Τουρκία: Αρκούδα έφαγε πολλά φρούτα και κατέληξε στο… νοσοκομείο
Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Οκάν, αντιμετωπίζει προβλήματα με το στομάχι του
- Ουκρανία: Στις φλόγες η έδρα της κυβέρνησης στο Κίεβο μετά τη ρωσική επίθεση
- Πότε ολοκληρώνεται η Γραμμή 4 του Μετρό - Το χρονοδιάγραμμα των υπόλοιπων επεκτάσεων (χάρτης)
- Αρκούδα έφαγε πολλά φρούτα και κατέληξε στο... νοσοκομείο - Δείτε βίντεο
- Πέθανε στα 106 της η εμβληματική Γιαγιά της Πλατείας Μαΐου στην Αργεντινή, Ρόσα Ροϊσινμπλίτ
Viral έγινε μία αρκούδα στην Τουρκία καθώς χρειάστηκε να μεταφερθεί σε κτηνιατρική κλινική με έντονο στομαχόπονο, ο οποίος τελικά οφειλόταν στην υπερβολική κατανάλωση φρούτων.
Ο Οκάν, βάρους 91 κιλών, μένει σε πάρκο στη γειτονική χώρα και σύμφωνα με τη milliyet.com.tr το περιστατικό έγινε αυτή την εβδομάδα.
Η αρκούδα μεταφέρθηκε στο Κτηνιατρικό Τμήμα του Πανεπιστημίου της Κωνσταντινούπολης, όπου υποβλήθηκε σε εξετάσεις, μεταξύ αυτών και σε αξονική τομογραφία. Τα αποτελέσματα βγήκαν καθαρά, χωρίς να εντοπιστούν μάζες, ενώ και οι αιματολογικές εξετάσεις ήταν φυσιολογικές.
«Είναι πλέον μια χαρά, πολύ ήρεμος και ευτυχισμένος. Σύντομα θα δροσίζεται στην πισίνα του πάρκου», δήλωσε ο πρόεδρος του Ιδρύματος «Φύση και Ζωή» της Κωνσταντινούπολης, Μπουράκ Μεμίσογλου.
Çok meyve yediği için ağırlık çöken ayı Okan, taburcu olmasını meyve tepsisini bitirerek kutladı. pic.twitter.com/Xnx7e3T0FZ
— BPT (@bpthaber) September 3, 2025
Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Οκάν πάσχει από αντίστοιχο πρόβλημα. Τρία χρόνια πριν είχε υποβληθεί ξανά σε θεραπεία για στομαχόπονο μετά από υπερκατανάλωση φρούτων. Τότε… βαπτίστηκε, όταν ένας υπάλληλος, μην ξέροντας πώς να τον αποκαλέσει στο νοσοκομείο, του έδωσε το δικό του όνομα: Οκάν.
Σήμερα, οι κτηνίατροι και οι βιολόγοι του κέντρου προσέχουν τη διατροφή του, προσαρμόζοντας τα γεύματα ώστε να αποφευχθούν νέες… περιπέτειες.
- Άρνας Βελίτσκα: Ο… «Άλεξ Καρούζο» της Λιθουανίας που την έστειλε στα προημιτελικά.
- Τεχνητή Νοημοσύνη: Γιατί τα chatbots κάνουν τους ανθρώπους να χάνουν την επαφή με την πραγματικότητα;
- Τραγωδία στο λιμάνι του Πειραιά: Νεκρός άνδρας που έπεσε στη θάλασσα στην περιοχή της Πύλης Ε1
- Αγγλία: Κατέρρευσε η πρόσοψη βικτωριανού ναού – Την τελευταία στιγμή γλίτωσε περαστικός
- Η… άστοχη δήλωση του προπονητή του Ισραήλ: «Θα χρειαστούμε… Μ-16 για να σταματήσουμε τον Γιάννη»
- Μητσοτάκης: Κλείνει αλλά όχι ερμητικά το θέμα με την αλλαγή του εκλογικού νόμου
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις