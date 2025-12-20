Γιάννης Σμαραγδής: «Με πολέμησαν τα παράκεντρα, λες κι έκανα ταινία για τον Ατατούρκ»

Ο Γιάννης Σμαραγδής έδωσε συνέντευξη στη Σάσα Σταμάτη και στην εφημερίδα «Παραπολιτικά» και μίλησε για τη νέα ταινία του.

Γιάννης Σμαραγδής: Οι δυσκολίες της ταινίας

«Νιώθω πάρα πολύ καλά, παρότι είµαι πιο κοντός από σένα! (γέλια). Νιώθω ευτυχία. Επειτα από οκτώ χρόνια εµποδίων, η ταινία κατάφερε και ολοκληρώθηκε. Την έχουν δει στην Αμερική οι απόδημοι Ελληνες, ξέρουμε τι είναι η ταινία, αλλά σήµερα είµαστε εδώ για να ανοίξει τα φτερά της.»

Τα εμπόδια

«Κάποια στιγμή νόµιζα ότι κάνω ταινία τον Ατατούρκ και γι’ αυτό µε εμποδίζουν φορείς που είναι παράκεντρα, τα οποία µμεγάλωσαν και δρουν ανεξάρτητα από τις κυβερνήσεις. Κάνουν το κακό καμιά φορά και πληρωμένα καμιά φορά, εξυπηρετώντας και ξένες δυνάμεις για άλλους λόγους. Αλλά εγώ άντεξα. Η Ελένη από πάνω βοηθούσε. Αλλιώς πώς; ∆εν αντέχεται αυτό το πράγμα. Υπήρξαν και καλοί Έλληνες, που ενίσχυσαν οικονομικά.

Εάν δεν υπήρχε ένας άνθρωπος που έβαλε τα πολλά λεφτά, ο κ. Ευάγγελος Στασινόπουλος, η ταινία δεν θα γινόταν. Κατηγορηματικά το λέω. Και πολλοί άνθρωποι θα χαίρονταν, ενώ εµείς κάναµε ταινία τον πιο καθαρό άνθρωπο που γέννησε η Ελλάδα από τον Περικλή και µετά. Εναν άνθρωπο που δεν είχε κανένα ελάττωμα. Τον λάτρευαν οι πάντες.

Πού αφιερώνεται η ταινία

Ο σκηνοθέτης απάντησε χωρίς δεύτερη σκέψη: «Στην Ελένη. Η ταινία αφιερώνεται στην Ελένη, η οποία µπορεί να µην είναι εδώ, δίπλα µας, αλλά εδώ είναι. Μου λείπουν το χαµόγελό της και η αθωότητά της.»