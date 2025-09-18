Πώς θα παγιδευτεί ο λύκος στον Μαρμαρά και ποιο είναι το μέλλον του – «Είναι μια πολύ ιδιαίτερη περίπτωση»

Μεγάλη ανησυχία αλλά κι αναμονή για την απόφαση του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, έχει προκαλέσει στον δήμο Σιθωνίας, η επίθεση νεαρού λύκου σε πεντάχρονο παιδί, στην παραλία του Μαρμαρά, την Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου. Σε προηγούμενο περιστατικό, ο λύκος είχε επιτεθεί και σε ένα μικρό δεσποζόμενο σκυλί.

«Ο νεαρός λύκος είναι 1,5 ως 2 ετών και μόλις έχει ανεξαρτητοποιηθεί. Προσπαθεί να βρει την χωροκρατία του και αναζητά τροφή» λέει στο in o Ιάσωνας Μπάντιος, υπεύθυνος του γραφείου τύπου της Περιβαλλοντικής Οργάνωσης για την Αγρια Ζωή και τη Φύση «Καλλιστώ».

Οι υπεύθυνοι της οργάνωσης ενημερώθηκαν την περασμένη Παρασκευή για το περιστατικό και ξεκίνησαν αμέσως να συνεργάζονται με τον δήμο για την παρακολούθηση του θέματος. Οι άνθρωποι της «Καλλιστώ» τοποθέτησαν επτά κάμερες σε δέντρα, σε κολώνες και σε άλλα σημεία στην περιοχή, έτσι ώστε να παρακολουθήσουν τα μέρη που επισκέπτεται και προτιμά να κινείται ο νεαρός λύκος.

Ο κ. Μπάντιος εξηγεί πως η εξοικείωση του μικρού λύκου με τον άνθρωπο είναι προβληματική. «Είναι μεγαλύτερη η εξοικείωση από ό,τι θα έπρεπε. Είναι ανησυχητικό το ότι επιτέθηκε σε παιδί. Πρόκειται για ένα από τα πολύ σπάνια περιστατικά επίθεσης λύκου σε άνθρωπο».

Πώς βρέθηκε ο νεαρός λύκος στην παραλία του Μαρμαρά

Η παρουσία του νεαρού λύκου στην παραθαλάσσια αυτή περιοχή της Χαλκιδικής, δεν είναι αξιοπερίεργη, σύμφωνα με τον κ. Μπάντιο.

«Πάνω από τον επαρχιακό δρόμο του Νέου Μαρμαρά, ξεκινάει ένα πυκνό δάσος με ρέματα. Ετσι, ο μικρός λύκος μπορεί και να κρύβεται το πρωί και να έχει πρόσβαση σε νερό» περιγράφει ο κ. Μπάντιος, προσθέτοντας πως ο λόγος που κατέβηκε ο νεαρός λύκος στην παραλία είναι η αναζήτηση τροφής. Τα σκουπίδια και τα υπολείμματα τροφής σε μια έντονα τουριστική περιοχή του έδωσαν τη δυνατότητα να τρέφεται. Επίσης, έχει σκοτώσει και στη συνέχεια καταναλώσει αδέσποτες γάτες.

«Αναζήτησε εύκολη τροφή και τη βρήκε. Τώρα έχει εγκλωβιστεί σε αυτήν την κατοικημένη ζώνη και κινείται από τη Λαγομάνδρα μέχρι τον Μαρμαρά» λέει ο κ. Μπάντιος.

Πώς θα γίνει η επιχείρηση παγίδευσης

Πέντε μέρες μετά την επίθεση του λύκου στο παιδί, το ζητούμενο είναι τώρα πώς θα γίνει η παγίδευση του, μιας και δεν μπορεί να γίνει τροποποίηση στη συμπεριφορά του και να απωθηθεί- πρακτική που συνηθίζεται όταν άγρια ζώα κινούνται σε κατοικημένες περιοχές.

«Ο συγκεκριμένος λύκος έχει προβληματική συμπεριφορά, άρα δεν μπορεί να επιστρέψει σε ένα φυσικό σημείο» σημειώνει ο κ. Μπάντιος.

Το βασικό σενάριο που προκρίνεται σε αυτή τη φάση είναι η παγίδευση του. Η «Καλλιστώ» έχει την τεχνογνωσία. Η παγίδευση γίνεται με έναν τρόπο που «αγκιστρώνει» το πόδι του λύκου, χωρίς να το τραυματίζει και αφού πρώτα ο λύκος έχει πλησιάσει μια παγίδα με τροφή (συνήθως ένα υπόλειμμα ζώου). Στη συνέχεια, η ομάδα που βρίσκεται στο πεδίο ναρκώνει τον λύκο παρουσία κτηνιάτρου.

