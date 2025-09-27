Viral διπλοπενιές: Αρκούδα απολαμβάνει το ζεϊμπέκικο της Ευδοκίας – Όσα είπε ο Λαρισαίος Δημήτρης Κατσιούρας

Ο Έλληνας μουσικός με καταγωγή από Λάρισα, Δημήτρης Κατσιούρας, επιστρέφει ξανά στο διαδίκτυο έχοντας δίπλα του πάλι τον Τομ, τη φιλόμουση αρκούδα που μας σύστησε δύο χρόνια σχεδόν πριν.

Ο Κατσιούρας, κάτοικος Ρωσίας την οποία και θεωρεί δεύτερη πατρίδα του, έκανε νέα ανάρτηση με τον καφέ αρκούδο ονόματι Τομ και τις μουσικές περιπέτειες τους.

Στο βίντεο, ο δεξιοτέχνης του μπουζουκιού παίζει το ζεϊμπέκικο της Ευδοκίας, με τον Τομ να απολαμβάνει τις διπλοπενιές και να «μερακλώνει» δίπλα του.

Ο Κατσιούρας εμφανίστηκε σε τηλεοπτική εκπομπή και έδωσε διευκρινίσεις για το απροσδόκητο βίντεο. Όταν ρωτήθηκε αν η αρκούδα είναι αληθινή ή προϊόν τεχνητής νοημοσύνης, ο Κατσιούρας ξεκαθάρισε ότι ο Τομ είναι «πέρα για πέρα αληθινός».

«Υπάρχει ιστορία πίσω από αυτό», εξήγησε ο Κατσιούρας. Ο μουσικός και ο Τομ είναι παλιοί γνώριμοι. Ο επαγγελματίας οργανοπαίκτης ήρθε σε επαφή με τον Τομ χάρη σε ένα Ρώσο φίλο του, ο οποίος τη μεγάλωσε σε ένα κτήμα έξω από τη Μόσχα.

«Όταν ένα ζώο το μεγαλώνεις από μικρό αυτά είναι τα αποτελέσματα. Είναι πιο φιλικό με τους ανθρώπους, συνηθίζει την ανθρώπινη παρουσία. Βέβαια, όταν μιλάμε για αρκούδα ή γενικά άγρια ζώα πάντα εγκυμονεί ένας κίνδυνος, γιατί δεν ξέρεις πότε θα λειτουργήσει το ένστικτο» διευκρίνησε ο Κατσούρας.

Στην ανάρτηση του ο μουσικός σχολίασε το απροσδόκητο στιγμιότυπο:

«Πριν 2 χρόνια ήμασταν στα χιόνια παίζοντας συρτάκι… Τώρα ο Τομ μεγάλωσε, έγινε τεράστιος και ακούει το Ζεϊμπέκικο της Ευδοκίας! Προσοχή! Μην το δοκιμάσετε σπίτι… Κοινοποίηση αδέρφια!».

Ο Δημήτρης Κατσιούρας είχε γίνει ξανά viral δύο χρόνια σχεδόν πριν. Τότε ο Τομ ήταν τεσσάρων ετών, αλλά η σχέση τους ήταν ήδη μοναδική.

«Μην παίζετε με την ρωσική αρκούδα… παίζω εγώ… Συρτάκι. Από Ρωσία με αγάπη», είχε γράψει στην ανάρτησή του ο Δημήτρης Κατσιούρας με τον μικρό αρκούδο να είναι δίπλα του, μόνιμος θιασώτης τουθ μπουζουκιού και της διπλοπενιάς του.