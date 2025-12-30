Ο Νικορέστης Χανιωτάκης για τον Καποδίστρια: «Ο Σμαραγδής μου έδωσε το δικαίωμα να επιλέξω εγώ ποιον ρόλο θα ήθελα να υποδυθώ»

Ο Γιάννης Σμαραγδής επέστρεψε με τη νέα του ταινία «Καποδίστριας», βασισμένη στη ζωή του Έλληνα πολιτικού και διπλωμάτη Ιωάννη Καποδίστρια. Το σενάριο υπογράφει ο ίδιος ο σκηνοθέτης, ενώ τον πρώτο κυβερνήτη του νέου ελληνικού κράτους ενσαρκώνει ο Αντώνης Μυριαγκός.

Ο Νικορέστης Χανιωτάκης ερμηνεύει τον Νικόδημο, τη μοναδική φιγούρα που δεν είναι πραγματική. Ένα πρόσωπο μυθοπλασίας, που βρίσκεται πάντα κοντά στον Καποδίστρια ως φύλακας άγγελός του.

Ο ηθοποίος μιλώντας για τη συνεργασία του με τον Γιάννη Σμαραγδή είπε χαρακτηριστικά: «Κάθε μέρα ήταν μια απίστευτη εμπειρία ζωής όπου μαθαίναμε νέα πράγματα και πώς να εξελίσσουμε τα υποκριτικά μας εργαλεία.

Μιλήστε μας για τη συνεργασία σας με τον Γιάννη Σμαραγδή- Περάσατε από κάποιο καστινγκ;

«Η συνάντησή μου με τον Γιάννη Σμαραγδή άλλαξε πολλά πράγματα μέσα μου για το πώς βλέπω την τέχνη και ιδιαίτερα τον κινηματογράφο.

Είδα σε εκείνον μια αυθεντική αγάπη και ένα όραμα που σπάνια πσυναντάς σε καλλιτέχνη. Η συνεργασία μας ήταν ποτισμένη από αμοιβαία εμπιστοσύνη και σεβασμό. Δεν πέρασα κάποιο κάστινγκ.

Η διαδικασία επιλογής μου ήταν πολύ πιο ανθρώπινη και ουσιαστική. Δεν μου είχε τύχει ποτέ ξανά κάτι παρόμοιο στο παρελθόν.

Χωρίς να γνωριζόμαστε από πριν, αρκούσε μόνο μια συνάντηση μισής ώρας στο γραφείο του για να καταλάβουμε κι οι δυο ότι η ταινία αυτή θα αποτελέσει την αφορμή μιας πολύ όμορφης συμπόρευσης.

Ο κύριος Σμαραγδής μου έκανε την τιμή να μου εμπιστευτεί το υπέροχο σενάριό του και να μου δώσει το δικαίωμα να επιλέξω εγώ ποιον ρόλο θα ήθελα να υποδυθώ (εκτός φυσικά από το ρόλο του Καποδίστρια).

Όταν του είπα την επιλογή μου, μου απάντησε: «Κι εγώ τον ίδιο ρόλο φανταζόμουν για εσένα»!

Ποιος είναι ο ήρωας που υποδύεστε;

«Υποδύομαι τον Νικόδημο, ο οποίος είναι ο μοναδικός χαρακτήρας που δεν είναι πραγματικό, ιστορικό πρόσωπο, αλλά προϊόν μυθοπλασίας του Γιάννη Σμαραγδή.

Ο Νικόδημος ήταν καλόγερος, αλλά άφησε την εκκλησία όταν συνάντησε τον Καποδίστρια και επέλεξε να τον ακολουθήσει, όταν είδε στα μάτια του το όραμα που είχε για την Ελλάδα και για όλη την ανθρωπότητα.

Κατά έναν τρόπο, αποτελεί τον φύλακα – άγγελο του Καποδίστρια, το στήριγμά του στα δύσκολα. Δεν είναι τυχαίο ότι είναι ο μοναδικός άνθρωπος που μένει κοντά του μέχρι την τελευταία στιγμή.»

Ξεχωρίζετε κάποια συγκεκριμένη σκηνή από τα γυρίσματα;

«Δύο είναι οι σκηνές που έχουν χαρακτεί μέσα μου. Η πρώτη ήταν σε ένα γύρισμα που κάναμε σε ένα εντυπωσιακό παλάτι στο Βουκουρέστι, όπου μέσα στο ημίφως συναντιόμουν με τον Καποδίστρια.

Βλέποντάς τον σε πολύ άσχημη ψυχολογική κατάσταση, τον πιάνω και του λέω:

«Ιωάννη, δεν πρέπει να παραιτηθείς. Εσύ έχεις ανώτερη αποστολή να επιτελέσεις. Πέρα από τα ανθρώπινα».

Τόσο εγώ, όσο κι ο Αντώνης Μυριαγκός αισθανθήκαμε μια μαγική επικοινωνία εκείνη την στιγμή.

Η δεύτερη σκηνή ήταν σε ένα γύρισμα στο Ναύπλιο, την οποία παρακολούθησα ως θεατής, καθώς δεν συμμετείχε ο χαρακτήρας μου. Είχα, λοιπόν, την ευκαιρία να δω την σκηνή της δολοφονίας του Καποδίστρια, η οποία γυρίστηκε ακριβώς στο σημείο που έγινε και η πραγματική δολοφονία!

Ανατριχιαστική στιγμή! Η ερμηνεία του Αντώνη και του «δολοφόνου» Γιώργου Φλωράτου, όπως επίσης και η συγκέντρωση που είχαν όλοι οι συντελεστές δημιούργησαν μια ατμόσφαιρα μοναδική που δεν θα ξεχάσω ποτέ.».

Ποια είναι η γνώμη σας για τον ελληνικό κινηματογράφο;

«Όπως και για πολλά άλλα είδη τέχνης στην Ελλάδα, έτσι για τον κινηματογράφο πιστεύω ότι είμαστε πολύ «πλούσιοι» σε ταλέντο, ιδέες και ταπεραμέντο, αλλά φτωχοί σε τεχνογνωσία και οικονομική ενίσχυση.

Ελπίζω το κράτος σε συνδυασμό με κάποιους εύπορους επιχειρηματίες να στηρίξουν περισσότερο τον κινηματογράφο μας, ώστε να μπορούν να υλοποιηθούν στο μέλλον περισσότερα οράματα καλλιτεχνών, που έχουν πολλά να προσφέρουν στην 7η τέχνη.

Οφείλω, πάντως, να ομολογήσω ότι είναι σε ανοδική πορεία και για αυτό κάθε χρόνο βγαίνουν όλο και περισσότερες ταινίες. Από εκεί και πέρα το θέμα της ποιότητας είναι εντελώς υποκειμενικό και ποικίλλει αναλόγως με την κάθε δημιουργία.»

Πώς θα σχολιάζατε με 3 λέξεις την προσωπικότητα του Καποδίστρια;

«Οραματιστής, αγωνιστής, ηγέτης.»