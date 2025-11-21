Εδώ θα κριθούν όλα: Η Κέιτι Πέρι και ο Τζάστιν Τριντό πάνε τη σχέση τους στο επόμενο επίπεδο

Όλο το καλοκαίρι οι φήμες οργίαζαν αν ήταν ζευγάρι ή όχι – και κανένας από τους δύο δεν έμοιαζε διατεθειμένος να απαντήσει. Έως πριν από ένα μήνα, όταν η Κέιτι Πέρι και ο Τζάστιν Τριντό αποφάσισαν να επιβεβαιώσουν τη σχέση τους.

Στα τέλη Οκτωβρίου η pop star και ο πρώην πρωθυπουργός του Καναδά εμφανίστηκαν χέρι χέρι στο Παρίσι και έβαλαν με αυτό τον τρόπο ένα τέλος στις όλες φήμες. Μέσα σε αυτό τον ένα μήνα, πολλά έχουν γραφτεί στα tabloids – με τελευταίο ότι ο Τζάστιν Τριντό έχει πέσει στα πατώματα για την Κέιτι Πέρι.

Ωστόσο, όπως όλες οι σχέσεις, έτσι και αυτή πρέπει να περάσει από το απαραίτητο «τεστ επιβίωσης» – και αυτό φαίνεται πως πλησιάζει. Όπως δήλωσε μια ανώνυμη πηγή στο περιοδικό People, η Πέρι και ο Τριντό κάνουν πλάνα για τις γιορτές των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς – έστω κι αν δεν είναι σίγουρο ότι θα τις περάσουν μαζί. Σκληρό crash test.

«Η φετινή χρονιά έμοιαζε σαν ανεμοστρόβιλος για την Κέιτι. Τόσο πολύ που δεν είχε και πολύ χρόνο να σκεφτεί τη ζωή της» είπε η πηγή.

«Είναι ανύπαντρη μητέρα και σίγουρα θέλει να επικεντρωθεί στο παιδί της τον ελεύθερό της χρόνο» συμπλήρωσε. Εξίσου στον αέρα είναι και τα σχέδια του Τζάστιν Τριντό, καθώς ακόμα δεν έχει επιβεβαιωθεί αν θα περάσει χρόνο με την πρώην σύζυγό του Σοφί Γκρεγκουάρ.

Katy Perry and Justin Trudeau taking major next step in their relationship: report https://t.co/RJGai7wsLZ pic.twitter.com/zHMlJJYBpV — Page Six (@PageSix) November 21, 2025

Το σίγουρο είναι ότι και οι δύο προσπαθούν αρκετά για να βρουν χρόνο, ώστε να δει ο ένας τον άλλον – με τον πρώην πρωθυπουργό του Καναδά να ιδρώνει τη φανέλα.

«Αυτή τη στιγμή ο Τζάστιν καταβάλει πολλές προσπάθειες για να βρει χρόνο για την Κέιτι και αυτό είναι κάτι που την ενθουσιάζει. Είναι ακριβώς αυτό που έχει ανάγκη» τόνισε η πηγή στο People.