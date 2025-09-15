newspaper
Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου 2025
Σημαντική είδηση:
15.09.2025 | 13:24
Φωτιά ξέσπασε στα Καμένα Βούρλα - Σηκώθηκαν τρία εναέρια
Χαλκιδική: Με drones ψάχνουν τον λύκο που τραυμάτισε το 5χρονο – Στήνουν παγίδες για να τον πιάσουν
Ελλάδα 15 Σεπτεμβρίου 2025 | 17:28

Χαλκιδική: Με drones ψάχνουν τον λύκο που τραυμάτισε το 5χρονο – Στήνουν παγίδες για να τον πιάσουν

Eπίθεση λύκου σε 5χρονο στη Χαλκιδική - «Ευτυχώς το παιδί είναι καλά κι επέστρεψε σπίτι του», λέει ο άνθρωπος που απώθησε το ζώο - Επιχείρηση για την απομάκρυνση του

Spotlight

Με drone, κάμερες και παγίδες αναζητούν τον λύκο που την Παρασκευή (12/9) επιτέθηκε και τραυμάτισε 5χρονο παιδί από τη Σερβία στη Χαλκιδική, συγκεκριμένα στη Σιθωνία, στέλνοντας το στο νοσοκομείο Πολύγυρου με εκδρομές και δαγκώματα.

Ο άνθρωπος που βοήθησε στην απώθηση του λύκου με πέτρες, δηλώνει στο Τhesspost.gr ότι «Ευτυχώς το παιδί είναι καλά και επέστρεψε στο σπίτι του, έγινε όλο πάρα πολύ γρήγορα».

Αρμόδιοι φορείς ξεκαθαρίζουν πως το συμβάν έγινε στην περιοχή του Νέου Μαρμαρά και επισημαίνουν ότι δεν χρειάζεται πανικός, παρά μόνο επαγρύπνηση. Δίνουν μάλιστα στη δημοσιότητα φωτογραφία που τραβήχτηκε, λίγο μετά την απώθηση του ζώου.

Ο λύκος που ψάχνουν στη Χαλκιδική

Ο αντιδήμαρχος Σιθωνίας Αθανάσιος Μαλλίνης αρμόδιος για την Πολιτική Προστασία στη Δημοτική Ενότητα Σιθωνίας δηλώνει στο Thesspost.gr ότι σε συνεργασία με την «Καλλιστώ» έχουν ληφθεί τα απαραίτητα μέτρα για τον εντοπισμό του λύκου και την απομάκρυνσή του.

«Έχει επιβεβαιωθεί ότι πρόκειται για λύκο και όχι για τσακάλι. Έχουμε επικοινωνία με την Περιβαλλοντική Οργάνωση για την Άγρια Ζωή και τη Φύση «Καλλιστώ». Ήρθαν από προχθές το Σάββατο, έχουν τοποθετήσει κάμερες και το βράδυ πετάει drone με θερμική κάμερα, ώστε να δουν που ακριβώς περιφέρεται ο λύκος. Μέσα στην εβδομάδα θα τοποθετηθούν παγίδες ώστε να μπορέσουμε να πιάσουμε το ζώο».

Γίνονται επιθέσεις σε σκύλους – Σύσταση για βόλτα μόνο με λουρί

Ο αρμόδιος αντιδήμαρχος εμφανίζεται καθησυχαστικός και κάνει τη σύσταση στους ιδιοκτήτες σκύλων να χρησιμοποιούν λουρί την ώρα της βόλτας. «Έχουν ενημερωθεί όλες οι υπηρεσίες, δε χρειάζεται πανικός. Ωστόσο, όποιος ιδιοκτήτης βγάζει βόλτα τον σκύλο του, να τον έχει δεμένο με λουρί γιατί έχουν αναφερθεί επιθέσεις σε σκυλιά», τονίζει.

«Επείγουσα περίπτωση», λέει η «Καλλιστώ»

Από την πλευρά του ο εκπρόσωπος Τύπου της «Καλλιστώ» Ιάσων Μπάντιος επισημαίνει στο Thesspost.gr ότι η οργάνωση είναι σε διαρκή επικοινωνία και με το δασαρχείο.

