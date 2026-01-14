Η νέα μανία των «υπέροχων τίποτα» – Λέγονται Mirumi, είναι ρομποτάκια και ήρθαν για να διώξουν τα Labubu

Ακριβώς όταν αρχίσαμε να βαριόμαστε τις χιλιάδες παραλλαγές του Labubu, μια ιαπωνική εταιρεία παρουσίασε τη Mirumi (σύνθετη λέξη από το «miru», που σημαίνει «κοιτάζω», και το «nuigurumi», που σημαίνει «παιχνίδι από βελούδο»), μια ακόμη –αχρείαστη, κατά τη γνώμη μας- προσθήκη στη μόδα των αξεσουάρ για τσάντες που κυριαρχεί στους trendsetter εδώ και μερικές σεζόν.

Είναι ένα λούτρινο, μίνι ρομπότ που αντιδρά στον ήχο και στην αφή. Με λίγα λόγια, ακριβώς αυτό που (δεν) χρειαζόμασταν: μια κινούμενη έκδοση του Labubu , που ήδη κερδίζει τους λάτρεις της μόδας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Δημιουργήθηκε από τη νεοφυή επιχείρηση Yukai Engineering, παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στην έκθεση CES στο Λας Βέγκας πέρυσι και πρόσφατα κατέκτησε το TikTok και το Instagram.

«Είναι σημαντικό να σημειωθεί, ωστόσο, ότι δεν είναι μια smart συσκευή: απλά σας κρατά συντροφιά με στυλ» γράφει η Ilaria Perrotta στο ιταλικό Vanity Fair.

Ουσιαστικά, το Mirumi είναι μια αναβάθμιση του Labubu, καθώς έχει τη δυνατότητα να αλληλεπιδρά μέσω της κίνησης

Μόνιμα σταθερή, αδιάφορη έκφραση

Το Mirumi έχει σχεδιαστεί για να προσαρμόζεται με ασφάλεια σε χερούλια τσαντών ή ιμάντες ώμου. Μοιάζει με ένα συνδυασμό μικρού γιέτι, κουκουβάγιας και χαρακτήρα Muppet και έχει μια μόνιμα σταθερή, αδιάφορη έκφραση που θα μπορούσε να περιγραφεί ως attitude της Γενιάς Ζ (σε αντίθεση με το ανατριχιαστικό χαμόγελο του Labubu).

Τα χέρια του μπορούν να τυλιχτούν γύρω από τους περισσότερους ιμάντες τσαντών και είναι αρκετά μικρό. Το Mirumi είναι καλυμμένο με ένα μαλακό, λούτρινο υλικό που μοιάζει με αρκουδάκι και διατίθεται σε παστέλ ροζ, γκρι και μπεζ χρώμα.

«Σε αντίθεση με άλλα παντατίφ και μπρελόκ, αυτός ο γλυκός τριχωτός φίλος έχει σχεδιαστεί για να είναι κάτι περισσότερο από ένα απλό αξεσουάρ μόδας: ο σκοπός του είναι να γίνεται αντιληπτός ως ένα είδος συναισθηματικού συντρόφου» συνεχίζει η Ilaria Perrotta στο ιταλικό Vanity Fair περιγράφοντας απόλυτα την εποχή της μοναξιάς (ψηφιακής ή άλλης) που ζούμε.

«Οι κινητήρες στο σώμα του διευκολύνουν την κλίση και την περιστροφή του κεφαλιού του. Αυτές οι κινήσεις ενεργοποιούνται από την αφή και τον ήχο» συνεχίζει.

Μοιάζει με ένα συνδυασμό μικρού γιέτι, κουκουβάγιας και χαρακτήρα Muppet και έχει μια μόνιμα σταθερή, αδιάφορη έκφραση που θα μπορούσε να περιγραφεί ως attitude της Γενιάς Ζ (σε αντίθεση με το ανατριχιαστικό χαμόγελο του Labubu)

Μερικές φορές γυρίζει πριν κοιτάξει πίσω

Ένας αισθητήρας στο κεφάλι του ανιχνεύει όταν ο χρήστης το χαϊδεύει, ενώ δύο ακουστικοί αισθητήρες συλλαμβάνουν φωνές ή θορύβους που βρίσκονται κοντά. Ο κινητήρας του λαιμού επιτρέπει στο ρομπότ να κοιτάζει προς τα πάνω και οι κινήσεις του είναι προσεκτικά προγραμματισμένες — μερικές φορές γυρίζει πριν κοιτάξει πίσω — για να δίνει την εντύπωση ότι παρατηρεί ενεργά το περιβάλλον του.

Η τιμή είναι περίπου 100 € και προς το παρόν υπάρχει περιορισμένη παραγωγή 100 τεμαχίων για κάθε χρωματική παραλλαγή. Οι πρώτοι τυχεροί πελάτες θα το λάβουν από τις 22 Ιανουαρίου, αλλά σύντομα θα είναι διαθέσιμο για αγορά στην πλατφόρμα Kickstarter, αν και θα πρέπει να περιμένετε μέχρι την επόμενη άνοιξη για να το αποκτήσετε (εάν θέλετε, δηλαδή, να το αποκτήσετε).

«Τώρα που ο κυκλώνας Labubu έχει περάσει, το μόνο που έχουμε να κάνουμε είναι να περιμένουμε το τσουνάμι Mirumi» καταλήγει η Ilaria Perrotta στο ιταλικό Vanity Fair.

Με άλλα λόγια αλί και τρισαλί.

