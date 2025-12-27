Η Κέιτι Πέρι στο Διάστημα, τα Labubu εκατομμυριούχοι – Οι στιγμές της ποπ κουλτούρας που τρέλαναν το διαδίκτυο το 2025

Το να αναλογίζεσαι το έτος που πέρασε μέσα από την ποπ κουλτούρα μοιάζει κάπως με το να χτυπάς επανειλημμένα το κεφάλι σου με ένα αμβλύ αντικείμενο. Σε έναν κύκλο τάσεων των κοινωνικών μέσων που κινείται με την ταχύτητα του φωτός, είναι δύσκολο να καταλάβεις ότι το σκάνδαλο της Coldplay Kiss Cam, η εκτόξευση της Κέιτι Πέρι στο διάστημα και η εμφάνιση του ανεξήγητα παράλογου 6-7 meme συνέβησαν όλα μέσα στους ίδιους 12 μήνες. Αλλά ναι — ελέγξτε τις σημειώσεις παρακάτω — πραγματικά συνέβησαν.

Το 2025, τα κοινωνικά μέσα ενημέρωσης έγιναν ένα πραγματικά τρομακτικό μέρος, αν δεν ήταν ήδη πριν. Αυτή ήταν η χρονιά που οι όροι «brainrot» και «rage-bait» έγιναν μέρος του καθημερινού μας λεξιλογίου, και το AI slop — ένας άλλος ευχάριστος νέος όρος — μόλυνε κάθε γωνιά των κοινωνικών μέσων ενημέρωσης με τα σουρεαλιστικά και μερικές φορές πιστευτά ψεύτικα βίντεο.

Ήταν ένας απόλυτος εφιάλτης. Ωστόσο, υπήρξαν και κάποιες πιο ανάλαφρες στιγμές, χάρη στο διαδικτυακό οικοσύστημα που παράγει συνεχώς νέα meme για να μας απασχολούν για μέρες. Μέχρι να εμφανιστεί το επόμενο, φυσικά.

Παρακάτω, ρίχνουμε μια ματιά στις στιγμές της ποπ κουλτούρας που έγιναν θέμα συζήτησης για όλους φέτος.

Coldplay kiss-cam

Μια από τις πιο viral στιγμές της χρονιάς ήταν όταν ένα ζευγάρι αντέδρασε με μεγάλη αμηχανία αφού τους έπιασαν να φιλιούνται στην κάμερα μιας συναυλίας των Coldplay στη Μασαχουσέτη. Ο τραγουδιστής Κρις Μάρτιν αστειεύτηκε ότι έχουν δεσμό, και οι ντετέκτιβ του διαδικτύου τον ακολούθησαν: γρήγορα ανακάλυψαν ότι ήταν ο διευθύνων σύμβουλος και η διευθύντρια ανθρώπινου δυναμικού μιας εταιρείας τεχνητής νοημοσύνης που ονομάζεται Astronomer. Και οι δύο παραιτήθηκαν από τις θέσεις τους ως αποτέλεσμα. Η ιστορία έγινε παγκόσμια είδηση και αναπαράχθηκε ως αστείο σε διάφορα αθλητικά παιχνίδια, τηλεοπτικές εκπομπές, με την Γκουίνεθ Πάλτροου (πρώην σύζυγο του Martin) να παρεμβαίνει.

Η Κέιτ Πέρι στο διάστημα

Τον Απρίλιο, η τραγουδίστρια του «Teenage Dream» ξεκίνησε ένα πολύ σύντομο ταξίδι στο διάστημα (διάρκειας συνολικά 11 λεπτών) με μια ομάδα γυναικών στο διαστημόπλοιο Blue Origin του δισεκατομμυριούχου Τζεφ Μπέζος, με οικοδέσποινα τη σύζυγό του Λόρεν Σάντσεζ. Όταν η τραγουδίστρια και οι λαμπερές συντρόφισές της επέστρεψαν με ασφάλεια στη Γη, η Πέρι έγινε αντικείμενο ευρείας χλεύης επειδή φίλησε το έδαφος κάτω από τα πόδια της — ακόμη και η αλυσίδα fast-food Wendy’s την έβαλε στο στόχαστρο, δημοσιεύοντας στο X: «Μπορούμε να την στείλουμε πίσω;» Άουτς.

