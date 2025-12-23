Από ποιες χώρες προέρχονται τα παιδικά παιχνίδια που εισάγει η ΕΕ

Η περίοδος των εορτών έχει φτάσει και για πολλούς η αγορά παιχνιδιών είναι μια σημαντική δραστηριότητα στη λίστα των υποχρεώσεων.

Το 2024, η ΕΕ ήταν καθαρός εισαγωγέας παιχνιδιών από τον υπόλοιπο κόσμο, με εισαγωγές παιχνιδιών αξίας 7,1 δισ. ευρώ από χώρες εκτός ΕΕ (+0,6 δισ. ευρώ σε σύγκριση με το 2023), ενώ οι εξαγωγές εκτός ΕΕ ανήλθαν σε 2,5 δισ. ευρώ (+0,2 δισ. ευρώ), σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα η Eurostat, η στατιστική υπηρεσία της ΕΕ.

Η Κίνα ήταν ο μεγαλύτερος προμηθευτής παιχνιδιών στην ΕΕ με 80% (αξίας 5,6 δισ. ευρώ) των εισαγωγών παιχνιδιών, πολύ μπροστά από το Βιετνάμ που είχε μερίδιο 6% (418 εκατ. ευρώ) και τη Βρετανία (3%, 188 εκατ. ευρώ).

Η Γερμανία και η Ολλανδία ήταν οι μεγαλύτεροι εισαγωγείς παιχνιδιών στην ΕΕ από χώρες εκτός ΕΕ, με 17% η καθεμία, ενώ η Γαλλία αντιπροσώπευε το 14% της συνολικής αξίας των εισαγωγών.

Η Βρετανία κορυφαίος προορισμός εξαγωγών

Ο κύριος εξαγωγικός προορισμός εκτός ΕΕ ήταν η Βρετανία (33%, 838 εκατ. ευρώ), και έπονται η Ελβετία (13%, 315 εκατ. ευρώ) και οι Ηνωμένες Πολιτείες (10%, 245 εκατ. ευρώ).

Τα στοιχεία της Eurostat δείχνουν ότι τρεις χώρες της ΕΕ αντιπροσώπευαν σχεδόν το 60% της αξίας των εξαγωγών εκτός ΕΕ. Η Τσεχία (28%) ήταν ο κύριος εξαγωγέας παιχνιδιών από την ΕΕ προς τον υπόλοιπο κόσμο, μπροστά από τη Γερμανία (17%) και το Βέλγιο (13%).

Πηγή: OT