Λύκος στη Χαλκιδική: Τι λέει γυναίκα που ήρθε αντιμέτωπη με το ζώο

Ανήσυχοι είναι κάτοικοι και τουρίστες στον Νέο Μαρμαρά στη Χαλκιδική μετά την εμφάνιση ενός άγριου λύκου. Ο λύκος εμφανίζεται συχνά στην περιοχή και μάλιστα επιτέθηκε και τραυμάτισε 5χρονο κοριτσάκι από τη Σερβία σε παραλία.

Το ίδιο ζώο είχε εντοπιστεί για πρώτη φορά στις αρχές του μήνα να κινείται ανάμεσα στις ξαπλώστρες, αναζητώντας τροφή. Μετά την επίθεση, θεάθηκε ξανά να περπατά στον δρόμο, μεταξύ Νέου Μαρμαρά και ξενοδοχείου Πόρτο Καρράς.

Στο MEGA μίλησε γυναίκα, η οποία περιέγραψε την εμπειρία της, όταν ήρθε αντιμέτωπη με το ζώο ενώ έβγαζε βόλτα τον σκύλο της.

«Ο λύκος φαινόταν πεινασμένος»

«Έτσι όπως περπατούσαμε εμφανίστηκε ο λύκος. Ήτανε πάρα πολύ επιθετικός, έτοιμος να τον αρπάξει (τον σκύλο). Δεν πρόλαβε ευτυχώς. Τον πήρα εγώ κατευθείαν αγκαλιά. Ήταν σαν να θέλει κατευθείαν να τον αρπάξει, έτσι όπως κάνουνε τα ζώα, σαν να τον ‘φέρμαρε’ δηλαδή».

Όπως ανέφερε η ίδια, ο λύκος φαινόταν πεινασμένος και γι’ αυτό επιτίθεται σε μικρά ζώα.

«Είναι όλοι πολύ τρομοκρατημένοι. Και χθες το βράδυ τον είδανε πάλι στην παραλία. Κυκλοφορεί και πρωινές ώρες, δάγκωσε και το παιδάκι, που εντάξει, ήταν τρομερό αυτό. Κατεβαίνει για να βρει τροφή και τρώει συνήθως τις γάτες, αδέσποτα».

«Εγώ από εκείνη την ημέρα δεν ξαναπηγαίνω βόλτα στην παραλία το βράδυ. Πηγαίνω μέσα στο χωριό, που και εκεί φοβάμαι βέβαια. Εκείνη την ημέρα ευτυχώς ήταν κάτι άλλα παιδάκια εκεί και κάνανε φασαρία και έφυγε. Έφυγε, πήγε λίγο πιο μακριά και μετά ξαναήρθε. Ήρθε η μητέρα μου και με πήρε με το μηχανάκι, δεν μπορούσα να γυρίσω σπίτι με τα πόδια», είπε η γυναίκα.