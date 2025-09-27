magazin
Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου 2025
27.09.2025 | 17:24
Με μηνιγγίτιδα νοσηλεύεται στο ΠΑΓΝΗ ένας 20χρονος
27.09.2025 | 16:36
Φωτιά σε δασική έκταση στο Εξαμίλι στη Θεσσαλονίκη
27.09.2025 | 13:42
Πρώτο κρούσμα του ιού του Δυτικού Νείλου στην Κρήτη
Viral διπλοπενιές: Αρκούδα απολαμβάνει το ζεϊμπέκικο της Ευδοκίας – Όσα είπε ο Λαρισαίος Δημήτρης Κατσιούρας
Viral 27 Σεπτεμβρίου 2025 | 15:45

Viral διπλοπενιές: Αρκούδα απολαμβάνει το ζεϊμπέκικο της Ευδοκίας – Όσα είπε ο Λαρισαίος Δημήτρης Κατσιούρας

Ο Δημήτρης Κατσιούρας επιστρέφει ξανά στο διαδίκτυο με νέο βίντεο και τον πιο φανατικό θαυμαστή του μπουζουκιού του, τον Τομ, τη φιλόμουση αρκούδα

Ο Έλληνας μουσικός με καταγωγή από Λάρισα, Δημήτρης Κατσιούρας, επιστρέφει ξανά στο διαδίκτυο έχοντας δίπλα του πάλι τον Τομ, τη φιλόμουση αρκούδα που μας σύστησε  δύο χρόνια σχεδόν πριν.

Ο Κατσιούρας, κάτοικος Ρωσίας την οποία και θεωρεί δεύτερη πατρίδα του, έκανε νέα ανάρτηση με τον καφέ αρκούδο ονόματι Τομ και τις μουσικές περιπέτειες τους.

Στο βίντεο, ο δεξιοτέχνης του μπουζουκιού παίζει το ζεϊμπέκικο της Ευδοκίας, με τον Τομ να απολαμβάνει τις διπλοπενιές και να «μερακλώνει» δίπλα του.

Ο Κατσιούρας εμφανίστηκε σε τηλεοπτική εκπομπή και έδωσε διευκρινίσεις για το απροσδόκητο βίντεο. Όταν ρωτήθηκε αν η αρκούδα είναι αληθινή ή προϊόν τεχνητής νοημοσύνης, ο Κατσιούρας ξεκαθάρισε ότι ο Τομ είναι «πέρα για πέρα αληθινός».

«Υπάρχει ιστορία πίσω από αυτό», εξήγησε ο Κατσιούρας. Ο μουσικός και ο Τομ είναι παλιοί γνώριμοι. Ο επαγγελματίας οργανοπαίκτης ήρθε σε επαφή με τον Τομ χάρη σε ένα Ρώσο φίλο του, ο οποίος τη μεγάλωσε σε ένα κτήμα έξω από τη Μόσχα.

«Όταν ένα ζώο το μεγαλώνεις από μικρό αυτά είναι τα αποτελέσματα. Είναι πιο φιλικό με τους ανθρώπους, συνηθίζει την ανθρώπινη παρουσία. Βέβαια, όταν μιλάμε για αρκούδα ή γενικά άγρια ζώα πάντα εγκυμονεί ένας κίνδυνος, γιατί δεν ξέρεις πότε θα λειτουργήσει το ένστικτο» διευκρίνησε ο Κατσούρας.

Στην ανάρτηση του ο μουσικός σχολίασε το απροσδόκητο στιγμιότυπο:

«Πριν 2 χρόνια ήμασταν στα χιόνια παίζοντας συρτάκι… Τώρα ο Τομ μεγάλωσε, έγινε τεράστιος και ακούει το Ζεϊμπέκικο της Ευδοκίας! Προσοχή! Μην το δοκιμάσετε σπίτι… Κοινοποίηση αδέρφια!».

Ο Δημήτρης Κατσιούρας είχε γίνει ξανά viral δύο χρόνια σχεδόν πριν. Τότε ο Τομ ήταν τεσσάρων ετών, αλλά η σχέση τους ήταν ήδη μοναδική.

«Μην παίζετε με την ρωσική αρκούδα… παίζω εγώ… Συρτάκι. Από Ρωσία με αγάπη», είχε γράψει στην ανάρτησή του ο Δημήτρης Κατσιούρας με τον μικρό αρκούδο να είναι δίπλα του, μόνιμος θιασώτης τουθ μπουζουκιού και της διπλοπενιάς του.