«Eμείς αυτό που θέλουμε είναι o νεαρός λύκος να βρει μια θέση στο καταφύγιο του Αρκτούρου στη Φλώρινα» σημειώνει ο κ. Μπάντιος.

Αμήχανο το ΥΠΕΝ απέναντι στο θέμα

Σε κάθε περίπτωση, το ΥΠΕΝ δεν έχει λάβει ακόμα την απόφαση για το τι θα γίνει με τον νεαρό λύκο, ούτε έχει εκδώσει ακόμα την άδεια παγίδευσης του.

Ο Νίκος Μπόκαρης, προϊστάμενος του Τμήματος Aγριας Ζωής και Θήρας στη Διεύθυνση Δασών του ΥΠΕΝ, σημειώνει μιλώντας στο in πως ο δασικός κώδικας προβλέπει συγκεκριμένες διαδικασίες: «Πρέπει να εκδοθεί μια σύννομη με την ευρωπαϊκή νομοθεσία, διοικητική απόφαση».

Εξηγώντας τον τρόπο που αντιμετωπίζει το υπουργείο την εν λόγω περίπτωση, ο κ. Μπόκαρης λέει τα εξής: «Επανδρώνουμε ένα συνεργείο σε συνεργασία και με την «Καλλιστώ», τον Αρκτούρο, και τις δασικές υπηρεσίες Μακεδονίας και Θράκης. Στόχος, να παγιδευτεί ο λύκος με τον κατάλληλο τρόπο. Το πρώτο ενδεχόμενο που εξετάζεται είναι αφού παγιδευτεί, να οδηγηθεί στον Αρκτούρο».

Παρόλα αυτά, ανοιχτό είναι και το ενδεχόμενο θανάτωσης του λύκου με πυροβολισμό εξ’ αποστάσεως, εργασία που θα αναλάβει σε συνεννόηση με το ΥΠΕΝ μια κυνηγετική ομοσπονδία.

«Μπορεί ακόμα και να γίνει θήρευση του, αυτό θα αξιολογηθεί από τους ειδικούς του συνεργείου, επί τόπου στο πεδίο. Υπάρχει το ενδεχόμενο να θανατωθεί αν δεν καταστεί εφικτό να παγιδευτεί. Δεν μπορεί να υπάρξει πρόβλεψη του χειρισμού στο πεδίο» αναφέρει ο κ. Μπόκαρης, προσθέτοντας πως: «πρόκειται για μια πολύ ιδιαίτερη περίπτωση λύκου. Εμφανίζει επιθετική συμπεριφορά χωρίς να έχει δεχθεί μια πρόκληση. Δεν μπορεί να μπει σε αγέλη ή να επιστρέψει στη φύση».

Στην ερώτηση μας πότε θα επιχειρήσει αυτό το συνεργείο, ο κ. Μπόκαρης απάντησε πως δεν υπάρχει ακόμα συγκεκριμένη απόφαση και πως η επιχείρηση μπορεί να λάβει χώρα σε βάθος πέντε ημερών από τώρα.

Με τη σειρά του, ο κ. Μπάντιος σημειώνει πως το νομικό πλαίσιο σε αυτές τις περιπτώσεις δεν είναι σαφές, ενώ και ο νόμος επιτρέπει στην αρμόδια γενική διεύθυνση δασών να αποφασίσει να δώσει τέλος στη ζωή ενός άγριου ζώου, αν κρίνει ότι η συμπεριφορά του είναι επικίνδυνη.

Εντωμεταξύ, τα μέλη της δημοτικής αρχής Σιθωνίας δεν κρύβουν την ανησυχία τους.

Όπως περιγράφει, ο Αθανάσιος Μαλλίνης, αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας Σιθωνίας: «Δασαρχείο Πολυγύρου, Καλλιστώ και ΟΦΥΠΕΚΑ έκαναν από το προηγούμενο Σάββατο το πρωί, αίτημα για παγίδευση του λύκου. Ακόμα δεν έχουμε λάβει αδειοδότηση από το ΥΠΕΝ και οι μέρες περνούν. Ανησυχούμε πολύ. Έχουμε ακόμα πολλούς επισκέπτες στην περιοχή και θα συνεχίσουμε να έχουμε μέχρι και τις αρχές του Οκτωβρίου».

*Κεντρική φωτογραφία: Παγίδευση λύκου από την ομάδα της «Καλλιστώ» στην Πεντέλη