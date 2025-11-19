Γιάννης Σμαραγδής: Η συγκλονιστική εξομολόγηση για την απώλεια της συζύγου του

O Γιάννης Σμαραγδής σε μια συνέντευξη εφ όλης της ύλης μίλησε για την πίστη, αλλά και τις έννοιες του καλού και του κακού στο σύμπαν.

Οι εκμυστηρεύσεις για τους Θεοδωράκη – Παπαθανασίου

«Εμείς οι άνθρωποι έχουμε ένα στοιχείο κοινό. Ένα φως που είναι μέρος του θείου φωτός. Αυτό σου δίδεται και σου δίδονται ορισμένα στοιχεία, όμως το πως θα πορευτείς και εν τέλει τι ίχνος θα αφήσεις εξαρτάται από τον τρόπο που ο άνθρωπος θα τοποθετηθεί ανάμεσα στο καλό και στο κακό.

Σου δίνει τα δύο το θείο και εσύ στην πορεία θα επιλέξεις που θα πας», είπε.

«Δεν χάνεται τίποτα από το σύμπαν. Θα σας πω κάτι για τον Βαγγέλη Παπαθανασίου και τον Μίκη Θεοδωράκη. Και οι δύο μιλούσαν για το σύμπαν και τη συμπαντική αρμονία.

Το πρόσωπο της αρμονίας είναι η ομορφιά, η καλοσύνη. Ο Θεοδωράκης έλεγε για το σύμπαν από τη μεριά του γήινου ανθρώπου. Ο Παπαθανασίου έλεγε το ίδιο πράγμα, αλλά σαν να συνομιλεί με το θείο απευθείας».

Γιάννης Σμαραγδής: Η απώλειά της συζύγου του που τον διέλυσε

«Όλοι έχουμε έναν άγγελο. Εγώ δίπλα μου είχα τη γυναίκα μου, την Ελένη. Της Ελένης δίνονταν και μου τα περνούσε, κυριολεκτώ. Η ταινία αυτή, ο ‘Καποδίστριας’, της την αφιερώνω. Το σενάριο είχε γραφτεί 70 φορές.

Την τελευταία φορά είπε ‘Γιάννη, αυτή θα είναι η καλύτερή μας ταινία’ και έφυγε. Έπεσα στα πατώματα, 6 μήνες κοίταζα το ταβάνι».

«Ήταν ξαφνικό όταν έφυγε, αλλά αυτή το ήξερε. Όταν έκανα κάποιες παρασπονδίες με κοίταζε και μου έλεγε ‘μην νομίζεις ότι δεν ξέρω τι κάνεις’.

Δεν έφυγα ποτέ, αλλά αυτή η δουλειά που κάνουμε έχει πολλούς πειρασμούς. Έμπαινα σε πειρασμούς και με συγχωρούσε. Αν δεν είχε εμφανιστεί η Ελένη στη ζωή μου δεν θα έκανα τίποτα από όλα αυτά που έχω κάνει», είπε.