Χαλκιδική: Με drones ψάχνουν τον λύκο που τραυμάτισε το 5χρονο – Στήνουν παγίδες για να τον πιάσουν
Eπίθεση λύκου σε 5χρονο στη Χαλκιδική - «Ευτυχώς το παιδί είναι καλά κι επέστρεψε σπίτι του», λέει ο άνθρωπος που απώθησε το ζώο - Επιχείρηση για την απομάκρυνση του
- Στη φυλακή ο 42χρονος μαστροπός μετά την απολογία του - Κατηγορεί τα θύματα ότι ψεύδονται
- Συμφώνησαν ΗΠΑ και Κίνα για TikTok; - Η ανάρτηση Τραμπ
- Καλά νέα για τα ψάρια – Σε εφαρμογή η διεθνής συμφωνία για την υπεραλίευση
- Στήριξη στο Ισραήλ και αναφορές στο «απειλητικό Ιράν» από τον Ρούμπιο - Απέφυγε να καταδικάσει την επίθεση στο Κατάρ
Με drone, κάμερες και παγίδες αναζητούν τον λύκο που την Παρασκευή (12/9) επιτέθηκε και τραυμάτισε 5χρονο παιδί από τη Σερβία στη Χαλκιδική, συγκεκριμένα στη Σιθωνία, στέλνοντας το στο νοσοκομείο Πολύγυρου με εκδρομές και δαγκώματα.
Ο άνθρωπος που βοήθησε στην απώθηση του λύκου με πέτρες, δηλώνει στο Τhesspost.gr ότι «Ευτυχώς το παιδί είναι καλά και επέστρεψε στο σπίτι του, έγινε όλο πάρα πολύ γρήγορα».
Αρμόδιοι φορείς ξεκαθαρίζουν πως το συμβάν έγινε στην περιοχή του Νέου Μαρμαρά και επισημαίνουν ότι δεν χρειάζεται πανικός, παρά μόνο επαγρύπνηση. Δίνουν μάλιστα στη δημοσιότητα φωτογραφία που τραβήχτηκε, λίγο μετά την απώθηση του ζώου.
Ο αντιδήμαρχος Σιθωνίας Αθανάσιος Μαλλίνης αρμόδιος για την Πολιτική Προστασία στη Δημοτική Ενότητα Σιθωνίας δηλώνει στο Thesspost.gr ότι σε συνεργασία με την «Καλλιστώ» έχουν ληφθεί τα απαραίτητα μέτρα για τον εντοπισμό του λύκου και την απομάκρυνσή του.
«Έχει επιβεβαιωθεί ότι πρόκειται για λύκο και όχι για τσακάλι. Έχουμε επικοινωνία με την Περιβαλλοντική Οργάνωση για την Άγρια Ζωή και τη Φύση «Καλλιστώ». Ήρθαν από προχθές το Σάββατο, έχουν τοποθετήσει κάμερες και το βράδυ πετάει drone με θερμική κάμερα, ώστε να δουν που ακριβώς περιφέρεται ο λύκος. Μέσα στην εβδομάδα θα τοποθετηθούν παγίδες ώστε να μπορέσουμε να πιάσουμε το ζώο».
Γίνονται επιθέσεις σε σκύλους – Σύσταση για βόλτα μόνο με λουρί
Ο αρμόδιος αντιδήμαρχος εμφανίζεται καθησυχαστικός και κάνει τη σύσταση στους ιδιοκτήτες σκύλων να χρησιμοποιούν λουρί την ώρα της βόλτας. «Έχουν ενημερωθεί όλες οι υπηρεσίες, δε χρειάζεται πανικός. Ωστόσο, όποιος ιδιοκτήτης βγάζει βόλτα τον σκύλο του, να τον έχει δεμένο με λουρί γιατί έχουν αναφερθεί επιθέσεις σε σκυλιά», τονίζει.
«Επείγουσα περίπτωση», λέει η «Καλλιστώ»
Από την πλευρά του ο εκπρόσωπος Τύπου της «Καλλιστώ» Ιάσων Μπάντιος επισημαίνει στο Thesspost.gr ότι η οργάνωση είναι σε διαρκή επικοινωνία και με το δασαρχείο.
«Οι τοπικές αρχές πρέπει να ενημερώσουν κατοίκους κι επισκέπτες, να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή τις πολύ πρωινές ώρες και το βράδυ. Να μην αφήνουν μόνα τους παιδιά ή ζώα. Είναι επείγουσα περίπτωση, θεωρούμε ότι είναι προβληματική η εξοικείωση του συγκεκριμένου νεαρού ζώου και πρέπει να απομακρυνθεί. Τον τελικό λόγο για το συγκεκριμένο ζώο, θα τον έχουν οι αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος».
- Novartis Case Verdict: Two Former Witnesses Found Guilty
- Όλα τα μετάλλια που έχει κατακτήσει η Ελλάδα στα Παγκόσμια Πρωταθλήματα στίβου
- Χαμός για ένα εισιτήριο του μεγάλου αγώνα Ολυμπιακού – Παναθηναϊκού στις αρχές του Μάρτη
- Άννα Βίσση: Η πρώτη ανάρτηση μετά τις συναυλίες
- Γάζα: Το Ισραήλ χρησιμοποιεί μη συμβατικά όπλα για να την καταστήσει ακατοίκητη, καταγγέλλειo o OHE
- Εντυπωσιακά τα οικονομικά οφέλη του Euro 2025 Γυναικών για την Ελβετία
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις