Από ποιες χώρες προέρχονται τα παιδικά παιχνίδια που εισάγει η ΕΕ
Ο μεγαλύτερος προμηθευτής παιχνιδιών εξήγαγε στην ΕΕ προϊόντα αξίας 5,6 δισ. ευρώ
- Πάνω από 20.000 μετανάστες στην Κρήτη σε ένα χρόνο – Τα στοιχεία του Λιμενικού Σώματος
- Απεγκλωβίστηκε γυναίκα από ασανσέρ στην Καλλιθέα – Μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο
- Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού: Πού θα χτυπήσουν ισχυρές καταιγίδες
- Θεραπεία αδυνατίσματος τώρα και σε χάπι - Ίδια απώλεια βάρους με τις ενέσεις
Η περίοδος των εορτών έχει φτάσει και για πολλούς η αγορά παιχνιδιών είναι μια σημαντική δραστηριότητα στη λίστα των υποχρεώσεων.
Το 2024, η ΕΕ ήταν καθαρός εισαγωγέας παιχνιδιών από τον υπόλοιπο κόσμο, με εισαγωγές παιχνιδιών αξίας 7,1 δισ. ευρώ από χώρες εκτός ΕΕ (+0,6 δισ. ευρώ σε σύγκριση με το 2023), ενώ οι εξαγωγές εκτός ΕΕ ανήλθαν σε 2,5 δισ. ευρώ (+0,2 δισ. ευρώ), σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα η Eurostat, η στατιστική υπηρεσία της ΕΕ.
Η Κίνα ήταν ο μεγαλύτερος προμηθευτής παιχνιδιών στην ΕΕ με 80% (αξίας 5,6 δισ. ευρώ) των εισαγωγών παιχνιδιών, πολύ μπροστά από το Βιετνάμ που είχε μερίδιο 6% (418 εκατ. ευρώ) και τη Βρετανία (3%, 188 εκατ. ευρώ).
Η Γερμανία και η Ολλανδία ήταν οι μεγαλύτεροι εισαγωγείς παιχνιδιών στην ΕΕ από χώρες εκτός ΕΕ, με 17% η καθεμία, ενώ η Γαλλία αντιπροσώπευε το 14% της συνολικής αξίας των εισαγωγών.
Η Βρετανία κορυφαίος προορισμός εξαγωγών
Ο κύριος εξαγωγικός προορισμός εκτός ΕΕ ήταν η Βρετανία (33%, 838 εκατ. ευρώ), και έπονται η Ελβετία (13%, 315 εκατ. ευρώ) και οι Ηνωμένες Πολιτείες (10%, 245 εκατ. ευρώ).
Τα στοιχεία της Eurostat δείχνουν ότι τρεις χώρες της ΕΕ αντιπροσώπευαν σχεδόν το 60% της αξίας των εξαγωγών εκτός ΕΕ. Η Τσεχία (28%) ήταν ο κύριος εξαγωγέας παιχνιδιών από την ΕΕ προς τον υπόλοιπο κόσμο, μπροστά από τη Γερμανία (17%) και το Βέλγιο (13%).
Πηγή: OT
- Αλεξανδρούπολη: «Το παιδί ήρθε από την Τουρκία με πολλά προβλήματα» – Τι λέει η μητέρα του 3χρονου που πέθανε από ασιτία
- Ανοίγουν δύο λωρίδες κυκλοφορίας σε Ριτσώνα, Κάστρο Βοιωτίας και Αμφίκλεια
- Σοβαρά επεισόδια σε αγώνα τοπικών ομάδων στην Ξάνθη – Τραυματίστηκαν τρεις παίκτες
- ΒΗΜΑ: Έρχεται αυτή την Κυριακή με συναρπαστικές προσφορές
- Μπλόκα: Ουρές χιλιομέτρων στις εθνικές οδούς με «υπογραφή» της ΕΛ.ΑΣ. – Οδηγός διέλευσης για τους εκδρομείς
- Τέλος στα βίντεο του Λανουά, περισσότερο σκοτάδι στη διαιτησία
- BBC: Γιατί το χάος του Minecraft Movie είναι ό,τι καλύτερο συνέβη στον κινηματογράφο φέτος – Chicken Jockey!
- Η Βουλή πλημμύρισε με κάλαντα και παραδοσιακούς χορούς από όλη την Ελλάδα
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις