι πτήσεις
Οργισμένος Ήλιος 20.01.26

Ισχυρή ηλιακή καταιγίδα βομβαρδίζει τη Γη με σωματίδια – Πώς επηρεάζεται το σέλας και οι πτήσεις

Έκρηξη στην επιφάνεια του Ήλιου εκτόξευσε δισεκατομμύρια τόνους φορτισμένων σωματιδίων. Η ηλιακή καταιγίδα κάνει πιο θεαματικό το βόρειο σέλας αλλά μπορεί να επηρεάσει τα αεροπλάνα που πετούν κοντά στον βόριο πόλο.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαλεντίνο Γκαραβάνι και Τζιανκάρλο Τζιαμέτι – Η κοινή ζωή ανάμεσα στον έρωτα, τη δουλειά και τις συνειδητές σιωπές
Bromance 20.01.26

Βαλεντίνο Γκαραβάνι και Τζιανκάρλο Τζιαμέτι – Η κοινή ζωή ανάμεσα στον έρωτα, τη δουλειά και τις συνειδητές σιωπές

Ο Αυτοκράτορας της Μόδας και οραματιστής του οίκου Valentino, εξαιρετικά διακριτικός όσον αφορά την προσωπική του ζωή, είχε μια δωδεκαετή σχέση με τον αχώριστο συνεργάτη και δεξί του χέρι, Τζιανκάρλο Τζιαμέτι, ο οποίος πριν από μερικά χρόνια δήλωσε: «Τι απίστευτη αγάπη ζήσαμε και τι βαθιά στοργή συνεχίζουμε να νιώθουμε ο ένας για τον άλλον».

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
ΠΑΣΟΚ: Η ΝΔ απέρριψε την κλήτευση κρίσιμων μαρτύρων στον ΟΠΕΚΕΠΕ – Οργανωμένη συγκάλυψη του σκανδάλου
Στην εξεταστική 20.01.26

ΠΑΣΟΚ: Η ΝΔ απέρριψε την κλήτευση κρίσιμων μαρτύρων στον ΟΠΕΚΕΠΕ – Οργανωμένη συγκάλυψη του σκανδάλου

«Η ΝΔ είχε σήμερα την ευκαιρία έστω και την ύστατη στιγμή να καλέσει όλους τους κρίσιμους μάρτυρες της περιόδου διακυβέρνησής της. Παρ’ όλα αυτά απέρριψε το αίτημα του ΠΑΣΟΚ», τονίζει η Χαριλάου Τρικούπη

Σύνταξη
Ο Νομπελίστας Λάσλο Κρασναχορκάι στην Αθήνα
Υψηλές παρουσίες 20.01.26

Ο Νομπελίστας Λάσλο Κρασναχορκάι στην Αθήνα

Χάρης Δούκας: «Η Αθήνα ανοίγει τις πόρτες της σε φωνές που συνομιλούν με τα μεγάλα ερωτήματα της εποχής» με αφορμή την παρουσία του Νομπελίστα Λάσλο Κρασναχορκάι στο φεστιβάλ λογοτεχνίας της Αθήνας.

Σύνταξη
Must Read
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τρίτη 20 Ιανουαρίου 2026
Απόρρητο