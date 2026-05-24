Η μαύρη Ελένη, ο Κολοκοτρώνης και η Αφροδίτη: Τι πιστεύει ο Γιάννης Σμαραγδής για την «Οδύσσεια» του Νόλαν;

Ο Γιάννης Σμαραγδής σχολίασε την «Οδύσσεια» του Κρίστοφερ Νόλαν και τη συζήτηση που έχει προκαλέσει η επιλογή της Λουπίτα Νιόνγκο για τον ρόλο της Ωραίας Ελένης.

Μιλώντας στην εκπομπή Ραντεβού το ΣΚ, ο Έλληνας σκηνοθέτης ανέφερε αρχικά: «Είμαι ο μόνος Έλληνας σκηνοθέτης εν ζωή που μέσα στις δέκα ταινίες όλων των εποχών έχω δύο ταινίες, το “El Greco” και τώρα τον “Καποδίστρια”. Έχω επίσης την ξεχωριστή τιμή να είμαι ο μόνος Έλληνας σκηνοθέτης που είμαι ακαδημαϊκός και μάλιστα στην Ευρωπαϊκή Ακαδημία Επιστημών και τεχνών. Δηλαδή θέλω να πω ότι μπορώ να φύγω ήσυχος. Τώρα αν η… ανωτάτη αρχή μού δώσει δυνάμεις θα κάνω και τον Κολοκοτρώνη».

Η «Οδύσσεια» του Νόλαν

Στη συνέχεια, ο Γιάννης Σμαραγδής κλήθηκε να σχολιάσει την ταινία του Κρίστοφερ Νόλαν: «Ένας καλλιτέχνης, όπως είναι ο Νόλαν, έχει δικαίωμα να κάνει ό,τι θέλει, εάν είναι αγαθή η πρόθεση. Ο κ. Μασκ βγήκε και είπε ότι το κάνει για άλλους λόγους. Ο κανονισμός των βραβείων Όσκαρ και για να μπορέσεις εσύ να καταθέσεις την ταινία και να διεκδικήσεις βραβεία, είναι να υπάρχουν μέσα στην ουσία δυο κατηγορίες: ΛΟΑΤΚΙ ή στοιχείο μετανάστευσης».

Ο Γιάννης Σμαραγδής πρόσθεσε: «Ο Νόλαν που ‘ναι έξυπνος άνθρωπος δεν θέλει να ‘ναι έξω από τις επιβραβεύσεις και τα Όσκαρ. Εάν λοιπόν αυτό έχει γίνει μ’ αυτόν τον τρόπο, είναι κατάπτυστος. Είναι η δεύτερη φορά που πάλι ξένα κέντρα, που δεν ξέρουμε ποιοι είναι αυτοί, προσπαθούν να μας βγάλουν εμάς ότι τα ιερά και τα όσια ότι προέρχονται από την Αφρική. Παλαιότερα έλεγαν ότι η Αφροδίτη είναι μαύρη. Ο πονηρός τρόπος, αν είναι έτσι ο Νόλαν, είναι εχθρική πράξη και εξαπάτηση των Ελλήνων».

Στη συνέχεια, ο Γιάννης Σμαραγδής αναφέρθηκε και στο ΕΚΚΟΜΕΔ: «Επειδή έγινε μια επίθεση στο ΕΚΚΟΜΕΔ, τον οργανισμό που χρηματοδοτεί ξένες ταινίες και συμπεριέλαβε και την ταινία “Οδύσσεια” του Νόλαν, σωστά το συμπεριέλαβε, διότι προσπαθεί να συγκεντρώσει μέσα ελληνικές παραγωγές. Δεν έχει δικαίωμα το ΕΚΚΟΜΕΔ να πάρει το σενάριο και να δει ποιοι ηθοποιοί θα παίξουν. Δεν είναι δική του δουλειά».