# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΣΑΡΛΙ ΚΕΡΚ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΓΑΛΛΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Πώς θα παγιδευτεί ο λύκος στον Μαρμαρά και ποιο είναι το μέλλον του – «Είναι μια πολύ ιδιαίτερη περίπτωση»
Ελλάδα 18 Σεπτεμβρίου 2025 | 06:00

Πώς θα παγιδευτεί ο λύκος στον Μαρμαρά και ποιο είναι το μέλλον του – «Είναι μια πολύ ιδιαίτερη περίπτωση»

Ανοιχτό το ενδεχόμενο θανάτωσης του - Ανησυχία στον δήμο Σιθωνίας- Τι λέει στο in o προϊστάμενος του Τμήματος Aγριας Ζωής και Θήρας στη Διεύθυνση Δασών του ΥΠΕΝ και ο υπεύθυνος τύπου στην «Καλλιστώ»

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
A
A
Μεγάλη ανησυχία αλλά κι αναμονή για την απόφαση του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, έχει προκαλέσει στον δήμο Σιθωνίας, η επίθεση νεαρού λύκου σε πεντάχρονο παιδί, στην παραλία του Μαρμαρά, την Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου. Σε προηγούμενο περιστατικό, ο λύκος είχε επιτεθεί και σε ένα μικρό δεσποζόμενο σκυλί.

«Ο νεαρός λύκος είναι 1,5 ως 2 ετών και μόλις έχει ανεξαρτητοποιηθεί. Προσπαθεί να βρει την χωροκρατία του και αναζητά τροφή» λέει στο in o Ιάσωνας Μπάντιος, υπεύθυνος του γραφείου τύπου της Περιβαλλοντικής Οργάνωσης για την Αγρια Ζωή και τη Φύση «Καλλιστώ».

Οι υπεύθυνοι της οργάνωσης ενημερώθηκαν την περασμένη Παρασκευή για το περιστατικό και ξεκίνησαν αμέσως να συνεργάζονται με τον δήμο για την παρακολούθηση του θέματος.  Οι άνθρωποι της «Καλλιστώ» τοποθέτησαν επτά κάμερες  σε δέντρα, σε κολώνες και σε άλλα σημεία στην περιοχή, έτσι ώστε να παρακολουθήσουν τα μέρη που επισκέπτεται και προτιμά να κινείται ο νεαρός λύκος.

Ο κ. Μπάντιος εξηγεί πως η εξοικείωση του μικρού λύκου με τον άνθρωπο είναι προβληματική. «Είναι μεγαλύτερη η εξοικείωση από ό,τι θα έπρεπε. Είναι ανησυχητικό το ότι επιτέθηκε σε παιδί. Πρόκειται για ένα από τα πολύ σπάνια περιστατικά επίθεσης λύκου σε άνθρωπο».

Ο λύκος που….καταζητείται στον Νέο Μαρμαρά Σιθωνίας

Πώς βρέθηκε ο νεαρός λύκος στην παραλία του Μαρμαρά

Η παρουσία του νεαρού λύκου στην παραθαλάσσια αυτή περιοχή της Χαλκιδικής, δεν είναι αξιοπερίεργη, σύμφωνα με τον κ. Μπάντιο.

«Πάνω από τον επαρχιακό δρόμο του Νέου Μαρμαρά, ξεκινάει ένα πυκνό δάσος με ρέματα. Ετσι, ο μικρός λύκος μπορεί και να κρύβεται το πρωί και να έχει πρόσβαση σε νερό» περιγράφει ο κ. Μπάντιος, προσθέτοντας πως ο λόγος που κατέβηκε ο νεαρός λύκος στην παραλία είναι η αναζήτηση τροφής. Τα σκουπίδια και τα υπολείμματα τροφής σε μια έντονα τουριστική περιοχή του έδωσαν τη δυνατότητα να τρέφεται. Επίσης, έχει σκοτώσει και στη συνέχεια καταναλώσει αδέσποτες γάτες.