… Και η σχέση της με τον Τζάστιν Τριντό

Χαρακτηρισμένο ως το «πιο αναπάντεχο ζευγάρι» του 2025 από το περιοδικό Grazia, η απίθανη σχέση μεταξύ της Πέρι και του πρώην πρωθυπουργού του Καναδά Τζάστιν Τριντό προκάλεσε εξίσου ενθουσιασμό και σύγχυση. Το ζευγάρι εθεάθη για πρώτη φορά να κρατιέται χέρι-χέρι το φθινόπωρο, πριν ο Τριντό εντοπιστεί στο κοινό της συναυλίας της. Την ημέρα του Χάλογουιν, ο Τριντό ντύθηκε καρχαρίας, σε μια φαινομενικά διακριτική αναφορά στους καρχαρίες-χορευτές που έκλεψαν την παράσταση μαζί με την Πέρι κατά τη διάρκεια του σόου της στο ημίχρονο του Super Bowl το 2015. Τον Δεκέμβριο, το ζευγάρι επιτέλους επισημοποίησε τη σχέση του στο Instagram, δημοσιεύοντας φωτογραφίες από την Ιαπωνία. Αυτή η ρομαντική σχέση δεν ήταν στα σχέδια κανενός.

Το Labubu κατέκτησε τον κόσμο

Το 2025 δεν μπορούσες να περπατήσεις στο δρόμο χωρίς να δεις το viral κουκλάκι γκρέμλιν, το Labubu, να κρέμεται από την τσάντα κάποιου. Το χνουδωτό με τις φακίδες, τα αυτιά κουνελιού και τα εννέα μυτερά δόντια, έχει φτάσει σε παγκόσμια κυριαρχία και πολιτιστική πανταχού παρουσία το τελευταίο έτος, χάρη στον κινεζικό λιανοπωλητή Pop Mart. Υπήρξε το Labubu από 24 καράτια χρυσό. Το Dubai Chocolate Labubu. Το Labubu κατέκτησε ακόμη και τη Νέα Υόρκη για την παρέλαση της Ημέρας των Ευχαριστιών του Macy’s, με το ύψος του να φτάνει τα 5 μέτρα για την πομπή, με μασκότ Labubu να περιφέρονται στην πόλη με μαύρα SUV. Το Labubu στην κορυφή του κόσμου.

Το 6-7 ήταν… παντού

Ο όρος δεν έχει απολύτως κανένα νόημα. Αρχικά έγινε δημοφιλής από το τραγούδι του ράπερ Skrilla «Doot Doot (6-7)», που αναφέρεται σε έναν παίκτη μπάσκετ ύψους 6’7″, και στη συνέχεια η φράση απέκτησε νέο νόημα χάρη σε βίντεο με πιτσιρίκια που τον αναπαράγουν κι έγιναν viral. Ο 17χρονος μπασκετμπολίστας Taylen Kinney έγινε viral όταν του ζητήθηκε να βαθμολογήσει το ρόφημα του Starbucks και, πριν απαντήσει, ένωσε τα φρύδια του σαν να σκέφτεται και έκανε μια κίνηση με τα χέρια του σαν να ζύγιζε δύο επιλογές. Μέσα σε λίγους μήνες, ο νεαρός διαδικτυακός σταρ έχει ήδη λανσάρει μια μάρκα νερού με το όνομα 6-7, φυσικά. Η εφημερίδα New York Times έχει περιγράψει τον όρο ως ένα είδος «χειροβομβίδας ανοησίας» στη συνομιλία.

Ο Τζεφ Μπέζος και η Λόρεν Σάντσεζ παντρεύτηκαν

Ο γάμος του δισεκατομμυριούχου της τεχνολογίας, ενός από τους πλουσιότερους άνδρες του κόσμου, και της δημοσιογράφου πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια μιας φανταχτερής τριήμερης εκδήλωσης στη Βενετία, με πλούσιο και λαμπερό καλεσμένο κατάλογο που περιελάμβανε από την Όπρα Γουίνφρι έως τον Λεονάρντο Ντι Κάπριο, τον Ορλάντο Μπλουμ, τον Μπιλ Γκέιτς και άλλες προσωπικότητες, όπως η οικογένεια Καρντάσιαν/Τζένερ. Από την άλλη ορισμένοι Βενετοί, καθώς και μια ομάδα ακτιβιστών για το κλίμα, διοργάνωσαν διαμαρτυρίες εκφράζοντας την αντίθεσή τους στον γάμο και στον δυσανάλογο πλούτο του Μπέζος. Ωστόσο, ο γάμος πραγματοποιήθηκε με τις διασημότητες να διασχίζουν την πόλη με μηχανοκίνητα σκάφη.

Όλοι ήταν εμμονικοί με το Κονκλάβιο

Η διαδικασία εκλογής νέου Πάπα είναι μία από τις πιο μυστικές και ιερές εκλογές στον κόσμο. Φέτος, συνέπεσε με την πρόσφατη κυκλοφορία μιας ταινίας που κέρδισε Όσκαρ με αυτό ακριβώς το θέμα — το Conclave, με πρωταγωνιστή τον Ράλφ Φάινς στο ρόλο ενός δολοπλόκου καρδινάλιου. Το Διαδίκτυο, λοιπόν, δεν μπόρεσε να αντισταθεί στη γοητεία αυτής της οκτακοσίων ετών παράδοσης, μετά τον θάνατο του Πάπα Φραγκίσκου τον Απρίλιο και την ανάληψη της διαδοχής του από τον Πάπα Λέοντα XIV. Η λαμπρότητα του Βατικανού μετατράπηκε σε meme: βίντεο με καρδινάλιους με μουσική υπόκρουση από τραγούδια της Charli XCX έγιναν viral, όπως αυτό με έναν κληρικό που ανάβει το τσιγάρο ενός άλλου.

Η Σίντνεϊ Σουίνι έχει «υπέροχα τζιν»

Τον Ιούλιο, η 28χρονη ηθοποιός της σειράς Euphoria, έγινε το πρόσωπο της διαφήμισης «Great Jeans» της American Eagle, η οποία προκάλεσε έντονη κριτική για τη χρήση της λέξης «jeans» ως λογοπαίγνιο με τη λέξη «genes» (γονίδια). Οι κριτικοί ερμήνευσαν το λογοπαίγνιο ως αναφορά στην ευγονική, την απαξιωμένη και ρατσιστική θεωρία της βελτίωσης της ανθρωπότητας μέσω της επιλεκτικής αναπαραγωγής, κάτι που δεν προμήνυε καλά μαντάτα, δεδομένου ότι η Σουίνι είναι λευκή, ξανθιά και έχει μπλε μάτια. Ενώ η American Eagle υποστήριξε ότι η διαφήμιση αναφέρεται αποκλειστικά στα τζιν ρούχα της, το στρατόπεδο του MAGA έσπευσε να υπερασπιστεί την ηθοποιό: ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ επαίνεσε την Σουίνι όταν έμαθε ότι ήταν δηλωμένη «Ρεπουμπλικάνισσα», γράφοντας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι έκανε «την πιο «καυτή διαφήμιση που υπάρχει». Καθαρή πρόκληση οργής ή αθώο διαφημιστικό ατύχημα;

*Με στοιχεία από independent.co.uk