Τον ίδιο του τον θάνατο κατέγραψε με το κινητό του τηλέφωνο του ο ορειβάτης που του επιτέθηκε αρκούδα στο δάσος του Φρακτού στην Δράμα τον περασμένο Ιούνιο.

Οι τελευταίες εικόνες που είδε ο Χρήστος Σταυριανίδης καταγράφηκαν σε ένα βίντεο που σοκάρει και παρουσιάζει αποκλειστικά το Live News του MEGA.

Όπως φαίνεται στα πλάνα, ο ορειβάτης έχει πέσει κάτω και κατρακυλάει, με το κινητό του να καταγράφει τα πάντα:

Λίγες ώρες αργότερα, εντοπίστηκε νεκρός.

Όπως φαίνεται στο βίντεο, στην αρχή οι ορειβάτες εντοπίζουν την αρκούδα. Ο Χρήστος Σταυριανίδης μάλλον μιλάει στον συνοδοιπόρο του, καλώντας τον να πάει κοντά του.

Στιγμές αργότερα, εκτυλίσσονται σκηνές που μοιάζουν βγαλμένες από ταινία. Η αρκούδα αρχίζει να τρέχει, ενώ το σκυλί των ορειβατών ακούγεται να γαυγίζει. «Ρίξε Δημήτρη», ακούγεται την στιγμή που μάλλον οι ορειβάτες ρίχνουν σπρέι πιπεριού στην αρκούδα.

Δευτερόλεπτα μετά, Χρήστος Σταυριανίδης πέφτει στη χαράδρα και καταλήγει νεκρός.

Το χρονικό

Οι δυο άνδρες είχαν πάει για πεζοπορία σε ένα γνώριμο για αυτούς σημείο, ωστόσο, η βόλτα στο βουνο εξελίχθηκε σε τραγωδία. Το βίντεο έρχεται ως αδιάψευστος μάρτυρας των όσων συνέβησαν, βάζοντας έναν δραματικό επίλογο στην ιστορία.

«Το εν λόγω βίντεο, το οποίο ήταν γνωστό ότι υπήρχε, είχε σταλθεί στα εγκληματολογικά εργαστήρια στη βόρειο Ελλάδα, εντάχθηκε εδώ και αρκετό καιρό στη δικογραφία. Αποσαφηνίζει πολλά πράγματα για αυτό το περιστατικό της 10ης Ιουνίου», σημειώνει ο Βασίλης Λαμπρόπουλος, αστυνομικός συντάκτης των εφημερίδων «ΤΟ ΒΗΜΑ» και «ΤΑ ΝΕΑ».

Σύμφωνα με τον Βασίλη Λαμπρόπουλο: «Στο σώμα του άτυχου ανθρώπου δεν είχαν βρεθεί ίχνη χτυπήματος από αρκούδα, ο θάνατός του προήλθε από την πτώση. Δεν υπάρχει φυσικά εμπλοκή άλλου ατόμου. Το κύριο συμπέρασμα που βγαίνει είναι ότι πρέπει όλοι, ιδιαίτερα με τα άγρια ζώα, να είναι πάρα πολύ προσεκτικοί, υποτίμησαν τον κίνδυνο, φωτογράφησαν την αρκούδα, δεν έλαβαν μέτρα ασφαλείας, έπρεπε να ήταν προσεκτικοί. Όλα εξελίχθηκαν ραγδαία».

«Ο πρώτος στόχος της αρκούδας ήταν ο σκύλος»

«Ο σκύλος ερέθισε την αρκούδα και έγινε αυτό που έγινε», λέει από την πλευρά του ο Χρήστος Ράμος, επικεφαλής εθελοντικής ομάδας ΟΦΚΑΘ.

«Πήγαν σε ένα μέρος το οποίο το γνώριζαν, πήγαν όμως σε ένα βουνό με άγρια φύση που δεν έχει καταμετρημένες αρκούδες. Έτυχε η κακιά στιγμή».