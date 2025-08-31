Ήμουν απαίσιος άνθρωπος: Ο Ορλάντο Μπλουμ μίλησε για την εξαντλητική δίαιτα που έκανε για την τελευταία ταινία του

Οι extreme μεταμορφώσεις στον χώρο του θεάματος -και ιδιαίτερα αυτοί των ηθοποιών για έναν ρόλο- είναι κάτι που έχουμε συνηθίσει. Μάλιστα, σταρ του κινηματογράφου όπως ο Κρίστιαν Μπέιλ και ο Τομ Χάρντι το έχουν πάει σε άλλο επίπεδο, αφού ουκ ολίγες φορές έχουν ταλαιπωρήσει το σώμα τους για να υποδυθούν κάποιον χαρακτήρα. Ωστόσο, ο Ορλάντο Μπλουμ δεν το έχει τόσο εύκολο.

Ο 48χρονος σταρ του Χόλιγουντ βρέθηκε στην εκπομπή Morning και μίλησε για την επερχόμενη ταινία The Cut. Εκεί υποδύεται έναν πρώην μποξέρ, που αποφασίζει να βγει από τη σύνταξη και να επιστρέψει στο ρινγκ.

Όπως ήταν αναμενόμενο, ο Ορλάντο Μπλουμ έπρεπε να αλλάξει όλο του το σώμα για τον ρόλο – το αποτέλεσμα ήταν να χάσει 24 κιλά σε ελάχιστο χρονικό διάστημα και να γίνει «φέτες». Αυτό, ωστόσο τον επηρέασε ψυχολογικά.

«Ήμουν απλά εξαντλημένος, δεν είχα καθόλου ενέργεια – ούτε σωματική ούτε ψυχική» δήλωσε ο Μπλουμ και συμπλήρωσε: «Ψυχολογικά και σωματικά πεινούσα όλη την ώρα. Ήμουν ένας απαίσιος άνθρωπος για τους άλλους γύρω μου εκείνη την περίοδο».

Όπως τόνισε, όσο κράτησαν τα γυρίσματα, έτρωγε μόνο τόνο και αγγούρι. «Με είχε πιάσει παράνοια και έκανα περίεργες σκέψεις» είπε.

Μάλιστα, παραδέχθηκε ότι κάποιες φορές κατέρρεε ανάμεσα στις σκηνές και ξεκαθάρισε πως δεν θα κάνει ποτέ ξανά κάτι τόσο ακραίο. «Υποτίθεται ότι πρέπει να τρώμε, να κοιμόμαστε και να φροντίζουμε τον εαυτό μας» δήλωσε ο Ορλάντο Μπλουμ.