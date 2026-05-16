Ελλάδα 16 Μαΐου 2026, 09:20

Μεσσηνία: Νέα στοιχεία για την εξαφάνιση της Χριστίνας Εξαρχουλέα – Καταζητείται ο σύζυγός της

Η υπόθεση της εξαφάνισης της Χριστίνας Εξαρχουλέα έχει πάρει πλέον ποινικές διαστάσεις, καθώς η Δικαιοσύνη κατέληξε ότι τη γυναίκα την δολοφόνησαν και έκρυψαν τη σορό της

Οκτώ χρόνια μετά την εξαφάνισή της Χριστίνας Εξαρχουλέα από την Καλογριά Στούπας στη Μεσσηνία, η υπόθεση έχει πάρει πλέον ποινικές διαστάσεις, καθώς η Δικαιοσύνη κατέληξε ότι τη γυναίκα την δολοφόνησαν και έκρυψαν τη σορό της.

Ο σύζυγος «πάντα κλαιγόταν για τη γυναίκα του, έλεγε πως δεν μπορούσε να ξεπεράσει ότι την ‘έχασε’», αναφέρει ο θείος του

Το διεθνές ένταλμα σύλληψης για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση φέρει το όνομα του συζύγου της, ο οποίος εγκατέλειψε τη χώρα λίγο μετά την εξαφάνιση και έκτοτε παραμένει άφαντος. Πίσω του άφησε αναπάντητα ερωτήματα και αντιφάσεις.

Ήταν 22 Φεβρουαρίου του 2018, λίγους μήνες μετά την εξαφάνισή της, όταν ο σύζυγός της επικοινωνούσε τηλεφωνικά με την Αγγελική Νικολούλη. Οι αντιφάσεις, οι αλλαγές στις τοποθετήσεις του και οι φράσεις που τότε είχαν προκαλέσει αίσθηση, σήμερα αποκτούν νόημα.

Το «Τούνελ» απλώνει «γέφυρα» έρευνας με τις ΗΠΑ, όπου φέρεται να βρίσκεται σήμερα ο καταζητούμενος σύζυγος. Μία συνομιλία-ντοκουμέντο που φέρνει στο φως η εκπομπή αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα για την εξαφάνιση της Χριστίνας Εξαρχουλέα.

Η συνομιλία με τον φυγόδικο σύζυγο

Στην αρχή προσπαθεί να αποφύγει την κουβέντα «λόγω δουλειάς» αλλά στη συνέχεια απαντά με τον τρόπο του στα ερωτήματα και ζητάει νέο τηλεφωνικό ραντεβού. «Είναι πολλά που θέλω να σου πω, πολλά. Θα προτιμούσα να μιλήσουμε μία ώρα τη Δευτέρα που έχω ρεπό. Με την Αστυνομία δούλεψα πολύ εγώ, προσπάθησα, αλλά τίποτα», λέει χαρακτηριστικά.

Τον φερόμενο καυγά του με τη Χριστίνα λίγο προτού εκείνη εξαφανιστεί, τον αρνείται κατηγορηματικά παρά τη μαρτυρία συγγενή τους που τους είχε ακούσει να λογομαχούν. «Δεν μαλώσαμε εκείνη τη μέρα, όχι. Κι ας το λέει ο ξάδερφος. Μπορεί να το αποδείξει;» απαντά. Λίγο αργότερα όμως αλλάζει στάση και το παραδέχεται: «Ότι καβγαδίζαμε κάπου κάπου ναι… Με είχε βγάλει από τα ρούχα μου πολλές φορές».

Σημαντικές αντιφάσεις εντοπίζονται και στα όσα υποστήριζε για την τελευταία διαδρομή της Χριστίνας. Ο ίδιος επιμένει ότι η γυναίκα έφυγε από το σπίτι έχοντας μαζί της σακούλα και προσωπικά αντικείμενα. «Μα εκεί με ξεγέλασε. Δεν ξέρω τι είχε μέσα. Ξέρω ότι κάτι είπαν και οι μάρτυρες, αλλά δεν είναι σίγουροι. Απλώς είδαν κάποια που της έμοιαζε. Πριν έναν χρόνο το είχε ξανακάνει και γύρισε μετά από δύο, τρεις μέρες», αναφέρει.

