30.10.2025 | 14:39
30.10.2025 | 14:39
Έγινε η κλήρωση για τη φορολοταρία – Δείτε εάν κερδίσατε έως 50.000 ευρώ
30.10.2025 | 14:40
30.10.2025 | 14:40
Φωτιά σε διαμέρισμα στο Παλαιό Φάληρο –Απεγκλωβίστηκαν δύο άτομα
Είναι η τέλεια η γυναίκα: Ο Τζάστιν Τριντό έχει πέσει στα «πατώματα» για την Κέιτι Πέρι
30 Οκτωβρίου 2025 | 12:02

Είναι η τέλεια η γυναίκα: Ο Τζάστιν Τριντό έχει πέσει στα «πατώματα» για την Κέιτι Πέρι

Μετά από τέσσερις μήνες γεμάτους φήμες, ο Τζάστιν Τριντό και η pop star Κέιτι Πέρι είναι επίσημα ζευγάρι. Και ο πρώην πρωθυπουργός του Καναδά είναι τρελός για εκείνη, σύμφωνα με τον στενό του κύκλο.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Το «ταπεινό» λαχανικό που προστατεύει το έντερο

Το «ταπεινό» λαχανικό που προστατεύει το έντερο

Spotlight

Ήταν τον περασμένο Ιούλιο όταν η φήμη έκανε για πρώτη φορά την εμφάνισή της, αλλά κανείς δεν μπορούσε να την πάρει σοβαρά. Άλλωστε εκείνος ήταν ο πρώην πρωθυπουργός του Καναδά και εκείνη ένα από τα πιο γνωστά ονόματα της pop μουσικής σκηνής, που μόλις είχε χωρίσει. Περίπου τέσσερις μήνες μετά, η Κέιτι Πέρι και ο Τζάστιν Τριντό είναι ζευγάρι και με τη βούλα.

Οι δυο τους, μετά από διάφορα ραντεβού για φαγητό όπου κανείς δεν μπορούσε να καταλάβει τι συμβαίνει μεταξύ τους, εμφανίστηκαν χέρι χέρι στο διάσημο καμπαρέ Crazy Horse στο Παρίσι και κάπως έτσι επιβεβαίωσαν τις φήμες.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη People Magazine (@people)

Και τώρα, μια πηγή κοντά στον Τζάστιν Τριντό έρχεται να δώσει μια μεγαλύτερη εικόνα για το πώς νιώθει ο πρώην πρωθυπουργός του Καναδά για την Κέιτι Πέρι.

«Είναι τρελός για εκείνη και πιστεύει ότι είναι η τέλεια γυναίκα» είπε η πηγή στην Page Six. «Οι δυο τους τα βρίσκουν σε όλα, ακόμα και στην πολιτική».

Μάλιστα, έσπευσε να συμπληρώσει πως «υπάρχει μια φλόγα ανάμεσά τους».

«Ο Τριντό την κυνηγούσε από τότε που γνωρίστηκαν»

Τον Σεπτέμβριο, φωτογραφίες που δημοσίευσε το People έδειχναν την Κέιτι Πέρι και τον Τζάστιν Τριντό να απολαμβάνουν τρυφερές στιγμές σε γιοτ ανοιχτά της Σάντα Μπάρμπαρα. «Ο Τριντό την κυνηγούσε από τότε που γνωρίστηκαν στο Μοντρεάλ», ανέφερε πηγή του περιοδικού. «Πέταξε μέχρι την Καλιφόρνια για να τη δει στην περιοδεία της· έχουν μια φυσική χημεία και εκείνος τη φλερτάρει με απόλυτο σεβασμό».

