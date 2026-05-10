Ένας μαθητής λυκείου στη βόρεια Νέα Υόρκη έζησε μια τρομακτική πρωινή εμπειρία, όταν ένα ημιφορτηγό καρφώθηκε με δύναμη στο πίσω μέρος του σχολικού λεωφορείου του, το οποίο είχε σταματήσει.

Ο 17χρονος Τζερεμάια Ρατκόφσκι βγήκε από την πόρτα του σπιτιού του γύρω στις 7:15 π.μ. στις 7 Απριλίου για να πάρει το σχολικό, όταν η τρομακτική σύγκρουση συνέβη ελάχιστα δευτερόλεπτα πριν ανέβει σύμφωνα με το αμερικανικό τοπικό δίκτυο WKTV (μπορείτε να δείτε την πρώτη είδηση μόνο με VPN με δηλωμένη χώρα τις ΗΠΑ)

«Σκέφτηκα απλά ότι αν αυτό το πράγμα δεν σταματήσει, είτε θα χτυπήσει το λεωφορείο και κάτι θα πετάξει προς το μέρος μου, είτε ολόκληρο το φορτηγό θα πετάξει προς το μέρος μου», είπε ο έφηβος.

Ο πιτσιρικάς είχε γρήγορα αντανακλαστικά και πήδηξε προς τα πίσω ακριβώς την κατάλληλη στιγμή, λίγο πριν ένα κομμάτι από το φορτηγό πέσει στο κεφάλι του. Ο νεαρός έτρεξε πίσω στη βεράντα του σπιτιού του όπου βγήκε έντρομος ο πατέρας του, Ματ, φοβούμενος τα χειρότερα. Η πρώτη τους συγκινητική κίνηση ήταν να αγκαλιαστούν.

«Η πρώτη μου προτεραιότητα ήταν να βεβαιωθώ ότι ο γιος μου ήταν ασφαλής και καλά», είπε ο Ματ στο WKTV. «Όταν άνοιξα την πόρτα, δεν ήμουν σίγουρος τι θα συμβεί, οπότε αναστέναξα με ανακούφιση. Γι’ αυτό τον αγκάλιασα αμέσως».

Μόλις ο πατέρας συνειδητοποίησε ότι ο οδηγός είχε τις αισθήσεις του και τα παιδιά άρχιζαν να βγαίνουν από το λεωφορείο, έτρεξε μέσα για να καλέσει την υπηρεσία εκτάκτων αναγκών 911 (αστυνομία, ασθενοφόρα, πρώτες βοήθειες).

Ο νεαρός είχε «παγώσει» από το σοκ

Ο Τζερεμάια είπε ότι «ήμουν σαν να είχα παραλύσει από το σοκ». Καθώς όμως έχει κάνει χρέη συμβούλου σε κατασκήνωση, γρήγορα συνήλθε για να βοηθήσει τα άλλα παιδιά. «Το μυαλό μου ως σύμβουλος απλώς ενεργοποιήθηκε και αυτόματα… απλώς, ήμουν πλήρως επικεντρωμένος στο πώς ένιωθαν όλοι για την κατάσταση», είπε.

Στο σχολικό επέβαιναν 23 μαθητές τη στιγμή του ατυχήματος, το οποίο, σύμφωνα με τους ερευνητές, συνέβη ενώ το λεωφορείο ήταν σταματημένο με τα προειδοποιητικά φώτα αναμμένα. Ο 35χρονος οδηγός, ο οποίος χρησιμοποιούσε το κινητό του τηλέφωνο και ακολουθούσε το λεωφορείο από πολύ κοντά μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με ελαφρά τραύματα και του επιβλήθηκαν αρκετές κλήσεις για τροχαίες παραβάσεις.

Σύμφωνα με την Πολιτειακή Αστυνομία, τέσσερα παιδιά και δύο ενήλικες μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία με ελαφρά τραύματα, μεταξύ των οποίων ο Σμιθ, ο οδηγός του λεωφορείου, δύο παιδιά που επέβαιναν στο φορτηγάκι και δύο παιδιά από το λεωφορείο.