«Αναζήτησε εύκολη τροφή και τη βρήκε. Τώρα έχει εγκλωβιστεί σε αυτήν την κατοικημένη ζώνη και κινείται από τη Λαγομάνδρα μέχρι τον Μαρμαρά» λέει ο κ. Μπάντιος.

Πώς θα γίνει η επιχείρηση παγίδευσης

Πέντε μέρες μετά την επίθεση του λύκου στο παιδί, το ζητούμενο είναι τώρα πώς θα γίνει η παγίδευση του, μιας και δεν μπορεί να γίνει τροποποίηση στη συμπεριφορά του και να απωθηθεί- πρακτική που συνηθίζεται όταν άγρια ζώα κινούνται σε κατοικημένες περιοχές.

«Ο συγκεκριμένος λύκος έχει προβληματική συμπεριφορά, άρα δεν μπορεί να επιστρέψει σε ένα φυσικό σημείο» σημειώνει ο κ. Μπάντιος.

Το βασικό σενάριο που προκρίνεται σε αυτή τη φάση είναι η παγίδευση του. Η «Καλλιστώ» έχει την τεχνογνωσία. Η παγίδευση γίνεται με έναν τρόπο που «αγκιστρώνει» το πόδι του λύκου, χωρίς να το τραυματίζει και αφού πρώτα ο λύκος έχει πλησιάσει μια παγίδα με τροφή (συνήθως ένα υπόλειμμα ζώου). Στη συνέχεια, η ομάδα που βρίσκεται στο πεδίο ναρκώνει τον λύκο παρουσία κτηνιάτρου.

«Eμείς αυτό που θέλουμε είναι o νεαρός λύκος να βρει μια θέση στο καταφύγιο του Αρκτούρου στη Φλώρινα» σημειώνει ο κ. Μπάντιος.

Πρόσφατη παγίδευση λύκου από την ομάδα της «Καλλιστώ» στην Πεντέλη

Αμήχανο το ΥΠΕΝ απέναντι στο θέμα

Σε κάθε περίπτωση, το ΥΠΕΝ δεν έχει λάβει ακόμα την απόφαση για το τι θα γίνει με τον νεαρό λύκο, ούτε έχει εκδώσει ακόμα την άδεια παγίδευσης του.

Ο Νίκος Μπόκαρης, προϊστάμενος του Τμήματος Aγριας Ζωής και Θήρας στη Διεύθυνση Δασών του ΥΠΕΝ, σημειώνει μιλώντας στο in πως ο δασικός κώδικας προβλέπει συγκεκριμένες διαδικασίες: «Πρέπει να εκδοθεί μια σύννομη με την ευρωπαϊκή νομοθεσία, διοικητική απόφαση».

Εξηγώντας τον τρόπο που αντιμετωπίζει το υπουργείο την εν λόγω περίπτωση, ο κ. Μπόκαρης λέει τα εξής: «Επανδρώνουμε ένα συνεργείο σε συνεργασία και με την «Καλλιστώ», τον Αρκτούρο, και τις δασικές υπηρεσίες Μακεδονίας και Θράκης. Στόχος, να παγιδευτεί ο λύκος με τον κατάλληλο τρόπο. Το πρώτο ενδεχόμενο που εξετάζεται είναι αφού παγιδευτεί, να οδηγηθεί στον Αρκτούρο».

Παρόλα αυτά, ανοιχτό είναι και το ενδεχόμενο θανάτωσης του λύκου με πυροβολισμό εξ’ αποστάσεως, εργασία που θα αναλάβει σε συνεννόηση με το ΥΠΕΝ μια κυνηγετική ομοσπονδία.

«Μπορεί ακόμα και να γίνει θήρευση του, αυτό θα αξιολογηθεί από τους ειδικούς του συνεργείου, επί τόπου στο πεδίο.  Υπάρχει το ενδεχόμενο να θανατωθεί αν δεν καταστεί εφικτό να παγιδευτεί. Δεν μπορεί να υπάρξει πρόβλεψη του χειρισμού στο πεδίο» αναφέρει ο κ. Μπόκαρης, προσθέτοντας πως: «πρόκειται για μια πολύ ιδιαίτερη περίπτωση λύκου. Εμφανίζει επιθετική συμπεριφορά χωρίς να έχει δεχθεί μια πρόκληση. Δεν μπορεί να μπει σε αγέλη ή να επιστρέψει στη φύση».