Ο Τόνι Ντάνζα θυμάται μια ταραχώδη τηλεοπτική στιγμή με τον Φρανκ Σινάτρα – «Φύγε! Τι πρόβλημα έχεις;»
«Σε συμπαθεί» 27.09.25

Ο Τόνι Ντάνζα θυμάται μια ταραχώδη τηλεοπτική στιγμή με τον Φρανκ Σινάτρα – «Φύγε! Τι πρόβλημα έχεις;»

Σε πρόσφατη συνέντευξη με την εφημερίδα The New York Post, ο Τόνι Ντάνζα αναφέρθηκε στη μουσική ερμηνεία που έδωσε σε ένα ειδικό αφιέρωμα προς τιμήν των γενεθλίων του Φρανκ Σινάτρα το μακρινό 1995.

Μια βραδιά με την Ιερά Μητρόπολη Πειραιώς και τον Θοδωρή Φέρρη για τους συνανθρώπους μας που έχουν ανάγκη
Κάτι περισσότερο από συναυλία 27.09.25

Μια βραδιά με την Ιερά Μητρόπολη Πειραιώς και τον Θοδωρή Φέρρη για τους συνανθρώπους μας που έχουν ανάγκη

Η Ιερά Μητρόπολη Πειραιώς και ο Θοδωρής Φέρρης ένωσαν τις δυνάμεις τους στο Βεάκειο Θέατρο και έστειλαν ένα ηχηρό μήνυμα: Πώς κανένας δεν θα είναι μόνος του, απέναντι στις δυσκολίες τις ζωής...

Η Τζέσικα Τσαστέιν για την αναβολή της πρεμιέρας του The Savant: Θα ήθελα η σειρά να μην ήταν επίκαιρη, δυστυχώς είναι
Fizz 27.09.25

Η Τζέσικα Τσαστέιν για την αναβολή της πρεμιέρας του The Savant: Θα ήθελα η σειρά να μην ήταν επίκαιρη, δυστυχώς είναι

«Παρότι σέβομαι την απόφαση της Apple να αναβάλει προσωρινά την πρεμιέρα, παραμένω αισιόδοξη ότι η σειρά θα φτάσει σύντομα στο κοινό», έγραψε μεταξύ άλλων η Τζέσικα Τσαστέιν σε ανάρτησή της

Ο Πιτ Ντέιβιντσον αποκαλύπτει τον μεγαλύτερο φόβο που είχε η μητέρα του, όσο βρισκόταν σε κέντρο αποτοξίνωσης
«Αυτό με σκότωσε» 26.09.25

Ο Πιτ Ντέιβιντσον αποκαλύπτει τον μεγαλύτερο φόβο που είχε η μητέρα του, όσο βρισκόταν σε κέντρο αποτοξίνωσης

«Μεγάλωσε μόνη της εμένα και την αδερφή μου και δούλεψε σκληρά» ανέφερε ο Πιτ Ντέιβιντσον για την μητέρα του, η οποία τον βοήθησε να παραμείνει νηφάλιος με μια μόνο φράση.

O Θοδωρής Νικολάου και η Δήμητρα Σελεμίδου μας μιλούν για όλα όσα θα δούμε στο Θέατρο Βράχων στις 3 Οκτωβρίου
Music Stage 26.09.25

O Θοδωρής Νικολάου και η Δήμητρα Σελεμίδου μας μιλούν για όλα όσα θα δούμε στο Θέατρο Βράχων στις 3 Οκτωβρίου

Μια συναυλία με αγαπημένα τραγούδια του στιχουργού αλλά και ξένων και Ελλήνων δημιουργών, με στόχο να ενωθούν οι φωνές των ερμηνευτών και του κοινού σε μια βραδιά αξιομνημόνευτη.

Η Νάταλι Ντόρμερ γυρνά πλάτη στο «The Lady» μετά τις αποκαλύψεις για τους Σάρα Φέργκιουσον και Τζέφρι Έπσταϊν
«Τεράστιο λάθος» 26.09.25

Η Νάταλι Ντόρμερ γυρνά πλάτη στο «The Lady» μετά τις αποκαλύψεις για τους Σάρα Φέργκιουσον και Τζέφρι Έπσταϊν

Η Νάταλι Ντόρμερ, η οποία υποδύεται την Σάρα Φέργκιουσον στην επερχόμενη σειρά «The Lady», δήλωσε ότι δώρισε τον μισθό της, μετά τις αποκαλύψεις για τη σχέση των Σάρα Φέργκιουσον και Τζέφρι Έπσταϊν.

