Νατάσα Θεοδωρίδου: Τι απαντά για τον γάμο της στη Δράμα

Η Νατάσα Θεοδωρίδου και ο Σάκης Ρουβάς, μετά τις εμφανίσεις τους στην Αθήνα ταξιδεύουν στη Θεσσαλονίκη. Οι δύο δημοφιλείς καλλιτέχνες κάνουν πρεμιέρα στις 24 Απριλίου στην «Πύλη Αξιού».

Με αφορμή την πρεμιέρα τους οι δύο τραγουδιστές μίλησαν στους δημοσιογράφους και μεταξύ άλλων η Νατάσα Θεοδωρίδου δεν δίστασε να απαντήσει για την προσωπική ζωή της και τα σχέδια της.

Νατάσα Θεοδωρίδου: Νύφη για 3η φορά;

Τις τελευταίες εβδομάδες δημοσιεύματα παρουσιάζουν την τραγουδίστρια να πήρε την απόφαση να ξαναπαντρευτεί με τον αγαπημένο της Γιάννη Καρυπίδη.

Μάλιστα το ζευγάρι, το οποίο διατηρεί σχέση από τον Μάρτιο του 2025, τους τελευταίους μήνες κάνει κοινές εμφανίσεις, ενώ έχουν ταξιδέψει μαζί σε αρκετές περιοχές της Ελλάδας. Πρόσφατα, οι δυο τους επισκέφθηκαν το πατρικό της τραγουδίστριας στη Δράμα.

Ο επιχειρηματίας διατηρεί ιδιωτικό λογαριασμό στα social media.

Η Νατάσα Θεοδωρίδου, όταν ρωτήθηκε αν παντρεύεται ξανά, θέλησε να απαντήσει με χιούμορ:

«Και κάπως εδώ έληξε η κουβέντα μας! Καλημέρα σας!»

«Παντρεύεσαι;» τη ρώτησε στη συνέχεια ο Σάκης Ρουβάς, με την ίδια να αποκρίνεται: «Εσύ δεν έχεις παντρευτεί; Κι εγώ έχω παντρευτεί 2 φορές. Δεν είμαι κορίτισι πια», απάντησε με αφοπλιστική ειλικρίνεια.

Τι δηλώνει για τον έρωτα

«Σαν τον έρωτα δεν έχει! Ο έρωτας είναι ζωτικής σημασίας συναίσθημα και πρέπει όλοι να υποκλινόμαστε» κατέληξε η τραγουδίστρια.