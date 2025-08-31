magazin
Κυριακή 31 Αυγούστου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
magazin

# ΓΑΛΛΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΦΩΤΙΕΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΣΕΙΣΜΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
# VITA
Ήμουν απαίσιος άνθρωπος: Ο Ορλάντο Μπλουμ μίλησε για την εξαντλητική δίαιτα που έκανε για την τελευταία ταινία του
Εξάντληση 31 Αυγούστου 2025 | 08:00

Ήμουν απαίσιος άνθρωπος: Ο Ορλάντο Μπλουμ μίλησε για την εξαντλητική δίαιτα που έκανε για την τελευταία ταινία του

Ο 48χρονος σταρ του Χόλιγουντ Ορλάντο Μπλουμ έχασε 24 κιλά για το φιλμ The Cut, κάτι που επηρέασε και την ψυχική του υγεία.

Φροίξος Φυντανίδης
ΕπιμέλειαΦροίξος Φυντανίδης
A
A
Vita.gr
Η δίαιτα που ενισχύει το έντερο και ρυθμίζει την όρεξη

Η δίαιτα που ενισχύει το έντερο και ρυθμίζει την όρεξη

Spotlight

Οι extreme μεταμορφώσεις στον χώρο του θεάματος -και ιδιαίτερα αυτοί των ηθοποιών για έναν ρόλο- είναι κάτι που έχουμε συνηθίσει. Μάλιστα, σταρ του κινηματογράφου όπως ο Κρίστιαν Μπέιλ και ο Τομ Χάρντι το έχουν πάει σε άλλο επίπεδο, αφού ουκ ολίγες φορές έχουν ταλαιπωρήσει το σώμα τους για να υποδυθούν κάποιον χαρακτήρα. Ωστόσο, ο Ορλάντο Μπλουμ δεν το έχει τόσο εύκολο.

Ο 48χρονος σταρ του Χόλιγουντ βρέθηκε στην εκπομπή Morning και μίλησε για την επερχόμενη ταινία The Cut. Εκεί υποδύεται έναν πρώην μποξέρ, που αποφασίζει να βγει από τη σύνταξη και να επιστρέψει στο ρινγκ.

View this post on Instagram

A post shared by Collider (@collider)

Όπως ήταν αναμενόμενο, ο Ορλάντο Μπλουμ έπρεπε να αλλάξει όλο του το σώμα για τον ρόλο – το αποτέλεσμα ήταν να χάσει 24 κιλά σε ελάχιστο χρονικό διάστημα και να γίνει «φέτες». Αυτό, ωστόσο τον επηρέασε ψυχολογικά.

«Ήμουν απλά εξαντλημένος, δεν είχα καθόλου ενέργεια – ούτε σωματική ούτε ψυχική» δήλωσε ο Μπλουμ και συμπλήρωσε: «Ψυχολογικά και σωματικά πεινούσα όλη την ώρα. Ήμουν ένας απαίσιος άνθρωπος για τους άλλους γύρω μου εκείνη την περίοδο».

Όπως τόνισε, όσο κράτησαν τα γυρίσματα, έτρωγε μόνο τόνο και αγγούρι. «Με είχε πιάσει παράνοια και έκανα περίεργες σκέψεις» είπε.

Μάλιστα, παραδέχθηκε ότι κάποιες φορές κατέρρεε ανάμεσα στις σκηνές και ξεκαθάρισε πως δεν θα κάνει ποτέ ξανά κάτι τόσο ακραίο. «Υποτίθεται ότι πρέπει να τρώμε, να κοιμόμαστε και να φροντίζουμε τον εαυτό μας» δήλωσε ο Ορλάντο Μπλουμ.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Business
 Ακίνητα: «Χορός» δισεκατομμυρίων στο ελληνικό real estate – Η κίνηση της ΙΟΝ

 Ακίνητα: «Χορός» δισεκατομμυρίων στο ελληνικό real estate – Η κίνηση της ΙΟΝ

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Η δίαιτα που ενισχύει το έντερο και ρυθμίζει την όρεξη

Η δίαιτα που ενισχύει το έντερο και ρυθμίζει την όρεξη

89η ΔΕΘ
89η ΔΕΘ: Ποια μέτρα «κλειδώνουν»

89η ΔΕΘ: Ποια μέτρα «κλειδώνουν»

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream magazin
Συγκλονίζει η κτηνίατρος Έφη Ρόζη: Αποχαιρετά τη φίλη της Αλεξάνδρα Νικολαΐδου και δίνει το όνομά της στο παιδί που περιμένει
Fizz 31.08.25

Συγκλονίζει η κτηνίατρος Έφη Ρόζη: Αποχαιρετά τη φίλη της Αλεξάνδρα Νικολαΐδου και δίνει το όνομά της στο παιδί που περιμένει

Η φίλη της αδικοχαμένης Αλεξάνδρας αποκάλυψε ότι θα δώσει το όνομά της στην κόρη της, ώστε «να μείνει άλλο ένα κομμάτι της κοντά μας».

