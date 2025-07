Ορλάντο Μπλουμ: To «ζούσε» σαν εργένης στο Μαϊάμι – πολύ πριν χωρίσει επισήμως με την Κέιτι Πέρι

Τίτλοι τέλους μπήκαν στην επί εννέα χρόνια σχέση της Kέιτι Πέρι και του Ορλάντο Μπλουμ, με τους εκπροσώπους του ζευγαριού να επιβεβαιώνουν πως το διάσημο ζευγάρι είχε χωρίσει ήδη από τις αρχές του χρόνου. Μάλιστα, σύμφωνα με το Page Six, ο ηθοποιός απολαμβάνει τη ζωή ενός εργένη πολύ πριν την επίσημη ανακοίνωση.

Μπορεί λοιπόν η ανακοίνωση του χωρισμού να έγινε τώρα, ωστόσο σύμφωνα με πληροφορίες του PageSix, ο σταρ από τον Απρίλιο είχε θεαθεί στο Μαϊάμι να φλερτάρει ανοιχτά με γυναίκες. «Ο Ορλάντο ήταν σίγουρα με κοπέλες στο Μαϊάμι», ανέφερε άτομο από το περιβάλλον του, προσθέτοντας πως η συμπεριφορά του ήταν «απροκάλυπτη». Ωστόσο άλλες πηγές αναφέρουν ότι το ζευγάρι είχε τερματίσει τη σχέση του πολύ πριν από εκείνη την εμφάνιση.