«Οι τοπικές αρχές πρέπει να ενημερώσουν κατοίκους κι επισκέπτες, να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή τις πολύ πρωινές ώρες και το βράδυ. Να μην αφήνουν μόνα τους παιδιά ή ζώα. Είναι επείγουσα περίπτωση, θεωρούμε ότι είναι προβληματική η εξοικείωση του συγκεκριμένου νεαρού ζώου και πρέπει να απομακρυνθεί. Τον τελικό λόγο για το συγκεκριμένο ζώο, θα τον έχουν οι αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος».

Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Διορθωτικές κινήσεις, χαμηλά ο τζίρος

Χρηματιστήριο Αθηνών: Διορθωτικές κινήσεις, χαμηλά ο τζίρος

Morgan Stanley για Metlen: Ελκυστική επένδυση – Στα 66 ευρώ η τιμή στόχος

Morgan Stanley για Metlen: Ελκυστική επένδυση – Στα 66 ευρώ η τιμή στόχος

inTickets 13.09.25

Οι «Νεκρές Ψυχές»: Ένα από τα κορυφαία έργα του Νικολάι Γκόγκολ στο θέατρο Θησείον

Μετά το «Καλά, εσύ σκοτώθηκες νωρίς» του Χρόνη Μίσσιου, η ομάδα συνεχίζει τη σκηνική συνομιλία με τη λογοτεχνία, με ένα μνημειώδες ρωσικό έργο, σε μια παράσταση καυστικής σάτιρας κι σκοτεινής ποίησης.

Σύνταξη
Χίος: Συνελήφθησαν δύο Τούρκοι με 12.500 κινητά τηλέφωνα – Διασυνδέσεις με την τουρκική μαφία «βλέπουν» οι Αρχές
Χίος 15.09.25

Συνελήφθησαν δύο Τούρκοι με 12.500 κινητά τηλέφωνα - Διασυνδέσεις με την τουρκική μαφία «βλέπουν» οι Αρχές

Οι δύο άνδρες 62 και 72 ετών εντοπίστηκαν μετά από πληροφορίες της ΕΥΠ σε ιστιοπλοϊκό έτοιμοι να φύγουν προς Τουρκία μεταφέροντας λαθραία χιλιάδες συσκευασίες κινητών τηλεφώνων συνολικής αξίας 695.000 ευρώ

Σύνταξη
Άγρια επίθεση σε οδηγό τρόλεϊ στον Πειραιά – Ταυτοποιήθηκε ο ένας δράστης
Βίντεο λίγο πριν τον ξυλοδαρμό 15.09.25

Άγρια επίθεση σε οδηγό τρόλεϊ στον Πειραιά – Ταυτοποιήθηκε ο ένας δράστης

Μήνυση έχει υποβάλει οδηγός τρόλεϊ που όπως καταγγέλλει, δέχτηκε επίθεση - Οι Αρχές βρίσκονται σε αναζήτηση των δραστών, με τον έναν να ταυτοποιείται ως γνωστός ιδιοκτήτης επιχείρησης στην περιοχή.

Σύνταξη
Αποκάλυψη in: Πόρισμα νεογνολόγου «κλειδί» στη υπόθεση θανάτου του βρέφους 2,5 μηνών το 2013
Ελλάδα 15.09.25

Αποκάλυψη in: Πόρισμα νεογνολόγου «κλειδί» στη υπόθεση θανάτου του βρέφους 2,5 μηνών το 2013

Καθηγητής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας είχε προσδιορίσει τα αίτια θανάτου του άτυχου βρέφους ύστερα από τις αντίθετες γνωματεύσεις ιατροδικαστή και γιατρών σε Ιωάννινα και Πάτρα.

Βασίλης Λαμπρόπουλος
Βασίλης Λαμπρόπουλος
Novartis Case Verdict: Two Former Witnesses Found Guilty
English edition 15.09.25

Novartis Case Verdict: Two Former Witnesses Found Guilty

After years of legal proceedings, two former witnesses are convicted for false testimony and false accusations, closing a controversial chapter in Greece’s high-profile Novartis investigation

Σύνταξη
Γάζα: Το Ισραήλ χρησιμοποιεί μη συμβατικά όπλα για να την καταστήσει ακατοίκητη, καταγγέλλειo o OHE
Νέες δηλώσεις 15.09.25

Το Ισραήλ χρησιμοποιεί μη συμβατικά όπλα στη Γάζα για να την καταστήσει ακατοίκητη, καταγγέλλει o OHE

Η Φραντσέσκα Αλμπανέζε τονίζει ότι το Ισραήλ επιδιώκει να απομακρύνει τους Παλαιστίνιους από την πόλη της Γάζας - Τουλάχιστον 37 νεκροί από τα ξημερώματα της Δευτέρας στη Λωρίδα

Σύνταξη
Εντυπωσιακά τα οικονομικά οφέλη του Euro 2025 Γυναικών για την Ελβετία
Ποδόσφαιρο 15.09.25

Εντυπωσιακά τα οικονομικά οφέλη του Euro 2025 Γυναικών για την Ελβετία

Το ρεκόρ του Euro 2025, σύμφωνα με την UEFA, είναι ότι απέφερε στην Ελβετία οικονομική επίδραση 220 εκατ. ευρώ, ενώ είχε ρεκόρ 21 χορηγών, δηλαδή αύξηση 150% στα έσοδα σε σύγκριση με το Euro 2022

Βάιος Μπαλάφας
Άρης Betsson BC: Αναβάθμιση και επέκταση συνεργασίας με την Betsson
Τα Νέα της Αγοράς 15.09.25

Άρης Betsson BC: Αναβάθμιση και επέκταση συνεργασίας με την Betsson

Η Betsson ανακοίνωσε την αναβάθμιση και επέκταση της συνεργασίας της με τον Άρη BC για τα επόμενα τρία χρόνια, αναλαμβάνοντας πλέον τον ρόλο του Ονοματοδότη της ομάδας, που από εδώ και στο εξής θα αγωνίζεται ως Άρης Betsson BC.

Σύνταξη
Σπουδαία στιγμή: Ο Ντουπλάντις καταρρίπτει το παγκόσμιο ρεκόρ και ο Καραλής τρέχει και τον αγκαλιάζει (vid)
Τόκιο 2025 15.09.25

Σπουδαία στιγμή: Ο Ντουπλάντις καταρρίπτει το παγκόσμιο ρεκόρ και ο Καραλής τρέχει και τον αγκαλιάζει (vid)

Σπουδαία στιγμή κατά την κατάρριψη του παγκοσμίου ρεκόρ στο επί κοντώ, με τον Εμμανουήλ Καραλή να σπεύδει να συγχαρεί τον φίλο του και παγκόσμιο ρέκορντμαν Μόντο Ντουπλάντις.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Κατάρ: Οργή για την ισραηλινή επίθεση στη σύνοδο των αραβικών και ισλαμικών χωρών – «Αποφασιστική απάντηση»
Στην Ντόχα 15.09.25

«Αποφασιστική απάντηση»: Οργή για την ισραηλινή επίθεση στο Κατάρ στη σύνοδο των αραβικών και ισλαμικών χωρών

Σε εξέλιξη βρίσκεται η σύνοδος αραβικών και ισλαμικών χωρών στην Ντόχα μετά την επίθεση του Ισραήλ στο Κατάρ με στόχο τη διαπραγματευτική αντιπροσωπεία της Χαμάς

Σύνταξη
Χίος: Συνελήφθησαν δύο Τούρκοι με 12.500 κινητά τηλέφωνα – Διασυνδέσεις με την τουρκική μαφία «βλέπουν» οι Αρχές
Χίος 15.09.25

Συνελήφθησαν δύο Τούρκοι με 12.500 κινητά τηλέφωνα - Διασυνδέσεις με την τουρκική μαφία «βλέπουν» οι Αρχές

Οι δύο άνδρες 62 και 72 ετών εντοπίστηκαν μετά από πληροφορίες της ΕΥΠ σε ιστιοπλοϊκό έτοιμοι να φύγουν προς Τουρκία μεταφέροντας λαθραία χιλιάδες συσκευασίες κινητών τηλεφώνων συνολικής αξίας 695.000 ευρώ

Σύνταξη
Η Σάλκε γιόρτασε τα 200.000 μέλη της
Ποδόσφαιρο 15.09.25

Η Σάλκε γιόρτασε τα 200.000 μέλη της

Μπορεί η Σάλκε να βρίσκεται στη δεύτερη κατηγορία όμως οι σχέσεις με τους οπαδούς της πάνε από το καλό στο καλύτερο

Σύνταξη
Γαλλία: Ο πρώην πρόεδρος Φρανσουά Ολάντ τάσσεται υπέρ της φορολόγησης του μεγάλου πλούτου
Σε συνέντευξη 15.09.25

Ο πρώην πρόεδρος της Γαλλίας Φρανσουά Ολάντ τάσσεται υπέρ της φορολόγησης του μεγάλου πλούτου

Τι προτείνει ο Φρανσουά Ολάντ - Ο πρώην πρόεδρος της Γαλλίας, σημειώνει ότι ο Σεμπαστιάν Λεκορνί φέρει τη «βαριά ευθύνη» να επιτύχει έναν συμβιβασμό για τον κρατικό προϋπολογισμό του 2026

Σύνταξη
Ο ΛΕΞ παίζει videogame με τον Light, ενώ ένα περιπολικό πλησιάζει το σπίτι, στο νέο videoclip του Capo Dei Capi
Γειτονιές 15.09.25

Ο ΛΕΞ παίζει videogame με τον Light, ενώ ένα περιπολικό πλησιάζει το σπίτι, στο νέο videoclip του Capo Dei Capi

Ο ΛΕΞ και ο Light επιστρέφουν με ένα ατόφιο videoclip για το κομμάτι «Capo Dei Capi» - το οποίο θυμίζει σκηνή από την γαλλική ασπρόμαυρη ταινία «Το Μίσος».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
«Ιπτάμενος» Καραλής: Ασημένιος στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Τόκιο! – Νέο παγκόσμιο ρεκόρ ο Ντουπλάντις
Τόκιο 2025 15.09.25

«Ιπτάμενος» Καραλής: Ασημένιος στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα! - Νέο παγκόσμιο ρεκόρ ο Ντουπλάντις

Για πρώτη φορά στο βάθρο Παγκοσμίου Πρωταθλήματος ο Εμμανουήλ Καραλής, ο οποίος με άλμα στα 6μ. κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στο Τόκιο! - Χρυσός, με νέο παγκόσμιο ρεκόρ ο Ντουπλάνιτς στα 6,30μ.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Σήμανε μεγαλύτερη διόρθωση στο ΧΑ, έδωσε στίγμα η Aegean, το timing των Ελλήνων τραπεζιτών, ψάχνουν μετοχές ΕΧΑΕ τα funds, στόχευσε ο Μητσοτάκης, «βράζουν» οι αγρότες

Σήμανε μεγαλύτερη διόρθωση στο ΧΑ, έδωσε στίγμα η Aegean, το timing των Ελλήνων τραπεζιτών, ψάχνουν μετοχές ΕΧΑΕ τα funds, στόχευσε ο Μητσοτάκης, «βράζουν» οι αγρότες

ΑΑΔΕ: Αυτόματα με λίγα κλικ οι αλλαγές ΚΑΔ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

ΑΑΔΕ: Αυτόματα με λίγα κλικ οι αλλαγές ΚΑΔ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

82ο φεστιβάλ Βενετίας: Ο (αυτονόητος) κίνδυνος της πυρηνικής απειλής

82ο φεστιβάλ Βενετίας: Ο (αυτονόητος) κίνδυνος της πυρηνικής απειλής

Πρωτεία στην περιβαλλοντική ρύπανση για τις ελληνικές πόλεις

Πρωτεία στην περιβαλλοντική ρύπανση για τις ελληνικές πόλεις

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Keanu Reeves: Ο τραγικός έρωτας με τη Jennifer Syme και η σημαδεμένη ζωή ενός αντι-σταρ

Keanu Reeves: Ο τραγικός έρωτας με τη Jennifer Syme και η σημαδεμένη ζωή ενός αντι-σταρ

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Νήπιο: Δείχνει με το δάχτυλο τα πάντα; Σας έχουμε υπέροχα νέα!

Νήπιο: Δείχνει με το δάχτυλο τα πάντα; Σας έχουμε υπέροχα νέα!

Ντοκουμέντα & διάλογοι για τη μαφία της Κρήτης

Ντοκουμέντα & διάλογοι για τη μαφία της Κρήτης

