Ποιος άφησε ένα Labubu στον τάφο του Καρλ Μαρξ;

Μια viral φωτογραφία που δείχνει μια κούκλα Labubu να κάθεται στον τάφο του Καρλ Μαρξ έχει τραβήξει την προσοχή του διαδικτύου, συνδυάζοντας την πολιτισμική αντίφαση με το χιούμορ και την ειρωνεία.

Το Labubu εντοπίστηκε στο νεκροταφείο Highgate του Λονδίνου, η κούκλα της κινέζικης εταιρίας παιγνιδιών Pop Mart, η οποία συμβολίζει τη σημερινή καταναλωτική κουλτούρα των συλλεκτικών ειδών και τοποθετήθηκε σκόπιμα δίπλα στην τελευταία κατοικία ενός από τους πιο ειλικρινείς επικριτές του καπιταλισμού.

«Ο καπιταλισμός νίκησε»

Η εικόνα προκάλεσε αίσθηση στο διαδίκτυο, με τους χρήστες να την αποκαλούν «την πιο ειρωνική στιγμή της πρόσφατης μνήμης». Γνωστά ως προϊόντα των «τυφλών κουτιών» και της διαφημιστικής εκστρατείας περιορισμένης έκδοσης, τα Labubu αντιπροσωπεύουν την ίδια την εμμονή της αγοράς που επέκρινε ο Καρλ Μαρξ.

«Η τοποθέτηση ενός Labubu εκεί μοιάζει στην πραγματικότητα με το να κάνεις βουντού στον Μαρξ» αστειεύτηκε ένας χρήστης. Ένας άλλος έγραψε: «Ναι, υπάρχει ένα Labubu στον τάφο του Μαρξ. Ο καπιταλισμός νίκησε».

Η σκηνή έγινε ακόμη πιο πολυεπίπεδη με την παρουσία μιας χειρόγραφης επιστολής από τον Κινέζο φοιτητή Liu Yuhae. Το σημείωμα ευχαρίστησε τον Μαρξ για τη διαμόρφωση της κοσμοθεωρίας του ενώ περιείχε μια αλλόκοτη ατάκα: «Μοιάζω ήδη με πατάτα τώρα…».

Αν και κάποιοι βρήκαν τη στιγμή γλυκιά, οι περισσότερες διαδικτυακές αντιδράσεις επικεντρώθηκαν στη συμβολική σύγκρουση. Ένας χρήστης έγραψε: «Το Labubu θα μπορούσε να είναι ένα από τα πιο αντι-Μαρξ πράγματα», ενώ ένας άλλος πρόσθεσε: «Το γεγονός ότι γνωρίζω ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα Labubu στον τάφο του Καρλ Μαρξ με ενοχλεί διπλά. Είναι η τέλεια ενσάρκωση του σοσιαλισμού με κινεζικά χαρακτηριστικά»

Από το συγκεχυμένο γέλιο μέχρι τον φιλοσοφικό προβληματισμό, η εικόνα έχει προκαλέσει παγκόσμια συζήτηση.

Πολιτικές ιδεολογίες και memes

Ποιος το έκανε; Ποιος άφησε ένα Labubu στον τάφο του Γερμανού πολιτικού θεωρητικού και συγγραφέα του Κεφαλαίου; Τα στοιχεία για τον labubu-δισμό του τάφου του Μαρξ εμφανίστηκαν για πρώτη φορά στις 20 Ιουλίου, όταν ένας χρήστης του Twitter δημοσίευσε μια φωτογραφία που νόμιζε ότι αναδείκνυε γράμματα από Κινέζους φοιτητές που είχαν τοποθετηθεί εκεί.

Ένα Labubu στον τάφο του Καρλ Μαρξ είναι κατά κάποιο τρόπο μια τέλεια μεταφορά για αυτούς τους σκοτεινούς καιρούς – όταν η καταπίεση και η δυστυχία μοιράζονται στο διαδίκτυο ακριβώς δίπλα σε βίντεο unboxing, και όταν ακόμη και οι πιο σύνθετες πολιτικές ιδεολογίες διαδίδονται πιο μακριά και πιο γρήγορα μέσω memes.

«Οι Δημοκρατικοί σοσιαλιστές κερδίζουν τις προκριματικές εκλογές, αλλά ο Stitch ζωντανής δράσης κερδίζει στο box office και αφήνει τη Lilo να πάει σε ανάδοχη οικογένεια. Απλά συμβαίνουν πολλά και σοβαρά –αλλά η αντιμετώπιση είναι εντελώς ασόβαρη» σχολιάζει η Bethy Squires στο Vulture για να προσθέσει: «Επίσης, θα έπρεπε το Labubu να αφεθεί στον τάφο του Φρίντριχ Ένγκελς. Ήταν πάντα υπέρ των γυναικών» σχολιάζει η Bethy Squires στο Vulture.