Σύνταξη
Sean «Diddy» Combs: Δικαστική «νίκη» για τον ατιμασμένο ράπερ – Απορρίφθηκε αγωγή για σεξουαλική κακοποίηση
Fizz 30.08.25

Sean «Diddy» Combs: Δικαστική «νίκη» για τον ατιμασμένο ράπερ – Απορρίφθηκε αγωγή για σεξουαλική κακοποίηση

Δικαστήριο του Λος Άντζελες απέρριψε αγωγή σε βάρος του Sean «Diddy» Combs για σεξουαλική κακοποίηση του 2015, κρίνοντας την εκπρόθεσμη. Παραμένει σε εκκρεμότητα η ομοσπονδιακή ποινή του

Σύνταξη
Αδημοσίευτη φωτογραφία του Αλέκου Σακελλάριου με τον Λάμπρο Κωνσταντάρα από το 1966 ήρθε στο φως
Studio Κλεισθένης 30.08.25

Αδημοσίευτη φωτογραφία του Αλέκου Σακελλάριου με τον Λάμπρο Κωνσταντάρα από το 1966 ήρθε στο φως

Τριάντα τέσσερα χρόνια μετά τον θάνατό του, μια σπάνια εικόνα θυμίζει τη σφραγίδα που άφησε στο θέατρο και τον κινηματογράφο ο μεγάλος δημιουργός Αλέκος Σακελλάριος

Σύνταξη
Πριγκίπισσα Μάχρα – French Montana: Η ελληνική καταγωγή, ο αρραβώνας και το 4ο μεγαλύτερο γιοτ στον κόσμο
Γάμος εκατομμυρίων 30.08.25

Πριγκίπισσα Μάχρα – French Montana: Η ελληνική καταγωγή, ο αρραβώνας και το 4ο μεγαλύτερο γιοτ στον κόσμο

Ο ράπερ French Montana έκανε πρόταση γάμου στην Σεΐχα Μάχρα κατά τη διάρκεια της Εβδομάδας Μόδας του Παρισιού τον Ιούνιο, λίγο μετά την πρώτη του εμφάνιση στην πασαρέλα.

Σύνταξη
Όλοι είχαν κάτι να πουν για τον αρραβώνα των Τέιλορ Σουίφτ και Τράβις Κέλσι – εκτός από την Μπλέικ Λάιβλι
Σιωπή 30.08.25

Όλοι είχαν κάτι να πουν για τον αρραβώνα των Τέιλορ Σουίφτ και Τράβις Κέλσι – εκτός από την Μπλέικ Λάιβλι

Είναι η είδηση της εβδομάδας στην απέναντι όχθη του Ατλαντικού, καθώς όλοι ασχολούνται με τον αρραβώνα των Τέιλορ Σουίφτ και Τράβις Κέλσι. Ή σχεδόν όλοι.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Κάιν και Άβελ: Τίτλοι τέλους για Γουίλιαμ-Χάρι – Η συνάντηση με τον Κάρολο, το «Όχι» του μεγάλου αδελφού
«Κουράστηκε» 29.08.25

Κάιν και Άβελ: Τίτλοι τέλους για Γουίλιαμ-Χάρι – Η συνάντηση με τον Κάρολο, το «Όχι» του μεγάλου αδελφού

Ο πρίγκιπας Χάρι επιστρέφει στο Ηνωμένο Βασίλειο για να συναντήσει τον πατέρα του, βασιλιά Κάρολο, για πρώτη φορά μετά από 20 μήνες. Ο αδελφός του, πρίγκιπας Γουίλιαμ δεν συμφωνεί

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Η εποχή των 50άρηδων: Oι 25 πιο hot σταρ μετά τα -ήντα – Ο Μπραντ Πιτ μέσα στη λίστα, ο Μπεν Άφλεκ όχι
Ο παλιός είναι αλλιώς 29.08.25

Η εποχή των 50άρηδων: Oι 25 πιο hot σταρ μετά τα -ήντα – Ο Μπραντ Πιτ μέσα στη λίστα, ο Μπεν Άφλεκ όχι

Η γοητεία και το στιλ δεν είναι προνόμια της νεότητας. Απόδειξη ο Μπραντ Πιτ και όλοι όσοι είναι μέσα στη λίστα της AARP που αναδεικνύει τους πιο ελκυστικούς 50άρηδες που με κάθε χρόνο που περνά, δείχνουν ότι η εμπειρία και η ωριμότητα είναι τα πιο δυνατά τους «όπλα»

Σύνταξη
Ο αρραβώνας, οι Gaylors και η θεωρία συνωμοσίας: Γιατί κάποιοι στεναχωρήθηκαν με την πρόταση γάμου στην Τέιλορ Σουίφτ;
Χαμός 29.08.25

Ο αρραβώνας, οι Gaylors και η θεωρία συνωμοσίας: Γιατί κάποιοι στεναχωρήθηκαν με την πρόταση γάμου στην Τέιλορ Σουίφτ;

Την ώρα που στις ΗΠΑ ο αρραβώνας της Τέιλορ Σουίφτ και Τράβις Κέλσι έχει γίνει... εθνική γιορτή, υπάρχει μια μερίδα των φανατικών θαυμαστών της που τα έχει βάψει μαύρα.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
inStream - Ροή Ειδήσεων
Να συνεχίσουν με νίκες θέλουν ΑΕΚ, ΠΑΟΚ, στη «μάχη» μπαίνει και ο Παναθηναϊκός
Ποδόσφαιρο 31.08.25

Να συνεχίσουν με νίκες θέλουν ΑΕΚ, ΠΑΟΚ, στη «μάχη» μπαίνει και ο Παναθηναϊκός

Ο Ολυμπιακός έκανε το 2/2 το Σάββατο και την Κυριακή, ΑΕΚ και ΠΑΟΚ θέλουν να συνεχίσουν και αυτοί με το απόλυτο στη Super League, κόντρα σε Αστέρα και Ατρόμητο, αντίστοιχα. Το πρόγραμμα κλείνει η πρεμιέρα του Παναθηναϊκού στο πρωτάθλημα απέναντι στον Λεβαδειακό.

Σύνταξη
Στόλος της Ελευθερίας: Ξεκινά σήμερα με προορισμό τη Γάζα για να «σπάσει την παράνομη πολιορκία»
Η συμμετοχή της Ελλάδας 31.08.25

Ξεκινά σήμερα ο στόλος της ελπίδας με προορισμό τη Γάζα για να «σπάσει την παράνομη πολιορκία» - Πότε θα φτάσει

Η ανθρωπιστική αυτή αποστολή στη Γάζα είναι μεγαλύτερη που έχει πραγματοποιηθεί στην ιστορία. Απροσδιόριστος αριθμός πλοίων αναμένεται να αναχωρήσουν σήμερα από τη Βαρκελώνη

Σύνταξη
ΗΠΑ: «Οι εργάτες πάνω από τους δισεκατομμυριούχους» – Πάνω από 1.000 συγκεντρώσεις την Ημέρα της Εργασίας
Ο στόχος των κινητοποιήσεων 31.08.25

«Οι εργάτες πάνω από τους δισεκατομμυριούχους» - Πάνω από 1.000 συγκεντρώσεις την Ημέρα της Εργασίας στις ΗΠΑ

Πολλές μεγάλες και μικρές εργατικές οργανώσεις συμμετέχουν στις κινητοποιήσεις που θα γίνουν τη Δευτέρα στις ΗΠΑ - Συγκέντρωση και έξω από τον Πύργο Τραμπ

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Στην Ελλάδα για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στον Ολυμπιακό ο Ταρέμι: «Όλοι ξέρουμε ότι είναι μεγάλη ομάδα» (vids, pics)
Ποδόσφαιρο 31.08.25

Στην Ελλάδα για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στον Ολυμπιακό ο Ταρέμι: «Όλοι ξέρουμε ότι είναι μεγάλη ομάδα» (vids, pics)

Ο Μεχντί Ταρέμι έφτασε στην Ελλάδα το πρωί της Κυριακής, προκειμένου να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στον Ολυμπιακό. - Δείτε φωτογραφίες και βίντεο από την άφιξή του.

