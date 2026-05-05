Νατάσα Θεοδωρίδου: «Παιδιά έχουμε γίνει διεθνείς» – Το «Καταζητείται» ακούστηκε σε ξένη σειρά

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη ως προτεινόμενη πηγή

Όλα δείχνουν ότι τα φώτα της επικαιρότητας είναι στραμμένα στη Νατάσα Θεοδωρίδου αυτή την εποχή. Από τη μία το ερώτημα εάν η διάσημη τραγουδίστρια παντρεύεται από την άλλη η απρόσμενη έκπληξη που την περίμενε όταν ένα από τα πιο γνωστά της τραγούδια έφτασε μέχρι το εξωτερικό και αντήχησε στα πέρατα του κόσμου.

Το κομμάτι «Καταζητείται», μία από τις πρώτες αλλά και μεγάλες επιτυχίες της Νατάσας Θεοδωρίδου, ακούστηκε σε δημοφιλή σειρά του Apple TV.

Συγκεκριμένα, ακούστηκε σε επεισόδιο της σειράς «Your Friends & Neighbors» (Φίλοι και Γείτονες), δίνοντας ελληνικές –κυριολεκτικά- νότες σε μια διεθνή παραγωγή.

Η Νατάσα Θεοδωρίδου έσπευσε να μοιραστεί τη χαρά της μέσα από μία ανάρτησή της στα social media, εκφράζοντας την ικανοποίησή της που ένα από τα πρώτα της τραγούδια αναγνωρίζεται διεθνώς και συνεχίζει την πορεία του εκτός συνόρων.

«Ξυπνάς Κυριακή πρωί. Ανοίγεις inbox και βλέπεις tags και stories. Το “Καταζητείται” να παίζει στο τελευταίο επεισόδιο της δημοφιλούς σειράς “Φίλοι και Γείτονες” (Friends and Neighbors) στο Apple TV»

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Apple TV (@appletv)

«Story time. Ξυπνάω σήμερα Κυριακή και το Instagram μου είναι γεμάτο με μηνύματα που με έχουν ταγκάρει, ακούστε τώρα, στη δημοφιλέστερη σειρά, στο νέο επεισόδιο, στο Apple TV, φίλοι και γείτονες, έχουν βάλει το τραγούδι “Καταζητείται”. Παιδιά, έχουμε γίνει διεθνείς», ανέφερε χαρακτηριστικά στο βίντεο.

Νατάσα Θεοδωρίδου: «Ξαφνικά, ακούς κάτι δικό σου»

«Ξυπνάς Κυριακή πρωί. Ανοίγεις inbox και βλέπεις tags και stories. Το “Καταζητείται” να παίζει στο τελευταίο επεισόδιο της δημοφιλούς σειράς “Φίλοι και Γείτονες” (Friends and Neighbors) στο Apple TV», ανέφερε αρχικά στη λεζάντα της δημοσίευσης.

«Ξαφνικά, ακούς κάτι δικό σου. Κάπως έτσι γράφονται οι πιο ωραίες στιγμές», κατέληξε περιχαρής.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Natasa Theodoridou (@natasatheodoridou)



*Αρχική Φωτό: NDP