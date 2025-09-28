Αρκουδίτσα έκανε βόλτες στο κέντρο των Τρικάλων

Κάτοικοι στο κέντρο των Τρικάλων βρέθηκαν μπροστά σε ένα απρόσμενο θέαμα, όταν μικρή αρκούδα εντοπίστηκε να κάνει βόλτα τα ξημερώματα του Σαββάτου.

Η συγκεκριμένη αρκούδα δεν ήταν βίαιη και φαινόταν ήρεμη.

Το περίεργο θέαμα στο κέντρο των Τρικάλων

Η πρώτη εμφάνιση της μικρής αρκούδας έγινε στην οδό Μαβίλη τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου, ενώ μία ώρα αργότερα, το ζωάκι εντοπίστηκε ξανά, αυτή τη φορά στην οδό Αρειανού, κοντά στο νοσοκομείο των Τρικάλων, όπως αναφέρει το trikalaidees.

Στις εικόνες που δημοσίευσε το trikalaidees η αρκούδα καταγράφεται να «κόβει» βόλτες στους δρόμους της πόλης, σε ήρεμη κατάσταση, αλλά εμφανώς αποπροσανατολισμένη.

Σύμφωνα με ειδικούς, πρόκειται για μια νεαρή αρκούδα, περίπου δύο ετών, που χάθηκε, έχοντας απομακρυνθεί από το φυσικό της περιβάλλον. Το ζώο δεν αποκλείεται να βγήκε σε αναζήτηση τροφής, ή απλώς να παρασύρθηκε από την περιέργειά του.

Οι ειδικοί υπενθυμίζουν ότι οι αρκούδες δεν είναι επιθετικές από τη φύση τους -εκτός αν προκληθούν ή αιφνιδιαστούν-, και συστήνουν στους πολίτες να παραμείνουν ψύχραιμοι, να μην πλησιάσουν, και να ενημερώσουν άμεσα τις Αρχές, σε περίπτωση που την εντοπίσουν.