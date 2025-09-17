Με τον φόβο ζούνε κάτοικοι και τουρίστες στον Νέο Μαρμαρά της Χαλκιδικής μετά την εμφάνιση ενός λύκου.

Ο λύκος εμφανίζεται συχνά στην περιοχή της Χαλκιδικής και μάλιστα επιτέθηκε και τραυμάτισε 5χρονο κοριτσάκι από τη Σερβία σε παραλία. Με drones, κάμερες και παγίδες προσπαθούν να εντοπίσουν το ζώο.

Το περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής (12.09.2025), όταν το παιδί μαζί με την οικογένειά του βρίσκονταν στην παραλία, στο Νέο Μαρμαρά. Το κορίτσι έπαιζε αμέριμνο στην παραλία, όταν ο λύκος της επιτέθηκε, δαγκώνοντάς τη στην πλάτη και γρατζουνώντας το κορίτσι στην κοιλιά και το πόδι, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό της. Το κοριτσάκι που είναι από τη Σερβία διέμενε σε ξενοδοχείο της περιοχής.

Το σκηνικό είδε η μητέρα του παιδιού που ήταν κοντά του, έβαλε τις φωνές και με τη βοήθεια ενός άντρα που άρχισε να πετά πέτρες προς το ζώο, κατάφερε να σώσει τη μικρούλα.

Το παιδί μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Πολυγύρου και υποβλήθηκε σε εξετάσεις. Ευτυχώς είναι καλά, πήρε εξιτήριο και αναχώρησε μαζί με τους γονείς για την πατρίδα του .

Ο άνθρωπος που βοήθησε στην απώθηση του λύκου με πέτρες, δηλώνει στο Τhesspost ότι «Ευτυχώς το παιδί είναι καλά και επέστρεψε στο σπίτι του, έγινε όλο πάρα πολύ γρήγορα».

Αρμόδιοι φορείς ξεκαθαρίζουν πως το συμβάν έγινε στην περιοχή του Νέου Μαρμαρά και επισημαίνουν ότι δεν χρειάζεται πανικός, παρά μόνο επαγρύπνηση. Δίνουν μάλιστα στη δημοσιότητα φωτογραφία που τραβήχτηκε, λίγο μετά την απώθηση του ζώου.

«Έχουμε σύσκεψη το απόγευμα να δούμε τι θα κάνουμε» δήλωσε ο αντιδήμαρχος Σιθωνίας Θανάσης Μαλλίνης , ο οποίος μίλησε για παγίδευση του λύκου και εφαρμογή ευθανασίας.

Σε βίντεο ο λύκος εμφανίστηκε σε άλλη παραλία, περίπου 5 χιλιόμετρα μακριά από το σημείο της επίθεσης. Εκεί είχε εμφανιστεί για πρώτη φορά στην αρχή του μήνα.

Να σημειωθεί ότι πρώτη επίθεση του λύκου έγινε την 1η Σεπτεμβρίου όταν επιχείρησε να επιτεθεί στο σκύλο που είχε βγάλει βόλτα μια 22χρονη γυναίκα.

«Βγήκα βόλτα και ακολουθούσε, ήθελε να φάει τον Σνούπι. Έτρεξαν κάποιο παιδιά στην παραλία, έβαλαν τις φωνές και ήρθε η μητέρα μου και μας πήρε με το μηχανάκι» δηλώνει η 22χρονη.

Η περιβαλλοντική οργάνωση Καλλιστώ δήλωσε ότι το νεαρό ζώο φαίνεται να το έχουν απομακρύνει και για αυτό περιφέρεται μόνο του και είναι επικίνδυνο.