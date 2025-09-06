Ο Ορλάντο Μπλουμ έσπασε τη σιωπή του για τη Κέιτι Πέρι – Στο «παιχνίδι» και η πρώην του Μιράντα Κερ
Περίπου δύο μήνες μετά τον χωρισμό τους, ο ηθοποιός Ορλάντο Μπλουμ μίλησε για πρώτη φορά για την ποπ σταρ Κέιτι Πέρι.
Από τότε που μπήκε το 2025, οι περισσότεροι έπαιζαν στοίχημα για το πότε θα κάνουν το επόμενο βήμα στη σχέση τους. Άλλωστε ο Ορλάντο Μπλουμ και η Κέιτι Πέρι ήταν μαζί ήδη εννέα χρόνια, αρραβωνιασμένοι από το 2019, έχουν αποκτήσει μια κόρη και έδειχναν να περνάνε καλά μαζί.
Και ξαφνικά στις αρχές Ιουλίου «έσκασε» η βόμβα: ο σταρ του Χόλιγουντ και η Πέρι αποφάσισαν να χωρίσουν, πηγαίνοντας κόντρα στα προγνωστικά. Μέσα σε αυτούς τους δύο μήνες έχουν αποφύγει ο ένας τον άλλον (αν εξαιρέσεις μερικές ολιγοήμερες διακοπές μαζί με την κόρη τους Ντέιζι), όπως και τις δηλώσεις στον Τύπο.
Αυτός ο κανόνας έσπασε την Παρασκευή, όταν ο Ορλάντο Μπλουμ στο πλαίσιο της προώθησης της νέας του ταινίας The Cut, μίλησε για την ποπ σταρ.
«Είμαι μια χαρά. Και τόσο ευγνώμων» είπε ο 48χρονος ηθοποιός, όταν ρωτήθηκε στην εκπομπή Today’s για τις πρόσφατες αλλαγές στην προσωπική του ζωή. «Έχουμε το πιο όμορφο παιδί στον κόσμο. Είμαστε τέλεια. Θα είμαστε τέλεια. Τίποτα άλλο παρά μόνο αγάπη» είπε για την Κέιτι Πέρι.
Και από το πουθενά, η Μιράντα Κερ
Πάντως πριν αποφασίσει να σχολιάσει ο Μπλουμ τον χωρισμό του με την Πέρι, ένας άλλος γνώριμος από τα παλιά πρόλαβε να πάρει θέση πρώτος. Ο λόγος για τη Μιράντα Κερ, την πρώην σύζυγο του γνωστού ηθοποιού.
Το διάσημο μοντέλο ήταν καλεσμένη στην εκπομπή The Kyle and Jackie O Show, με τους παρουσιαστές να μιλούν για την ευγένεια του Ορλάντο Μπλουμ στους χωρισμούς του.
«Ειλικρινά, όταν υπάρχουν και παιδιά στη μέση, έτσι θα έπρεπε να είναι τα πράγματα. Το παιδί και οι ανάγκες του έρχονται πρώτα στη ζωή σου» είπε η Μιράντα Κερ.
«Και στην τελική, ακόμα και μετά τον χωρισμό, ο ένας θα βρίσκεται στη ζωή του άλλου για πάντα» συμπλήρωσε, επιβεβαιώνοντας ότι ο Ορλάντο και η Κέιτι χώρισαν φιλικά.
