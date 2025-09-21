Γιατί άγρια ζώα κατεβαίνουν στις πόλεις, τι δεν πρέπει να κάνουμε – Βίντεο με αρκούδα να κάνει βόλτες στο Νεστόριο

Όλο και περισσότερα άγρια ζώα εμφανίζονται τα τελευταία χρόνια κοντά αλλά και μέσα σε κατοικημένες περιοχές προκαλώντας σε κάποιες περιπτώσεις τραυματισμούς ανυποψίαστων ανθρώπων, όπως το περιστατικό με την επίθεση νεαρού λύκου σε πεντάχρονο παιδί, στην παραλία του Μαρμαρά, την Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου.

Σε προηγούμενο περιστατικό, ο λύκος είχε επιτεθεί και σε ένα μικρό δεσποζόμενο σκυλί.

Σύμφωνα με τους ειδικούς ο λόγος για την εμφάνιση των ζώων σε κατοικημένες περιοχές είναι η έλλειψη τροφής στο φυσικό τους περιβάλλον

Πριν δύο εβδομάδες, μία αρκούδα με τα μωρά της εμφανίστηκε σε χωριό των Γρεβενών ενώ σε βίντεο του MEGA, αρκούδα κάνει βόλτες στην πλατεία του χωριού στο Νεστόριο.

Βίντεο ντοκουμέντο: Αρκούδα κάνει βόλτες στην πλατεία του χωριού στο Νεστόριο

<br />

Άγρια ζώα στις πόλεις – Τι δεν πρέπει να κάνουμε

Ο υπεύθυνος επικοινωνίας του «Αρκτούρου», Πάνος Στεφάνου, μίλησε στο «MEGA Σαββατοκύριακο» για τα άγρια ζώα που πλέον κάνουν την εμφάνισή τους στον οικιστικό ιστό.

«Αυτό το περιστατικό στη Χαλκιδική με τον λύκο διαφοροποιείται από τα υπόλοιπα. Η περίπτωση με τον λύκο, είναι και για μας εξαιρετικά σπάνια. Πρόκειται για ένα προβληματικό ζώο το οποίο είναι πλέον επικίνδυνο δεδομένου ότι έχει συνηθίσει να ζει σε κατοικημένη περιοχή. Κάνει εμφανίσεις κοντά σε ανθρώπους αλλά και έκανε και επίθεση στο παιδάκι. Ως «Αρκτούρος» είχαμε εκδώσει το καλοκαίρι ανακοίνωση σχετικά με τις ευθύνες της πολιτείας στον τομέα αυτό γιατί έχουμε πολλά περιστατικά εμφανίσεων αρκούδων σε κατοικημένες περιοχές. Και πρέπει τα Δασαρχεία να αποκτήσουν περισσότερο προσωπικό και να αποκτήσουν ομάδες άμεσης επέμβασης που θα λειτουργούν επί 24ώρου βάσεως. Εκτός από το προσωπικό, να έχουν την τεχνογνωσία και τον εξοπλισμό που χρειάζεται έτσι ώστε να επεμβαίνουν», είπε αρχικά.

Εάν έρθουμε σε επαφή με άγρια ζώα: «όχι απλώς δεν τα πλησιάζουμε, περισσότερο δεν τα ταΐζουμε. Έχουμε δει σε πολλά βίντεο όπου κάτοικοι μπορεί να ταΐζουν αγριογούρουνα ή αλεπούδες. Μπορεί να είναι μικρόσωμο το ζώο αλλά δεν πρέπει να εξοικειωθεί με το ανθρώπινο περιβάλλον και δεν πρέπει να μάθει ότι εκεί που βρίσκεται, ότι είναι ένα περιβάλλον που μπορεί να βρει φαγητό τόσο εύκολα ή να μην κινδυνεύει».