Κάν’ το όπως η Disney – Οι Labubu ετοιμάζονται για τη μεγάλη οθόνη

Το πονηρό χαμόγελο με τα αιχμηρά δοντάκια των Labubu αναμένεται να βρει τη δική του θέση στη μεγάλη οθόνη, αφού η κατασκευάστρια των παιχνιδιών Pop Mart και η ανακοίνωσαν τα σχέδιά τους για την ανάπτυξη μιας ταινίας μεγάλου μήκους βασισμένης στα χαριτωμένα άσχημα τερατάκια που έχουν κάνει θραύση σε μικρούς και μεγάλους.

Αναζητώντας διαρκώς τρόπους να κεφαλοποιήσει αυτή την επιτυχία των Labubu, η μητρική κινεζική Pop Mart ανακοίνωσε επίσημα ό,τι φημολογούνταν εδώ και καιρό, πραγματοποιώντας ένα σημαντικό βήμα στην πολυαναμενόμενη επέκταση των πιο γνωστών χαρακτήρων της πέρα ​​από τα συλλεκτικά παιχνίδια.

Οι Labubu αποκτούν υπόσταση

Η κίνηση αυτή υπογραμμίζει την αποφασιστικότητα της Pop Mart να μετατρέψει ένα κουκλάκι από μια viral αίσθηση σε ένα franchise ψυχαγωγίας με διεθνή εμβέλεια.

Σε αυτό το πλαίσιο εξάλλου, στις αρχές της χρονιάς, η Pop Mart επέλεξε το Λονδίνο για ευρωπαϊκή έδρα, ανοίγοντας νέα καταστήματα και δίνοντας ώθηση σε επενδύσεις και θέσεις εργασίας.

Ο Πολ Κινγκ, ο υποψήφιος για BAFTA σκηνοθέτης των ταινιών «Paddington», «Paddington 2» και «Wonka», έχει αναλάβει την παραγωγή και τη σκηνοθεσία της ταινίας. Θα συνυπογράψει επίσης το σενάριο με τον Στίβεν Λέβενσον, τον βραβευμένο συγγραφέα, γνωστό για την ταινία «Dear Evan Hansen».

Η ταινία βρίσκεται σε πρώιμο στάδιο ανάπτυξης και έχει προγραμματιστεί να είναι μια υβριδική ταινία live-action και CGI.

Ο Kasing Lung, ο καλλιτέχνης και συγγραφέας που γεννήθηκε στο Χονγκ Κονγκ και μεγάλωσε στην Ολλανδία, δημιούργησε τις Labubu σε μια σειρά εικονογραφημένων βιβλίων γνωστή ως «Η Τριλογία των Τεράτων» το 2015, ενώ θα είναι ο εκτελεστικός παραγωγός της ταινίας.

Το εγχειρίδιο της Disney

Η Pop Mart δήλωσε ότι βασίζεται στο εγχειρίδιο της Disney, καθώς επιδιώκει να μετατρέψει τη δημοτικότητα των Labubu σε διαρκή επιτυχία.

Στελέχη της εξάλλου έχουν διαρρεύσει πως υπάρχει σημαντικό περιθώριο επέκτασης των χαρακτήρων της Pop Mart, όπως η Labubu, σε περιεχόμενο, ψυχαγωγία, θεματικά πάρκα και πρόσθετα εμπορεύματα, όπως ακριβώς έκανε η Disney με την πιο γνωστή πνευματική της ιδιοκτησία.

«Έχουμε μάθει από την Disney εδώ και πολύ καιρό. Στην πραγματικότητα, η μεγάλη αξία της Disney έγκειται στην ικανότητά της να διαχειρίζεται την πνευματική ιδιοκτησία μακροπρόθεσμα, ακόμη και έως και 100 χρόνια», σημείωσε ο εκτελεστικός διευθυντής και συν-COO Si De στο Reuters, αναφέροντας το παράδειγμα του Μίκυ Μάους, που δημιουργήθηκε ως καρτούν πριν από σχεδόν έναν αιώνα.

Ακόμα και όταν οι αναλυτές αμφισβητούν την εξάρτηση της Pop Mart από το Labubu και την τύχη της εταιρείας καθώς η δημοτικότητα του παιχνιδιού αναπόφευκτα μειώνεται, η ίδια η εταιρεία εξακολουθεί να βλέπει πολλές δυνατότητες για την ανάπτυξη περιεχομένου, ψυχαγωγίας, θεματικών πάρκων και περισσότερων εμπορευμάτων γύρω από τον χαρακτήρα – όπως κάνει δηλαδή η Disney με την πιο δημοφιλή πνευματική ιδιοκτησία της.

Η οικονομία της Labubumania

Ο αναλυτής της Morningstar, Τζεφ Ζανγκ, διευκρίνισε στο Reuters ότι η συνεργασία με τη Sony Pictures αποτέλεσε ορόσημο στις προσπάθειες της Pop Mart να διαφοροποιήσει τις ροές εσόδων της.

«Δεδομένης της παγκόσμιας δημοτικότητας του Labubu, η ταινία πιθανότατα θα προσθέσει στα μελλοντικά έσοδα της Pop Mart από άδειες», διευκρίνισε ο Zhang. «Ωστόσο… δεν αναμένουμε ότι τα νέα θα επηρεάσουν ουσιαστικά την αποτίμηση της μετοχής της Pop Mart».

Η παγκόσμια επιτυχία των Labubu έχει οδηγήσει τις μετοχές της εισηγμένης στο χρηματιστήριο του Χονγκ Κονγκ εταιρείας σε άνοδο σχεδόν 200% μέχρι στιγμής φέτος, και η Pop Mart αξίζει πλέον περισσότερο από τις Hasbro, Mattel και Sanrio μαζί.

«Η Pop Mart πουλάει έναν τρόπο ζωής που οι καταναλωτές αγοράζουν επειδή θέλουν να είναι μέρος του», πρόσθεσε και ο Louis Houdart, διευθύνων σύμβουλος της συμβουλευτική εταιρείας Mad, προσθέτοντας ότι τα περιθώρια κέρδους της ανταγωνίζονται ορισμένες μάρκες πολυτελείας.

Έχει επίσης τροφοδοτήσει τις επενδύσεις στην ακμάζουσα βιομηχανία παιχνιδιών της Κίνας, εντείνοντας την ανταγωνιστική πίεση στην Pop Mart, την κορυφαία εταιρεία της αγοράς.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις του Ιουλίου από την Industry World, μια κινεζική πλατφόρμα πληροφοριών για την αγορά, η κινεζική αγορά παιχνιδιών τέχνης αναμένεται να φτάσει τα 120 δισεκατομμύρια γιουάν (16,85 δισεκατομμύρια δολάρια) σε έσοδα φέτος, αντιπροσωπεύοντας περισσότερο από το 35% της παγκόσμιας αγοράς και διατηρώντας διψήφια ανάπτυξη στην Κίνα.

Η παγκόσμια δημοτικότητα της Labubu βοήθησε στην άνοδο των μετοχών της εισηγμένης στο Χονγκ Κονγκ εταιρείας κατά 64% τον τελευταίο χρόνο, ανεβάζοντας την αγοραία αξία της Pop Mart πάνω από τη συνολική αξία της Hasbro, Mattel και Sanrio.

Πηγή: ΟΤ