Στην επίμονη ερώτηση αν είχαν επικοινωνήσει εκείνο το μεσημέρι και αν της είχε ζητήσει να επιστρέψει στο σπίτι, εκείνος απαντά ότι το κινητό της ήταν κλειστό. Στο σχόλιο «Λένε όμως κάποιοι ότι την είδαν το μεσημέρι, γύρω στις 2, να ψωνίζει από το σούπερ μάρκετ και να επιστρέφει στο σπίτι σας» απαντά: «Στο σπίτι το δικό μου; Αυτό ούτε η Αστυνομία δεν μου το έχει πει. Γιατί δεν πάνε να μιλήσουν στον κύριο διοικητή, που ξεκινήσαμε μαζί το σενάριο; Αυτό δεν υπάρχει σαν σενάριο, είναι καινούργιο για μας. Η Αστυνομία πήρε το τηλέφωνό μου, τους έδειξα τις κλήσεις και τώρα τι λέει ο κόσμος…».

«Ή θα πάω φυλακή ή θα φύγω από εδώ να ησυχάσω»

Όταν η Αγγελική Νικολούλη συνεχίζει να τον πιέζει για το τι ακριβώς πήρε μαζί της η Χριστίνα φεύγοντας, όπως ισχυριζόταν ο ίδιος, παραδέχεται ότι τα περισσότερα προσωπικά της αντικείμενα είχαν μείνει πίσω: «Τα πιο πολλά πράγματα τα είχε αφήσει… ακόμα και τα γυαλιά της. Γι’ αυτό με ξάφνιασε. Αν το είχα καταλάβει, θα είχα πάει να την βρω μέσα σε μισή ώρα».

Ιδιαίτερη εντύπωση προκαλεί και η αναφορά του στην οικογένεια της Χριστίνας. «Πότε νοιάστηκαν για τη γυναίκα μου αυτοί; Αυτή η οικογένεια… σκότωσαν τη γυναίκα μου, πώς να στο πω;» λέει σε μια αποστροφή του.

Την ίδια στιγμή αφήνει να εννοηθεί ότι δεχόταν πιέσεις και απειλές. «Η Αστυνομία ήξερε ότι θα φύγω στο εξωτερικό γιατί άρχιζαν και με απειλούσαν. Τους είπα ‘ή θα πάω φυλακή ή θα φύγω από εδώ να ησυχάσω’». Στην ερώτηση αν πιστεύει ότι η Χριστίνα μπορεί να βρίσκεται κάπου ζωντανή, εκείνος επαναφέρει το σενάριο ψυχολογικών προβλημάτων.

«Έβλεπα ότι η Χριστίνα δεν πήγαινε καλά, γι’ αυτό δεν έφευγα νωρίτερα για Αμερική. Της έλεγα να πάμε μαζί σε κάποιον να βοηθηθούμε, γιατί ούτε εγώ ήμουν καλά. Εκείνη όμως έλεγε ότι προσπαθώ να την βγάλω τρελή. Και τώρα, αν βρεθεί η Χριστίνα, εννοείται πως δεν θα την αφήσω» αναφέρει ο ίδιος και λίγο αργότερα επανέρχεται με μια φράση που σήμερα αποκτά ξεχωριστή σημασία: «Μου έλεγε γενικά πολλά πριν χαθεί. Το καλοκαίρι έλεγε συνέχεια ‘θα φύγω, θα φύγω’. Κι εγώ της έλεγα χαριτολογώντας ότι αν θέλει να φύγει, να της βγάλω τα εισιτήρια. Και μου απαντούσε ότι έκανε πλάκα».

Η μαρτυρία συγγενούς του καταζητούμενου συζύγου

Ο θείος του καταζητούμενου συζύγου που διατηρούσε επαφή μαζί του περιγράφει έναν άνδρα απομονωμένο, χαμένο και γεμάτο αντιφάσεις: «Δεν έχω επικοινωνήσει μαζί του εδώ και χρόνια. Ίσως ξέρω πού βρισκόταν τότε, αλλά σήμερα δεν γνωρίζω τίποτα». Ο ίδιος αποκαλύπτει ότι η τελευταία τους επαφή έγινε όταν ο κατηγορούμενος ζούσε στο Ντιτρόιτ. Όπως λέει, «έκανε περιστασιακές δουλειές εδώ κι εκεί και έμενε με έναν φίλο του. Του έλεγα να πάρει τηλέφωνο τον πατέρα του αλλά δεν τον πήρε ποτέ».

