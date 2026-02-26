Νατάσα Θεοδωρίδου: Τελικά, παντρεύεται η διάσημη τραγουδίστρια;
Η Νατάσα Θεοδωρίδου βρέθηκε σε έξοδο με τον σύντροφό της και φίλους, με τα σχετικά πλάνα να πυροδοτούν φήμες για γάμο. Ο Πάνος Κατσαρίδης έσπευσε να διαψεύσει κατηγορηματικά τα σενάρια.
Η Νατάσα Θεοδωρίδου βρέθηκε το βράδυ με τον σύντροφό της και στενούς φίλους, σε μια χαλαρή έξοδο που δεν άργησε να τραβήξει τα φώτα της δημοσιότητας.
Πλάνα από τη βραδιά προβλήθηκαν το πρωί της 26ης Φεβρουαρίου στην εκπομπή Το Πρωινό, πυροδοτώντας νέα σενάρια γύρω από την προσωπική της ζωή της τραγουδίστριας και φήμες για επικείμενο γάμο.
Ωστόσο, ο Πάνος Κατσαρίδης, που διατηρεί στενή και πολυετή φιλία με την αγαπημένη τραγουδίστρια, δεν άφησε περιθώρια για παρερμηνείες. Με χιούμορ αλλά και σαφή διάθεση να βάλει τέλος στις υπερβολές, ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχει κανένα μυστήριο ή κρυφό σχέδιο πίσω από την κοινή τους εμφάνιση. Όπως τόνισε, η σχέση τους είναι γνωστή στον κύκλο τους και δεν συντρέχει λόγος για σενάρια επιστημονικής φαντασίας, διαψεύδοντας κατηγορηματικά τα περί γάμου.
Τι δήλωσε ο Πάνος Κατσαρίδης
«Εμένα η Νατάσα είναι η οικογένειά μου. Δυστυχώς αφού το παίζουμε, αναγκάζομαι να διαψεύσω. Ο γάμος θα γίνει στον πλανήτη Άρη με κάτι εξωγήινους μετά το τέλος της περιοδείας της. Δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Πάνος Κατσαρίδης για τα όσα λέγονται.