Οι δύο «εικόνες» του ΠΑΣΟΚ
Πολιτική Γραμματεία 27.09.25

Οι δύο «εικόνες» του ΠΑΣΟΚ

Tα ανοιχτά «μέτωπα» του ΠΑΣΟΚ με την κυβέρνηση, τα εσωκομματικά εμπόδια για εξωστρέφεια και το «ορόσημο» του συνεδρίου

Ταλαιπωρία για εκατοντάδες ταξιδιώτες με νέες καθυστερήσεις στο «Ελευθέριος Βενιζέλος» – Ουρές και στη Θεσσαλονίκη
Ελλάδα 27.09.25

Ταλαιπωρία για εκατοντάδες ταξιδιώτες με νέες καθυστερήσεις στο «Ελευθέριος Βενιζέλος» – Ουρές και στη Θεσσαλονίκη

Οι αφίξεις επηρεάζουν και τις αναχωρήσεις με τις καθυστερήσεις να ξεκινούν το πρωί από 30-40 λεπτά και κατά τη διάρκεια της μέρας να φτάνουν ή και να ξεπερνούν τις δύο ώρες

Εξαρθρώθηκε σπείρα ναρκωτικών με κέρδη 8 εκατ. ευρώ – Κατασχέθηκε βαρύς οπλισμός και πάνω από ένας τόνος κάνναβης
Ελλάδα 27.09.25

Εξαρθρώθηκε σπείρα ναρκωτικών με κέρδη 8 εκατ. ευρώ – Κατασχέθηκε βαρύς οπλισμός και πάνω από ένας τόνος κάνναβης

Η αστυνομία προχώρησε σε 6 συλλήψεις Αλβανών - Σκληρός κακοποιός ένας από τους κατηγορούμενους - Βρέθηκε φυτεία κάνναβης στην Αρκαδία με 1.640 δενδρύλλια κάνναβης

LIVE: Ολυμπιακός – Λεβαδειακός
Ποδόσφαιρο 27.09.25

LIVE: Ολυμπιακός – Λεβαδειακός

LIVE: Ολυμπιακός – Λεβαδειακός. Παρακολουθήστε live στις 18:00 την αναμέτρηση Ολυμπιακός – Λεβαδειακός, για την 5η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Τηλεοπτική κάλυψη από COSMOTE SPORT 1.

Μπρέντφορντ – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ 3-1: Οι «μέλισσες»… βύθισαν κι άλλο τους «κόκκινους διαβόλους»
Ποδόσφαιρο 27.09.25

Μπρέντφορντ – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ 3-1: Οι «μέλισσες»… βύθισαν κι άλλο τους «κόκκινους διαβόλους»

Η Μπρέντφορντ υποχρέωσε σε 3η ήττα στην Premier League τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, αυτή τη φορά με για την 6η αγωνιστική. Μοιραίος ο Μπρούνο Φερνάντες που έχασε πέναλτι για την ομάδα του στο 76'.

LIVE: Ατλέτικο Μαδρίτης – Ρεάλ Μαδρίτης
Ποδόσφαιρο 27.09.25

LIVE: Ατλέτικο Μαδρίτης – Ρεάλ Μαδρίτης

LIVE: Ατλέτικο Μαδρίτης – Ρεάλ Μαδρίτης. Παρακολουθήστε live στις 17:15 την αναμέτρηση Ατλέτικο Μαδρίτης – Ρεάλ Μαδρίτης, για την 7η αγωνιστική της La Liga. Τηλεοπτική κάλυψη από Novasports 1.

Ολυμπιακός: Η 11άδα για το παιχνίδι με τον Λεβαδειακό: Πολλά τα νέα πρόσωπα (pic)
Ποδόσφαιρο 27.09.25

Ολυμπιακός: Η 11άδα για το παιχνίδι με τον Λεβαδειακό: Πολλά τα νέα πρόσωπα (pic)

Πολλά τα νέα πρόσωπα από τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ στην 11άδα του Ολυμπιακού για την αναμέτρηση με τον Λεβαδειακό που κάνει σέντρα στις 18:00 – Η 11άδα που επέλεξε ο προπονητής των Πειραιωτών.

Τέμπη: Το χρονικό της υπονόμευσης των ερευνών για τις τοξικολογικές εξετάσεις στα θύματα
Ελλάδα 27.09.25

Τέμπη: Το χρονικό της υπονόμευσης των ερευνών για τις τοξικολογικές εξετάσεις στα θύματα

Τα αιτήματα των συγγενών στα Τέμπη για τοξικολογικές είχαν απορριφθεί από δικαστικούς λειτουργούς πριν καν βγουν τα πορίσματα που έλεγαν πως δεν βρέθηκε ξυλόλιο στο τρένο.

