«Στη ψυχή είμαι ένας Κρητικός» – Ο Γιάννης Σμαραγδής για τον Καποδίστρια, την Ελλάδα και αυτούς που δεν ήθελαν την ταινία του

Με το μεστό και χειμαρρώδη λόγο που τον διακρίνει, ο γνωστός σε όλους μας σκηνοθέτης Γιάννης Σμαραγδής μίλησε για όλους και για όλα στο Patris.gr, με αφορμή την προβολή της νέας του ταινίας με τίτλο «Καποδίστριας», που αναμένεται να κυκλοφορήσει στους κινηματογράφους στις 25 Δεκεμβρίου 2025.

Ο Ηρακλειώτης σκηνοθέτης της μεγάλης οθόνης, μίλησε για την επιλογή της νέας του ταινίας «Ιωάννης Καποδίστριας», για τα προβλήματα που αντιμετώπισε, τη βοήθεια από το κράτος που δεν είχε, για το κατεστημένο που ελέγχει τον ελληνικό κινηματογράφο καθώς και για τις πρώτες κριτικές της ταινίας που προβλήθηκε στην Νέα Υόρκη.

Ο Γιάννης Σμαραγδής μετά το θρίαμβο που έκανε η ταινία στη παγκόσμια πρεμιέρα της για τον Ελληνισμό στη Νέα Υόρκη, βρέθηκε στο Ηράκλειο, στην πόλη που τόσο αγάπησε. Άλλωστε ο ίδιος δηλώνει υπερήφανος γι’ αυτό γιατί όπως αναφέρει «κάπου στο σώμα , στην καρδιά… στο μυαλό … υπάρχει το DNA των Μινωιτών. Ένα DNA που κουβαλούσε και ο Καποδίστριας αφού η μητέρα του είχε καταγωγή από το Ηράκλειο. Ήταν δίκαιος, ήταν τίμιος, ήταν ανιδιοτελής. Εφάρμοζε τους νόμους και τις αρχές των Μινωιτών», αναφέρει χαρακτηριστικά ο κ. Σμαραγδής.

Ήρθε στην Ελλάδα για να τη σώσει, ενώ γνώριζε ότι θα δολοφονηθεί. «Δεν δίστασε ούτε ένα λεπτό. Τον είχαν προειδοποιήσει ότι τον θέλουν νεκρό. Πέθανε σε ένα μικρό δωμάτιο χωρίς να έχει δεύτερη αλλαξιά ρούχα. Αυτός ήταν ο Καποδίστριας».

Υπάρχουν ηγέτες σήμερα σαν τον Καποδίστρια;

«Η Ελλάδα δυστυχώς δεν είναι μία αυτοδύναμη δημοκρατία, πλήττεται από εγκληματικές πράξεις των πολιτικών μας, διαχρονικά. Λειτουργούν τη χώρα ως προτεκτοράτο των Αμερικανών, των επικυρίαρχων. Κανονικά. Είναι ακριβώς το αντίθετο από ότι είχε καταγγείλει ο Καποδίστριας. Ο Καποδίστριας έλεγε ότι όσοι ακούνε τους ξένους είναι προδότες.

Φτάσαμε στο σημείο να μην κάνουν βήμα εάν δεν ρωτήσουν. Τι Ελλάδα είναι αυτή; Αυτήν την Ελλάδα θα περάσουμε στους αυριανούς Έλληνες; Είναι ντροπή. Είμαστε μεγάλος λαός, μικρή χώρα, αλλά το μέσα της σώμα είναι τεράστιο. ΤΕΡΑΣΤΙΟ. Είμαστε η μόνη χώρα στον κόσμο που έχουμε τριπλό πολιτισμό. Ποια άλλη χώρα έχει; ΚΑΜΙΑ.

Και εάν το πνευματικό δυναμικό της χώρας δε βγει προς τα έξω να βάλει σε κίνηση τα μεγάλα πράγματα θα μικραίνει , όλο και θα μικραίνει η χώρα. Και δεν πειράζει ας θυσιαστεί κανείς. Εγώ δεν είχα κανένα πρόβλημα όσο έκανα τη διαδικασία για να γίνει η ταινία δεν με πείραζε εάν έφευγα».

