Τα NeeDoh είναι αυτή τη στιγμή ένα από τα πιο δημοφιλή «fidget toys» στον κόσμο, γνωστά για την ιδιαίτερη αίσθηση που προσφέρουν όταν τα πιέζεις. Αντί για αέρα ή νερό είναι γεμισμένα με μια μη τοξική ουσία που μοιάζει με ζύμη. Όταν τα ζουλάς δεν επανέρχονται αμέσως αλλά έχουν μια «αργή» και σταθερή επαναφορά που είναι άκρως εθιστική.

Τα NeeDoh που βγαίνουν «φρέσκα» από το εργοστάσιο -σε σχήματα όπως κύβοι, καραμέλες, φράουλες και γάτες- εξαντλούνται αμέσως μόλις φτάσουν στα ράφια των καταστημάτων

Βοηθούν στη συγκέντρωση και τη μείωση του στρες και είναι πολύ πιο ανθεκτικά από τα απλά μπαλάκια στρες. Οι πωλήσεις, όταν έκαναν την παρθενική τους εμφάνιση στην αγορά και για τουλάχιστον μια δεκαετία, δεν προκάλεσαν ενθουσιασμό. Όμως, τα τελευταία χρόνια εκτινάχθηκαν χάρη στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Το 2017 η πρώτη σειρά NeeDoh

Η ζήτησή τους έχει αυξηθεί δέκα φορές από τις αρχές του έτους σε σύγκριση με το 2025, με την εταιρία Schylling να έχει εξαντλήσει απόθεμα ολόκληρης χρονιάς μέσα στις πρώτες έξι εβδομάδες του 2026, σύμφωνα με την έγκυρη Wall Street Journal. Η εταιρεία είχε υπολογίσει ότι τα αποθέματα θα διαρκούσαν έξι μήνες.

Με έδρα τη Μασαχουσέτη, η Schylling, λάνσαρε την πρώτη σειρά NeeDoh το 2017. Έκτοτε καταγράφει σταθερή ετήσια αύξηση πωλήσεων. Το 2026 έφερε «απογείωση» των πωλήσεων. Κατέγραψε εξαπλάσια άνοδο σε σχέση με το 2025.

Παιδιά ηλικίας 10-12 ετών και ακόμη μικρότερα αλλά και έφηβοι έχουν ξεκινήσει ένα απρόσμενο «κυνήγι ζουληχτών» ψάχνοντας στα τοπικά καταστήματα παιχνιδιών για να βρουν αυτό το κολλώδες προϊόν.

Με χαρακτηριστικά όπως τα έντονα χρώματα και την αίσθηση που προσφέρουν όταν τα πιέζεις, έχουν γίνει viral.

Η «απογείωση» που έφεραν οι πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης

Τη μεγάλη ώθηση στα NeeDoh έδωσε η έντονη παρουσία τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και ειδικότερα στο στο TikTok. Μάλιστα, εκπρόσωποι της πλατφόρμας είχαν επικοινωνήσει με την Schylling πριν από περίπου έναν χρόνο, επισημαίνοντας τη μεγάλη απήχηση των προϊόντων στους χρήστες.

«Ποτέ δεν σχεδιάσαμε το NeeDoh για να γίνει viral. Δεν ήταν σκόπιμο», ανέφερε ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας με έδρα τη Μασαχουσέτη.

Η έκθεση του προϊόντος στις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης δημιούργησε… παροξυσμό.

Πωλήσεις πολλών εκατομμυρίων

Λόγω της εντυπωσιακής ζήτησης, η εταιρεία προχώρησε σε προσωρινή παύση νέων παραγγελιών, προτρέποντας τους καταναλωτές να αναζητήσουν τα προϊόντα σε τοπικά καταστήματα.

Τα NeeDohs, που συνήθως πωλούνται γύρω στα 5,99 δολάρια, φτάνουν σε τιμές πολλαπλάσιες αυτής σε ιστότοπους μεταπώλησης όπως το eBay. Η Schylling απολάμβανε σημαντικά κέρδη πολύ πριν αυτά γίνουν viral. Η εταιρεία πούλησε περισσότερα από 100 εκατομμύρια τεμάχια από την κυκλοφορία τους το 2017 έως το φθινόπωρο του 2025.