Στην ερώτηση μας πότε θα επιχειρήσει αυτό το συνεργείο, ο κ. Μπόκαρης απάντησε πως δεν υπάρχει ακόμα συγκεκριμένη απόφαση και πως η επιχείρηση μπορεί να λάβει χώρα σε βάθος πέντε ημερών από τώρα.

Με τη σειρά του, ο κ. Μπάντιος σημειώνει πως το νομικό πλαίσιο σε αυτές τις περιπτώσεις δεν είναι σαφές, ενώ και ο νόμος επιτρέπει στην αρμόδια γενική διεύθυνση δασών να αποφασίσει να δώσει τέλος στη ζωή ενός άγριου ζώου, αν κρίνει ότι η συμπεριφορά του είναι επικίνδυνη.

Εντωμεταξύ, τα μέλη της δημοτικής αρχής Σιθωνίας δεν κρύβουν την ανησυχία τους.

Όπως περιγράφει, ο Αθανάσιος Μαλλίνης, αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας Σιθωνίας: «Δασαρχείο Πολυγύρου, Καλλιστώ και ΟΦΥΠΕΚΑ έκαναν από το προηγούμενο Σάββατο το πρωί, αίτημα για παγίδευση του λύκου. Ακόμα δεν έχουμε λάβει αδειοδότηση από  το ΥΠΕΝ και οι μέρες περνούν. Ανησυχούμε πολύ. Έχουμε ακόμα πολλούς επισκέπτες στην περιοχή και θα συνεχίσουμε να έχουμε μέχρι και τις αρχές του Οκτωβρίου».

*Κεντρική φωτογραφία: Παγίδευση λύκου από την ομάδα της «Καλλιστώ» στην Πεντέλη

Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Χρυσή Αυγή: Τρεις μόνο πίσω από τα κάγκελα
Ελλάδα 18.09.25

Χρυσή Αυγή: Τρεις μόνο πίσω από τα κάγκελα

Δώδεκα χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα και, έπειτα από την αποφυλάκιση Μιχαλολιάκου, μόνο Κασιδιάρης, Ρουπακιάς και Λαγός παραμένουν στη φυλακή

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Μεταναστευτικό: Συμφωνία για δύο δομές μεταναστών στην Κρήτη – Βραδιά ταραχών στην Αγυιά που ασφυκτιά
Χανιά 17.09.25

Συμφωνία για δύο δομές μεταναστών στην Κρήτη - Βραδιά ταραχών στην Αγυιά που ασφυκτιά

Στο «κόκκινο» βρίσκεται η Κρήτη. Το μεταναστευτικό δοκιμάζει τις αντοχές του νησιού και εκθέτει τις κυβερνητικές πολιτικές. Συμφωνία για τη δημιουργία δύο δομών προσωρινής παραμονής. Νύχτα έντασεις και ταραχών στην Αγυιά.

Σύνταξη
Ανατριχιάζουν οι λεπτομέρειες για το πώς σκότωνε τα μωρά η Μουρτζούκου
Ελλάδα 17.09.25

Ανατριχιάζουν οι λεπτομέρειες για το πώς σκότωνε τα μωρά η Μουρτζούκου

Νέες αποκαλύψεις φέρνει στο φως το Live News και ο Βασίλης Λαμπρόπουλος, καθώς σύμφωνα η αστυνομία προσανατολίζεται σε έναν συγκεκριμένο μηχανισμό με τον οποίον η Ειρήνη Μουρτζούκου σκότωνε τα βρέφη

Σύνταξη
Pulse Poll: Smalls Gains for Ruling ND
English edition 18.09.25

Pulse Poll: Smalls Gains for Ruling ND

Center-right party continues to field a double-digit lead over its closest rival, while gaining half a percentage point since the last poll by the same firm

Σύνταξη
Εθνοκάθαρση σε φάσεις – Εφιαλτικός αγώνας επιβίωσης για τους άμαχους Παλαιστίνιους στην ισοπεδωμένη Γάζα
Αέναη φρίκη 18.09.25

Εθνοκάθαρση σε φάσεις – Εφιαλτικός αγώνας επιβίωσης για τους άμαχους Παλαιστίνιους στην ισοπεδωμένη Γάζα

Υπό μαζικό βίαιο εκτοπισμό προς το νότο, οι άμαχοι Παλαιστίνιοι στη Γάζα βρίσκονται αντιμέτωποι με θάνατο και ανθρωπιστική καταστροφή, διεθνή ημίμετρα κατά του Ισραήλ και ένα αβέβαιο μέλλον

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Κυρ. Μητσοτάκης: Μπροστά στην εξάντληση των κυβερνητικών επιχειρημάτων επιστρατεύει τον μπαμπούλα νέων μνημονίων
Πολιτική 18.09.25

Κυρ. Μητσοτάκης: Μπροστά στην εξάντληση των κυβερνητικών επιχειρημάτων επιστρατεύει τον μπαμπούλα νέων μνημονίων

Την απειλή δημοσιονομικού εκτροχιασμού επισείει ο Κυρ. Μητσοτάκης, έχοντας εξαντλήσει τα κυβερνητικά επιχειρήματα μπροστά στη χαμηλή απήχηση των εξαγγελιών του στους πολίτες. Η στροφή απέναντι στον Αλ. Τσίπρα και η συνέχιση της τακτικής του φλερτ προς το ΠΑΣΟΚ. «Πρωθυπουργό εκλέγει ο λαός» τονίζει, και ξορκίζει τα σενάρια για συγκυβέρνηση με άλλο πρωθυπουργό.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Η Ευρώπη αγνοεί τον Ντράγκι
Ελάχιστη πρόοδος 18.09.25

Η Ευρώπη αγνοεί τον Ντράγκι

Οι Βρυξέλλες έχουν υλοποιήσει μόλις το 11% των συστάσεων του πρώην προέδρου της ΕΚΤ, Μάριο Ντράγκι, με την ανταγωνιστικότητα να παραμένει ζητούμενο

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Καθοριστική για την ποιότητα της θεραπείας του καρκίνου η συμμετοχή των ασθενών
Καρκίνος 18.09.25

Καθοριστική για την ποιότητα της θεραπείας του καρκίνου η συμμετοχή των ασθενών

Η βελτίωση των υπηρεσιών υγείας στην αντιμετώπιση του καρκίνου, περιλαμβάνει την προσέγγιση από την πλευρά των ασθενών – Ποια είναι τα κενά που χρειάζονται αντιμετώπιση

Άννα Παπαδομαρκάκη
Άννα Παπαδομαρκάκη
Το παρασκήνιο του ΚΥΣΕΑ, στη σκιά του Πίρι Ρέις
Διπλωματία 18.09.25

Το παρασκήνιο του ΚΥΣΕΑ, στη σκιά του Πίρι Ρέις

Η τουρκική navtex για το ωκεανογραφικό Πίρι Ρέις και η προσπάθεια σύνδεσης της αιφνιδιαστικής άσκησης ετοιμότητας που διέταξε το ΓΕΕΘΑ, με την αναγγελία των επιστημονικών ερευνών του τουρκικού σκάφους ήταν μία από τις «δυσάρεστες εκπλήξεις» του ΚΥΣΕΑ, που βάρυνε το κλίμα

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Χρυσή Αυγή: Τρεις μόνο πίσω από τα κάγκελα
Ελλάδα 18.09.25

Χρυσή Αυγή: Τρεις μόνο πίσω από τα κάγκελα

Δώδεκα χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα και, έπειτα από την αποφυλάκιση Μιχαλολιάκου, μόνο Κασιδιάρης, Ρουπακιάς και Λαγός παραμένουν στη φυλακή

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
ΕΚΤ: Εκτός συλλογικών συμβάσεων εργασίας οι εννιά στους δέκα εργαζόμενους στην Ελλάδα  το γ' τρίμηνο του 2025
Ανακοίνωση ΕΚΤ 18.09.25

Καταρρέουν οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας στην Ελλάδα - Δραματικά τα στοιχεία για το γ' τρίμηνο του 2025

