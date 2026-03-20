20.03.2026 | 09:00
Κυκλοφοριακό χάος στον Κηφισό και μεγάλες καθυστερήσεις στην Αττική Οδό
Κάν’ το όπως η Disney – Οι Labubu ετοιμάζονται για τη μεγάλη οθόνη
Διεθνής Οικονομία 20 Μαρτίου 2026, 08:05

Κάν’ το όπως η Disney – Οι Labubu ετοιμάζονται για τη μεγάλη οθόνη

Η Labubumania έχει τη δική της οικονομία - Τι σηματοδοτεί η κίνηση της μητρικής Pop Mart για ταινία.

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Το πονηρό χαμόγελο με τα αιχμηρά δοντάκια των Labubu αναμένεται να βρει τη δική του θέση στη μεγάλη οθόνη, αφού η κατασκευάστρια των παιχνιδιών Pop Mart και η ανακοίνωσαν τα σχέδιά τους για την ανάπτυξη μιας ταινίας μεγάλου μήκους βασισμένης στα χαριτωμένα άσχημα τερατάκια που έχουν κάνει θραύση σε μικρούς και μεγάλους.

Αναζητώντας διαρκώς τρόπους να κεφαλοποιήσει αυτή την επιτυχία των Labubu, η μητρική κινεζική Pop Mart ανακοίνωσε επίσημα ό,τι φημολογούνταν εδώ και καιρό, πραγματοποιώντας ένα σημαντικό βήμα στην πολυαναμενόμενη επέκταση των πιο γνωστών χαρακτήρων της πέρα ​​από τα συλλεκτικά παιχνίδια.

Οι Labubu αποκτούν υπόσταση

Η κίνηση αυτή υπογραμμίζει την αποφασιστικότητα της Pop Mart να μετατρέψει ένα κουκλάκι από μια viral αίσθηση σε ένα franchise ψυχαγωγίας με διεθνή εμβέλεια.

Σε αυτό το πλαίσιο εξάλλου, στις αρχές της χρονιάς, η Pop Mart επέλεξε το Λονδίνο για ευρωπαϊκή έδρα, ανοίγοντας νέα καταστήματα και δίνοντας ώθηση σε επενδύσεις και θέσεις εργασίας.

Ο Πολ Κινγκ, ο υποψήφιος για BAFTA σκηνοθέτης των ταινιών «Paddington», «Paddington 2» και «Wonka», έχει αναλάβει την παραγωγή και τη σκηνοθεσία της ταινίας. Θα συνυπογράψει επίσης το σενάριο με τον Στίβεν Λέβενσον, τον βραβευμένο συγγραφέα, γνωστό για την ταινία «Dear Evan Hansen».

Η ταινία βρίσκεται σε πρώιμο στάδιο ανάπτυξης και έχει προγραμματιστεί να είναι μια υβριδική ταινία live-action και CGI.

Ο Kasing Lung, ο καλλιτέχνης και συγγραφέας που γεννήθηκε στο Χονγκ Κονγκ και μεγάλωσε στην Ολλανδία, δημιούργησε τις Labubu σε μια σειρά εικονογραφημένων βιβλίων γνωστή ως «Η Τριλογία των Τεράτων» το 2015, ενώ θα είναι ο εκτελεστικός παραγωγός της ταινίας.

Το εγχειρίδιο της Disney

Η Pop Mart δήλωσε ότι βασίζεται στο εγχειρίδιο της Disney, καθώς επιδιώκει να μετατρέψει τη δημοτικότητα των Labubu σε διαρκή επιτυχία.

Στελέχη της εξάλλου έχουν διαρρεύσει πως υπάρχει σημαντικό περιθώριο επέκτασης των χαρακτήρων της Pop Mart, όπως η Labubu, σε περιεχόμενο, ψυχαγωγία, θεματικά πάρκα και πρόσθετα εμπορεύματα, όπως ακριβώς έκανε η Disney με την πιο γνωστή πνευματική της ιδιοκτησία.

«Έχουμε μάθει από την Disney εδώ και πολύ καιρό. Στην πραγματικότητα, η μεγάλη αξία της Disney έγκειται στην ικανότητά της να διαχειρίζεται την πνευματική ιδιοκτησία μακροπρόθεσμα, ακόμη και έως και 100 χρόνια», σημείωσε ο εκτελεστικός διευθυντής και συν-COO Si De στο Reuters, αναφέροντας το παράδειγμα του Μίκυ Μάους, που δημιουργήθηκε ως καρτούν πριν από σχεδόν έναν αιώνα.

Ακόμα και όταν οι αναλυτές αμφισβητούν την εξάρτηση της Pop Mart από το Labubu και την τύχη της εταιρείας καθώς η δημοτικότητα του παιχνιδιού αναπόφευκτα μειώνεται, η ίδια η εταιρεία εξακολουθεί να βλέπει πολλές δυνατότητες για την ανάπτυξη περιεχομένου, ψυχαγωγίας, θεματικών πάρκων και περισσότερων εμπορευμάτων γύρω από τον χαρακτήρα – όπως κάνει δηλαδή η Disney με την πιο δημοφιλή πνευματική ιδιοκτησία της.

Η οικονομία της Labubumania

Ο αναλυτής της Morningstar, Τζεφ Ζανγκ, διευκρίνισε στο Reuters ότι η συνεργασία με τη Sony Pictures αποτέλεσε ορόσημο στις προσπάθειες της Pop Mart να διαφοροποιήσει τις ροές εσόδων της.

«Δεδομένης της παγκόσμιας δημοτικότητας του Labubu, η ταινία πιθανότατα θα προσθέσει στα μελλοντικά έσοδα της Pop Mart από άδειες», διευκρίνισε ο Zhang. «Ωστόσο… δεν αναμένουμε ότι τα νέα θα επηρεάσουν ουσιαστικά την αποτίμηση της μετοχής της Pop Mart».

Η παγκόσμια επιτυχία των Labubu έχει οδηγήσει τις μετοχές της εισηγμένης στο χρηματιστήριο του Χονγκ Κονγκ εταιρείας σε άνοδο σχεδόν 200% μέχρι στιγμής φέτος, και η Pop Mart αξίζει πλέον περισσότερο από τις Hasbro, Mattel και Sanrio μαζί.

«Η Pop Mart πουλάει έναν τρόπο ζωής που οι καταναλωτές αγοράζουν επειδή θέλουν να είναι μέρος του», πρόσθεσε και ο Louis Houdart, διευθύνων σύμβουλος της συμβουλευτική εταιρείας Mad, προσθέτοντας ότι τα περιθώρια κέρδους της ανταγωνίζονται ορισμένες μάρκες πολυτελείας.

Έχει επίσης τροφοδοτήσει τις επενδύσεις στην ακμάζουσα βιομηχανία παιχνιδιών της Κίνας, εντείνοντας την ανταγωνιστική πίεση στην Pop Mart, την κορυφαία εταιρεία της αγοράς.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις του Ιουλίου από την Industry World, μια κινεζική πλατφόρμα πληροφοριών για την αγορά, η κινεζική αγορά παιχνιδιών τέχνης αναμένεται να φτάσει τα 120 δισεκατομμύρια γιουάν (16,85 δισεκατομμύρια δολάρια) σε έσοδα φέτος, αντιπροσωπεύοντας περισσότερο από το 35% της παγκόσμιας αγοράς και διατηρώντας διψήφια ανάπτυξη στην Κίνα.

Η παγκόσμια δημοτικότητα της Labubu βοήθησε στην άνοδο των μετοχών της εισηγμένης στο Χονγκ Κονγκ εταιρείας κατά 64% τον τελευταίο χρόνο, ανεβάζοντας την αγοραία αξία της Pop Mart πάνω από τη συνολική αξία της Hasbro, Mattel και Sanrio.

