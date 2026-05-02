Γιάννης Σμαραγδής: Ο σκηνοθέτης μιλά για την ταινία «Καποδίστριας» που έχει κόψει 840.000 εισιτήρια

Ο Γιάννης Σμαραγδής μίλησε αποκλειστικά στην κάμερα του Buongiorno για την επιτυχία της τελευταίας του ταινίας, με τίτλο «Καποδίστριας», τονίζοντας πως η ανταπόκριση του κοινού ήταν θετική, κόβοντας 840.000 εισιτήρια.

Γιάννης Σμαραγδής: «Στο top 10 ο ‘Καποδίστριας’»

«Καλή ενέργεια έστειλε η ταινία, καλή ενέργεια έστειλαν οι άνθρωποι που την είδαν. Η ταινία αγαπήθηκε πάρα πολύ απ’ τα παιδιά. Είχα ένα ραντεβού με τον γιο μου να φάμε σε ένα εστιατόριο, μια ταβέρνα και φεύγει ένα παιδί 8 χρονών και έρχεται κατά πάνω μου και μου λέει ‘συγχαρητήρια για τον Καποδίστρια, μ’ άρεσε πάρα πολύ’ και το βρήκα τόσο συγκινητικό».

«Στο top 10 ο ‘Καποδίστριας’ είναι πέμπτος και η ταινία για τον El Greco έκτη. Τώρα κατά περίεργο τρόπο, στη δεκάδα είμαι ο μόνος σκηνοθέτης εν ζωή που έχει δύο ταινίες».

Η συγκίνηση για τη σύζυγό του: «Τα βράδια κλαίω, που λείπει»

Ιδιαίτερα συγκινητική ήταν η αναφορά στη σύζυγό του, Ελένη, η οποία δεν βρίσκεται στη ζωή:

«Όταν πήγαμε στο Χιούστον της Αμερικής, που παιζόταν ο ‘Καζαντζάκης’, και έσκυψε κάποια στιγμή η γυναίκα μου και μου είπε “κοίταξε έξω από το παράθυρο”. Ήταν σύννεφα με μορφές αγγέλων.

Και μου λέει η Ελένη “θα πάρει πολλά βραβεία η ταινία”. Πήρε πέντε. Πώς το ξέρει; Γιατί ξέρει να βλέπει τους αγγέλους η Ελένη. Γιατί και αυτή ήταν άγγελος. Με αυτόν τον άνθρωπο έζησα εγώ».

«Στην πρεμιέρα, το Βατικανό που δίνει κάθε χρόνο ετήσια βραβεία για τον πολιτισμό, έφερε και ένας εκπρόσωπος του Βατικανού το βραβείο της Ελένης, το μοναδικό βραβείο που έχει δώσει το Βατικανό σε άνθρωπο του πολιτισμού που έχει φύγει. Το Βατικανό, παρακαλώ, σε μια Ελληνίδα Ορθόδοξη…

Τα βράδια κλαίω, που λείπει. Μπροστά στον κόσμο».