Σύμφωνα με το παρατηρητήριο μισθών της ΕΚΤ, μόλις το 8,6% των εργαζομένων στην Ελλάδα θα καλύπτονται απο Συλλογικές Συμβάσεις ως το τέλος του Σεπτέμβρη. Τι ζητάει η ΓΣΕΕ για τις ΣΣΕ.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
«Οικονομία του άγχους»: Πώς οι εταιρείες εκμεταλλεύονται τους φόβους μας
Διεθνής Οικονομία 18.09.25

«Οικονομία του άγχους»: Πώς οι εταιρείες εκμεταλλεύονται τους φόβους μας

Σε μία εποχή που η τεχνολογία αναπτύσσεται ιλιγγιωδώς και οι κακές ειδήσεις μας περικυκλώνουν, αναδύεται ένα νέο είδος οικονομίας: Η «οικονομία του άγχους»

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Στίβεν Κολμπέρ: «Και για να μην ξεχνιόμαστε, ο Ντόναλντ Τραμπ δεν έχει Emmy»
Βίντεο 18.09.25

Στίβεν Κολμπέρ: «Και για να μην ξεχνιόμαστε, ο Ντόναλντ Τραμπ δεν έχει Emmy»

Ο Στίβεν Κολμπέρ κέρδισε το πρώτο του Emmy μετά την ακύρωση της εκπομπής του από το CBS. «Ειλικρινά, έπρεπε να μας είχαν κόψει εδώ και χρόνια», σχολίασε με χιούμορ ο κωμικός και παρουσιαστής

Σύνταξη
Η ΕΕ στη μέγκενη του Τραμπ – Φοβάται την παγίδα πίσω από την απαίτηση για επιβολή δασμών 100% στην Κίνα
Γεωπολιτικό παιχνίδι 18.09.25

Η ΕΕ στη μέγκενη του Τραμπ – Φοβάται την παγίδα πίσω από την απαίτηση για επιβολή δασμών 100% στην Κίνα

Ευρωπαίοι αξιωματούχοι εξετάζουν δύο διαφορετικά σενάρια. Είτε ο Ντόναλντ Τραμπ θέλει να πλήξει την οικονομία της ΕΕ είτε αναζητά δικαιολογία για μην τιμωρήσει τη Ρωσία.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Ο Τραμπ χαρακτηρίζει τρομοκρατική οργάνωση το κίνημα «Antifa»
«Εξονυχιστική έρευνα» 18.09.25

Ο Τραμπ χαρακτηρίζει το Antifa τρομοκρατική οργάνωση

Σθεναρή σύσταση λέει πως θα απευθύνει ο Τραμπ προκειμένου να διενεργηθεί εξονυχιστική έρευνα σε όσους χρηματοδοτούν το κίνημα «Antifa», το οποίο χαρακτήρισε τρομοκρατική οργάνωση.

Σύνταξη
Γαλλία: Η κλοπή χρυσού αξίας 600.000 ευρώ από το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας του Παρισιού και οι άλλες ληστείες
Και κυβερνοεπίθεση 18.09.25

Η κλοπή χρυσού αξίας 600.000 ευρώ από το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας του Παρισιού και οι άλλες ληστείες

Ακατέργαστος χρυσός αξίας 600.000 ευρώ εκλάπη από το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας του Παρισιού, όμως σε περίπου ένα χρόνο έχουν συμβεί άλλες 4 ληστείες υψηλού προφίλ σε όλη τη Γαλλία

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Πενσιλβάνια: 3 αστυνομικοί νεκροί και 2 βαριά τραυματισμένοι από πυρά – Νεκρός και ο δράστης
Πενσιλβάνια 18.09.25

Νεκρός ο δράστης της δολοφονίας 3 αστυνομικών

«Πέντε μέλη των δυνάμεων επιβολής της τάξης τραυματίστηκαν από πυρά (...) τρία θανάσιμα» στην Πενσιλβάνια προτού ο δράστης της επίθεσης δεχτεί τις σφαίρες των αστυνομικών και πέσει νεκρός.

Σύνταξη
