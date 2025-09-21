Γιατί άγρια ζώα κατεβαίνουν στις πόλεις, τι δεν πρέπει να κάνουμε – Βίντεο με αρκούδα να κάνει βόλτες στο Νεστόριο
Όλο και πιο συχνά άγρια ζώα κάνουν την εμφάνισή τους σε κατοικημένες περιοχές. Ο κύριος λόγος σύμφωνα με τους ειδικούς είναι η έλλειψη τροφής στο φυσικό τους περιβάλλον
Όλο και περισσότερα άγρια ζώα εμφανίζονται τα τελευταία χρόνια κοντά αλλά και μέσα σε κατοικημένες περιοχές προκαλώντας σε κάποιες περιπτώσεις τραυματισμούς ανυποψίαστων ανθρώπων, όπως το περιστατικό με την επίθεση νεαρού λύκου σε πεντάχρονο παιδί, στην παραλία του Μαρμαρά, την Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου.
Σε προηγούμενο περιστατικό, ο λύκος είχε επιτεθεί και σε ένα μικρό δεσποζόμενο σκυλί.
Σύμφωνα με τους ειδικούς ο λόγος για την εμφάνιση των ζώων σε κατοικημένες περιοχές είναι η έλλειψη τροφής στο φυσικό τους περιβάλλον
Πριν δύο εβδομάδες, μία αρκούδα με τα μωρά της εμφανίστηκε σε χωριό των Γρεβενών ενώ σε βίντεο του MEGA, αρκούδα κάνει βόλτες στην πλατεία του χωριού στο Νεστόριο.
Βίντεο ντοκουμέντο: Αρκούδα κάνει βόλτες στην πλατεία του χωριού στο Νεστόριο
Άγρια ζώα στις πόλεις – Τι δεν πρέπει να κάνουμε
Ο υπεύθυνος επικοινωνίας του «Αρκτούρου», Πάνος Στεφάνου, μίλησε στο «MEGA Σαββατοκύριακο» για τα άγρια ζώα που πλέον κάνουν την εμφάνισή τους στον οικιστικό ιστό.
«Αυτό το περιστατικό στη Χαλκιδική με τον λύκο διαφοροποιείται από τα υπόλοιπα. Η περίπτωση με τον λύκο, είναι και για μας εξαιρετικά σπάνια. Πρόκειται για ένα προβληματικό ζώο το οποίο είναι πλέον επικίνδυνο δεδομένου ότι έχει συνηθίσει να ζει σε κατοικημένη περιοχή. Κάνει εμφανίσεις κοντά σε ανθρώπους αλλά και έκανε και επίθεση στο παιδάκι. Ως «Αρκτούρος» είχαμε εκδώσει το καλοκαίρι ανακοίνωση σχετικά με τις ευθύνες της πολιτείας στον τομέα αυτό γιατί έχουμε πολλά περιστατικά εμφανίσεων αρκούδων σε κατοικημένες περιοχές. Και πρέπει τα Δασαρχεία να αποκτήσουν περισσότερο προσωπικό και να αποκτήσουν ομάδες άμεσης επέμβασης που θα λειτουργούν επί 24ώρου βάσεως. Εκτός από το προσωπικό, να έχουν την τεχνογνωσία και τον εξοπλισμό που χρειάζεται έτσι ώστε να επεμβαίνουν», είπε αρχικά.
Εάν έρθουμε σε επαφή με άγρια ζώα: «όχι απλώς δεν τα πλησιάζουμε, περισσότερο δεν τα ταΐζουμε. Έχουμε δει σε πολλά βίντεο όπου κάτοικοι μπορεί να ταΐζουν αγριογούρουνα ή αλεπούδες. Μπορεί να είναι μικρόσωμο το ζώο αλλά δεν πρέπει να εξοικειωθεί με το ανθρώπινο περιβάλλον και δεν πρέπει να μάθει ότι εκεί που βρίσκεται, ότι είναι ένα περιβάλλον που μπορεί να βρει φαγητό τόσο εύκολα ή να μην κινδυνεύει».
Γιατί άγρια ζώα κατεβαίνουν στις πόλεις
Σύμφωνα με όσα είπε στην ΕΡΤ, ο υπεύθυνος του Γραφείου Τύπου της περιβαλλοντικής οργάνωσης «Καλλιστώ», Ιάσωνα Μπάντιο, «η αλλαγή χρήσεων γης, η ερήμωση της υπαίθρου, η αλλαγή των δραστηριοτήτων και στον αγροτικό και στον κτηνοτροφικό τομέα, έχουν οδηγήσει τον λύκο και την αρκούδα να κατεβαίνουν στα πεδινά για αναζήτηση τροφής». Όπως δήλωσε στην ίδια πηγή ο πρόεδρος της Κυνηγετικής Ομοσπονδίας Μακεδονίας-Θράκης, Αστέριος Τζήμας, «έχει μειωθεί η κτηνοτροφία και η ελεύθερη βόσκηση, όσον αφορά τους λύκους, έχει δημιουργηθεί υπερπληθυσμός του αγριόχοιρου και άρα δεν φτάνει η τροφή, οπότε και τα δύο αυτά ζώα αναζητούν τροφή προς τα πεδινά».
Περιβαλλοντικές οργανώσεις και κυνηγοί τονίζουν ότι η πολιτεία πρέπει να λάβει πιο ουσιαστικά μέτρα για την αντιμετώπιση του φαινομένου, καθώς και να ενημερώνει σωστά τους πολίτες για το πώς να προλαμβάνουν ή να διαχειρίζονται απρόσμενες συναντήσεις με άγρια ζώα.
Οι ειδικοί υποστηρίζουν πως τα οικοσυστήματα δεν απορρυθμίζονται μόνα τους και πως ο περιορισμός των επισκέψεων άγριων ζώων στον αστικό ιστό μπορεί να επιτευχθεί μόνο με τη λήψη ειδικών μέτρων.
- «Ωριμότητα»: Η νέα θεατρική παράσταση του Ντίνου Γκελαμέρη, στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά
- Γιατί άγρια ζώα κατεβαίνουν στις πόλεις, τι δεν πρέπει να κάνουμε – Βίντεο με αρκούδα να κάνει βόλτες στο Νεστόριο
- Βούλα: Σοβαρό τροχαίο σε γνωστή «καρμανιόλα» της Παραλιακής – Σώοι οι 30χρονοι οδηγοί
- Ντέρμπι «αιωνίων» στη Λεωφόρο: Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός στην πρώτη μεγάλη μάχη της σεζόν στη Super League
- Η «διαφορετική» συνάντηση Μητσοτάκη – Ερντογάν στη Νέα Υόρκη
- Μετά τα 50: Οι τροφές που κάνουν τη διαφορά
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις