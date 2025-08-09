magazin
Σάββατο 09 Αυγούστου 2025
09.08.2025 | 10:56
Καραμπόλα στην Αττική οδό στο ρεύμα προς Ελευσίνα – Κλειστή η αριστερή λωρίδα
Ποιος άφησε ένα Labubu στον τάφο του Καρλ Μαρξ;
Go Fun 09 Αυγούστου 2025 | 09:45

Ποιος άφησε ένα Labubu στον τάφο του Καρλ Μαρξ;

Ένα Labubu που τοποθετήθηκε στον τάφο του Καρλ Μαρξ στο Λονδίνο έχει γίνει viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για την ειρωνεία της καπιταλιστικής μανίας με τη συγκεκριμένη κούκλα.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Spotlight

Μια viral φωτογραφία που δείχνει μια κούκλα Labubu να κάθεται στον τάφο του Καρλ Μαρξ έχει τραβήξει την προσοχή του διαδικτύου, συνδυάζοντας την πολιτισμική αντίφαση με το χιούμορ και την ειρωνεία.

Το Labubu εντοπίστηκε στο νεκροταφείο Highgate του Λονδίνου, η κούκλα της κινέζικης εταιρίας παιγνιδιών Pop Mart, η οποία συμβολίζει τη σημερινή καταναλωτική κουλτούρα των συλλεκτικών ειδών και τοποθετήθηκε σκόπιμα δίπλα στην τελευταία κατοικία ενός από τους πιο ειλικρινείς επικριτές του καπιταλισμού.

@economistinheels wrap it up bro bfr #labubu #lafufu #karlmarx #economics #capitalism ♬ get out! – auxmit☆

«Ο καπιταλισμός νίκησε»

Η εικόνα προκάλεσε αίσθηση στο διαδίκτυο, με τους χρήστες να την αποκαλούν «την πιο ειρωνική στιγμή της πρόσφατης μνήμης». Γνωστά ως προϊόντα των «τυφλών κουτιών» και της διαφημιστικής εκστρατείας περιορισμένης έκδοσης, τα Labubu αντιπροσωπεύουν την ίδια την εμμονή της αγοράς που επέκρινε ο Καρλ Μαρξ.

«Η τοποθέτηση ενός Labubu εκεί μοιάζει στην πραγματικότητα με το να κάνεις βουντού στον Μαρξ» αστειεύτηκε ένας χρήστης. Ένας άλλος έγραψε: «Ναι, υπάρχει ένα Labubu στον τάφο του Μαρξ. Ο καπιταλισμός νίκησε».

Η σκηνή έγινε ακόμη πιο πολυεπίπεδη με την παρουσία μιας χειρόγραφης επιστολής από τον Κινέζο φοιτητή Liu Yuhae. Το σημείωμα ευχαρίστησε τον Μαρξ για τη διαμόρφωση της κοσμοθεωρίας του ενώ περιείχε μια αλλόκοτη ατάκα: «Μοιάζω ήδη με πατάτα τώρα…».

Αν και κάποιοι βρήκαν τη στιγμή γλυκιά, οι περισσότερες διαδικτυακές αντιδράσεις επικεντρώθηκαν στη συμβολική σύγκρουση. Ένας χρήστης έγραψε: «Το Labubu θα μπορούσε να είναι ένα από τα πιο αντι-Μαρξ πράγματα», ενώ ένας άλλος πρόσθεσε: «Το γεγονός ότι γνωρίζω ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα Labubu στον τάφο του Καρλ Μαρξ με ενοχλεί διπλά. Είναι η τέλεια ενσάρκωση του σοσιαλισμού με κινεζικά χαρακτηριστικά»

Από το συγκεχυμένο γέλιο μέχρι τον φιλοσοφικό προβληματισμό, η εικόνα έχει προκαλέσει παγκόσμια συζήτηση.

Ένα Labubu στον τάφο του Καρλ Μαρξ είναι κατά κάποιο τρόπο μια τέλεια μεταφορά για αυτούς τους σκοτεινούς καιρούς – όταν η καταπίεση και η δυστυχία μοιράζονται στο διαδίκτυο ακριβώς δίπλα σε βίντεο unboxing

@daoyun12okay well i guess i know who put a labubu on karl marx’s grave♬ original sound – dow

Πολιτικές ιδεολογίες και memes 

Ποιος το έκανε; Ποιος άφησε ένα Labubu στον τάφο του Γερμανού πολιτικού θεωρητικού και συγγραφέα του Κεφαλαίου; Τα στοιχεία για τον labubu-δισμό του τάφου του Μαρξ εμφανίστηκαν για πρώτη φορά στις 20 Ιουλίου, όταν ένας χρήστης του Twitter δημοσίευσε μια φωτογραφία που νόμιζε ότι αναδείκνυε γράμματα από Κινέζους φοιτητές που είχαν τοποθετηθεί εκεί.

Ένα Labubu στον τάφο του Καρλ Μαρξ είναι κατά κάποιο τρόπο μια τέλεια μεταφορά για αυτούς τους σκοτεινούς καιρούς – όταν η καταπίεση και η δυστυχία μοιράζονται στο διαδίκτυο ακριβώς δίπλα σε βίντεο unboxing, και όταν ακόμη και οι πιο σύνθετες πολιτικές ιδεολογίες διαδίδονται πιο μακριά και πιο γρήγορα μέσω memes.

«Οι Δημοκρατικοί σοσιαλιστές κερδίζουν τις προκριματικές εκλογές, αλλά ο Stitch ζωντανής δράσης κερδίζει στο box office και αφήνει τη Lilo να πάει σε ανάδοχη οικογένεια. Απλά συμβαίνουν πολλά και σοβαρά –αλλά η αντιμετώπιση είναι εντελώς ασόβαρη» σχολιάζει η Bethy Squires στο Vulture για να προσθέσει: «Επίσης, θα έπρεπε το Labubu να αφεθεί στον τάφο του Φρίντριχ Ένγκελς. Ήταν πάντα υπέρ των γυναικών» σχολιάζει η Bethy Squires στο Vulture.

*Με στοιχεία από tribune.com.pk και vulture.com

Η βασίλισσα Καμίλα στα ελληνικά νησιά με σκάφος 35 εκατ. ευρώ του δωρητή των Τόρις
Sea, Sun, Money 09.08.25

Η βασίλισσα Καμίλα στα ελληνικά νησιά με σκάφος 35 εκατ. ευρώ του δωρητή των Τόρις

Ο φωτογραφικός φακός απαθανάτισε την Καμίλα πάνω στο σούπερ-γιοτ «Zenobia», το οποίο ανήκει στον Σύρο-Σαουδάραβα επιχειρηματία και δισεκατομμυριούχο δωρητή των Τόρις, Γουάφικ Σαΐντ (Wafic Saïd), σύμφωνα με τον ιστότοπο της Mirror.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Η κόρη του Τσάρλι Σιν και της Ντενίζ Ρίτσαρντς παραλίγο θύμα sex trafficking σε βραδινή έξοδο
Η μαρτυρία της 09.08.25

Η κόρη του Τσάρλι Σιν και της Ντενίζ Ρίτσαρντς παραλίγο θύμα sex trafficking σε βραδινή έξοδο

Η 20χρονη Σάμι Σιν θυμάται την τρομακτική συνάντηση με δύο άνδρες έξω από εστιατόριο και προειδοποιεί τους ακόλουθούς της στα σόσιαλ μίντια να είναι σε εγρήγορση.

Σύνταξη
Ο Λίαμ Νίσον φιλάει την Πάμελα Άντερσον σε ένα χαριτωμένο διαφημιστικό βίντεο για το «Naked Gun»
Έρωτας; 09.08.25

Ο Λίαμ Νίσον φιλάει την Πάμελα Άντερσον σε ένα χαριτωμένο διαφημιστικό βίντεο για το «Naked Gun»

Μια νέα ανάρτηση στο Instagram από την επίσημη σελίδα της ταινίας «Naked Gun» δείχνει τους δύο συμπρωταγωνιστές Λίαμ Νίσον και Πάμελα Άντερσον να κάθονται σε ένα κινηματογράφο και να τρώνε ποπ κορν.

Σύνταξη
Άπιαστο όνειρο η επανένωση των Bad Boys: Γουίλ Σμιθ και Μάικλ Μπέι δεν θα συνεργαστούν για το «Fast and Loose»
«Δημιουργικές διαφορές» 08.08.25

Άπιαστο όνειρο η επανένωση των Bad Boys: Γουίλ Σμιθ και Μάικλ Μπέι δεν θα συνεργαστούν για το «Fast and Loose»

Σύμφωνα με το Deadline, ο σκηνοθέτης της επερχόμενης ταινίας «Fast and Loose» Μάικλ Μπέι, ήθελε η ταινία να επικεντρωθεί στα στοιχεία δράσης, ενώ ο Γουίλ Σμιθ είχε διαφορετικές βλέψεις.

Σύνταξη
Και ο Θεός έπλασε τη Χάιντι Κλουμ: To ιδανικό, γυμνό καλοκαίρι της στην Καραϊβική
Διακοπές 08.08.25

Και ο Θεός έπλασε τη Χάιντι Κλουμ: To ιδανικό, γυμνό καλοκαίρι της στην Καραϊβική

«Κοφτερά νύχια, σίγουρη γλυκύτητα». Το Paris Match αποθεώνει τη Χάιντι Κλουμ στο νέο του cover story με τη Γερμανίδα supermodel και διαχρονικό σύμβολο του σεξ να αγκαλιάζει τα πάντα

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Οι μάγισσες του TikTok: Πώς η ψηφιακή εποχή αναγέννησε τη μαγεία
#Witchtok 08.08.25

Οι μάγισσες του TikTok: Πώς η ψηφιακή εποχή αναγέννησε τη μαγεία

Μάγισσες: Πιθανότατα τις γνωρίζετε ως γερασμένες γυναίκες με καμπούρα, γαμψή μύτη και ιπτάμενες σκούπες. Η σύγχρονη «μαγεία» όμως, βρίσκεται περισσότερο στον ψηφιακό κόσμο

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Ποιος θα σώσει τα Crocs; Κατήφεια, οικονομική ανασφάλεια και Ντόναλντ Τραμπ απειλούν τα viral παπούτσια
Πτώση σχεδόν 30% σε ημέρα 08.08.25

Ποιος θα σώσει τα Crocs; Κατήφεια, οικονομική ανασφάλεια και Ντόναλντ Τραμπ απειλούν τα viral παπούτσια

Η τάση των «άσχημων παπουτσιών», που απογειώθηκε στην πανδημία, δείχνει σημάδια κόπωσης και τα Crocs χάνουν την κυριαρχία τους πέφτοντας θύμα ενός εκτηκτικού κοκτέιλ ήττας

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Βασιλικά γκάζια: Στο σφυρί το αγαπημένο τετράτροχο της βασίλισσας Ελισάβετ – «Με ασφάλεια για Κόργκι»
Πάθος για 4 τροχούς 08.08.25

Βασιλικά γκάζια: Στο σφυρί το αγαπημένο τετράτροχο της βασίλισσας Ελισάβετ – «Με ασφάλεια για Κόργκι»

Τα αυτοκίνητα ήταν άρρηκτα συνδεδεμένα με την ζωή της βασίλισσας Ελισάβετ που είχε στο στόλο της Βentley, Land Rover Defender, Mercedes 600 Landaulet, Daimler DS420 και Range Rover

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
«Κανείς δεν πιστεύει πια στο μέλλον» – Άνταμ Κέρτις και Άρι Άστερ δίνουν συμβουλές επιβίωσης στην δυστοπία του σήμερα
Fizz 08.08.25

«Κανείς δεν πιστεύει πια στο μέλλον» – Άνταμ Κέρτις και Άρι Άστερ δίνουν συμβουλές επιβίωσης στην δυστοπία του σήμερα

Στην ατομοκεντρική κοινωνία της «παράνοιας» και της «νοσταλγίας» ο Άνταμ Κέρτις και ο Άρι Άστερ εξηγούν πώς ο κινηματογράφος μπορεί να λειτουργήσει ως καθρέφτης, αλλά και ως μέσο αφύπνισης.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Όταν οι Oasis ταρακούνησαν τη Γη: Η Βρετανική Γεωλογική Υπηρεσία ανακοίνωσε τις top 10 σεισμικές συναυλίες όλων
Αδάμαστη μουσική 08.08.25

Όταν οι Oasis ταρακούνησαν τη Γη: Η Βρετανική Γεωλογική Υπηρεσία ανακοίνωσε τις top 10 σεισμικές συναυλίες όλων

Σύμφωνα με τη Βρετανική Γεωλογική Υπηρεσία, το live των Oasis το 2009 κατέγραψε σεισμική ενέργεια άνω του διπλάσιου από τη δεύτερη πιο ισχυρή συναυλία στη λίστα

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Πίσω από κάθε μεγάλο άντρα…: Η αυξανόμενη επιρροή της Μελάνια στον Ντόναλντ Τραμπ
FLOTUS 09.08.25

Πίσω από κάθε μεγάλο άντρα…: Η αυξανόμενη επιρροή της Μελάνια στον Ντόναλντ Τραμπ

Η πρώτη κυρία των ΗΠΑ, Μελάνια Τραμπ, βρίσκεται στο επίκεντρο πολιτικών αναλύσεων, καθώς κάποιοι υποστηρίζουν ότι ασκεί σημαντική επιρροή στις μεταβολές της στάσης του προέδρου

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Η βασίλισσα Καμίλα στα ελληνικά νησιά με σκάφος 35 εκατ. ευρώ του δωρητή των Τόρις
Sea, Sun, Money 09.08.25

Η βασίλισσα Καμίλα στα ελληνικά νησιά με σκάφος 35 εκατ. ευρώ του δωρητή των Τόρις

Ο φωτογραφικός φακός απαθανάτισε την Καμίλα πάνω στο σούπερ-γιοτ «Zenobia», το οποίο ανήκει στον Σύρο-Σαουδάραβα επιχειρηματία και δισεκατομμυριούχο δωρητή των Τόρις, Γουάφικ Σαΐντ (Wafic Saïd), σύμφωνα με τον ιστότοπο της Mirror.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Η στιγμή που ο Τσιτσιπάς πόνεσε περισσότερο στη ζωή του και η σπανακόπιτα της γιαγιάς Σταυρούλας (vid)
Τένις 09.08.25

Η στιγμή που ο Τσιτσιπάς πόνεσε περισσότερο στη ζωή του και η σπανακόπιτα της γιαγιάς Σταυρούλας (vid)

O Στέφανος Τσιτσιπάς λίγο πριν ξεκινήσει τις αγωνιστικές υποχρεώσεις στο Σινσινάτι Οπεν έδωσε συνέντευξη και μίλησε για τη στιγμή με το μεγαλύτερο πόνο έως τώρα στη ζωή του.

Δήμος Μπουλούκος
Δήμος Μπουλούκος
Πειραιάς: Ένταση έξω από το πλοίο για Νάξο – Αρνήθηκαν σε πάνω από 100 επιβάτες την επιβίβαση
Ταλαιπωρίας συνέχεια 09.08.25

Ένταση έξω από το πλοίο για Νάξο - Αρνήθηκαν σε πάνω από 100 επιβάτες την επιβίβαση - Καθυστέρηση μίας ώρας

Ορισμένοι επιβάτες ανέβηκαν στον καταπέλτη και ο απόπλους καθυστέρησε μία ώρα - Η ακτοπλοϊκή τους είχε ενημερώσει ότι θα ταξιδέψουν για Νάξο με τα χθεσινά εισιτήρια, κάτι που δεν έγινε

Σύνταξη
Ζάκυνθος: Νεκρός τουρίστας που έχασε τις αισθήσεις του καθώς κολυμπούσε στο Ναυάγιο
Θλίψη 09.08.25

Νεκρός τουρίστας στο Ναυάγιο Ζακύνθου - Έχασε τις αισθήσεις του την ώρα που κολυμπούσε

Ο 57χρονος είχε φτάσει στον όρμο στο Ναυάγιο με τουριστικό σκάφος και είχε πέσει στη θάλασσα για να κολυμπήσει, όταν οι λουόμενοι αντελήφθησαν ότι είχε χάσει τις αισθήσεις του

Σύνταξη
Η κόρη του Τσάρλι Σιν και της Ντενίζ Ρίτσαρντς παραλίγο θύμα sex trafficking σε βραδινή έξοδο
Η μαρτυρία της 09.08.25

Η κόρη του Τσάρλι Σιν και της Ντενίζ Ρίτσαρντς παραλίγο θύμα sex trafficking σε βραδινή έξοδο

Η 20χρονη Σάμι Σιν θυμάται την τρομακτική συνάντηση με δύο άνδρες έξω από εστιατόριο και προειδοποιεί τους ακόλουθούς της στα σόσιαλ μίντια να είναι σε εγρήγορση.

Σύνταξη
US Raises Bounty on Venezuela’s Nicolás Maduro to $50 Million
English edition 09.08.25

US Raises Bounty on Venezuela’s Nicolás Maduro to $50 Million

Beyond criminal charges, the Trump administration is exerting economic pressure on Venezuela. Since returning to the presidency in January, Trump has tightened an oil embargo and imposed additional tariffs on countries that buy Venezuelan crude

Σύνταξη
Λος Άντζελες: Ένα δισ. δολάρια απαιτεί η κυβέρνηση Τραμπ από το UCLA για τις διαδηλώσεις υπέρ των Παλαιστινίων
ΗΠΑ 09.08.25

Ένα δισ. δολάρια απαιτεί η κυβέρνηση Τραμπ από το UCLA για τις διαδηλώσεις υπέρ των Παλαιστινίων

Το πανεπιστήμιο καλείται από την κυβέρνηση Τραμπ να καταβάλει και αποζημιώσεις 172 εκατ. δολαρίων σε εβραίους φοιτητές που υπέστησαν διακρίσεις ή εκφοβισμό, αναφέρουν αμερικανικά μέσα ενημέρωσης

Σύνταξη
Πρόταση Πούτιν σε Τραμπ: Κρατάω ανατολική Ουκρανία, σας δίνω ειρήνη και νομοθετική δέσμευση να μην επιτεθώ σε ΕΕ
Wall Street Journal 09.08.25

Πρόταση Πούτιν σε Τραμπ: Κρατάω ανατολική Ουκρανία, σας δίνω ειρήνη και νομοθετική δέσμευση να μην επιτεθώ σε ΕΕ

Η Wall Street Journal εκτιμά ότι η κίνηση του Πούτιν φαίνεται να στοχεύει εν μέρει στην αύξηση της εσωτερικής πίεσης προς τον Ζελένσκι

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Σκιάθος: Ανήλικη τουρίστρια έπεσε θύμα βιασμού – Συνελήφθη 23χρονος
Έγινε καταγγελία 09.08.25

Ανήλικη τουρίστρια έπεσε θύμα βιασμού στη Σκιάθο - Συνελήφθη 23χρονος

Η 17χρονη τουρίστρια γνώρισε τον νεαρό άνδρα μέσω κοινής παρέας, ο οποίος κατάφερε να την ξεμοναχιάσει και σύμφωνα με την καταγγελία της ίδιας να την κακοποιήσει σεξουαλικά

Σύνταξη
«Με αυτές δεν μιλάς, αλλά ξέρουν ακριβώς πώς νιώθεις»: Πώς οι γάτες έγιναν οι πιο δημοφιλείς σταρ του Χόλιγουντ
Meow 09.08.25

«Με αυτές δεν μιλάς, αλλά ξέρουν ακριβώς πώς νιώθεις»: Πώς οι γάτες έγιναν οι πιο δημοφιλείς σταρ του Χόλιγουντ

Τα τελευταία χρόνια οι γάτες έχουν μετατραπεί από πρωταγωνιστές σε χαριτωμένα βίντεο στα social media σε ολοκληρωμένους κινηματογραφικούς χαρακτήρες. Τι έκανε το Χόλιγουντ να ρίξει τα φώτα του πάνω στα αγαπημένα αιλουροειδή;

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Κλιματική κρίση και ακραία ζέστη – Μια γειτονιά του Ντουμπάι δίνει ένα μάθημα την εποχή του air-condition
Πράσινη αρχιτεκτονική 09.08.25

Κλιματική κρίση και ακραία ζέστη – Μια γειτονιά του Ντουμπάι δίνει ένα μάθημα την εποχή του air-condition

Ανεμοσυλλέκτες, καφασωτά, στενά σοκάκια και εσωτερικές αυλές με πλούσια βλάστηση. Η παλιά πόλη του Ντουμπάι εμπνέει τη σύγχρονη αρχιτεκτονική στην εποχή της κλιματικής αλλαγής για φυσική δροσιά.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Η Νιούκαστλ συνεχίζει δυναμικά για τον Παυλίδη – Ποιο είναι το ποσό που ζητάει η Μπενφίκα
Ποδόσφαιρο 09.08.25

Η Νιούκαστλ συνεχίζει δυναμικά για τον Παυλίδη – Ποιο είναι το ποσό που ζητάει η Μπενφίκα

Ο Βαγγέλης Παυλίδης βρίσκεται στο στόχαστρο της Νιούκαστλ, η οποία θέλει να βρει τον αντικαταστάτη του Αλεξάντερ Ίσακ. Με ποιο ποσό παραχωρεί τον Έλληνα φορ η Μπενφίκα.

Σύνταξη
Φωτιά στην Κερατέα: «Έτρεχε» με ένα χλμ. την ώρα – Τι είδαν οι δορυφόροι – Ερευνητής αναλύει τα στοιχεία
Πύρινος εφιάλτης 09.08.25

Με ένα χλμ. την ώρα «έτρεχε» η φωτιά στην Κερατέα - Τι είδαν οι δορυφόροι - Ερευνητής αναλύει τα στοιχεία

Τα θερμά σημεία που ανιχνεύθηκαν από τους δορυφόρους δείχνουν ότι η φωτιά διένυσε περίπου 11 χιλιόμετρα σε ένα 12ωρο, σημειώνει ο ερευνητής στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, Θοδωρής Γιάνναρος

Σύνταξη
Φωτιά στην Κερατέα: «Εντοπίστηκε γκαζάκι στον Άγιο Νικόλαο» – Καταγγέλλει εμπρησμό ο αντιδήμαρχος Σαρωνικού
Ελλάδα 09.08.25

Φωτιά στην Κερατέα: «Εντοπίστηκε γκαζάκι στον Άγιο Νικόλαο» – Καταγγέλλει εμπρησμό ο αντιδήμαρχος Σαρωνικού

Ο αντιδήμαρχος Σαρωνικού, Σταύρος Πετρόπουλος, μιλώντας για τη φωτιά στην Κερατέα, κατήγγειλε ότι βρέθηκε γκαζάκι στο μέτωπο στον Άγιο Νικόλαο Αναβύσσου και έκανε λόγο για εμπρησμό

Σύνταξη
Τουλάχιστον 21 νεκροί μετά από τροχαίο λεωφορείου που μετέφερε άτομα από κηδεία στην Κένυα
Κένυα 09.08.25

Τουλάχιστον 21 νεκροί μετά από τροχαίο λεωφορείου που μετέφερε άτομα από κηδεία

Τα τροχαία ατυχήματα είναι συχνά φαινόμενο στην Κένυα και στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Αφρικής, όπου οι δρόμοι είναι συχνά στενοί και σε κακή κατάσταση με πολλές λακκούβες.

Σύνταξη
ΑΑΔΕ: Τεχνητή νοημοσύνη κατά της φοροδιαφυγής – Σαρωτικές διασταυρώσεις έως το τέλος του 2025
Μπαράζ ελέγχων 09.08.25

Την τεχνητή νοημοσύνη επιστρατεύει η ΑΑΔΕ κατά της φοροδιαφυγής - Σαρωτικές διασταυρώσεις

Θα χρησιμοποιούνται ειδικοί αλγόριθμοι για την ανάλυση των μεγάλων δεδομένων και την άντληση στοιχείων από ψηφιακά συστήματα τιμολόγησης - Η τεχνητή νοημοσύνη θα «σκανάρει» στοιχεία από το Διαδίκτυο

Σύνταξη