Για τη Χριστίνα, υποστηρίζει ότι ο σύζυγος μιλούσε συχνά: «Πάντα κλαιγόταν για τη γυναίκα του. Έλεγε πως δεν μπορούσε να ξεπεράσει ότι την ‘έχασε’». Για την φυγή του από την Ελλάδα λίγο μετά την εξαφάνιση, ο θείος του εμφανίστηκε επιφυλακτικός αλλά παραδέχεται πως η δίωξη για ανθρωποκτονία έχει αλλάξει τα πάντα.

«Δεν είχαμε συζητήσει ποτέ γιατί έφυγε. Έλεγε μόνο ότι είχε κουραστεί από πολλά πράγματα στην Ελλάδα. Ότι είναι ύποπτος είναι… Δεν ξέρω τι να κάνω και τι να πιστέψω από όσα λέει. Εγώ έρχομαι στην Ελλάδα τακτικά, μιλάω στις αδερφές της Χριστίνας, είμαστε καλοί φίλοι και όλοι πιστεύουμε το ίδιο πράγμα. Αλλά ότι την σκότωσε, αυτό δεν το ξέρουμε. Όλοι σκεφτόμαστε αυτή την πιθανότητα… αλλά χωρίς αποδείξεις δεν μπορείς να κατηγορήσεις κάποιον ότι έκανε φόνο».

Ο θείος του αγνοεί ακόμα και αν βρίσκεται πλέον στη ζωή. «Κι εγώ αναρωτιέμαι μήπως του έχει συμβεί κάτι. Δεν ξέρω πού είναι πια αλλά ακόμα και αν είναι αθώος, πιστεύετε ότι θα επιστρέψει στην Ελλάδα; Μακάρι να βρεθεί».

«Έλεγε μόνο ότι η Χριστίνα κάπου πήγε…»

Η εκπομπή επικοινώνησε με τη μητριά του. Τη γυναίκα που, όπως λέει η ίδια, τον είχε σαν παιδί της. Με φωνή φορτισμένη, περιγράφει τα όσα ακολούθησαν μετά την εξαφάνιση της συζύγου του.

«Από τότε που έφυγε για την Αμερική δεν επικοινώνησε ποτέ μαζί μας. Ο πατέρας του αρρώστησε και πέθανε πριν από τρία χρόνια, αλλά εκείνος δεν εμφανίστηκε πουθενά. Μετά την εξαφάνιση της γυναίκας του ήθελε να μείνει εδώ, να τον συντηρούμε και εκείνος να γυρίζει έξω. Του δώσαμε δωμάτιο στο χωριό, όμως ήταν πολύ απαιτητικός. Για την Χριστίνα έλεγε μόνο ότι κάπου πήγε» αναφέρει η μητριά του.

Η ίδια ακόμα και σήμερα θέλει να πιστεύει ότι ίσως τον βαρέθηκε και έφυγε. «Ίσως το σκέφτομαι έτσι για να αντέξω. Κάποτε την ρώτησα αν είχαν προβλήματα και μου είχε πει ότι μάλωναν, α λα ‘γαλλικά’», προσθέτει, ενώ δεν αποκλείει το ενδεχόμενο να προηγήθηκε της εξαφάνισης έντονος καυγάς: «Φοβάμαι μήπως πάνω σε καυγά την έσπρωξε κατά λάθος και χτύπησε, γιατί ήταν πολύ αδύνατη. Δεν ξέρω. Λέτε να την έχει κρύψει στον βόθρο εκεί στην Καλογρέζα; Δεν πιστεύω ότι είναι εγκληματίας, αλλά αν είναι ένοχος, να πληρώσει. Μακάρι να τον βρείτε και να τον φέρετε πίσω».