Ηλεκτρισμός
Γιώργος Στάσσης: Οχυρωμένη η ΔΕΗ από στην κρίση της Μέσης Ανατολής

Κόσμος
Αναφορές ότι οι ΗΠΑ στέλνουν επιπλέον πλοία και στρατό στο Ιράν

Η τιμή του Brent ακόμη και στα 119 δολάρια ανά βαρέλι πριν υποχωρήσει – Κλονίζονται οι αγορές παγκοσμίως
Πόλεμος στο Ιράν 20.03.26

Οι μετοχές κατέρρευσαν στην Ευρώπη και την Ασία όταν οι τιμές του πετρελαίου εκτοξεύτηκαν υψηλότερα νωρίς την Πέμπτη. Οι αμερικανικές μετοχές αντιμετώπισαν τις απότομες απώλειες.

Οι «27» προκρίνουν ευελιξία στη λήψη μέτρων για μείωση του κόστους ενέργειας –Επιμένουν σε ενεργειακή μετάβαση
Οι «27» προκρίνουν ευελιξία στη λήψη μέτρων για μείωση του κόστους ενέργειας –Επιμένουν σε ενεργειακή μετάβαση

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο επισημαίνει ότι «απαιτούνται στοχευμένες λύσεις βραχυπρόθεσμα» αναφορικά με το κόστος ενέργειας, λαμβάνοντας υπόψη την τεχνολογική ουδετερότητα και τις συγκεκριμένες καταστάσεις των κρατών μελών.

Πράσινο φως από την Επιτροπή Εμπορίου της ΕΕ στη συμφωνία κατάργησης δασμών στα αμερικανικά προϊόντα εισαγωγής
Πράσινο φως από την Επιτροπή Εμπορίου της ΕΕ στη συμφωνία κατάργησης δασμών στα αμερικανικά προϊόντα εισαγωγής

Με ρήτρες ασφαλείας, η Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου έδωσε το πρώτο πράσινο φως στην έγκριση της εμπορικής συμφωνίας ΕΕ-ΗΠΑ που υπεγράφη το καλοκαίρι στη Σκωτία.

Κεντρικές Τράπεζες: «Ξορκίζουν» τον πληθωρισμό μέσω επιτοκίων
Κεντρικές Τράπεζες: «Ξορκίζουν» τον πληθωρισμό μέσω επιτοκίων

Ο φόβος του στασιμοπληθωρισμού λόγω των στρατιωτικών χτυπημάτων σε ενεργειακές υποδομές στη Μέση Ανατολή ενεργοποιεί τα αντανακλαστικά στις κεντρικές τράπεζες του κόσμου

Γιάννης Αγουρίδης
Λαγκάρντ: Στοχευμένα μέτρα για την ενίσχυση της οικονομίας – Τα τρία σενάρια για ΑΕΠ και πληθωρισμό
Λαγκάρντ: Στοχευμένα μέτρα για την ενίσχυση της οικονομίας – Τα τρία σενάρια για ΑΕΠ και πληθωρισμό

Τις προβλέψεις και τα σενάρια της ΕΚΤ για τις επιπτώσεις του πολέμου στον πληθωρισμό και την ανάπτυξη ανέφερε η Κριστίν Λαγκάρντ, στη διάρκεια συνέντευξης τύπου

Το Brent εκτοξεύεται πάνω από 4%
Το Brent εκτοξεύεται πάνω από 4%

Το πετρέλαιο εκτοξεύεται μετά τις ιρανικές επιθέσεις που προκάλεσαν ζημιές σε βασικές εγκαταστάσεις εξαγωγής LNG του Κατάρ

Εν μέσω κλιματικής κρίσης και πολέμων, πόσο ανθεκτικό είναι το επισιτιστικό σύστημα της Ευρώπης;
Εν μέσω κλιματικής κρίσης και πολέμων, πόσο ανθεκτικό είναι το επισιτιστικό σύστημα της Ευρώπης;

Σε μία περίοδο διαρκών κρίσεων, ακόμη και οι πιο ανθεκτικές χώρες στην Ευρώπη φαίνονται ευάλωτες, καθώς ο κόσμος αγωνίζεται να θρέψει έναν πληθυσμό που προβλέπεται να φτάσει τα 10 δισεκατομμύρια ως το 2050

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Τι αποκαλύπτει η αναδίπλωση των ΗΠΑ στο ρωσικό πετρέλαιο για το παιχνίδι της παγκόσμιας διπλωματίας
Τι αποκαλύπτει η αναδίπλωση των ΗΠΑ στο ρωσικό πετρέλαιο για το παιχνίδι της παγκόσμιας διπλωματίας

Η αιφνίδια στροφή της Ουάσιγκτον στο ρωσικό πετρέλαιο γκρεμίζει το ηθικό αφήγημα των κυρώσεων, αποδεικνύοντας πως η γεωπολιτική σκοπιμότητα υπερισχύει πάντα.

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Ιταλία: Η κυβέρνηση μειώνει τους φόρους στα καύσιμα για τις επόμενες τρεις εβδομάδες
Μειώνει τους φόρους στα καύσιμα η ιταλική κυβέρνηση

Η ιταλική κυβέρνηση αποφάσισε να μειώσει τους φόρους στα καύσιμα για τις επόμενες τρεις εβδομάδες, «με στόχο την αντιμετώπιση της αύξησης της τιμής» τους, εξαιτίας του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Το διπλό μήνυμα του Πάουελ
Το διπλό μήνυμα του Πάουελ

Ο Πάουελ παραμένει στη Fed μέχρι να ολοκληρωθεί η έρευνα – Τι θα κρίνει τη μείωση των επιτοκίων

Fed: Αμετάβλητα τα επιτόκια για δεύτερη συνεχόμενη συνεδρίαση
Αμετάβλητα τα επιτόκια από τη FED

Η Fed διατήρησε τα επιτόκια στο εύρος στο 3,5- 3,75%- Ο Μιράν είναι ο μόνος που διαφώνησε με την απόφαση – Μια μείωση των επιτοκίων για το 2026 δείχνει το dot plot

Ιράν: Εκτοξεύονται πετρέλαιο και φυσικό αέριο μετά από πλήγματα σε ενεργειακές υποδομές
Ιράν: Εκτοξεύονται πετρέλαιο και φυσικό αέριο μετά από πλήγματα σε ενεργειακές υποδομές

Τα κρατικά μέσα ενημέρωσης του Ιράν αναφέρουν ότι στόχος ήταν το South Pars, το μεγαλύτερο κοίτασμα φυσικού αερίου στον κόσμο, και τα γειτονικά διυλιστήρια

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Για πρώτη φορά θέμα βρετανικών βάσεων στην Κύπρο σε συμπεράσματα Ευρωπαϊκού Συμβουλίου – Τι μηνύματα στέλνει
Για πρώτη φορά θέμα βρετανικών βάσεων στην Κύπρο σε συμπεράσματα Ευρωπαϊκού Συμβουλίου – Τι μηνύματα στέλνει

Θετική η πρώτη ανάγνωση της συμπερίληψης ζητήματος βρετανικών βάσεων στην Κύπρο στα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, αλλά χρειάζεται προσοχή στις ισορροπίες υπογραμμίζουν διπλωμάτες στο in.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Η Doja Cat σταμάτησε να ρίχνει τα ταρώ και ξεκίνησε ψυχοθεραπεία
Η Doja Cat σταμάτησε να ρίχνει τα ταρώ και ξεκίνησε ψυχοθεραπεία

«Δεν έχω θεραπευτεί από τίποτα. Αλλά η ψυχοθεραπεία με βοηθά να καταλάβω γιατί κάνω αυτά που κάνω», δήλωσε η Doja Cat, η οποία πρόσφατα αποκάλυψε ότι παλεύει με την οριακή διαταραχή προσωπικότητας,

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Κάτι σάπιο υπάρχει στα προγράμματα κατάρτισης: Τι δείχνουν οι νέες αποκαλύψεις από ελέγχους της OLAF
Κάτι σάπιο υπάρχει στα προγράμματα κατάρτισης: Τι δείχνουν οι νέες αποκαλύψεις από ελέγχους της OLAF

H Κομισιόν ζητάει εξηγήσεις από την Ελλάδα για κακοδιαχείριση και πιθανή απάτη σε προγράμματα κατάρτισης, ζητώντας να επιστραφεί το 25% κοινοτικών κονδυλίων που δαπανήθηκαν, σε σύνολο 6,5 εκ.ευρώ.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Το «αθώο λάθος» ενός αξιωματικού που πρόδωσε την απόρρητη θέση του αεροπλανοφόρου «Σαρλ ντε Γκωλ» στη Μεσόγειο
Το «αθώο λάθος» ενός αξιωματικού που πρόδωσε την απόρρητη θέση του αεροπλανοφόρου «Σαρλ ντε Γκωλ» στη Μεσόγειο

Καθώς μαίνονται οι εντάσεις στη Μέση Ανατολή, μία απρόσεκτη κίνηση μετατράπηκε σε σοβαρό ζήτημα ασφαλείας, όταν η χρήση μιας εφαρμογής αποκάλυψε τη θέση του γαλλικού αεροπλανοφόρου «Σαρλ ντε Γκωλ»

Πόλεμος Ισραήλ – ΗΠΑ – Ιράν: Η έλλειψη «θεωρίας νίκης» και οι συνθήκες που θυμίζουν απαρχές Παγκοσμίου Πολέμου
Πόλεμος Ισραήλ – ΗΠΑ – Ιράν: Η έλλειψη «θεωρίας νίκης» και οι συνθήκες που θυμίζουν απαρχές Παγκοσμίου Πολέμου

Διπλωμάτες και αναλυτές μιλούν για τον πόλεμο στον Ιράν αναφερόμενοι σε κακή στρατηγική, υποτίμηση του στόχου και σημειώνουν την επιβολή πολιτικών στόχων με βία, κατά παράβαση του διεθνούς δικαίου.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Υποκλοπές: Γιατί η κυβέρνηση πρέπει να φοβάται από εδώ και πέρα μην ανοίξουν κι άλλα στόματα ενόψει της νέας έρευνας
Υποκλοπές: Γιατί η κυβέρνηση πρέπει να φοβάται από εδώ και πέρα μην ανοίξουν κι άλλα στόματα ενόψει της νέας έρευνας

Οι υποκλοπές έχουν περάσει σε άλλο επίπεδο μετά τη μαρτυρία Ντίλιαν στο Mega που «έδειξε» την κυβέρνηση ως συνεργάτη της εταιρείας του. Ενόψει της νέας έρευνας που επίκειται από τη Δικαιοσύνη είναι πολλοί οι πολιτικοί που οφείλουν εξηγήσεις για μια υπόθεση... ιδιωτών.

Δημήτρης Τερζής
Χαμογελάνε στην κυβέρνηση με τις δημοσκοπήσεις, στο ερώτημα που θα φτάσει η ακρίβεια κανείς δεν δίνει απαντήσεις
Χαμογελάνε στην κυβέρνηση με τις δημοσκοπήσεις, στο ερώτημα που θα φτάσει η ακρίβεια κανείς δεν δίνει απαντήσεις

Η κυβέρνηση απολαμβάνει δημοσκοπική άνοδο χάρη στον πόλεμο. Το ερώτημα είναι πόσο θα κρατήσουν τα.. καλά νέα από τη στιγμή που η ακρίβεια αρχίζει να ξεφεύγει και πάλι. Κινήσεις τακτικισμών στην αντιπολίτευση, ετοιμάζονται αποχωρήσεις στη Νέα Αριστερά.

Η χώρα χρειάζεται εθνική στρατηγική στην εξωτερική πολιτική και όχι απλώς να προσπαθεί να καταλάβει προς τα πού φυσάει ο άνεμος
Η χώρα χρειάζεται εθνική στρατηγική στην εξωτερική πολιτική και όχι απλώς να προσπαθεί να καταλάβει προς τα πού φυσάει ο άνεμος

Η κυβέρνηση θεωρεί ότι η εξωτερική πολιτική είναι το ισχυρό σημείο της. Στην πραγματικότητα απλώς σωρεύονται κίνδυνοι

Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