Γιώργος Νοικοκύρης
Γιώργος Νοικοκύρης
Τροχαίο: Στο νοσοκομείο σοβαρά τραυματισμένη γυναίκα που παρασύρθηκε από Ι.Χ. στη λεωφόρο Ποσειδώνος
Τροχαίο 31.08.25

Στο νοσοκομείο σοβαρά τραυματισμένη γυναίκα που παρασύρθηκε από Ι.Χ. στη λεωφόρο Ποσειδώνος

Το τροχαίο σημειώθηκε τα ξημερώματα στο ύψος του Παλαιού Φαλήρου όταν η γυναίκα προσπάθησε να διασχίσει τη λεωφόρο Ποσειδώνος από σημείο όπου δεν υπήρχε διάβαση πεζών

Σύνταξη
Τραμπ: Θέλει να περιορίσει την επιστολική ψήφο – Θα κάνει υποχρεωτική την επίδειξη ταυτότητας του εκλογέα
Νέο μέτρο 31.08.25

Θέλει να περιορίσει την επιστολική ψήφο ο Τραμπ - Θα κάνει υποχρεωτική την επίδειξη ταυτότητας του εκλογέα

Ο Ντόναλντ Τραμπ αμφισβητεί εδώ και καιρό το εκλογικό σύστημα στις ΗΠΑ και επιμένει στον ισχυρισμό του ότι η ήττα του από τον Τζο Μπάιντεν στις εκλογές του 2020 ήταν αποτέλεσμα εκτεταμένης νοθείας

Σύνταξη
Cardi B: Από τη δικαστική αίθουσα στα viral memes
Viral 31.08.25

Cardi B: Από τη δικαστική αίθουσα στα viral memes

Η δίκη των 24 εκατ. δολαρίων της Cardi B με την πρώην φρουρό ασφαλείας μετατράπηκε σε καταιγισμό viral στιγμών, με περούκες, ατάκες και αυθόρμητες αντιδράσεις που έγιναν memes

Σύνταξη
Τεχνητή νοημοσύνη: Ένα chatbot μάς αλλάζει γνώμη μέσα σε 10 λεπτά
Τεχνητή νοημοσύνη 31.08.25

Ένα chatbot μάς αλλάζει γνώμη μέσα σε 10 λεπτά

Πληθαίνουν τα πειράματα και οι έρευνες που δείχνουν ότι τα προηγμένα μοντέλα chatbot μπορούν να επηρεάσουν καθοριστικά τις πολιτικές απόψεις των ανθρώπων

Νατάσα Μπαστέα
Νατάσα Μπαστέα
Γιατί ο Λευκός Οίκος πιστεύει ότι η Ευρώπη υπονομεύει κρυφά το τέλος του πολέμου στην Ουκρανία;
Στο παρασκήνιο 31.08.25

Γιατί ο Λευκός Οίκος πιστεύει ότι η Ευρώπη υπονομεύει κρυφά το τέλος του πολέμου στην Ουκρανία;

Ορισμένοι αξιωματούχοι των ΗΠΑ έχουν αρχίσει να θεωρούν τους Ευρωπαίους ηγέτες ως σημαντικό εμπόδιο για την επίτευξη ειρήνης στην Ουκρανία

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
«Πραξικόπημα» και στη δημόσια υγεία
Ντόναλντ Τραμπ 31.08.25

«Πραξικόπημα» και στη δημόσια υγεία

Ντόμινο παραιτήσεων κορυφαίων αξιωματούχων των Κέντρων Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων μετά την «καρατόμηση» της επικεφαλής τους, Σούζαν Μονάρεζ

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Τουρισμός: Το ελληνικό καλοκαίρι γίνεται «μακρύτερο»
Καλά σημάδια 31.08.25

Το ελληνικό καλοκαίρι γίνεται «μακρύτερο»

Ανθεκτικός τουρισμός και ανάπτυξη - Νέα περίοδος αιχμής για την Ελλάδα με Σεπτέμβριο και Οκτώβριο - Περισσότεροι προορισμοί ανοιχτοί, ακόμα και μέχρι τα μέσα Νοεμβρίου

Κώστας Ντελέζος
Μέσα στη βουή του δρόμου: Ποια χώρα στην Ευρώπη υποφέρει περισσότερο από την ηχορύπανση;
Υγεία 31.08.25

Μέσα στη βουή του δρόμου: Ποια χώρα στην Ευρώπη υποφέρει περισσότερο από την ηχορύπανση;

Η ηχορύπανση απειλεί την υγεία εκατομμυρίων ανθρώπων στην Ευρώπη με τις διαταραχές του ύπνου, τις καρδιαγγειακές παθήσεις και τις ψυχικές διαταραχές να είναι οι κύριες επιπτώσεις.

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Πακέτο ΔΕΘ: Διπλή ενίσχυση στα εισοδήματα μισθωτών και συνταξιούχων
Ποιοι κερδίζουν 31.08.25

Διπλή ενίσχυση στα εισοδήματα μισθωτών και συνταξιούχων

Έξτρα φοροελαφρύνσεις για οικογένειες και πολυτέκνους ενσωματώνει το πακέτο ΔΕΘ - Στοίχημα η αντιμετώπιση της ακρίβειας - Ειδικές παρεμβάσεις στη φορολογία και τις εισφορές για τη μεσαία τάξη

Μαρία Βουργάνα, Ηλίας Γεωργάκης
«Νετάνιαχου, αν ο γιος μου επιστρέψει σε σάκο…» – Μητέρα ομήρου προειδοποιεί τον Ισραηλινό πρωθυπουργό
Κόσμος 31.08.25

«Νετάνιαχου, αν ο γιος μου επιστρέψει σε σάκο…» – Μητέρα ομήρου προειδοποιεί τον Ισραηλινό πρωθυπουργό

Η μητέρα ενός Ισραηλινού ομήρου που κρατείται στη Λωρίδα της Γάζας για σχεδόν 23 μήνες απείλησε σήμερα τον πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου ότι θα ασκήσει εις βάρος του δίωξη για «δολοφονία» αν ο γιος της δεν απελευθερωθεί ζωντανός. «Νετάνιαχου, αν ο Ματάν μου επιστρέψει σε σάκο πτωμάτων (…), θα φροντίσω προσωπικά ότι θα κατηγορηθείς για φόνο», […]

Σύνταξη
Μακρόν και Μερτς θέλουν, αλλά μπορούν;
Deutsche Welle 31.08.25

Μακρόν και Μερτς θέλουν, αλλά μπορούν;

Για μια ακόμα φορά ακούστηκε ότι η γαλλογερμανική μηχανή «πήρε μπροστά», αλλά η εσωτερική κατάσταση και στις δύο χώρες προκαλεί ερωτηματικά και για το αν και πόσο γρήγορα μπορεί αυτή να κινηθεί.

Σύνταξη
Must Read
Περιμένει τα «ξεκαθαρίσματα» το ΧΑ, τι θα πει ο FTSE Russell, «μάζεψαν» το 10% της ΕΧΑΕ, τέλος στο squeeze out της Metlen, τα καμπανάκια της κρουαζιέρας

Περιμένει τα «ξεκαθαρίσματα» το ΧΑ, τι θα πει ο FTSE Russell, «μάζεψαν» το 10% της ΕΧΑΕ, τέλος στο squeeze out της Metlen, τα καμπανάκια της κρουαζιέρας

Σχολεία: Πότε ανοίγουν και ποιες είναι οι σημαντικές αργίες της χρονιάς

Σχολεία: Πότε ανοίγουν και ποιες είναι οι σημαντικές αργίες της χρονιάς

«Μπλε δράκος»: Η εμφάνιση του «κλείνει» παραλίες στην Ισπανία

«Μπλε δράκος»: Η εμφάνιση του «κλείνει» παραλίες στην Ισπανία

Τι είναι το δίλημμα του σκαντζόχοιρου;

Τι είναι το δίλημμα του σκαντζόχοιρου;

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Κι αποχαιρέτα τα, τα καρτοτηλέφωνα που είχες χάσει από καιρό

Κι αποχαιρέτα τα, τα καρτοτηλέφωνα που είχες χάσει από καιρό

Πόσο μπλε κάνει καλό στην υγεία μας; Μυστικό ή πανάρχαια σοφία;

Πόσο μπλε κάνει καλό στην υγεία μας; Μυστικό ή πανάρχαια σοφία;

Ώρα για ύπνο… νωρίς! Γιατί ο καλός ύπνος είναι το κλειδί για ευτυχισμένα παιδιά

Ώρα για ύπνο… νωρίς! Γιατί ο καλός ύπνος είναι το κλειδί για ευτυχισμένα παιδιά

Έρχονται αυξήσεις στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης

Έρχονται αυξήσεις στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Κυριακή 31 Αυγούστου 2025
Απόρρητο