Ποιο ήταν το όραμα του Καποδίστρια;

«Δεν είμαστε ένας τυχαίος λαός. Είμαστε ένας λαός που όπως έλεγε και ο Καποδίστριας που ήθελε να κάνει μία χώρα μήτρα, να γεννάει τα πράματα και να τα απλώνει στον κόσμο και όχι για να μιμείται των ξένων, τα οποία είναι αλλότρια και τα οποία ισοπεδώνουν. Και φτάσαμε στο σημείο να ισοπεδώνουμε τα πάντα. Εγώ λοιπόν αντιστέκομαι. Και ξέρεις γιατί αντιστέκομαι; Γιατί είμαι από τον Ψηλορείτη. Εκεί δεν πατήσανε οι Τούρκοι, θα πατήσουνε οι έξω από δω; Δίνεις τον αγώνα σου και εάν χρειαστείς να πέσεις θα πέσεις. Δεν θα είμαι ούτε ο πρώτος ούτε ο τελευταίος. Αλλά πρέπει να κάνουμε το καθήκον μας όσο είμαστε εν ζωή. Όσο είμαστε σε αυτόν τον κόσμο. Γιατί η ζωή μετά θα κριθεί».

Γιατί η πρώτη παγκόσμια προβολή της ταινίας στην Νέα Υόρκη;

«Οι παγκόσμιοι Κρήτες με τιμήσανε και το θεώρησα μία δικαίωση του όλου μου έργου, ότι οι δικοί μου άνθρωποι αισθάνονται μία υπερηφάνεια από αυτά τα έργα. Οι έλληνες της διασποράς ξεκινώντας από την Νέα Υόρκη, μ ‘ αυτούς και οι Κρητικοί βεβαίως, συγκέντρωσαν χρήματα για να γίνει η ταινία. Γιατί εγώ στην ψυχή είμαι ένας Κρητικός και αυτό δεν αλλάζει. Και είμαι ένας υπερήφανος Κρητικός και είμαι τρεις φορές υπερήφανος που γεννήθηκα 6 χιλιόμετρα από την Κνωσό.

Έχω μέσα στο κύτταρο μου όπως όλοι οι Ηρακλειώτες και όλοι οι Κρητικοί, τον Μινωικό Πολιτισμό. Τον οποίο έχουν απαξιώσει. Είμαι ευγνώμων που κουβαλάω το πολιτισμικό αυτό παρελθόν. Σε πολλούς δεν αρέσει αυτό. Εγώ δεν είμαι από αυτούς που κόβουν ρίζες αλλά από αυτούς που δένουν ρίζες».

Αυτός ήταν ο λόγος που κάποιοι δεν ήθελαν να ολοκληρωθεί η ταινία;

«Αυτός ήταν και ο κύριος λόγος που κάποιοι δεν ήθελαν την ταινία να βγει στη μεγάλη οθόνη.

Υπάρχει και κάποιος λόγος για τον Καποδίστρια, ο οποίος ήξερε τους Μινωικούς νόμους που ήταν δίκαιοι, που ήθελε να τους βάλει σε κίνηση, και πατήσανε πάνω σε αυτό να κάνουνε σπέκουλα ενάντια στην ιστορικότητα της ταινίας. Δεν ξέρουνε και μιλάνε. Και να ξέρανε πάλι θα λέγανε τα ίδια. Είναι εδώ Έλληνες που υπηρετούν αλλότριες αντιλήψεις , οι οποίες καταστρέφουν την Ελλάδα και την ψυχή των Ελλήνων. Εγώ λοιπόν ενεργοποιώ τις ψυχές των Ελλήνων».

Η Υπουργός Πολιτισμού κ.Λίνα Μενδώνη βρέθηκε στο πλευρό σας στη Νέα Υόρκη.

«Κάποιοι εμπόδιζαν να γίνει η ταινία. Η κ. Λίνα Μενδώνη κατ εξαίρεση, βοηθούσε από την πρώτη στιγμή στην ταινία. Πίστεψε στην ταινία και πίστεψε σε μένα και στα δικά μου έργα. Γιατί όταν έγινα Ακαδημαϊκός στην Ευρώπη, σ αυτή την ακαδημία που είναι 38 νομπελίστες, μεγάλη τιμή για μένα, σιώπησαν οι πάντες. Η κ.Μενδώνη έστειλε ένα θερμό γράμμα και όποιες δυσκολίες βρίσκαμε στο πλαίσιο των δικών της ευθυνών έτρεχε να τις λύσει. Η κ. Μενδώνη ζήτησε να βρεθεί στην Νέα Υόρκη.’’ Θέλω να έρθω για να τιμήσουμε τον Σμαραγδή’’ είπε η ίδια στους διοργανωτές της εκδήλωσης».

* Πηγή: Πατρίς