LIVE: Κρίσταλ Πάλας – Λίβερπουλ
Ποδόσφαιρο 27.09.25

LIVE: Κρίσταλ Πάλας – Λίβερπουλ

LIVE: Κρίσταλ Πάλας – Λίβερπουλ. Παρακολουθήστε live στις 17:00 την αναμέτρηση Κρίσταλ Πάλας – Λίβερπουλ, για την 6η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτική κάλυψη από Novasports Premier League.

LIVE: Τσέλσι – Μπράιτον
Ποδόσφαιρο 27.09.25

LIVE: Τσέλσι – Μπράιτον

LIVE: Τσέλσι – Μπράιτον. Παρακολουθήστε live στις 17:00 την αναμέτρηση Τσέλσι – Μπράιτον, για την 6η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτική κάλυψη από Novasports 4.

Γάζα: Η Χαμάς έχει αποδεχθεί «κατ’ αρχήν» την πρόταση Τραμπ για εκεχειρία
Πίεση στο Ισραήλ 27.09.25

Γάζα: Η Χαμάς έχει αποδεχθεί «κατ’ αρχήν» την πρόταση Τραμπ για εκεχειρία

Σύμφωνα με τη Haaretz, οι ΗΠΑ θεωρούν ότι ο Νετανιάχου εκμεταλλεύθηκε τον χρόνο που είχε για να αποσταθεροποιήσει την περιοχή. Στόχος, τώρα, με το σχέδιο να διασωθούν οι Συμφωνίες του Αβραάμ.

LIVE: Μάντσεστερ Σίτι – Μπέρνλι
Ποδόσφαιρο 27.09.25

LIVE: Μάντσεστερ Σίτι – Μπέρνλι

LIVE: Μάντσεστερ Σίτι – Μπέρνλι. Παρακολουθήστε live στις 17:00 την αναμέτρηση Μάντσεστερ Σίτι – Μπέρνλι, για την 6η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτική κάλυψη από Novasports 2.

Νέο «άνοιγμα» του NBA στις ευρωπαϊκές ομάδες
Μπάσκετ 27.09.25

Νέο «άνοιγμα» του NBA στις ευρωπαϊκές ομάδες

Ένα νέο... παγκόσμιο ΝΒΑ οραματίζεται ο Κομισάριος του NBA, Άνταμ Σίλβερ, ο οποίος «κάλεσε» ξανά τις ευρωπαϊκές ομάδες να δουν σοβαρά ένα πιθανό μέλλον τους στην κορυφαία μπασκετική λίγκα.

LIVE: Σαν Πάουλι – Λεβερκούζεν
Bundesliga 27.09.25

LIVE: Σαν Πάουλι – Λεβερκούζεν

LIVE: Σαν Πάουλι - Λεβερκούζεν. Παρακολουθήστε live στις 16:30 την αναμέτρηση Σαν Πάουλι - Λεβερκούζεν, για την 5η αγωνιστική της Bundesliga. Τηλεοπτική κάλυψη από Novasports 3.

LIVE: Μάιντς – Ντόρτμουντ
Bundesliga 27.09.25

LIVE: Μάιντς – Ντόρτμουντ

LIVE: Μάιντς - Ντόρτμουντ. Παρακολουθήστε live στις 16:30 την αναμέτρηση Μάιντς - Ντόρτμουντ, για την 5η αγωνιστική της Bundesliga. Τηλεοπτική κάλυψη από Novasports 5.

Μέγαρο Μαξίμου: Κύματα πίεσης από ναυάγιο με Ερντογάν και ραντεβού στο Λευκό Οίκο – Πώς επιχειρεί να αμβλύνει τις εντυπώσεις
Πολιτική 27.09.25

Μέγαρο Μαξίμου: Κύματα πίεσης από ναυάγιο με Ερντογάν και ραντεβού στο Λευκό Οίκο – Πώς επιχειρεί να αμβλύνει τις εντυπώσεις

Πώς το Μαξίμου επιχειρεί να αμβλύνει τις αρνητικές εντυπώσεις μετά την ακύρωση της συνάντησης Μητσοτάκη - Ερντογάν και μετά το ραντεβού Ερντογάν - Τραμπ στο Λευκό Οίκο, επενδύοντας στη συζήτηση στη Βουλή το πρώτο 15θήμερο του Οκτωβρίου και σε δηλώσεις κυβερνητικών στελεχών.

