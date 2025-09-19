Σοβαρό περιστατικό με επίθεση αρκούδας καταγράφηκε σε κτηνοτροφική μονάδα στο Νυμφαίο του Δήμου Αμυνταίου. Το άγριο ζώο εισέβαλε στον χώρο και κατασπάραξε 15 πρόβατα, ενώ τραυμάτισε ακόμη πέντε.

Το περιστατικό αναστάτωσε στους κατοίκους του χωριού και έφερε σε απόγνωση στον κτηνοτρόφο, που είδε το κοπάδι του να αποδεκατίζεται.

Οι κάτοικοι ζητούν από τις αρμόδιες αρχές και τον ΑΡΚΤΟΥΡΟ να προβούν στις σχετικές ενέργειες προκειμένου να απομακρυνθεί η αρκούδα από την κατοικημένη περιοχή του Νυμφαίου, έτσι ώστε να μην γίνουν μάρτυρες τραγικών αποτελεσμάτων από την επίσκεψη της στην περιοχή.

Δείτε εικόνες με τα νεκρά πρόβατα από το Kozan.gr

Ο κτηνοτρόφος μίλησε για το περιστατικό, περιγράφοντας όσα έγιναν.

«Έχω έναν στάβλο με τείχη τριών μέτρων, εντελώς κλειστό, κι όμως η αρκούδα κατάφερε να μπει από το παράθυρο και να σκοτώσει τα ζώα», είπε αρχικά.

Συνεχίζοντας, υποστήριξε ότι δεν πρόκειται για μεμονωμένο περιστατικό, καθώς γίνονται συχνά επιθέσεις, ενώ χτύπησε «καμπανάκι» ακόμα και για κάποια ανθρώπινη ζωή.

«Αυτό δεν είναι κάτι μεμονωμένο. Σχεδόν μέρα παρά μέρα έχουμε επιθέσεις. Αν τύχει να βρίσκεται κάποιος μέσα, υπάρχει κίνδυνος και για ανθρώπινη ζωή», ανέφερε χαρακτηριστικά.