Όπως αποκαλύπτει η μητριά του, όταν εκείνος αποφάσισε να φύγει από την Ελλάδα, ο πατέρας του είχε απευθυνθεί στις Αρχές για να ενημερωθεί αν μπορούσε να ταξιδέψει. «Η Αστυνομία τού είπε πως μπορούσε να φύγει. Του βγάλαμε διαβατήριο και εισιτήριο. Ο πατέρας του τον έφερε στην Αθήνα, του έδωσε 1.000 δολάρια και τον πήγε στο αεροδρόμιο. Από τότε δεν μάθαμε ποτέ νέα του. Από τρίτους πληροφορηθήκαμε ότι από τη Νέα Υόρκη πήγε στο Ντιτρόιτ. Δεν πήρε ούτε ένα τηλέφωνο. Ό,τι κι αν έχει συμβεί, αν μία μέρα χτυπήσει την πόρτα μου, θα του ανοίξω, θα τον δεχτώ… και μετά θα καλέσω την Αστυνομία. Αν είναι ένοχος, πρέπει να πληρώσει», καταλήγει.

Το διεθνές ένταλμα

Το «Τούνελ» φέρνει στο φως το ένταλμα σύλληψης που εκδόθηκε στο όνομα του συζύγου της αγνοούμενης Χριστίνας Εξαρχουλέα, σηματοδοτώντας μια κομβική καμπή στις έρευνες και επιβεβαιώνοντας ότι οι Αρχές αντιμετωπίζουν πλέον την υπόθεση ως δολοφονία. Σύμφωνα με το επίσημο έγγραφο των δικαστικών Αρχών, ο κατηγορούμενος – κάτοικος Στούπας Δυτικής Μάνης και σήμερα αγνώστου διαμονής – διώκεται για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, με θύμα τη σύζυγό του.

«Κατηγορείσαι ως υπαίτιος του ότι στον κάτωθι αναφερόμενο τόπο και χρόνο τέλεσες με πρόθεση έγκλημα που προβλέπεται από τον νόμο και τιμωρείται με στερητική της ελευθερίας ποινή και συγκεκριμένα στην Καλογριά Στούπας Μεσσηνίας την 24-10-2017 και μεταξύ των ωρών 16.00 – 21.00 ενεργώντας με πρόθεση και σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, σκότωσες άλλον και συγκεκριμένα την Χριστίνα ΕΞΑΡΧΟΥΛΕΑ του Γεωργίου και της Πηνελόπης, γεννηθείσα την 16-10-1960 στα Ρίγκλια Μεσσηνίας, σύζυγό σου. Ειδικότερα στον ανωτέρω τόπο και χρόνο με πρόθεση και ευρισκόμενος σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, αφού η προαναφερόμενη επέστρεψε στην οικία σας, προκάλεσες με άγνωστο εισέτι τρόπο τον θάνατο αυτής, αποκρύπτοντας εν συνεχεία το πτώμα της».

»Επειδή από το σύνολο του αποδεικτικού υλικού που έχει συγκεντρωθεί κατά τη διενεργηθείσα κύρια ανάκριση, καθώς και από την αστυνομική προανάκριση και την προκαταρκτική εξέταση, προκύπτουν σοβαρές ενδείξεις ενοχής για την ανωτέρω πράξη, η οποία διώκεται σε βαθμό κακουργήματος και τιμωρείται με την ποινή της ισόβιας κάθειρξης. Επειδή, επιπλέον, από τα στοιχεία της δικογραφίας προκύπτει ότι ο κατηγορούμενος προέβη σε ενέργειες που καταδεικνύουν σκοπό φυγής και αποφυγής εντοπισμού από τις Αρχές, καθώς φέρεται να αναχώρησε στο εξωτερικό λίγο χρονικό διάστημα μετά την τέλεση της πράξης και να διέκοψε κάθε επικοινωνία με το οικογενειακό και κοινωνικό του περιβάλλον για μεγάλο χρονικό διάστημα, με αποτέλεσμα να θεωρείται αγνώστου διαμονής.

»Διατάσσουμε τη σύλληψη του κατηγορουμένου και την προσαγωγή του ενώπιόν μας, σύμφωνα με τον νόμο».

ΔΕΗ: Τι περιμένουν αναλυτές και αγορά από την ΑΜΚ

Ελλάδα: Χώρα δυο… ταχυτήτων – Όταν οι δείκτες δεν λένε όλη την αλήθεια

Κοζάνη: Μυστήριο η εξαφάνιση 78χρονου – «Είναι σαν να άνοιξε η γη και να τον κατάπιε»
Ο Στέργιος Βλάχος, γνωστός έμπορος από την Κοζάνη, βγήκε από το σπίτι του το πρωί της 6ης Μαΐου για έναν περίπατο και από τότε τα ίχνη του χάθηκαν μυστηριωδώς.

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

